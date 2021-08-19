Украинские наемники пожаловались на работу в Афганистане

Находившиеся в Афганистане украинские наемники выполняли самую тяжелую работу и получали за это вдвое меньше западных специалистов, рассказал один из украинцев.

«Для американцев и иностранных ЧВК наши военные спецы даже не второй сорт, а третий. Работаем там, где не работают даже латиноамериканцы. На самых опасных заданиях», – рассказал порталу «Страна» один из наемников, воевавших в Афганистане.

Речь идет о разминировании, диверсионных рейдах, арьергардном прикрытии отхода американских коммандос, сопровождении транспортов в районах, которые не контролировались ни американскими, ни афганскими правительственными войсками. «Смертность на таких заданиях повышенная», – отметил собеседник.

Коснувшись вопроса заработной платы, мужчина пожаловался, что она была существенно ниже, чем у западных специалистов. Те получают до 20 тыс. долларов, украинцы – от 5 до 10 тысяч. Вербуют наемников, как правило, украинские фирмы-посредники для конечных заказчиков в лице крупных западных ЧВК.

Ранее в СМИ появилась информация, что на американской военной базе в Кабуле остаются двенадцать украинских военных. Как утверждается, также там находятся грузины, румыны и болгары.

Напомним, многолетняя борьба США и их союзников с терроризмом в Афганистане завершилась победой талибов. Боевикам потребовалась всего неделя, чтобы после ухода американцев взять под контроль практически всю территорию страны. Госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что американцы находились в Афганистане, чтобы устранить террористическую угрозу, и добились своей цели. Джо Байден оправдал бегство США из Афганистана указанием на Россию.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД