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Украинские наемники пожаловались на работу в Афганистане
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Находившиеся в Афганистане украинские наемники выполняли самую тяжелую работу и получали за это вдвое меньше западных специалистов, рассказал один из украинцев.
«Для американцев и иностранных ЧВК наши военные спецы даже не второй сорт, а третий. Работаем там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях», – рассказал порталу «Страна» один из наемников, воевавших в Афганистане.
Речь идет о разминировании, диверсионных рейдах, арьергардном прикрытии отхода американских коммандос, сопровождении транспортов в районах, которые не контролировались ни американскими, ни афганскими правительственными войсками. «Смертность на таких заданиях повышенная», – отметил собеседник.
Коснувшись вопроса заработной платы, мужчина пожаловался, что она была существенно ниже, чем у западных специалистов. Те получают до 20 тыс. долларов, украинцы – от 5 до 10 тысяч. Вербуют наемников, как правило, украинские фирмы-посредники для конечных заказчиков в лице крупных западных ЧВК.
Ранее в СМИ появилась информация, что на американской военной базе в Кабуле остаются двенадцать украинских военных. Как утверждается, также там находятся грузины, румыны и болгары.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.
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Названа сумма украденного президентом Афганистана из казны
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При побеге из Афганистана президент Ашраф Гани украл из казны 169 млн долларов, заявил посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар на пресс-конференции в Душанбе.
По его словам, побег Гани является «предательством государства и нации».
Агбар заявил, что признает вице-премьера Амруллу Салеха в качестве главы Афганистана. «В соответствии с конституцией страны, в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый заместитель будет исполнять его обязанности, поэтому Амрулла Салех теперь является главой государства», – цитирует заявление посла РИА «Новости».
Агбар также обратился в Интерпол с запросом об аресте Ашрафа Гани для того, чтобы его доставили в международный суд.
Однако директор Национального центрального бюро Интерпола в Таджикистане Шахриер Назриев заявил, что обращения об аресте Гани не поступало. «Сначала они [Афганистан] должны обратиться с заявлением о розыске к генсеку Интерпола, после чего мы уже его будем рассматривать», – пояснил он.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
В посольстве России рассказали, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны.
Посол России рассказал, что «самое дорогое» уносили силовики при бегстве из Кабула
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Афганские силовики, бежавшие из Кабула при наступлении боевиков движения «Талибан» (запрещено в России) уносили «самое дорогое» для них – пиво, рассказал российский посол в стране Дмитрий Жирнов.
«Разбежались чиновники, рассыпались органы власти – старые, спецслужбы убежали. Мы сами видели. Так получилось случайно, что 15 [августа] утром [когда талибы вошли в Кабул] ребята были в городе на задании. Они видели, как силовики выносят из министерства внутренних дел самое дорогое, что у них было – пиво. Кто-то пиво, а президент Гани, когда бежал, у него вертолет был забит деньгами. Не все [деньги] влезли», – передает слова дипломата РИА «Новости» в эфире «Первого канала».
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
В посольстве России рассказали, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны.
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Москву шокировала реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане
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Реакция демократического мира на гуманитарный кризис в Афганистане вызывает шок, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в эфире Youtube-канала «Соловьев Live», что она с ужасом наблюдает «те заявления, которые сейчас раздаются по этому поводу».
«Например, премьер-министр Эстонии заявила, что гуманитарный кризис в Афганистане шокирует весь демократический мир, – запевка хорошая, действительно так, – и Эстония готова внести свой вклад в его разрешение, приняв 10 беженцев из Афганистана», – сказала она.
Представитель МИД подчеркнула, что «шокирует не только гуманитарный кризис, который разворачивается в Афганистане, шокирует реакция демократического мира на этот кризис».
«Что делает западный мир? Вот те самые страны НАТО, ЕС, которые 20 лет там наводили порядок (...) Направляют самолеты? (...) Разве они занимаются тем, что они начинают разворачивать какие-то лагеря для беженцев, выделять средства соответствующим НПО, которые оказывали помощь? (...) Нет, все намного интереснее – они публикуют заявление на сайте госдепартамента, призывающее не закрывать погранпереходы, оставлять открытыми дороги и аэропорты», – подчеркнула она.
Напомним, в воскресенье отряды талибов (движение «Талибан» запрещено в России – прим. ВЗГЛЯД) вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
После афганские СМИ распространили кадры, на которых видно, как с американского транспортного самолета, вылетающего из Кабула, падают люди – предположительно, афганцы, которые пытались бежать из захваченной террористами страны, зацепившись за шасси. Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд после этого инцидента заявила, что «друзья и союзники» США «не виснут на самолетах».
