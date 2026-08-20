Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?7 комментариев
Продюсер Матвиенко назвал идеального кандидата на «Интервидение»
Матвиенко назвал Дмитриенко лучшим кандидатом «Интервидения»
Народный артист России и продюсер Игорь Матвиенко назвал идеального кандидата на конкурсе «Интервидение», отметив обязательным условием исполнение русской народной песни.
«Дмитриенко – идеальный кандидат, но с одним условием: если он споет русскую народную песню», – приводит слова Матвиенко ТАСС.
Напомним, организаторы подтвердили проведение «Интервидения» в Саудовской Аравии. В прошлом году организаторы выбрали певца Shaman для представления России на этом конкурсе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ваня Дмитриенко стал самым молодым российским артистом, собравшим «Лужники». Бутман назвал лучшего кандидата на участие в «Интервидении».