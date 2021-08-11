Объем воды в Амуре достиг рекорда за всю историю метеонаблюдений Путин отправил главу МЧС в Якутию для управления группировкой по борьбе с пожарами 11 августа 2021, 16:01 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами, сообщила пресс-служба Кремля. В сообщении на сайте Кремля говорится, что Путин поручил Зиничеву «вылететь в Якутию для оперативного управления группировкой МЧС, занятой на борьбе с пожарами». Ранее сообщалось, что Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики.

Путин поручил правительству увеличить ввоз сельхозпродукции из стран СНГ 9 августа 2021, 16:53

Фото: Alexei Druzhinin/REUTERS

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин поручил правительству для стабилизации цен на продукты принять меры для увеличения ввоза сельхозпродукции из стран СНГ. «Правительству Российской Федерации... в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры, направленные на увеличение объема ввоза на территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции из государств – участников Содружества Независимых Государств», – перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Путин поручил доложить о принятых мерах до 1 сентября, далее – один раз в квартал. Также президент поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обеспечить мониторинг формирования цен на продукты в торговых сетях, первый доклад – до 1 сентября, далее – раз в квартал. «ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети», – говорится в перечне поручений. Ранее Путин поручил правительству организовать мониторинг и при необходимости дополнительно поддержать граждан с низкими доходами. Украинский климатолог пообещала «ад» на Земле 11 августа 2021, 05:58 Текст: Антон Никитин

Украинский климатолог Светлана Краковская выступила с утверждением, что из-за климатических изменений жизнь на Земле может стать «адом». Эксперт отметила, что стихийные бедствия, включая засухи, наводнения, шквальные ветры, ливни и землетрясения являются следствием климатических изменений. При этом она предупредила, что с каждым годом на Украине будет все больше дней, температура воздуха которых будет превышать 35 градусов, передает РИА «Новости». «Но это при жестком сценарии – если ничего не делать. Я, честно говоря, очень надеюсь, что такого не случится. Потому что это будет ад», – заявила Краковская в интервью изданию «Украинская правда». Напомним, президент Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. Так, в минувшее воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о наступлении аномальной жары в ряде регионов России. Экстремально жаркая погода наблюдалась в ряде регионов России также в июле. Ранее климатолог Александр Чернокульский отмечал, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. Второй российский Ил-76 прибыл в Грецию для тушения лесных пожаров 11 августа 2021, 02:57

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Второй российский самолет Ил-76 в ночь на среду прибыл в международный аэропорт Афин для участия в тушении лесных пожаров в Греции, сообщили в генеральном секретариате гражданской защиты Греции. В генеральном секретариате гражданской защиты Греции сообщили, что помимо двух российских Ил-76 в ночь на среду в афинском международном аэропорту совершил посадку российский самолет Ан-124, доставивший два вертолета Ми-8, которые тоже будут задействованы в борьбе с лесными пожарами, передает ТАСС. Накануне в Афины для тушения лесных пожаров прибыл первый российский Ил-76. В понедельник Греция запросила у России второй самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров. Первый Бе-200 участвует в тушении природных пожаров в Греции с 30 июня. В понедельник президент России Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики. В стране уже более десяти дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. Российский Ил-76 прибыл в Афины для тушения лесных пожаров 10 августа 2021, 22:51

Фото: vk.com/mil

Текст: Антон Никитин

Российский самолет Ил-76 во вторник вечером прибыл в международный аэропорт Афин для участия в тушении лесных пожаров в Греции. Как сообщили в аэропорту, в ближайшее время состоятся установочные контакты экипажа с представителями экстренных служб Греции для налаживания координации и решения всех организационных вопросов, передает ТАСС. По словам представителей посольства России, вскоре в аэропорту приземлится второй Ил-76, который РФ направила для содействия Греции в подавлении очагов лесных пожаров. Кроме того, как ожидается, во вторник поздно вечером в Афины прилетит российский транспортный самолет Ан-124 с двумя вертолетами Ми-8 на борту, которые тоже примут участие в борьбе с огнем. Накануне президент России Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, борющуюся с пожарами в центральных районах республики. В понедельник Греция запросила у России второй самолет-амфибию Бе-200 для тушения пожаров. Первый российский Бе-200 с 30 июня участвует в тушении сильных природных пожаров в Греции. В стране уже более десяти дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии 10 августа 2021, 11:15