Между тем автомобили гражданских лиц и военных Афганистана, брошенные у моста Термез – Хайратон, создали пробку и мешают вернуться грузовикам в Узбекистан.
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Авиаэксперт оценил интерес для России американских вертолетов Black Hawk
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«Никаких секретных разработок открыто не будет, так как в Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что переданные афганской армии вертолеты США Black Hawk теперь будет изучать Россия.
«Доступ к чужой современной технике всегда интересен и полезен. Не только для нас. Когда мы начали применять вертолет Ми-24, американцы провели целую спецоперацию, чтобы похитить эту машину и привезти ее для изучения в США. Более того, они не только изучают наши машины, они их закупают по всему миру, тренируют своих летчиков с ними бороться», – отметил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко.
Но, добавил эксперт, если в распоряжение российских военных попадет американский вертолет Black Hawk («Черный ястреб»), из тех, что поставлялись ВВС Афганистана, маловероятно, чтобы были получены какие-либо ценные сведения. «В Афганистан, наверняка, передавались машины устаревшей модификации и без каких-либо супер-секретов. Хотя технологии потенциального противника всегда интересны», – указал Дрозденко.
«До правления Дональда Трампа армия США для Афганистана закупала в России вертолеты Ми–8. По эксплуатационным возможностям и простоте обслуживания, особенно в таких невероятно суровых условиях, как Афганистан – пыль, холод, жара, высота, все то, что не любит авиационная техника, наши вертолеты впереди планеты всей. Американские Black Hawk стоят в ангарах, с них тщательно стирается пыль. А наши вертолеты могут стоять на улице, просто накрытые чехлом», – отметил эксперт.
Дрозденко добавил, что «наш вертолет Ми–8 и его модификации не просто живы, а имеют потенциал на развитие и пользуются популярностью во всем мире, в том числе в самом Афганистане».
Переданные афганской армии «новейшие вертолеты Black Hawk... теперь будут изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», – заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед тем, как уходить из Афганистана.
По информации бюллетеня Military Balance за 2021 год, на вооружении ВВС Афганистана находилось до 30 многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60 Black Hawk.
В июле афганские правительственные силы получили от США семь новых боевых вертолетов Black Hawk, техника уже доставлена в Кабул, сообщил портал «Военное обозрение» со ссылкой на пресс-службу 209-го корпуса «Шохин» Афганской национальной армии. Согласно сообщению, на все семь вертолетов установлено оборудование, позволяющее осуществлять точное целеуказание в любое время суток.
Лондонская Daily Mail сообщала о том, что в ходе своего наступления движение «Талибан» (признано в России террористическим и запрещено) захватило в аэропорту города Кандагар несколько «Черных ястребов» на общую сумму 6 млн долларов.
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Талибы открыли огонь по митингующим в Нангархаре
Члены радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) открыли огонь по митингующим в поддержку национального флага Афганистана в провинции Нангархар, сообщил источник среди местных жителей.
Источник сообщил, что есть жертвы и пострадавшие, передает РИА «Новости».
Источник в департаменте здравоохранения подтвердил эту информацию, сообщив, что по меньшей мере два человека погибли, еще 12 пострадали в результате стрельбы.
Ранее талибы потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие.
В воскресенье отряды боевиков вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение объявило о взятии под контроль всей территории страны.
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Названо главное «достижение» Украины за годы независимости
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Украина за период 30-летней независимости смогла перейти от социалистического уклада экономики к рыночному, пусть даже и «дикому», заявил украинский аналитик Александр Кочетков.
По его словам, Украина перешла к рыночному укладу экономики, при этом растеряла очень многое, в результате чего «плетется в хвосте», говорится в его статье для «Главреда».
Он отметил, что одной из причин является невозможность «не то что преодолеть, а хотя бы ограничить коррупцию приличными рамками».
«Мы имели фантастические стартовые условия – например, украинский ВВП в начале независимости был вдвое больше, чем у Израиля и втрое больше, чем у Сингапура, а сейчас мы безнадежно отстаем от обеих этих стран», – отметил эксперт.
Аналитик отметил, что украинцы движутся «куда ветер несет», и если ничего не менять, то их ждет либо плавное обнищание, либо внезапное разрушение страны.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Украина за 30 лет независимости так и не состоялась как государство, за это время она стала одним из самых отсталых государств Европы.
Накануне экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что главной ошибкой Украины за 30 лет, как она является независимым государством, является отказ от добрососедских отношений с Россией.
Стало известно, куда сбежал президент Афганистана
Президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в ОАЭ, подтвердило министерство иностранных дел страны.
«Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов может подтвердить, что ОАЭ приняли президента Ашрафа Гани и его семью в стране на гуманитарных основаниях», – приводит сообщение РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что при побеге из Афганистана президент Ашраф Гани украл из казны 169 млн долларов.
Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны.
В посольстве России рассказали, что президент Афганистана Ашраф Гани бежал из Кабула с огромной суммой денег, часть средств даже не удалось вывезти из страны.
В Киеве начали возводить сцену на месте братской могилы
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На месте братской могилы участников украинской революции 1917-1921 годов в Мариинском парке Киева начали монтировать сцену для торжеств в честь Дня независимости Украины без согласования с городскими властями, заявил замглавы Киевской городской администрации Владимир Прокопов.
«Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы проходили прямо на братском захоронении участников украинской революции 1917-1921 годов», – написал Прокопов в Facebook.
При этом он отметил, что это захоронение находится в реестре недвижимых памятников. «Обратите внимание на фото – сцена стоит просто-таки на памятном знаке. Не хочется морализировать, но разве нельзя было установить сцену в другом месте?» – возмутился он.
Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко поручил демонтировать инсталляции с элементами советского быта на аллее Героев Небесной сотни в центре Киева, установленные ко Дню независимости Украины. В частности, были установлены советские автоматы с водой, холодильник с мороженым и импровизированные стены квартир с бытом СССР.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что инсталляции не направлены на пропаганду ценностей СССР.
Эксперт рассказал, как на Украине уничтожили советскую медицину
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«За 30 лет «незалежності» на Украине фактически произошел демонтаж еще советской медицины, а небезызвестная Ульяна Супрун и вовсе ее добила. Теперь в стране нет ни образования, ни здравоохранения», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.
«Украинская медицина так или иначе создана советской властью. Она была выстроенная по знаменитой системе Семашко, названной в честь ее основателя. Эта модель здравоохранения действовала вплоть до 1991 года, а в некоторых республиках бывшего СССР и немного дольше. Также наш опыт использовался в ряде зарубежных стран, включая скандинавские», – рассказал политолог, экономист Иван Лизан.
«В основе этой системы была централизация управления и финансирования. Упор делался на профилактику болезней, защиту материнства и детства, и самое главное – гражданин не платил за медицинские услуги. После Великой Отечественной войны вся УССР, как и другие республики, к 1970 году была охвачена учреждениями здравоохранения с большим количеством медицинских работников. Многие болезни и инфекции были побеждены, включая оспу», – напомнил собеседник.
«Но появились другие проблемы. Увеличилась продолжительность жизни, а вместе с этим у пациентов добавились новые заболевания, требующие высококвалифицированной помощи. В вопросе оборудования и лекарств к началу перестройки СССР стал зависимым от стран Варшавского договора и уже не мог финансировать медицину должным образом», – добавил Лизан.
По словам эксперта, после 1991 года властям Украины не удалось решить подобные проблемы, более того – местные политики усугубили состояние дел в здравоохранении. «Формально медицина оставалась бесплатной, но на практике она становилась исключительно платной», – пояснил эксперт.
«Систему Семашко на Украине можно было спасти, если бы ее адекватно финансировали. Но политики пошли другим путем, а небезызвестная Ульяна Супрун и вовсе добила систему здравоохранения.
Изменились подходы к закупке лекарств, денежные потоки ушли на Запад. При этом необходимые лекарства и вакцины поступают на Украину по остаточному принципу. В условиях пандемии украинская система просто легла», – констатировал Лизан.
«В довесок систему здравоохранения перевели на так называемый «семейный уровень». Теперь каждый гражданин прикреплен к семейному доктору и заключает с ним контракт. Услуги, не входящие в минимальный базовый перечень, оплачиваются отдельно и дополнительно. То есть семейный доктор – это такой терапевт, который проводит беглый осмотр, и если ему кажется, что ваши жалобы обоснованы – направит вас к другому специалисту, который также попросит денег за свои услуги», – добавил эксперт.
«Фактически за 30 лет «незалежності» на Украине произошел демонтаж бесплатной медицины. Каких-либо позитивных изменений в этой сфере не предвидится, потому что для этого нет ни политической воли, ни желания, ни понимания проблем, ни средств. Элиты не видят смысла вкладывать деньги в медицину, потому что любой молодой специалист мечтает уехать из страны. Поэтому сейчас в стране нет ни нормального образования, ни медицины», – резюмировал Лизан.
