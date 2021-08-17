Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 1,5 тыс. человек Глава Якутии назвал ситуацию с пожарами «битвой за тайгу» 17 августа 2021, 09:59 Текст: Наталья Ануфриева

Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики разработать программу действий защиты лесов от пожаров, заявив, что «настоящая битва за тайгу только начинается». Обращение Николаева опубликовано на официальном информационном портале Якутии. «Уже больше трех месяцев мы все вместе ведем битву с небывалыми лесными пожарами. Сегодня сражение вступило в решающую стадию. Огромными усилиями огнеборцев и жителей республики мы в эти дни добиваемся перелома в борьбе с огнем. В ряде районов западной и центральной Якутии прошли долгожданные дожди, в том числе, вызванные самолетом – зондировщиком «Циклон». Но есть районы, где дождей нет или они совсем незначительны. Поэтому природа пока не дает передышки – битва за тайгу продолжается!», – указал он. Он подчеркнул, что в этом противостоянии жители республики не одни: «С самых первых пожаров, с начала мая нам оказывается беспрецедентная помощь со стороны федеральных властей. Сегодня в республике действует мощная группировка сил Рослесхоза, МЧС и Министерства обороны, задействована авиация, военная техника». Кроме того, огромную поддержку оказывает президент Владимир Путин. Николаев указал, что докладывал главе государства «о меняющейся каждый день ситуации», и именно благодаря личному внимаю Путина «оперативно решаются многие важнейшие вопросы». «Так, по нашей просьбе президент поручил ускорить ввод отремонтированной взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутска. В ближайшие дни аэропорт сможет принимать самолеты Бе-200 и это ускорит тушение крупных пожаров», – сообщил он. Николаев выразил уверенность, что «перелом в борьбе с пожарами близок», однако «это не значит, что мы полностью обуздали огненную стихию», и «не надо думать, что, потушив пожары сейчас, мы гарантированно защищены от них в предстоящие годы». «Нам надо думать о будущем! Ученые всего мира констатируют ускорение процессов изменения климата, и прежде всего, в северных регионах планеты. Нашей реальностью становится резкое потепление, засушливость, таяние вечной мерзлоты, а значит – сильнейшее изменение всех экосистем. Повторю, это не просто чисто научные теории, это наша с вами реальность! И в этой реальности мы должны учиться жить. Нам надо научиться защищать людей, города и села от природных катаклизмов. Научиться защищать природу, беречь нашу тайгу, уже совершенно в новых условиях, совершенно новыми методами. Как это делать – ответы мы должны найти вместе с нашей наукой», – подчеркнул он. Глава Якутии заявил, что в первую очередь сейчас следует «добиться увеличения численности и усиления оснащенности специализированных лесопожарных формирований, защищающих якутские леса». Кроме того, «пожарами предыдущих лет и этого года пройдены миллионы гектар лесов Якутии», и «необходимы решения по их восстановлению, в том числе по созданию крупных лесопитомников». Также есть еще один острый вопрос – «надо ли утилизировать сгоревший лес, или положиться на естественное самовосстановление лесов, как об этом говорят некоторые ученые». «Над решением этих и других вопросов будет работать Правительство республики совместно с муниципалитетами, с привлечением научных учреждений. Это направление станет одним из ключевых в деятельности НОЦ «Север», который в июле получил статус научно-образовательного центра мирового уровня. Я поручаю правительству разработать новую программу действий защиты лесов от пожаров, с учетом процессов изменения климата, игнорировать или недооценивать которые больше нельзя! Свои предложения мы потом внесем на федеральный уровень, поскольку это проблема общая, это вопрос будущего лесов всей нашей великой страны. Настоящая битва за тайгу только начинается!», – подчеркнул он. Обращаясь к населению республики, Николаев заявил, что в каждодневной работе по борьбе с пожарами его поддерживает и вдохновляет единство якутян. «Я искренне горжусь и глубоко тронут нашими людьми, которые встали на защиту родной земли от лесных пожаров. Благодарен каждому, кто по долгу службы или как доброволец борется с огнем на передовой тушения пожаров. Благодарен всем, кто помогает как может – готовит еду для добровольцев, поддерживает их снаряжением, обеспечивает всем необходимым. Это говорит о том, что мы на правильном пути, что консолидация и единство для нас не просто слова, а суть нашего многонационального северного народа. Говорит о том, что нравственные ценности, патриотизм и самоотверженность присущи нашим людям, независимо от национальности или от политических взглядов», – сказал он. Он также сообщил, что в борьбе с огнем в Чурапчинском улусе погиб Элбаги Игитян: «В знак глубокой благодарности и уважения всех якутян сыну армянского народа я принял решение о его посмертном награждении знаком «Гражданская доблесть». «Мы воздаем свое уважение и благодарность всем, кто сегодня борется со стихией. Вместе мы преодолеем все трудности, восстановим пострадавший Бэс-Кюель. Уже к 15 октября все его жители, потерявшие жилье, должны въехать в новые благоустроенные дома. Дети из Бэс-Кюеля поедут в «Артек», «Орленок» и в «Океан», жители с хроническими заболеваниями поправят здоровье в российских здравницах. Президент России Владимир Путин поддержал наше предложение об улучшении социальной инфраструктуры села», – добавил он. Вместе с тем «сильнейшая засуха этого года очень сильно ударила по сельскому хозяйству, по кормозаготовкам», и «эта проблема сейчас для нас не менее острая, чем тушение пожаров». «Правительству поручено принять все возможные меры, чтобы помочь селянам сохранить скот, сохранить свои хозяйства. Работа идет, наши аграрии не останутся один на один с проблемами», – пообещал Николаев. При этом ситуация с пожарами «не помешает началу нового учебного года». По его словам, «никаких срывов подготовки всех школ республики к приему учеников 1 сентября не будет допущено, эта задача будет выполнена, в том числе, конечно же, с соблюдением всех противоэпидемических требований». «Уважаемые якутяне! Борьба с огнем действительно сплотила нас всех. Уверен, общими усилиями мы обязательно выстоим и выйдем победителями в борьбе с огненной стихией!», – заключил глава республики. Ранее вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев потребовал скоординировать работу по тушению лесных пожаров в Якутии. Путин поручил принять план восстановления жилья в пострадавших при ЧС регионах, а также поручил оказать помощь людям с хроническими заболеваниями в зоне ЧС. Глава государства указал, что ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет. Газета ВЗГЛЯД писала о том, как природные бедствия стали новым вызовом для России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Путин назвал беспрецедентными масштаб и характер бедствий в ряде районов России 14 августа 2021, 14:59

Фото: kremlin.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Масштаб и характер бедствий в некоторых районах России беспрецедентны, при необходимости требуется безотлагательно отправить в безопасные места детей и женщин из пострадавших зон, заявил президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. «Конечно, мы видим и понимаем, я еще раз это отмечу, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадают сейчас месячные нормы осадков», – сказал Путин, передает РИА «Новости». В Сибири, на Дальнем Востоке, напротив, так сложились природные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись, добавил президент. «Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах», – указал он. Глава государства потребовал при необходимости безотлагательно отправить в безопасные места детей, женщин и других жителей из зон стихийных бедствий. Президент сообщил, что угрозы жилым объектам в Якутии, где бушуют пожары, нет, и поручил держать ситуацию под пристальным контролем. Он призвал подумать над тем, как создать условия для жизни людям, находящимся в зоне риска из-за природных пожаров, а также максимально сохранить лесные богатства. По его словам, необходимо организовать работу так, чтобы минимизировать последствия ЧС для животных. Также требуется быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах и принять планы по восстановлению жилых домов и помещений. Он также подчеркнул, что все дети из пострадавших районов, где произошли пожары и подтопления, должны своевременно пойти в школу. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Ранее Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также он поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Сирены зазвучали в ряде городов Кубани из-за угрозы подтопления 15 августа 2021, 22:15 Текст: Антон Никитин

