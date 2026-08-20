Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
Захарова предупредила о соразмерном ответе Киеву
Из-за глухоты Киева к договоренностям России и США в Анкоридже, а также полной недоговороспособности, ВС России будут соразмерно отвечать на действия Киева, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова напомнила, что, вопреки заверениям Вашингтона, Киев глух к перечню первоочередных шагов по достижению мира, о чем стороны договорились на российско-американском саммите в Анкоридже в 2025 году.
«Киевский режим не просто демонстрирует полную недоговороспособность, но и активизирует террористические атаки на наше мирное население и гражданскую инфраструктуру. До тех пор, пока дело обстоит таким образом, Вооруженные силы РФ будут соразмерно отвечать на возникающие угрозы и продолжать специальную военную операцию», – заявила дипломат «Известиям».
Она добавила, что эскалация не выбор Москвы. Захарова повторила, что многое зависит от реальной готовности киевского режима и его западных покровителей объективно воспринять реалии, отказавшись от иллюзии нанесения России «стратегического поражения» на поле боя.