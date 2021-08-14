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Путин рассказал о ситуации с пожарами в Якутии
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Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет, сообщил президент России Владимир Путин.
«[Глава МЧС России Евгений] Зиничев находится сейчас на месте (в Якутии), организует работу [по тушению пожаров]. Как мне доложили, угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Поэтому прошу держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, он ежедневно получает доклады о ситуации с лесными пожарами от главы Якутии Айсена Николаева.
Также глава государства подчеркнул необходимость глубоко и системно заниматься климатической повесткой. Он отметил, что недавно в Челябинской области уже обсуждали ликвидацию последствий стихийных бедствий, вызванных аномальными природными явлениями, и на совещании придется вернуться к подобным вопросам, в частности, природным пожарам в Якутии и подтоплениям ряда населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае, передает РИА «Новости».
«Масштаб природных бедствий носит беспрецедентный характер. На юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а на Дальнем Востоке так сложились природные климатические атмосферные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись. Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической экологической повесткой», – сказал Путин.
Кроме того, президент подчеркнул, что необходимо принять все неотложные меры по ликвидации ЧС в регионах России. «Что касается подтоплений на юге России, то от них наиболее пострадали районы Крыма и Краснодарского края. Федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть предприняты все неотложные меры. Действовать нужно быстро и максимально эффективно», – сказал Путин.
Глава государства попросил учесть, что даже если прямой опасности от огня нет, для людей, особенно пожилых, с хроническими заболеваниями, угрозу представляют и дым, повышенная концентрация продуктов горения в атмосфере.
Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.
Ранее Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также он поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.
Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации.
Напомним, синоптики предупредили об опасной погоде на юге России. В ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, а в Крыму, где действует штормовое предупреждение, сохраняется риск подъема воды в реках и формирования селевых потоков.
Эксперты объяснили, зачем США перевирают прогноз об урожае пшеницы в России
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Резкое снижение прогнозов по урожаю и экспорта пшеницы из России американским Минсельхозом может быть манипулятивным, не исключает Ибрагим Рамазанов, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова. Россия, скорее всего, сохранит мировое лидерство по экспорту пшеницы.
«Российские производители осознанно пошли на некоторое сокращение посевных площадей под пшеницу, увеличив посевы под другие культуры. С другой стороны, минсельхоз США использовал в своем августовском докладе устаревшие данные. А именно результаты предварительных прогнозов российских производителей пшеницы под влиянием угрозы потери урожая озимой пшеницы из-за неблагоприятных погодных условий в конце 2020 года и засухи в середине июня 2021 года в отдельных регионах страны», - говорит газете ВЗГЛЯД профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Плеханова Ибрагим Рамазанов.
По сути, минсельхоз США взял старые данные, хотя текущие показатели посевной кампании очень хорошие, и рынку уже понятно, что климатические проблемы не повлияют на итоговые результаты валового сбора зерновых и пшеницы в России. Российский же Минсельхоз по-прежнему ожидает урожай в 81 млн тонн пшеницы.
Российские эксперты с ним согласны. «В текущем сезоне мы прогнозируем урожай пшеницы на уровне 81 млн тонн, экспорт пшеницы на уровне 40 млн тонн. Хотя прогноз по экспорту может быть ниже ввиду действия экспортных пошлин», – говорит газете ВЗГЛЯД Дмитрий Леонов, зампред правления Руспродсоюза.
«Опираясь на оперативную информацию по уборке пшеницы и ее урожайности, делаю вывод, что российским сельхозпроизводителям удастся собрать около 80 млн тонн пшеницы и сохранить первое место по экспорту в мире», – согласен Рамазанов.
