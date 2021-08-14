Трутнев потребовал скоординировать работу по тушению лесных пожаров в Якутии

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации.

«Прошу вас подумать о том, как сделать так, чтобы координация работы была более четкой, оперативной, более точным было распределением обязанностей во время больших пожаров, когда они явно выходят за субъектовый уровень. Нам надо убрать все препятствия для тех людей, которые борются с огнем. Потому что истории, когда им необходимы порубочные билеты для того, чтобы организованные противопожарные полосы строить, это, конечно, никуда не годится», – цитирует ТАСС Трутнева.

При этом вице-премьер отметил, что в целом работа по ликвидации лесных пожаров в регионе ведется слаженно. Юрий Трутнев также обратил внимание, что необходимо решить вопрос с минерализованными полосами. «Ситуация, когда неорганизованные полосы есть, а огонь прорывается, недопустимы, это риски для местных жителей», – сказал полпред.

Кроме того, полпред президента дал поручение Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации с лесными пожарами в Якутии.

«Я попросил Роскосмос подготовиться, чтобы они доложили, как ситуация выглядит по площадным характеристикам, по поставке информации, будем вместе доводить ситуацию до победы, чтобы люди жили в нормальных условиях», – заявил Трутнев.

По его словам, точные расчеты площади природных пожаров от Роскосмоса позволят проверить оперативность системной передачи данных. Трутнев обозначил, что пожары вышли за пределы республики по распространению дыма и общественному резонансу и стали проблемой федерального масштаба.

Полпред добавил, что в ликвидации лесных пожаров в Якутии задействованы все силы и средства МЧС, Авиалесоохраны, в работе принимают участие местные жители и сотрудники министерства обороны.

В настоящий момент на территории Намского района действуют пять лесных пожаров. Их тушат более 600 человек. Всего на утро субботы на территории республики зафиксировано 108 термоточек на землях лесного фонда.

Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

Ранее президент Владимир Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.