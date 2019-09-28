Лукашенко направил соболезнования родным и близким Захарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью режиссера, художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова, сообщила пресс-служба белорусского лидера.

Обращаясь к родным и близким Захарова, Лукашенко назвал режиссера «поистине выдающейся личностью нашего времени». передает РИА «Новости».

Белорусский лидер отметил, что как режиссер Захаров был «безгранично талантлив». Кроме того, глава белорусского государства подчеркнул, что Захаров был «блестящим актером и сценаристом, замечательным педагогом и литератором, видным общественным и политическим деятелем».

По словам Лукашенко, с Захаровым связана «целая эпоха в истории современного театра и кино». Жизнь и творчество режиссера, как заявил президент Белоруссии, стали «примером преданного служения идеалам высокого искусства и своему зрителю».

Лукашенко заверил, что «светлая память» о режиссере «навсегда сохранится в сердцах».

Напомним, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве на 86-м году жизни. Свои соболезнования родным и близким режиссера выразил глава российского государства Владимир Путин.

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