Путин рассказал о ситуации с пожарами в Якутии

Ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет, сообщил президент России Владимир Путин.

«[Глава МЧС России Евгений] Зиничев находится сейчас на месте (в Якутии), организует работу [по тушению пожаров]. Как мне доложили, угрозы жилым и социально значимым объектам в Якутии на данный момент нет, однако 13 очагов лесных пожаров находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Поэтому прошу держать ситуацию под постоянным контролем и доложить, как она развивается», – цитирует ТАСС Путина.

По его словам, он ежедневно получает доклады о ситуации с лесными пожарами от главы Якутии Айсена Николаева.

Также глава государства подчеркнул необходимость глубоко и системно заниматься климатической повесткой. Он отметил, что недавно в Челябинской области уже обсуждали ликвидацию последствий стихийных бедствий, вызванных аномальными природными явлениями, и на совещании придется вернуться к подобным вопросам, в частности, природным пожарам в Якутии и подтоплениям ряда населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае, передает РИА «Новости».

«Масштаб природных бедствий носит беспрецедентный характер. На юге порой за несколько часов выпадает сейчас месячная норма осадков, а на Дальнем Востоке так сложились природные климатические атмосферные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись. Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической экологической повесткой», – сказал Путин.

Кроме того, президент подчеркнул, что необходимо принять все неотложные меры по ликвидации ЧС в регионах России. «Что касается подтоплений на юге России, то от них наиболее пострадали районы Крыма и Краснодарского края. Федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть предприняты все неотложные меры. Действовать нужно быстро и максимально эффективно», – сказал Путин.

Глава государства попросил учесть, что даже если прямой опасности от огня нет, для людей, особенно пожилых, с хроническими заболеваниями, угрозу представляют и дым, повышенная концентрация продуктов горения в атмосфере.

Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

Ранее Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также он поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации.

Напомним, синоптики предупредили об опасной погоде на юге России. В ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, а в Крыму, где действует штормовое предупреждение, сохраняется риск подъема воды в реках и формирования селевых потоков.