Tекст: Катерина Туманова

Захарова напомнила, что, вопреки заверениям Вашингтона, Киев глух к перечню первоочередных шагов по достижению мира, о чем стороны договорились на российско-американском саммите в Анкоридже в 2025 году.

«Киевский режим не просто демонстрирует полную недоговороспособность, но и активизирует террористические атаки на наше мирное население и гражданскую инфраструктуру. До тех пор, пока дело обстоит таким образом, Вооруженные силы РФ будут соразмерно отвечать на возникающие угрозы и продолжать специальную военную операцию», – заявила дипломат «Известиям».

Она добавила, что эскалация не выбор Москвы. Захарова повторила, что многое зависит от реальной готовности киевского режима и его западных покровителей объективно воспринять реалии, отказавшись от иллюзии нанесения России «стратегического поражения» на поле боя.