В Геленджике, Новороссийск и Крымске включили сирены для оповещения жителей домов в зоне подтопления о необходимости собрать документы и выйти на возвышенность, сообщили городские власти. «Центр города обесточен. Пока идет дождь и сохраняется угроза подтопления, электричество будет отключено до тех пор, пока вода не сойдет», – приводит РИА «Новости» слова источника в мэрии Геленджика. Там напомнили, что в 2012 году во время наводнения пять человек погибли от поражения электрическим током. Тогда вода затопила улицу Керченскую, люди проходили мимо оголенного провода, под водой его было не видно. Погибли и прибывшие на вызов сотрудники скорой помощи. За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. Из-за сильных дождей на Кубани оказались подтоплены 2518 придомовых территорий, 1586 домов, шесть социальных объектов и один участок федеральной дороги Новороссийск-Керчь. Из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, из которых 991 – дети. По информации оперштаба региона, в 11 муниципальных образованиях действует режим ЧС: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы. В крае в резерве 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тыс. человек. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов. Напомним, в воскресенье мощные ливни накрыли Кубань, где почти 30 тыс. человек из-за дождей оказались без света. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Крыму серьезно пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район. Из-за непогоды в Анапе оказались повреждены десятки отелей, санаториев и детских лагерей. В субботу президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров назвал беспрецедентными масштаб и характер бедствий в ряде районов России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, насколько серьезный вызов стоит перед Россией. Глава МЧС попросил Путина разрешить тушить леса вдали от населенных пунктов 14 августа 2021, 15:31 Текст: Вера Басилая

Глава МЧС Евгений Зиничев попросил президента Владимира Путина законодательно разрешить ведомству тушить леса, даже когда огонь не угрожает населенным пунктам. «Просим вас рассмотреть вопрос – это потребует внесения изменений в законодательную базу – о возможности привлечен сил и средств МЧС для работы в лесах при объявлении федерального уровня реагирования. Сейчас мы это можем делать только в случае угрозы населенным пунктам», – цитирует ТАСС Зиничева. Ранее глава МЧС Евгений Зиничев на совещании с президентом Владимиром Путиным предложил вернуть на федеральный уровень охрану лесов и установить ответственность за нарушения при тушении пожаров. Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 304 человек 15 августа 2021, 07:30 Текст: Антон Никитин

Число погибших в результате произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 304 человек, еще около 1,8 тыс. человек пострадали, сообщило управление гражданской защиты республики. «Зарегистрировано 304 погибших, 160 из которых проживали в департаменте Юг. Также в настоящий момент мы располагаем информацией о 1,8 тыс. получивших ранения», – приводит слова представителя ведомства ТАСС. По данным властей, часть из пострадавших госпитализированы. Ранее сообщалось, что при землетрясении в Гаити погибли по меньшей мере 29 человек. Напомним, в субботу у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп – в них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения. В Анапе дожди подтопили санаторий с детьми 14 августа 2021, 14:33 Текст: Вера Басилая

Дожди подтопили санаторий «Черноморская зорька» в Анапе, в котором находятся 443 ребенка из Коми, вода залила подвал жилого корпуса. «Сейчас задача – откачать воду. Детям в корпуса доставляют питание, ситуация не критична, эвакуация не требуется», – передает РИА «Новости» сообщение оперштаба Краснодарского края. Городская администрация и прокуратура контролируют ситуацию. Ранее почти 1 тыс. детей вывезли из подтопленных детских лагерей «Огонек», «Северянка», «Лебяжий Берег» и «Ровесник» в Краснодарском крае. Мощные ливни уже накрыли Кубань, где почти 30 тыс. человек оказались без света из-за дождей. Подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. В Крыму серьезно пострадали Керчь, Ялта и Бахчисарайский район. Напомним, синоптики предупредили об опасной погоде на юге РоссииВ ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, а в Крыму, где действует штормовое предупреждение, сохраняется риск подъема воды в реках и формирования селевых потоков. На Гаити произошло сильное землетрясение 14 августа 2021, 17:59 Текст: Вера Басилая