Ранее глава политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал катастрофическим состояние украинской медицины, однако власти республики игнорируют проблемы в здравоохранении.
Кроме того, сообщалось о планах Польши продать Украине вакцины AstraZeneca, у которых заканчивается срок годности. Об этом заявил глава профильного ведомства Вальдемар Краска.
В то же время политолог Лариса Шеслер напомнила, что на момент приобретения независимости Украина входила в пятерку самых развитых экономик Европы, но спустя три десятилетия утеряны все высокотехнологичные отрасли: судостроение, авиастроение, автомобилестроение и электроника.
При этом к 30-летию независимости в офисе президента Владимира Зеленского задались целью поставить в каждой области флагшток с флагом Украины. Флагштоки привезут из Турции.
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Киев ввел в действие решение СНБО о защите государственной границы
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, говорится в указе президента страны Владимира Зеленского.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля 2021 «Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы», – говорится в тексте указа, передает РИА «Новости».
Согласно указу, кабмину Украины поручается принять ряд мер в течение шести месяцев, в частности, провести инвентаризацию земельных участков шириной 30-50 метров вдоль линии государственной границы на суше, по берегу украинской части пограничной реки, озера или другого водоема, с определением владельцев и пользователей земельных участков, кадастровых номеров (при наличии), целевого назначения и формы собственности и организовать работы по прекращению их права постоянного пользования земельными участками.
Кроме того, кабмину поручается обеспечить разработку с участием органов местного самоуправления и утвердить государственную целевую программу обустройства государственной границы, предусмотрев в государственном бюджете необходимые расходы для реализации.
Помимо этого, Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности о военно-техническом сотрудничестве с отдельными государствами.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 «О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами» (прилагается, тайно)», – говорится в тексте.
Подробности решения не публикуются.
Уточняется, что контроль за выполнением решения СНБО Украины, введенного в действие настоящим указом, возлагается на секретаря совета Алексея Данилова.
Ранее Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о «неотложных мерах относительно углубления интеграции» в НАТО.
На Украине увидели опасность во встрече Меркель с Зеленским
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Переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Украины Владимира Зеленского несут в себе серьезную угрозу: украинского лидера могут принудить к неприемлемым для Киева компромиссам, заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Экс-глава МИД уверен, что Меркель попытается убедить Зеленского в необходимости договора на ее условиях перед своим уходом с должности канцлера, она будет делать упор на том, что политика следующей администрации ФРГ неизвестна, передает «Обозреватель».
«Меркель будет говорить Зеленскому: «Владимир, видишь, я скоро ухожу. Я являюсь большим фанатом Украины. Ты не знаешь, какой будет следующая администрация, каким будет следующее правительство в Германии. Лучше договорись со мной на этих условиях», – сказал Климкин.
По его мнению, цель канцлера – стабилизация ситуации вокруг Украины, чтобы обеспечить энергетическую и военную безопасность Европы.
«Я думаю, перед тем как встречаться с Меркель, Зеленскому или кому-то из его команды следует обязательно попробовать сконтактировать с американцами, с Евросоюзом, с поляками и построить четкую матрицу нашей игры», – добавил он.
Ранее Климкин заявил, что во время визита на Украину канцлер Германии Ангела Меркель поставит президента Владимира Зеленского перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток – 2» и ситуацией в Донбассе.
Канцлер Германии посетит Москву 20 августа, а Киев – 22 августа.
Живущие в Крыму украинцы заявили о ненужности одноименной «платформы»
Живущие в Крыму украинцы не видят смысла в «Крымской платформе», не хотят обратно на Украину и не питают иллюзий по поводу украинского лидера Владимира Зеленского, рассказала председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
«Что можно сказать об абсолютно надуманных мероприятиях, которые инициируют украинское правительство во главе с министром иностранных дел Украины Кулебой? Это событие было пафосно анонсировано как мероприятие, куда приедут лидеры Европы. Но мы знаем, что они отказались, этого стоило ожидать. Такими мероприятиями правительство Зеленского пытается доказать жителями Украины, что руки еще не опущены», – отметила Гридчина в беседе с ФАН.
По ее словам, эти действия направлены больше на те национальные меньшинства, которые находятся близко к президенту Украины. Также она добавила, что за все годы в составе России украинская община не видела от Украины ничего, кроме запугиваний, включения в различные санкционные списки и угроз родным и близким. Она подчеркнула, что Украина не способна ничего предложить крымчанам, кроме страха и репрессий.
