Природные бедствия стали новым вызовом для России

Президент Владимир Путин оценил масштаб природных бедствий в стране, отметив их беспрецедентность в некоторых регионах. На совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров он дал поручения и озвучил меры поддержки людей. Путин также призвал глубоко и на перспективу заняться климатической повесткой. Насколько серьезный вызов стоит перед Россией и с чего именно следует начать?

В субботу президент Владимир Путин провел совещание по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. «Конечно, мы видим и понимаем, я еще раз это отмечу, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадают сейчас месячные нормы осадков. Месячные», – подчеркнул Путин.

В Сибири, на Дальнем Востоке, напротив, так сложились природные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись, добавил президент. Путин отметил, что недавно в Челябинской области уже обсуждали ликвидацию последствий стихийных бедствий, вызванных аномальными природными явлениями, и на совещании придется вернуться к подобным вопросам, в частности, к природным пожарам в Якутии и подтоплениям ряда населенных пунктов в Крыму и Краснодарском крае. «Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах», – отметил он.

Глава государства потребовал при необходимости безотлагательно отправить в безопасные места детей и женщин из зон стихийных бедствий. Президент особо отметил, что угрозы жилым объектам в Якутии, где бушуют пожары, сейчас нет, и поручил держать ситуацию под пристальным контролем.

Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера. По данным МЧС, в Якутии действует 172 очага лесных пожаров, из них 12 очагов локализованы. В пятикилометровой зоне от населенных пунктов действуют 13 очагов на площади более 385 тыс. га. К тушению привлечены более 4,8 тыс. человек и 766 единиц техники.

Глава МЧС Евгений Зиничев отправился в Якутию по поручению президента для оперативного управления группировкой сил по борьбе с пожарами. В зависимости от погодных условий в планах – применение авиации МЧС в Верхневилюйском, Чурапчинском и Намском районах. После открытия второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту Якутска в регион направят дополнительную авиацию для усиления группировки. В настоящее время на тушении задействованы 34 единицы авиационной техники.

Зиничев попросил президента, который ежедневно получает доклады о ситуации от главы Якутии Айсена Николаева, законодательно разрешить ведомству тушить леса, даже когда огонь не угрожает населенным пунктам. «Сейчас мы это можем делать только в случае угрозы населенным пунктам», – напомнил Зиничев.

Во время совещания Путин призвал подумать над созданием условий для жизни людей, которые находятся в зоне риска из-за природных пожаров, а также максимально сохранить лесные богатства. Глава государства попросил учесть, что даже если прямой опасности от огня нет, для людей, особенно пожилых, с хроническими заболеваниями, угрозу представляют и дым, повышенная концентрация продуктов горения в атмосфере.

Кроме того, необходимо минимизировать последствия ЧС для диких животных, а также быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах и принять планы по восстановлению жилых домов и помещений. А дети из пострадавших районов, где произошли пожары и подтопления, должны своевременно пойти в школу. «Хочу подчеркнуть, приближается 1 сентября. Мы об этом хорошо знаем. Начало нового учебного года. Поэтому все дети из пострадавших районов должны своевременно пойти в школу. А социально значимые учреждения должны максимально оперативно отремонтированы», – сказал президент.

Отметим, что за прошедшую ночь в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков. «Что касается подтоплений на юге России, то от них наиболее пострадали районы Крыма и Краснодарского края. Федеральными ведомствами, региональными и муниципальными властями должны быть предприняты все неотложные меры. Действовать нужно быстро и максимально эффективно», – сказал Путин, добавив, что в постоянно подтапливаемых местах Темрюкском районе Краснодарского края нельзя разрешать строительство жилья.

На совещании глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что во время сильного ливня в Керчи докладывал главе государства о ситуации в городе, стоя по пояс в воде. Он попросил президента упростить процедуру выплат пострадавшим от последствий стихии на полуострове. Накануне в Керчи подтопило из-за ливня стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив».

В конце совещания Путин поблагодарил добровольцев за участие в ликвидации пожаров.

Политконсультант Алена Август подчеркивает, что президент постоянно и глубоко погружен в оперативное устранение ЧС и их последствий. При этом огромное внимание уделено здоровью и жизни людей. «Владимир Путин получает оперативную информацию о всех ЧС. Его задача – это не только знать детали каждой ситуации, но и организовать общее управление и показать важность тех вопросов, которые сейчас стоят перед МЧС и другими службами. Любой пожар, наводнение или землетрясение требуют как технических действий, так и коммуникационных. И то, что этим занимается президент, для многих людей означает, что вопрос важен», – пояснила Август.

По ее словам, происходящие в мире климатические изменения заставляют искать новые решения и подходы, поэтому России нужно действовать быстро. Она уверена, что вслед за оперативными решениями экстренных задач последуют системные выводы, потому что президентом поручено на перспективу заниматься климатической и экологической повесткой.

«Сейчас в Якутии уже тает вечная мерзлота. Это требует новых подходов к строительству домов и дорог.

Климатическая и экологическая повестка становится важной как никогда», – подчеркнула Август.

Зампредседателя Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов отмечает, в последние дни природные условия изменились и задымление в Якутии снизилось, при тушении пожаров снова может применяться авиация. На большинстве территории за счет принятых мер уже удалось справиться с огнем. Всего в республике было затронуто пожарами 4 млн га, но сейчас активно горит только 6 тыс. га, а это всего 0,15% территории. «Это дает возможность надеяться на то, что в России ситуация улучшится», – считает Расулмухамедов.

По его словам, отдаленность бушующих пожаров спасает населенные пункты, но, с другой стороны, осложняет работы по тушению и предупреждению. «Мы надеемся, что ситуация не ухудшится. Тем не менее климатологи предупреждают, что весь август будет сухой и горячий. Поэтому уже сейчас нужно заниматься восстановлением леса, запускать необходимые программы, чтобы вернуться к прежнему состоянию», – уверен эксперт.

Расулмухамедов напомнил о несбывшихся ожиданиях улучшения ситуации в конце июля, когда количество новых очагов возгораний временно пошло на убыль. «Главные проблемы в Якутии прежде всего связаны с климатическими изменениями, с затяжной жарой, которая высушила все окрестности и резко сократила количество воды в водоемах. Огромная территория стала пожароопасной», – пояснил зампредседателя ВООП.

Кроме того, сказался экологический фактор.

Из-за нашествия шелкопряда хвойные деревья лишились иголок и практически превратились в дрова, поэтому «горят гораздо быстрее, чем обычно».

«С экологической точки зрения нужно продумать, как избежать в будущем подобных эпидемий с шелкопрядом и с другими паразитами, которые повышают пожароопасность леса. А с климатической точки зрения нужно проводить какие-то демпфирующие мероприятия, то есть заниматься задержанием снега и воды», – полагает собеседник.

Кроме того, надо активнее разрабатывать и применять технологии дистанционного воздействия на атмосферу. Уже в этом году использовались установки для вызывания дождя. В будущем эту технологию можно усовершенствовать с помощью беспилотной авиации, что позволит эффективнее использовать выделяемые на борьбу с пожарами средства. «Заброска людей и потом вытаскивание из этих зон – очень тяжелое мероприятие, на которое уходит почти 70% ресурсов. Мы сейчас прорабатываем всевозможные технические решения. Сегодня в Уфе мы смотрели на работу установки, которая позволяет предупредить распространения шелкопряда. А послезавтра будем смотреть дроны, которые способны доставлять реагенты в точки горения для борьбы с огнем. Все, кто серьезно озабочен этим вопросом, собирают по крупицам все необходимое, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем», – рассказал собеседник.

Кроме того, в ВООП надеются оперативно запустить программы по восстановлению лесов, уже началась соответствующая подготовка. «Я надеюсь, что наша акция «Сохраним лес», которую мы готовим несколько лет, стартанет в ближайшее время. Чем раньше возьмемся, тем больше успеем сделать до наступления заморозков», – подытожил Расулмухамедов.

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