Фото: Авиалесоохрана РФ/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин поручил главе МЧС Евгению Зиничеву увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии, а руководству региона подготовить предложения по увеличению поддержки пострадавших в результате ЧС, сообщила пресс-служба Кремля. «Путин поручил министру Зиничеву увеличить группировку, сосредоточенную на тушении пожаров в Якутии», – передает ТАСС сообщение Кремля. Руководству Якутии президент «дал поручение подготовить предложения об увеличении мер поддержки пострадавшим от ЧС», проинформировали в пресс-службе главы государства. Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Ранее Путин указал на сбои при реагировании на природные ЧС. Путин: Россия выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права 9 августа 2021, 16:35 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин на конференции на площадке Совбеза ООН по вопросам морской безопасности заявил, что Россия выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права: уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров посредством диалога. «И сейчас, обращаясь к членам Совета безопасности, хотел бы еще раз подчеркнуть, что Россия выступает за неукоснительное соблюдение ключевых норм и принципов международного права, зафиксированных в уставе ООН, таких как уважение суверенитета, невмешательство во внутренние дела, разрешение споров посредством диалога», – приводит его слова РИА «Новости». По словам Путина, он надеется, что с ним согласятся участники «дебатов в том, что ооновские принципы обязательны для применения и в сфере мирного и ответственного использования морских пространств, их природных ресурсов, защиты морской среды, устойчивой экономической деятельности на огромной водной части нашей планеты». Ранее Путин, выступая на заседании Совбеза ООН, призвал объединить усилия спецслужб всех заинтересованных государств в борьбе с преступностью в морском пространстве. Путин учредил орден «За заслуги в культуре и искусстве» 9 августа 2021, 19:22

Фото: pravo.gov.ru

Текст: Елена Мирошниченко

Президент России Владимир Путин постановил учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве», соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. «В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю учредить орден «За заслуги в культуре и искусстве» и медаль «За труды в культуре и искусстве», – говорится на интернет-портале правовой информации. Ранее Путин своим указом присвоил директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста России «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Лесной пожар привел к массовой эвакуации на юге Италии 8 августа 2021, 22:28

Фото: DW News/Youtube

Текст: Антон Антонов

В итальянской провинции Кампобассо из-за лесного пожара эвакуированы свыше 400 человек, сообщили пожарные службы. Их эвакуировали «из отелей, кемпингов и домов». На месте работают наземные силы пожарных и вертолеты. Итальянские власти предупреждали о повышенном риске возникновения пожаров в связи с жарой – сообщалось, что на Сицилии и Сардинии температура в ближайшие дни может подняться до 45 градусов, передает ТАСС со ссылкой на Repubblica В последние дни на Апеннинах выявлены десятки локальных очагов возгорания. Сильные лесные пожары произошли на Сардинии, кроме того, огнем уничтожена часть заповедника в районе Пескары. Продолжается борьба с огнем в Калабрии, там жертвами пожара стали два человека. Напомним, от сильных природных пожаров пострадала Греция, где также установилась крайне жаркая погода – до 44–47 градусов. В частности, пожары разгорелись возле родины Олимпийских игр – Древней Олимпии. Масштабные пожары охватили и турецкие курорты от Антальи до Бодрума. Турецкие власти заявили, что пожары организованы специально. СМИ сообщили, что признанная в Турции террористической организация «Дети огня» взяла на себя ответственность за организацию поджогов лесных массивов. Путин призвал объединить силы государств в борьбе с морской преступностью 9 августа 2021, 16:05 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совбеза ООН, призвал объединить усилия спецслужб всех заинтересованных государств в борьбе с преступностью в морском пространстве. Он также предложил создать для этого специальную структуру в рамках ООН. «На наш взгляд, было бы полезно осуществлять обмен наработками и наилучшими практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой криминальной активности на море. Можно было бы подумать о создании специальной структуры в рамках системы ООН, которая непосредственно занималась бы проблематикой борьбы с морской преступностью в разных регионах», – приводит слова Путина ТАСС. Напомним, 30 июля компания Zodiac Maritime сообщила о нападении у берегов Омана на израильский танкер-химовоз Mercer Street. В результате инцидента погибли два члена экипажа. Позже экипаж вернул контроль над судном. Израиль возложил на командующего подразделением БПЛА ВВС КСИР Саида Ара Джани ответственность за воздушную атаку на судно Mercer Street в Аравийском море. Иран категорически отверг обвинения в нападении на танкер Mercer Street. Путин поручил главам регионов доложить о ходе вакцинации от COVID 9 августа 2021, 17:14 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов до 15 августа доложить о ходе мероприятий по вакцинации населения от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Кремля. «Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ... взять под личный контроль осуществление мероприятий по вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территориях субъектов РФ, включая: информирование населения по вопросам вакцинации; обеспечение вакцинами в требуемом объеме медицинских организаций (пунктов вакцинации); достижение охвата населения вакцинацией в объеме, необходимом для формирования популяционного иммунитета к данной инфекции на территории субъекта РФ; организацию ежесуточного мониторинга ситуации, касающейся вакцинации населения в субъекте РФ, и представление данных в Минздрав России», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Доклад должен быть представлен до 15 августа, далее – один раз в месяц. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что от коронавирусной инфекции в России привиты 38,9 млн человек. Путин поручил к 1 сентября помочь пострадавшим от природных пожаров россиянам 9 августа 2021, 17:02 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин поручил до 1 сентября оказать помощь гражданам, пострадавшим от природных пожаров. «Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и Челябинской области принять меры по оказанию гражданам, признанным пострадавшими в результате природных пожаров в 2021 году, необходимой помощи, включая выплату единовременных пособий и компенсаций, капитальный ремонт поврежденного жилья, строительство нового жилья взамен утраченного и (или) приобретение нового жилья. Срок – 1 сентября 2021 года», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Также глава государства поручил выделить средства на тушение лесных пожаров и технику для этого. «Правительству РФ... обеспечить выделение из резервного фонда правительства РФ дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров в субъектах Российской Федерации и по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем авиационного патрулирования лесов, а также на обеспечение субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием», – сказано в перечне поручений. Также Путин поручил в срок до 15 августа оценить необходимость дополнительного привлечения сил минобороны к борьбе с лесными пожарами в регионах. Ранее сообщалось, что лесной пожар в поселке Сангар Кобяйского района Якутии подошел на расстояние в два километра к нефтебазе. Вечером 7 августа дым от якутских пожаров распространился на 1,2 тыс. населенных пунктов в Красноярском крае. Путин заявил о рассмотрении властями различных вариантов поддержки села 10 августа 2021, 14:41 Текст: Наталья Ануфриева