Минсельхоз США ранее в пятницу заявил, что Россия соберет в 2021 календарном году лишь 72,5 млн тонн против июльской оценки в 85 млн тонн. То есть оценка снизилась аж на 12,5 млн тонн. А прогноз по экспорту пшеницы из России американцы снизили с 40 до 35 млн тонн. Сами США экспортируют 34,5 млн тонн, а Европа – 35 млн тонн. То есть Россия рискует потерять мировое лидерство по экспорту пшеницы, считают в США, «Поскольку Россия продолжает облагать вывоз пшеницы экспортными пошлинами, она, вероятно, потеряет долю рынка в пользу Европейского союза и Украины», – считают американские аналитики. Урожай украинской пшеницы, кстати, был повышен на 3 млн тонн – до 33 млн тонн.
Вряд ли минсельхоз США нечаянно допускает такую ошибку.
«Любая негативная информация об урожайности зерновых способствует росту цен на мировом рынке, что, в свою очередь, приведет к повышению спроса на более дорогую американскую пшеницу, спрос на которую падает по причине увеличения производства и экспорта пшеницы из России и с Украины»,
– объясняет Ибрагим Рамазанов.
Минсельхоз США является заинтересованным участником мирового рынка зерна, поэтому к точности и достоверности его прогнозов стоит относиться с оглядкой, считает эксперт. «Высока вероятность, что американский минсельхоз пытается манипулировать реакцией рынка на их прогнозы для повышения цен на зерновые», – заключает он.
Тимановская пожалела о своем поступке
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Уехавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что критиковать в соцсетях решение тренеров назначить ее на эстафету на 400 метров могло быть не самым умным шагом.
«Возможно, критиковать руководство (тренеров) в Instagram в таком эмоциональном состоянии было не самым умным шагом. Но моя дисквалификация, вынужденный отъезд, порочение на государственном телевидении – к чему все это?», – посетовала спортсменка в интервью немецкой газете Zeit, передает РИА «Новости». Тимановская признала, что без этого (публичной критики) международного скандала можно было избежать.
Кристина Тимановская должна была выступить на Олимпиаде в Токио в беге на дистанциях 100 и 200 метров. Но после того как двух белорусских спортсменок отстранили от участия в эстафете 4х400 метров из-за отсутствия необходимого числа допинг-проб, тренеры решили задействовать Тимановскую в этом забеге. Бегунья в соцсетях подвергла критике такое решение. Она заявила, что руководство пытается за счет спортсменов исправить свою некачественную работу.
После этого Олимпийский комитет Белоруссии сообщил, что Тимановская прекращает участие в Играх «по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием». Сама спортсменка заявила СМИ, что намерена просить убежища в Европе, обратилась к Международному олимпийскому комитету с просьбой помочь ей.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Там же она находится и сейчас. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
В Польше испытали шок от «очередного предательства союзников»
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Независимый польский эксперт по энергетике Анджей Щенсняк раскритиковал США за сделку с Германией по «Северному потоку – 2».
«В Польше и на Украине невооруженным глазом заметен шоковый синдром, спровоцированный очередным «предательством союзников». Польские раны от того, что нас бросили на растерзание соседям в 1939 году, а потом в Ялте, все еще не затянулись, поэтому в медийно-политической сфере были предприняты попытки смягчить разочарование народа, который мог в очередной раз почувствовать себя обманутым», – приводит его слова ИноСМИ со ссылкой на Mysl Polska.
По его словам, сделка вызвала разочарование в Варшаве и Киеве. Он считает завершение строительства российского газопровода победой Германии. По словам Щенсняка, Польша «играла лишь вспомогательную роль, что обходилось дорого с точки зрения экономических и политических интересов». Он заявил, что его страна «ввязалась в войну на два фронта». Польша «в итоге потерпела болезненное поражение», передает «Прайм».
«Нам каждый день твердили, стремясь укрепить нашу решимость в противодействии ему, что мы, Польша, выступаем Давидом, сражающимся с Голиафом, ключевой силой сопротивления, а наш заокеанский союзник лишь помогает нам в нашей героической борьбе», – заявил он.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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Поляки высмеяли своего сенатора из-за жалоб на запрет въезда в Россию
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Жалобы вице-спикера Сената Польши Богдана Борусевича на то, что ему запрещен въезд в Россию, вызвали насмешки у соотечественников, сообщают информационные агентства.
