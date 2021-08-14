Глава МЧС попросил Путина разрешить тушить леса вдали от населенных пунктов

Захарова объяснила причины высылки журналистки Би-би-си из России

Российский МИД уже объяснял, почему журналисту Би-би-си не продляли визу, российское ведомство не раз предупреждало Лондон, что в ответ на «визовые издевательства» британской стороны Москва может принять ответные Меры, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Удивительно: на неоднократные предупреждения МИД о том, что в ответ на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры, англосаксонская медиагруппа внимание не обращала. А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения на российских журналистов», – заявила Захарова в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что Би-би-си и журналист «заняли глухую оборону», они не раскрывают ситуацию перед собственными коллегами. «С чего бы? Нет информационного повода или не тот? Вперед, не стесняйтесь», – призвала дипломат.

Захарова отметила, что западные СМИ не выказывают заинтересованности в судьбе российских журналистов, которым не продляют британские или американские визы.

«Могу сказать, что представителям Би-би-си, которые на днях посетили МИД, было все подробно рассказано. Так что им должно быть, что сказать», – заключила представитель МИД.

Напомним, в пятницу было объявлено о высылке из России корреспондента Би-би-си в Москве Сары Рейнсфорд в качестве ответа на действия Британии, которая дискриминирует российские СМИ, отказывая в выдаче виз репортерам.