Несколько человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,2 у берегов Гаити, есть разрушения, сообщил глава управления гражданской обороны страны Джерри Чандлер. «Я подтверждаю, что есть смертельные случаи, но у меня пока нет точных данных», – передает ТАСС со ссылкой на France Press слова Чандлера. Подробности о масштабах разрушений и количестве пострадавших в настоящий момент неизвестны. Как сообщил Европейский-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр подземных толчков магнитудой 7,2 находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. В то же время, геологическая служба США считает, что число жертв землетрясения на Гаити может достигнуть нескольких тысяч, пострадавших – десятков тысяч, передает РИА «Новости». Анализ основан на данных о плотности населения, сейсмоустойчивости находящихся в зоне землетрясения зданий и изучении последствий аналогичных ударов стихии. Как сообщает телеканал CNN, появились данные о разрушениях и погибших, но их точное число не указывается. Трутнев потребовал скоординировать работу по тушению лесных пожаров в Якутии 14 августа 2021, 12:41 Текст: Вера Басилая

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации. «Прошу вас подумать о том, как сделать так, чтобы координация работы была более четкой, оперативной, более точным было распределением обязанностей во время больших пожаров, когда они явно выходят за субъектовый уровень. Нам надо убрать все препятствия для тех людей, которые борются с огнем. Потому что истории, когда им необходимы порубочные билеты для того, чтобы организованные противопожарные полосы строить, это, конечно, никуда не годится», – цитирует ТАСС Трутнева. При этом вице-премьер отметил, что в целом работа по ликвидации лесных пожаров в регионе ведется слаженно. Юрий Трутнев также обратил внимание, что необходимо решить вопрос с минерализованными полосами. «Ситуация, когда неорганизованные полосы есть, а огонь прорывается, недопустимы, это риски для местных жителей», – сказал полпред. Кроме того, полпред президента дал поручение Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации с лесными пожарами в Якутии. «Я попросил Роскосмос подготовиться, чтобы они доложили, как ситуация выглядит по площадным характеристикам, по поставке информации, будем вместе доводить ситуацию до победы, чтобы люди жили в нормальных условиях», – заявил Трутнев. По его словам, точные расчеты площади природных пожаров от Роскосмоса позволят проверить оперативность системной передачи данных. Трутнев обозначил, что пожары вышли за пределы республики по распространению дыма и общественному резонансу и стали проблемой федерального масштаба. Полпред добавил, что в ликвидации лесных пожаров в Якутии задействованы все силы и средства МЧС, Авиалесоохраны, в работе принимают участие местные жители и сотрудники министерства обороны. В настоящий момент на территории Намского района действуют пять лесных пожаров. Их тушат более 600 человек. Всего на утро субботы на территории республики зафиксировано 108 термоточек на землях лесного фонда. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Ранее президент Владимир Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Путин поручил принять план восстановления жилья в пострадавших при ЧС регионах 14 августа 2021, 16:09 Текст: Евгения Шестак