«Нас постоянно называют различными нехорошими словами. Они видят нашу работу, она их раздражает. Многие говорят, что в Крыму остались их люди. При этом они создают блэкаут, перекрывают воду, организовывают продуктовую блокаду. Разве это по-братски?! Разве это по-христиански?! Когда у нас случилось наводнение, они злорадствовали. Они делают все, чтобы мы боялись. А сейчас мы понимаем, в случае возращения Крыма в состав Украины здесь будет геноцид крымчан», – заявила Гридчина.
Ранее в Крыму предупредили участников «Крымской платформы» о последствиях.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что в рамках инициируемой Киевом «Крымской платформы» Запад будет развивать неонацистские настроения Украины, а также назвал этот саммит шабашем.
Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой.
США раскрыли договоренности с талибами про американцев в Афганистане
Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) обещали позволить находящимся в Афганистане американцам добраться до аэропорта Кабула, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
«По линии Госдепартамента (запрещенное в России террористическое движение) «Талибан» гарантировал безопасный путь к аэропорту американским гражданам, имеющим паспорт США», – приводит слова председателя КНШ ВС США ТАСС.
Он также сообщил, что в настоящий момент в аэропорту Кабула находится порядка 5 тыс. американских военнослужащих. «Ситуация в области безопасности в аэропорту [Кабула] стабильная. Однако существуют угрозы, за которыми мы пристально следим, и если в какой-либо момент мы сможем выявить конкретную угрозу, мы моментально и без каких-либо колебаний предпримем меры военного характера», – сказал он.
Как отметил Милли, с середины августа в данном районе «ситуация в сфере безопасности быстро ухудшилась». По словам Милли, «сейчас обстановка все еще очень опасная». Генерал также констатировал, что «боевая ситуация является изменчивой».
По словам главы КНШ, военные США также взяли под свой контроль ситуацию с гражданскими, которые ранее выходили на взлетно-посадочную полосу аэропорта Кабула, подвергая опасности самих себя и создавая «угрозу безопасности» американским самолетами. «Как вы видели, у нас также есть риск, когда невооруженные невинные граждане собираются на взлетно-посадочной полосе, где они становятся угрозой безопасности для наших самолетов и экипажей, а также [подвергают опасности] самих себя. В настоящий момент эта ситуация на аэродроме находится под контролем», – сказал Милли.
В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что боевики движения «Талибан» (запрещено в России) не препятствовали действиям американских военных в аэропорту столицы Афганистана.
В минувшее воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал провал миссии США в Афганистане, а сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения Соединенных Штатов всему миру.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах и возможных последствиях победы «Талибана», а также анализировала, чем опасно создание террористического государства талибов под боком у России.
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Талибы потребовали от мирных граждан Афганистана сдать оружие
Представитель радикального движения «Талибан» (признано в РФ террористическим и запрещено) заявил, что мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы членам движения, передают западные СМИ.
«Мирные граждане Афганистана должны сдать оружие и боеприпасы уполномоченным членам «Талибана», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters слова официального представителя движения.
В воскресенье отряды запрещенного в России террористического движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана и установили контроль над городом. Афганским военным разрешили разойтись по домам, а всем желающим дали возможность покинуть город. В тот же день движение «Талибан» объявило о взятии под контроль всей территории Афганистана.
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На Украине заговорили о ракетах для «войны на чужой территории»
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Бывший депутат Верховной рады Иван Заец в ходе круглого стола в Киеве выразил мнение, что Украине следует построить большое количество ракет для «войны на чужой территории».
По словам экс-депутата, от украинских властей нужно требовать создание «ракетного щита». «У нас есть весь потенциал для того, чтобы мы сегодня могли построить много ракет, систему защиты сделать. Нам нужны также ракеты, которые позволят нам воевать на чужой территории», – приводит мнение бывшего парламентария РИА «Новости».
Он добавил, что с противником «лучше всего воевать на его территории». «Нам нужно такое оружие, а оно в ракетной технике, и в информационной сфере», – заключил экс-депутат в эфире «Укринформ».
В прошлую субботу на Украине опубликовали видео с радиолокационной станцией «Минерал-У», работающей с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», который, по заявлению Киева, якобы может уничтожить Крымский мост.
Власти Украины считают «Нептун» своим «супероружием» и даже заявляли, что поймали агента, который якобы пытался украсть и передать России чертежи «секретных» вооружений.
Между тем ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачев отмечал, что крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» легко сбиваемы.
Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС Сергей Хатылев говорил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «ракета «Нептун» – изобретение еще советских времен», и, возможно, на Украине «задали ей новые характеристики, однако для нашей страны «Нептун» не представляет никакой угрозы».
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