В интервью польскому порталу Interia Борусевич рассказал, что хотел посетить похороны правозащитника Сергея Ковалева в Москве. Однако в польском посольстве Борусевичу объяснили, что ему закрыт въезд в Россию еще с 2015 года, передает РИА «Новости».
Читатели портала напомнили Борусевичу, что Польша проводит антироссийскую политику, а сам он – «известный русофоб». В частности, читатели вспомнили, как Польша «не хотела впускать мотоциклистов», собиравшихся «почтить День Победы». По мнению читателей, Борусевич «должен быть счастлив, что ему напомнили» о запрете «заранее, а не задержали в аэропорту в Москве». «Вот это был бы позор», – отметил читатель под ником Jojo.
«Не смешите меня, это была резонансная тема: когда ввели санкции в отношении русских, те сделали то же самое и обнародовали список персон нон грата. Если даже я это помню, почему удивляется человек, которого это напрямую касалось? Глупость», – заявил еще один читатель.
Напомним, российский мотоклуб «Ночные волки» сталкивался с попытками Польши сорвать акцию «Дороги Победы», в ходе которой мотоциклисты проезжают по европейским городам, где шли бои Великой Отечественной войны, и возлагают цветы на могилы павших воинов.
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Скабеева оценила попытку темнокожего депутата Рады «спасти свою шкуру»
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Российская журналистка Ольга Скабеева прокомментировала заявление депутата Верховной рады Жана Беленюка о том, что он не знает Скабееву. Она также напомнила Беленюку, которому в Киеве велели «убираться в Африку», о призыве президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса уехать в Россию.
По ее словам, Беленюк либо «испугался люстраций, поэтому врет», либо «идиот, тогда что он делает в Раде». «Что хуже – я точно не знаю. Но за попытку спасти свою шкуру «известный спортсмен» получает медаль», – заявила Скабеева в Telegram.
Она прокомментировала конфликт в Киеве, на который пожаловался Беленюк. Скабеева считает, что «все очень закономерно для современной Украины», поэтому «не понимает, чему удивляется Жан Беленюк». Скабеева указала, что Беленюк «не выступил с резкой критикой власти», в частности, минобороны Украины, куда украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих «вызвали на ковер». Теперь же, «когда набросились на него, он вдруг задается вопросом: способна ли Украина защитить своих чемпионов». «Нет, не способна. И даже не будет пытаться», – ответила Скабеева.
Она напомнила Беленюку, что тот является «пропрезидентским нардепом, частью украинской власти, которая долгие годы работает в коллаборации с неонацистами», то есть «вопрос про безопасность» он задает сам себе.
«А что касается «уезжай в Африку» (если я правильно поняла, то именно это вам сегодня кричали украинские нацики) – хочу отдельно напомнить, что «уехать в Россию» на прошлой неделе предложили всем русским Донбасса. Предложили не хулиганы на улице. А президент Украины Зеленский. Как это называется? Правильно: призыв к этническим чисткам на государственном уровне», – заявила она, добавив, что Украина «превратилась в неонацистское пугало».
Напомним, Магучих подверглась критике в соцсетях со стороны соотечественников за совместные фото с россиянкой Марией Ласицкене. В качестве ответа на ситуацию с травлей Магучих Скабеева обнародовала фотографию с Беленюком. Беленюк заявил, что не знает российскую журналистку.
По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».
На прошлой неделе Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, следует покинуть этот район и «искать себе место в России».
Что делать проживающим на Украине русским?
Украинского олимпийского чемпиона оскорбили в центре Киева из-за цвета его кожи
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Чемпион Олимпийских игр в Токио и депутат Верховной рады Украины от пропрезидентской партии «Слуга народа» Жан Беленюк заявил о конфликте в Киеве из-за цвета его кожи и оскорблениях от неизвестных.
По его словам, в пятницу к нему в центре Киева подошли неизвестные молодые люди и начали оскорблять, обзывать, намекая на цвет его кожи, пытались спровоцировать конфликт, а также предложили ему «убираться в Африку».