Необходимо принять план по восстановлению жилья и социальных объектов в пострадавших при ЧС регионах, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России. «Нужно принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов. Жду от вас предметных докладов о том, какие дополнительные меры необходимо предпринять для ликвидации последствий стихии, какой объем финансовых средств и других ресурсов для этого потребуется, как в целом планируется вести работу в дальнейшем», – цитирует ТАСС президента. При этом он отметил, что с руководителями регионов обсуждает эти темы «практически в постоянном режиме, практически каждый день». Также Путин также предложил высказаться руководителей муниципалитетов пострадавших территорий. Он напомнил, что, в частности, в Краснодарском крае пострадали одна общеобразовательная школа и шесть детских оздоровительных лагерей. Также Путин добавил, что в постоянно подтапливаемых местах Темрюкском районе Краснодарского края нельзя разрешать строительство жилья, передает РИА «Новости». «И восстанавливать там не нужно жилье, вот и все. Но надо подумать над тем, что вы сказали. Вы назвали среди наиболее пострадавших Темрюкский район», – сказал Путин. Ранее президент России сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Между тем синоптики предупредили об опасной погоде на юге России. В ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, а в Крыму, где действует штормовое предупреждение, сохраняется риск подъема воды в реках и формирования селевых потоков. Путин поручил оказать помощь людям с хроническими заболеваниями в зоне ЧС 14 августа 2021, 16:21 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин заявил о необходимости помочь людям, страдающим хроническими заболеваниями и находящимся в зоне ЧС, и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой и Минздраву напрямую оценить ситуацию. «В такой экстремальной ситуации, конечно, нужно помочь людям, которые страдают хроническими заболеваниями и по состоянию здоровья не в состоянии просто находиться даже в такой опасной зоне. Поэтому посмотрите еще раз, поговорите с медиками, если кто-то остро нуждается и без этого, без перемещения куда-то в более благоприятный район жизнь человека находится под угрозой, то нужно сделать все для того, чтобы избежать негативных последствий», – приводит РИА «Новости» слова Путина. Он также обратился к зампредседателя правительства Татьяне Голиковой напрямую проработать вопросы с регионами, где бушуют лесные пожары: «Просто займитесь этим напрямую. Я вижу, что вы в контакте, еще раз напрямую проработайте. Если нужны какие-то действия, обязательно сделайте это», – сказал Путин. Вице-премьерТатьяна Голикова, между тем, заявила, что бригады медиков Минздрава готовы вылететь в Якутию для помощи пострадавшим при лесных пожарах людям, ситуация контролируется. «Мы оценили ситуацию в Якутии, мы готовы были вылететь, если полоса и аэропорт будут открыты в понедельник, то наши бригады из Минздрава туда вылетят. Мы готовы оказать коллегам полное содействие в этом направлении», – сказала Голикова на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России. Она также добавила, что ситуация контролируется совместно с Роспотребнадзором. Ранее Путин поручил принять план восстановления жилья в пострадавших при ЧС регионах. Также он добавил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет. Трутнев предложил ввести единый порядок выплат пострадавшим от ЧС 14 августа 2021, 16:24 Текст: Вера Басилая

Выплаты пострадавшим от паводков должны быть завершены к 1 сентября, а инфраструктура в регионах и все социальные объекты – восстановлены к 1 августа 2022 года, заявил вице-премьер Юрий Трутнев, на совещании с президентом Владимиром Путиным по ликвидации подтоплений и природных пожаров. «Единственная проблема, которую я в этом вижу, – это авансовые выплаты. В 2013 году, когда вы, Владимир Владимирович, поручали заниматься последствиями наводнений, там был такой порядок, что регионы направляют заявку в Минфин. Оперативно – там это делают буквально в течение суток, они получают эти средства, потом идет полный расчет, Министерство финансов выделяет деньги. Сейчас субъекты сначала выплачивают, потом получают деньги. Для таких регионов, как Еврейская область и Забайкальский край, это невозможно, поэтому это сильно сдерживает выплаты. Я бы просил поддержать и дать поручение Минфину перейти на авансовый порядок», – приводятся слова Трутнева на сайте «Единой России». Предложение поддержал Минфин, озвучив схемы авансирования. «Сегодня есть два механизма. Один предполагает прямое финансирование из федерального бюджета при поступлении исчерпывающего комплекта документов, которые подтверждены соответствующими федеральными ведомствами. Тогда мы передаем средства регионам. Второй вариант - об этом просили сами регионы несколько лет назад - когда регион может самостоятельно, с опережением, чтобы быстрее вопросы решились, провести необходимые работы и представить расчеты на возмещение. Мы готовы по субъектам, которые выбирают второй путь, также оперативно смотреть финансовое состояние и авансировать при необходимости те трансферты, которые уже у нас есть, а также предоставлять целевые средства», – сказал замминистра финансов Михаил Котюков. Он напомнил, что есть соответствующее поручение председателя правительства по итогам совещания на Дальнем Востоке. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев потребовал скоординировать работу по тушению лесных пожаров в Якутии. Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 724 человек 15 августа 2021, 18:15 Текст: Елена Мирошниченко