Власти рассматривают разные варианты поддержки села: речь идет не только о поддержке сельхозпроизводителей, на мелиорацию ежегодно будет выделяться дополнительно по 7 млрд рублей, заявил президент Владимир Путин. Путин заявил на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, что «у нас приличное финансирование на поддержку села в этом году», рассматриваются «различные варианты, в том числе связанные не только с поддержкой самого сельхозпроизводства», передает РИА «Новости». «Вы же знаете, там объемы большие, сотни миллиардов, на социальное развитие. И, кстати говоря, дополнительные средства на мелиорацию будут – по семь миллиардов ежегодно», – добавил он. Ранее томский депутат Владимир Самокиш в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал три главных условия для ускорения развития сельских регионов России. Путин пожелал удачи паралимпийцам перед играми в Токио 9 августа 2021, 14:12 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин пожелал побед российским паралимпийцами, которые выступят на Играх в Токио с 24 августа по 5 сентября. На предстоящих Играх выступят более 200 российских спортсменов в 19 видах спорта (из 22).



«Мы, вся наша огромная прекрасная Россия, очень гордимся вами. И желаем только побед. Уверен, вы будете сражаться и за себя, за своих тренеров, наставников, друзей, за свою малую родину и за всю нашу большую страну. А в сердце будет флаг, гимн России. Нет сомнений, что у всех вас самый боевой настрой, величайшая степень готовности», – передает слова главы государства РИА «Новости». Путин напомнил о несправедливом отстранении сборной от Паралимпиады в 2016 году. «Российские атлеты после затянувшегося вынужденного перерыва вновь предъявят свое уникальное спортивное мастерство на главном для вас соревновании – Паралимпиаде. Путь к ней для нашей сборной оказался долгим, и не только по причине переноса стартов на один год из-за пандемии. Все мы помним о несправедливом отстранении команды России от игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году. О горечи в связи с совершенно абсурдным решением приостановить членство Паралимпийского комитета России в Международном комитете», – сказал президент.



«Это стало, пожалуй, одним из самых убедительных доказательств прямого вмешательства политики в спорт», – подчеркнул Путин. Глава государства пообещал лично встретиться с членами российской олимпийской и паралимпийской сборной после окончания Игр в Токио, передает ТАСС.



«Разумеется, после окончания [Игр в Токио] я хочу встретиться и с олимпийцами, и с паралимпийцами. Вот все закончится, мы обязательно такую традиционную встречу в личном формате проведем», – сказал он. Напомним, российская сборная из-за санкций выступала под флагом Олимпийского комитета России. Российская команда заняла пятое место в медальном зачете и стала третьей по общему количеству медалей. При этом Игры в Токио омрачил громкий судейский скандал, который президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер нашей сборной Ирина Винер-Усманова назвала «крахом и позором». Эксперт: Конкурс президентских грантов создает новые творческие пространства 9 августа 2021, 18:05 Текст: Рафаэль Фахрутдинов

«Коллективы абсолютно разные – свои идеи подали небольшие музыкальные команды, начиная от домов культуры и ансамблей», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт Татьяна Журавлева, комментируя итоги заявочной кампании конкурса Президентского фонда культурных инициатив. «Конкурс соответствует запросам креативного сообщества. Среди прочих, к примеру, подал заявку сельский театр из Калужской области, которому необходимы ремонт и расширение помещений», – сообщила директор Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева. По ее мнению, созданный недавно фонд поможет развитию региональных проектов и созданию новых творческих пространств по всей стране «Конкурс актуален именно сейчас, – творческая сфера особенно нуждается в поддержке. Причем коллективы, которые могли принять в нем участие, абсолютно разные – свои идеи подали небольшие музыкальные команды, начиная от домов культуры и ансамблей. Есть и масштабные проекты, представляющие собой синтез нескольких направлений культуры и искусства», – подчеркнул композитор, председатель экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Игорь Матвиенко. Напомним, Президентский фонд культурных инициатив создан по инициативе Владимира Путина. 21 апреля в послании к Федеральному Собранию он сообщил, что в стране появится фонд, который займется выдачей президентских грантов на проекты в сфере искусства и творчества. В мае Путин подписал соответствующий указ. Общий фонд составляет 3,5 млрд рублей. Эти средства будут распределены среди авторов самых креативных и значимых проектов для общества. Прием заявок стартовал в середине июня и завершился в минувшую пятницу. В понедельник фонд объявил итоги заявочной кампании: подано 12 460 проектов – на сумму более 84 млрд рублей. Проекты подавались в восьми тематических направлениях, самыми популярными из которых стали: «Культурный код. Проекты по продвижению через культуру и креативные индустрии традиционных российских ценностей» (33,4% заявок), «Место силы. Малая родина. Локальная идентичность» (24,6% заявок), «Молодые лидеры. Проекты, направленные на выявление и поддержку молодых талантливых лидеров в сфере культуры, искусства и креативных индустрий» (10,7% заявок). Как указала руководитель Роскультцентра и директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова, теперь претендовать на государственную поддержку креативных проектов смогли не только негосударственные некоммерческие организации, но и представители коммерческих и муниципальных организаций, индивидуальные предприниматели (ИП). Больше всего заявок фонд получил от НКО (37,4%) и муниципальных учреждений и организаций (36,3%). 26% проектов поступило от ИП и коммерческих организаций. Каждая заявка рассматривается несколькими специалистами одновременно в рамках разработанных для этого единых критериев. «Теперь задача экспертов – оценить проекты, выявить самые важные, полезные, прорывные. Мы верим в наших участников и убеждены, что с поддержкой фонда они смогут не только реализовать свой творческий потенциал, но и сделать жизнь тысяч людей интереснее и ярче. Уже этой осенью мы узнаем, какие проекты вошли в список победителей и получили финансирование», – рассказал генеральный директор ПФКИ Роман Карманов. «Являюсь убежденным сторонником формата «и», а не «или». Это когда, опираясь на наши богатые культурные традиции, мы дополняем их чем-то новым, тем самым повышая эффективность. Поэтому весьма интересными представляются результаты заявочной кампании Президентского Фонда поддержки культурных инициатив: 24,6% из 12,5 тыс. заявок посвящены теме сохранения локальной идентичности, также значитеное число проектов имеет отношение к креативным индустриям, - говорит генеральный директор Центра развития культурных инициатив, руководитель проекта «Арт-кластер «Таврида» Сергей Першин. - В этой связи у нас родилась идея собрать на площадке арт-кластера «Таврида» молодых и креативных историков, архитекторов, дизайнеров, продюсеров событий в рамках арт-школы, посвящённой теме восстановления малых городов и населённых пунктов. Нам кажется, что получится отличная синергия». Объем воды в Амуре достиг рекорда за всю историю метеонаблюдений 11 августа 2021, 14:55 Текст: Елена Мирошниченко

На реке Амур объем воды достиг рекордных значений за весь период метеонаблюдений: паводковая ситуация в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае в ближайшие дни будет обостряться, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Очень сложная ситуация на Амуре – уровень воды выше опасной отметки, а это предполагает подтопления отдельных населенных пунктов, пригородов, дорог, посевов. Такая ситуация на многих участках: в Амурской области, Еврейской автономной области, Хабаровском крае. Объем воды на Амуре рекордный за весь период метеонаблюдений», – приводит его слова ТАСС. Вильфанд также добавил, что ситуация с паводком на Амуре в ближайшие дни будет только осложняться, ожидается серия интенсивных дождей. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным федеральным министерствам оказать помощь, в том числе финансовую, дальневосточным регионам, а также ускорить выплаты пострадавшим от паводка.