«Слава Богу, до драки дело не дошло, поэтому со мной все нормально, но... Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в ней?! Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление?!» – написал Беленюк в своем Facebook.
Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Игр в Токио по греко-римской борьбе в категории до 87 кг. В финале Беленюк оказался сильнее венгра Виктора Леринца. Эта медаль стала единственным золотом украинской сборной.
Ранее олимпийский чемпион Украины оправдался за фото со Скабеевой, заявив, что не следит за контекстом политических событий в России.
До этого украинская легкоатлетка Ярослава Магучих подверглась травле на родине за совместное фото на Олимпийских играх в Токио с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Беленюк поддержал украинскую легкоатлетку и заявил, что не сомневается в ее патриотизме.
Украина попросила больше денег от МВФ
Национальный банк Украины рассчитывает получить более 700 млн долларов транша от МВФ по программе stand-by, заявил замглавы регулятора Сергей Николайчук.
«По плану второй транш (по программе stand-by) составил 700 млн долларов. Но мы пропустили несколько траншей, поэтому теоретически сумма должна быть больше», – сказал Николайчук в интервью интернет-изданию Forbes.
По его словам, на сегодняшний день этот вопрос с МВФ не обсуждался, дискуссия с фондом на эту тему планируется в сентябре.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг МВФ критике за то, что фонд относится к его стране так же, как и к другим государствам.
В начале мая официальный представитель МВФ Джерри Райс заявил, что власти Украины должны достичь большего прогресса в деле проведения реформ для завершения первого обзора экономики республики, требуемого для выделения очередного транша.
НАСА отвергло версию о вине астронавтки в просверливании отверстия в модуле МКС
Помощник главы НАСА Кэти Лидерс заявила, что США категорически опровергают предположения о психологическом кризисе астронавтов, который мог бы привести к происшествию 2018 года с отверстием в бытовом отсеке «Союз МС-09» на МКС.
На пресс-конференции Лидерс спросили со ссылкой на российские СМИ, как в НАСА относятся к обвинениям со стороны неназванных представителей «Роскосмоса» в том, что астронавты НАСА могли столкнуться с психологическими и медицинскими проблемами на МКС, и что это могло побудить астронавта Серину Ауньон-Чанселлор просверлить отверстие в модуле «Союз».
«Члены экипажа от НАСА выполняют свои миссии профессионально и честно… Я поддерживаю Серину и ее профессиональное поведение, и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия», – цитирует РИА «Новости» Лидерс.
Ранее сообщалось, что отверстие в «Союзе МС-09» в 2018 году было просверлено в условиях невесомости человеком, который не был знаком с устройством данного типа космического корабля, сообщил высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.
При этом российские космонавты из-за обнаружения отверстия в «Союзе МС-09» прошли проверку на полиграфе, астронавты НАСА отказались.
Напомним, 11 декабря 2018 года космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос для обследования просверленного в «Союзе МС-09» отверстия. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что по-прежнему неясно, где просверлили корабль – на Земле или в космосе. Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа 2018 года после падения давления на МКС. Предположительно, дыра была просверлена целенаправленно.
В сентябре Рогозин заявил, что Роскосмос выяснил, откуда в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09» взялась «дырка», однако оставит эту информацию в тайне.
Грузинский «Альянс патриотов» обрадовался ответу Москвы
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Инициатор обращения более 40 грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников к президенту России Владимиру Путину с призывом восстановить сотрудничество с Грузией, экс-зампред парламента Грузии от оппозиционного «Альянса патриотов» Ирма Инашвили назвала «заслуживающим большого приветствия» ответ Москвы, которая разделила озабоченность подписантов нынешним уровнем отношений, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Видно, что Москва настроена решить все вопросы, – заявила Ирма Инашвили. – Отношения двух стран в последнее время из-за учений НАТО в Грузии очень осложнились. Наше письмо сыграло роль в том, чтобы это напряжение разрядилось».
«Мы должны быть готовы к сотрудничеству (с Москвой), – сказала она. – Только нам нужно понять, что НАТО нас не примет, а для России неприемлемо наше членство в НАТО. Все остальные вопросы решаемы, нам пора понять это!».
Накануне Москва разделила озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей с Тбилиси и призыв к улучшению ситуации, сообщила пресс-служба Кремля, комментируя открытое письмо оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» в адрес президента Владимира Путина с просьбой оказать содействие в нормализации отношений между двумя странами.
В пресс-службе заявили, что в Кремле разделяют высказанную озабоченность состоянием двусторонних связей и призыв в пользу их улучшения. Подчеркивается, что Россия «всегда вступала за конструктивные отношения с Грузией», и, как известно, не Москва была инициатором их разрыва. Также там назвали обращение «Альянса патриотов Грузии» наглядным подтверждением того, что, «несмотря на все потуги русофобов и радикалов, в Грузии остаются здравомыслящие силы, выступающие за восстановление добрососедских связей между» двумя государствами.
Напомним, 3 августа более 40 известных грузинских политиков, общественных деятелей, спортсменов, отставных военачальников призвали президента России восстановить сотрудничество с Грузией, обвинив США в провоцировании грузино-российских отношений. Инициатором обращения стала экс-зампред парламента Грузии от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили.
При этом представитель руководства правящей «Грузинской мечты» Михаил Сарджвеладзе осудил письмо грузинских политиков и общественных деятелей к Путину.
В МИД России ранее также заявили о желании восстановить отношения с Грузией.
Названа пенсия Меркель после ухода с поста канцлера Германии
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После того, как Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии, она будет получать пенсию примерно в 15 тыс. евро в месяц, сообщают информационные агентства.
DPA ссылается на подсчеты Федерации налогоплательщиков Германии. Размер пенсии обусловлен тем, что Меркель долгое время являлась членом Бундестага (стала депутатом по итогам первых общегерманских выборов в 1989 году), а также занимала пост канцлера, передает ТАСС.
В частности, Меркель полагается пенсия в размере от 65% депутатской зарплаты. Кроме того, как бывший канцлер она имеет право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем, передает РИА «Новости».
СМИ сообщали, что Герхард Шредер, который занимал пост главы немецкого правительства в течение семи лет, по сообщениям СМИ, получает около 6,5 тыс. евро. Бундестаг избрал Меркель федеральным канцлером в 2005 году.
Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября. Немецкий политолог Александр Рар заявлял газете ВЗГЛЯД, что и Армин Лашет, и Маркус Зедер, претендующие на выдвижение от альянса ХДС/ХСС, будут продолжать курс Меркель. От социал-демократов список возглавит вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Кандидатом в канцлеры от партии «Союз-90»/«Зеленые» избрана сопредседатель политсилы Анналена Бэрбок.
Британия раскритиковала отказ России продлевать визу журналистки Би-би-си
Решение Москвы не продлевать рабочую визу журналистки Би-би-си Сары Рейнсфорд является необоснованным, заявило посольство Великобритании в России.
Оно раскритиковало «угрозу высылки удостоенной наград журналистки» и призвало российскую сторону «пересмотреть этот реакционный шаг». По словам Лондона, «действия российских властей» только «продолжат усугублять ситуацию со свободой СМИ в России», передает ТАСС.
В пятницу было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам.
На Украине предсказали снятие санкций с России из-за ошибки Киева
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Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предположил, что Европа в ближайшее время снимет санкции с России из-за отказа Киева выполнять Минские соглашения.
Мураев заявил в эфире телеканала «Наш», что к такому решению западных лидеров подтолкнет отказ Украины от выполнения Минских соглашений: президент Владимир Зеленский так и не провел конституционную реформу, предполагающую децентрализацию власти и принятие постоянного закона об особом статусе Донбасса, передает РИА «Новости».
«Закон об амнистии тоже не сделал, выборы в Донбассе не провел», – добавил он.
Экс-парламентарий пояснил, что экономические ограничения против России ударили по товаропроизводителям Евросоюза, которые теперь недополучают «десятки миллиардов».
«Почему европейские налогоплательщики, которые голосуют за политические партии, в том числе за партию (Ангелы) Меркель, должны нести убытки, а их власть бездействовать? То есть они точно так же приходят к политикам и говорят: «Если вы не закончите эту ерунду с Россией, если мы не начнем поставлять туда свою продукцию, мы за вас больше не будем голосовать». (...) Поверьте, им плевать на Украину», – заключил политик.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик, а также разбиралась в том, кто мешает Киеву выполнить Минские соглашения.
Янковский получил приз за роль в «Иване Денисовиче» на фестивале в Локарно
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Российский актер Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro за главную роль в фильме «Иван Денисович» на фестивале в Локарно.
«Итоги кинофестиваля будут подведены в субботу, но уже стало известно, что исполнитель главной роли в фильме Филипп Янковский получил приз международных независимых кинокритиков Boccalino d'Oro 2021», – сообщили в пресс-службе ВГТРК, передает РИА «Новости».
По сюжету рядовой солдат Иван Шухов после немецкого плена оказывается в родной стране заключенным Щ-854 и вместе с другими строит будущий завод-гигант космической промышленности.
«Я переполнен положительными эмоциями. Счастлив и горд. Мне очень приятно получить эту премию от критиков за роль, которой я отдал очень много сил. Хочу поблагодарить организаторов этой премии, а также великого русского режиссера Глеба Панфилова за эту потрясающую роль. Спасибо огромное!», – заявил Янковский.
«Это огромное счастье – работать с таким великолепным режиссером, как Глеб Панфилов. Моя задача была прожить жизнь человеческого духа. Мы сразу договорились: когда Шухов сидит в лагере, я при всей боли играю самый счастливый день его жизни. Глеб Анатольевич очень четко поставил мне задачу сыграть улыбку через боль. Я хочу посвятить эту роль моей матери», – добавил актер.
Вечером 13 августа на 74-м международном кинофестивале в Локарно проходит мировая премьера полнометражного фильма Глеба Панфилова «Иван Денисович». Картину по мотивам рассказа «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына публике представляют автор сценария и режиссер Глеб Панфилов, актеры Филипп Янковский и Инна Чурикова.
Фильм производства кинокомпании «ВЕРА», телеканала «Россия» выйдет в российский прокат 23 сентября 2021 года. Дистрибьютором и международным sales-агентом фильма стала кинокомпания «Централ Партнершип»
Фестиваль в Локарно проводится с 1946 года. Главной наградой смотра является «Золотой леопард». В разные годы свои фильмы в Швейцарии представили Александр Сокуров, Кира Муратова, Алексей Герман. Панфилов получил главную награду кинофестиваля в 1969 году.
Посол осудил попытку обвинить Россию «во всех бедах Америки»
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал появившиеся в американских СМИ «вбросы» о якобы попытках Москвы вмешиваться во внутриполитические процессы в США.
По словам Антонова, «ощущение таково, что некоторые политики пытаются отвлечь общественное внимание от внутренних проблем путем поиска внешнего «врага», которого можно обвинить во всех бедах Америки». России «приписывают стремление «вбить клин» в американское общество, ведение войны дезинформации и кампании против американских вакцин, противодействие деятельности администрации по борьбе с пандемией и даже масочному режиму». «Все проблемы сваливают в одну кучу и во всем винят Россию», – приводятся его слова на странице посольства в Facebook.
Антонов заявил, что очередной «виток спекуляций на тему пресловутого российского «вмешательства» уже даже не удивляет». Он подчеркнул, что не приводятся «ни доказательства, ни даже факты». Те, кто обвиняет Россию, просто «излагают домыслы», видимо, стремясь «поддержать высокий градус русофобии» в США.
Посол заверил, что Россия «не вмешивается во внутренние дела других государств». Москва «категорически отвергает все измышления» о том, что якобы пытается вмешаться во внутриполитические процессы в США. При этом Россия готова строить отношения «на профессиональной прагматической и, разумеется, взаимовыгодной основе».
Антонов указал, что и Россия, и США оказываются перед «глобальными вызовами и угрозами», которые требуют сотрудничества – без совместной работы не получится победить терроризм и пандемию, помешать распространению оружия массового уничтожения, уберечь экосистему, а также решить вопросы кибербезопасности.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы пытается «вмешиваться» в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. В Кремле заявили, что российское руководство не вмешивается и не намерено вмешиваться в электоральные процессы в Соединенных Штатах. Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Байден пытается найти оправдание на случай неудачи Демократической партии.
Соцопрос показал, что КПРФ набрала бы на выборах всего 11% голосов
Социальные опросы показывают, что у избирателя снизились абсентеистские настроения, вырос рейтинг как и у партии власти, так и у малых партий, в результате при текущем положении дел КПРФ смогла бы набрать не больше 11% голосов, сообщил «Независимый общественный мониторинг».
Согласно данным социологического опроса «Фомнибус», в случае проведения выборов в ближайшее воскресенье первое место бы заняла «Единая Россия» с результатом 29% голосов, второе и третье место заняли бы КПРФ и ЛДПР, набрав по 11% и 9% голосов соответственно, на четвертом оказалась – «Справедливая Россия – За правду» с результатом 6%, сообщается на сайте НОМ.
Рост рейтинга партии власти, связан, по всей видимости, с социальными инициативами партии и ее «Народной программой», считают эксперты.
Число опрошенных, заявляющих, что не намерены принимать участие в выборах, составило 14%, 21% граждан заявили, что затрудняются ответить. 8% опрошенных изъявили желание отдать свои голоса за одну из малых партий. Из 2% за партию «Новые люди», Партия пенсионеров, «Яблоко», «Зеленая Альтернатива», «Коммунисты России» и «Родина» получили бы по 1% голосов, остальные – менее 1%.
По мнению экспертов, такие показатели говорят о том, что фокус внимания избирателей смещается с традиционных партий в сторону сил, не представленных в парламенте.
«Как видим, электорат парламентских партий остается в целом стабильным, показатели не меняются. На фоне оживления политической активности это означает – интерес к ним ослабевает. Мы видим, что число абсентеистов и не определившихся сокращается: неделю назад на выборы не собирались идти 17%, сейчас – 14%. Однако те, кто принимает решение об участии в голосовании, смотрят в большей степени в сторону малых партий», – отметил политолог, замглавы департамента политологии Финансового университета при правительстве России Роман Парма.
По его словам, люди ищут «достойных кандидатов среди тех, кто пока в Думе не работал».
«Если партии ухватят эти настроения и смогут грамотно выстроить коммуникацию с избирателем, консолидировать вокруг себя хотя бы часть из тех 8%, которые хотят другую партию, у нас есть шанс увидеть одну из них в составе парламента. Правда, это будет непросто – разброс в симпатиях граждан достаточно велик», – добавил Парма.
Доктор педагогических наук, профессор Михаил Полянский указывает на рост показателей «Единой России», связывая это с умелой работой партии с социальной повесткой, затрагивающей всех без исключения граждан: от инициатив, связанных с обеспечением санитарной безопасности выборов, до контроля цен на продукты и решения вопросов газификации частных домов.
«Например, как раз в период проведения опроса на повестке у партии была тема, связанная с дополнительными предложениями к программе капитального ремонта школ. Полагаю, избиратель оценил высказанные инициативы», – указал доктор наук.
Эксперт также прогнозирует, что по мере приближения даты голосовании, позиции партии власти будут усиливаться. «Людям нравится предложенная идея «Народной программы», им нравится интерактивность, готовность к диалогу. Думаю, продолжение работы в таком ключе позволит партии снискать симпатии еще многих граждан» – пояснил он.
Опрос проводился 6 – 8 августа среди 3 тыс. респондентов в 207 населенных пунктах 73 субъектах России по заказу Фонда «Общественное мнение», статистическая погрешность не превышает 2,5%.