В результате землетрясения в Гаити погибли 724 человека, передает AFP со ссылкой на заявление служб гражданской обороны страны. «Число погибших в результате землетрясения... возросло до 724 человек: 500 на юге, 100 в департаменте Гранд-Анс, 122 в департаменте Нипе и двое в Северо-Западном департаменте», – приводит сообщение РИА «Новости». Ранее сообщалось, что число погибших в результате произошедшего в субботу землетрясения в Гаити возросло до 304 человек, еще около 1,8 тыс. человек пострадали. Напомним, в субботу у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. Эпицентр подземных толчков находился на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны. Наиболее пострадали департаменты Юг, Гранд-Анс и Нипп – в них зафиксированы разрушения медицинских и религиозных учреждений. Власти Гаити на месяц ввели режим чрезвычайного положения. Число погибших в результате наводнений в Турции выросло до 44 человек 14 августа 2021, 14:25 Текст: Вера Басилая

Не менее 44 человек погибли в результате наводнений на севере Турции, сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям страны. «В результате наводнений погибли 36 человек в Кастамону, семь человек в Синопе и один человек в Бартыне», – передает ТАСС сообщение турецкого ведомства. Ранее власти республики сообщали о 38 жертвах в результате стихийных бедствий на севере страны. Президент Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнений регионы зонами стихийного бедствия. В провинциях продолжаются поисково-спасательные работы. Число жертв землетрясения в Гаити приблизилось к 1,5 тыс. человек 17 августа 2021, 05:55 Текст: Антон Антонов

В результате землетрясения в Гаити погибли 1419 человек, пострадали почти 7 тыс. человек, сообщило управление гражданской защиты страны. Свыше 1,1 тыс. погибли в департаменте Юг, 162 – в департаменте Гранд-Анс, 122 – в департаменте Нипп, два человека – в департаменте Северо-Запад. Свыше 37 тыс. зданий частично или полностью разрушены, поиск людей под завалами продолжается, передает ТАСС. Напомним, в субботу сильное землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити. Геологическая служба США считает, что число жертв землетрясения на Гаити может достигнуть нескольких тысяч. Сильный лесной пожар охватил юго-восток Франции 17 августа 2021, 05:33 Текст: Антон Антонов

В департаменте Вар разгорелся сильный лесной пожар, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен. По его словам, пожар вспыхнул «при очень неблагоприятных погодных условиях». К борьбе с огнем уже привлекли 650 пожарных. СМИ сообщают, что пожар начался во второй половине дня в коммуне Гонфарон и за несколько часов распространился. Префектура департамента заявила, что засуха и ветер способствовали распространению огня, «несмотря на все принятые меры», передает РИА «Новости». Огонь уже уничтожил несколько сотен гектаров леса и кустарника, проводится эвакуация жителей нескольких населенных пунктов. Несколько дней подряд стоит жара. Столбик термометра вплотную подходил к отметке 40 градусов. К тушению привлечены девять самолетов и три вертолета, передает ТАСС со ссылкой на Var-Matin. Напомним, от сильных природных пожаров пострадала Греция. Турецкие курорты от Антальи до Бодрума также пострадали от масштабных пожаров. В итальянской провинции Кампобассо из-за лесного пожара пришлось проводить массовую эвакуацию. Жертвами наводнений в Турции стали 77 человек 17 августа 2021, 05:10 Текст: Антон Антонов

Число погибших в результате наводнений на севере Турции выросло до 77 человек, сообщило правительственное управление по чрезвычайным ситуациям. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил Кастамону, Синоп и Бартын зоной стихийного бедствия. Жертвами наводнения в Кастамону стали 62 человека, еще 14 погибли в Синопе, в Бартыне погиб один человек. Семеро пострадавших госпитализированы. Более 2,4 тыс. человек эвакуированы. Свыше 8 тыс. человек участвуют в поисково-спасательных работах, задействовано более 1 тыс. транспортных средств и 21 вертолет, передает РИА «Новости». Напомним, турецкие курорты от Антальи до Бодрума пострадали от масштабных пожаров. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов.