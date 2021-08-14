Путин рассказал о ситуации с пожарами в Якутии Путин поручил оказать помощь людям с хроническими заболеваниями в зоне ЧС Путин поручил принять план восстановления жилья в пострадавших при ЧС регионах 14 августа 2021, 16:09 Текст: Евгения Шестак

Необходимо принять план по восстановлению жилья и социальных объектов в пострадавших при ЧС регионах, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров в ряде регионов России. «Нужно принять планы по восстановлению жилых домов и помещений, социально значимых объектов. Жду от вас предметных докладов о том, какие дополнительные меры необходимо предпринять для ликвидации последствий стихии, какой объем финансовых средств и других ресурсов для этого потребуется, как в целом планируется вести работу в дальнейшем», – цитирует ТАСС президента. При этом он отметил, что с руководителями регионов обсуждает эти темы «практически в постоянном режиме, практически каждый день». Также Путин также предложил высказаться руководителей муниципалитетов пострадавших территорий. Он напомнил, что, в частности, в Краснодарском крае пострадали одна общеобразовательная школа и шесть детских оздоровительных лагерей. Также Путин добавил, что в постоянно подтапливаемых местах Темрюкском районе Краснодарского края нельзя разрешать строительство жилья, передает РИА «Новости». «И восстанавливать там не нужно жилье, вот и все. Но надо подумать над тем, что вы сказали. Вы назвали среди наиболее пострадавших Темрюкский район», – сказал Путин. Ранее президент России сообщил, что ситуация с лесными пожарами в Якутии остается крайне тяжелой, однако на сегодняшний день угрозы жилым и социально значимым объектам в республике нет. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Между тем синоптики предупредили об опасной погоде на юге России. В ближайшие дни Южный и Южно-Кавказский федеральные округа накроют сильные дожди и шквалистый ветер, а в Крыму, где действует штормовое предупреждение, сохраняется риск подъема воды в реках и формирования селевых потоков.

Объявлено о визите Меркель в Москву и Киев 13 августа 2021, 13:07

Фото: dpa/picture-alliance

Текст: Дмитрий Зубарев

Ангела Меркель посетит Россию 20 августа, сообщил на брифинге официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. «В пятницу 20 августа канцлер посетит Москву, подробности программы мы сообщим вам в начале следующей недели, но очевидно, что она (Меркель) встретится с президентом (Путиным)», – передает РИА «Новости» слова Зайберта. «Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», – уточнили в пресс-службе Кремля. Он добавил, что Меркель 22 августа посетит Украину. Ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что 22 августа Меркель планирует посетить Киев, запланирована ее встреча с президентом страны Владимиром Зеленским, где будут обсуждаться гарантии Германии в случае запуска проекта «Северный поток – 2», а также ситуация в Донбассе. Путин назвал беспрецедентными масштаб и характер бедствий в ряде районов России 14 августа 2021, 14:59

Фото: kremlin.ru

Текст: Наталья Ануфриева

Масштаб и характер бедствий в некоторых районах России беспрецедентны, при необходимости требуется безотлагательно отправить в безопасные места детей и женщин из пострадавших зон, заявил президент Владимир Путин на совещании по ликвидации последствий подтоплений и природных пожаров. «Конечно, мы видим и понимаем, я еще раз это отмечу, что масштаб, характер природных бедствий в некоторых районах носит абсолютно беспрецедентный характер. Достаточно сказать, что, например, на юге порой за несколько часов выпадают сейчас месячные нормы осадков», – сказал Путин, передает РИА «Новости». В Сибири, на Дальнем Востоке, напротив, так сложились природные условия, что лесные пожары в условиях засухи, порывов ветра стремительно распространялись, добавил президент. «Все это еще раз говорит, насколько важно нам глубоко, системно, на перспективу заниматься климатической, экологической повесткой. Но сегодня, конечно, остановимся на неотложных, экстренных задачах», – указал он. Глава государства потребовал при необходимости безотлагательно отправить в безопасные места детей, женщин и других жителей из зон стихийных бедствий. Президент сообщил, что угрозы жилым объектам в Якутии, где бушуют пожары, нет, и поручил держать ситуацию под пристальным контролем. Он призвал подумать над тем, как создать условия для жизни людям, находящимся в зоне риска из-за природных пожаров, а также максимально сохранить лесные богатства. По его словам, необходимо организовать работу так, чтобы минимизировать последствия ЧС для животных. Также требуется быстро оценить ущерб от природных пожаров в регионах и принять планы по восстановлению жилых домов и помещений. Он также подчеркнул, что все дети из пострадавших районов, где произошли пожары и подтопления, должны своевременно пойти в школу. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Ранее Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также он поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Гидрометцентр предупредил россиян об аномальной жаре 12 августа 2021, 06:34 Текст: Антон Никитин

В большей части России до конца рабочей недели ожидаются аномальные температуры, превышающие норму на 7-10 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. «Выпущен прогноз, где указаны регионы с аномальной температурой. В Архангельской области, в Вологодской, республике Коми и в Мурманской области аномальная высокая температура в ближайшие дни. Она на 7-8 градусов выше нормы. Максимальные значения будут от 24 до 29 градусов. В Ненецком автономном округе тоже будет превышение температуры, но там будет +20. То есть норма – 13 градусов, а сейчас 20 градусов», – приводит слова научного руководителя Гидрометцентра РИА «Новости». Вильфанд также отметил, что на юге центра Европейской России (Тамбовская, Белгородская, Курская, Воронежская области) прогнозируется температура, значительно превышающая норму. Максимальные температуры составят 30-35 градусов, в Воронежской области до 37 градусов. «Очень высокая температура в Рязанской области – до 35 градусов, в Ивановской – до 28 градусов. В Приволжской федеральном округе на 7-10 градусов выше нормы. Температура в южной половине – до 34-39 градусов, в северной половине – 27-35 градусов. На востоке Приволжского округа температуры не такие высокие», – добавил Вильфанд. Он уточнил, что в Астраханской, Ростовской области и Калмыкии ожидается 39-41 градус тепла – на 8-10 градусов выше нормы. Также температуры выше нормы прогнозируются в Северо-Кавказском федеральном округе, в Ставропольском крае, в Дагестане, Северной Осетии и других. Там, по словам синоптика, воздух прогреется до 37-39 градусов. Как отметил Вильфанд, температура выше нормы на 7 градусов в Тыве, а на Таймыре выше нормы на 10 градусов, то есть абсолютное значение – 15-18 градусов. Также жара ожидается на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае, Якутии и Магаданской области ожидаются 29-32 градусов тепла. «Такая ситуация не способствует природному тушению пожаров», – заключил Вильфанд. Напомним, президент Владимир Путин предупреждал о быстрых темпах потепления в России. Так, в минувшее воскресенье научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о наступлении аномальной жары в ряде регионов России. Экстремально жаркая погода наблюдалась в ряде регионов России также в июле. Ранее климатолог Александр Чернокульский отмечал, что Россия станет одной из первых стран, которая столкнется с волнами жары, вызванными глобальным потеплением. На Кубани почти 30 тыс. человек оказались без света из-за дождей 13 августа 2021, 19:55 Текст: Алексей Дегтярев

В Краснодарском крае после сильного дождя свыше 29 тыс. местных жителей остались без электричества, сообщили в Минэнерго. «В Краснодарском крае из-за сильного дождя происходят отключения в электросетях, без электроснабжения остались 29 тыс. 300 человек. Восстановительные работы ведут 10 бригад энергетиков», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости». Ливни в регионе шли всю ночь и продолжаются 13 августа. Из-за стихийного бедствия оказались подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Самая сложная ситуация сложилась в Темрюкском районе, там подтопило 800 придомовых территорий, сообщали власти региона. Между тем синоптики предсказали сильные осадки в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске. Стадион, рынок и завод подтопило в Керчи 13 августа 2021, 03:51 Текст: Антон Антонов

В результате сильных дождей в Керчи подтопило стадион, оптово-розничный рынок и рыбоконсервный завод «Пролив», сообщили в администрации города. Подтопление произошло из-за подъема вод в реках Катерлез, Восточный Булганак, на реке Мелек-Чесме «дежурит мониторинговая группа», передает ТАСС. 11 августа в Керчи выпало 15 мм осадков, в Судаке – 10 мм, в Симферопольском районе – 10 мм, в Ялте – 6 мм, в Феодосии – 6 мм. 12 августа на территории Кировского района – 36 мм, в Ленинском районе – 21 мм, в Керчи – 40 мм. В пятницу на востоке Крыма, в Керченском проливе, на Черном море в районе от Феодосии до Керчи и по западной половине Азовского моря ожидается усиление ветра, сильный дождь, град, грозы, шквалы 21–26 м/с. Врио главы администрации Святослав Брусаков сообщил, что власти Керчи считают ситуацию с подтоплениями улиц города стабильной, речи об эвакуации населения сейчас не идет. Напомним, власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней. Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. В июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Жителей и гостей Ялты предупредили о возможности схода селей 11 августа 2021, 23:51 Текст: Антон Никитин

Штормовое предупреждение объявили в Ялте на четверг, синоптики прогнозируют сильные дожди, град, возможен сход оползней и селевых потоков, сообщила мэр города Янина Павленко. «Штормовое предупреждение на завтра, 12 августа. В центральных, южных и восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди, крупный град, шквал 20-25 м/с. Возможны чрезвычайные ситуации, связанные с авариями на объектах энергетики и ЖКХ, сходы оползней, селевых потоков, просадка грунта и подтопление территорий», – говорится в сообщении на странице Павленко в соцсети «Вконтакте». Мэр города призвала жителей по возможности остаться дома, воздержаться от прогулок, в том числе морских. По словам Павленко, власти Ялты работают в режиме повышенной готовности, утром состоится заседание комиссии по ЧС. Напомним, в июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту. Помимо этого, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек. Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составил 4,6 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб. Власти Керчи рекомендовали отказаться от поездок в город до воскресенья из-за ливней 12 августа 2021, 21:50 Текст: Вера Басилая

Экскурсионным туристическим группам рекомендовали воздержаться от поездок по достопримечательностям Керчи до воскресенья. В ближайшие два дня ожидаются сильные дожди и возможны новые подтопления. «В связи с обильным выпадением осадков и угрозой подтопления территории города Керчи туристическим автобусам и экскурсионным группам рекомендуется воздержаться от посещения достопримечательностей Керчи в период с 12 по 14 августа», – говорится в сообщении администрации города. Отмечается, что «также жителям и гостям города Керчи рекомендовано воздержаться от посещения и выезда с палатками в места, не оборудованные для отдыха». Штормовое предупреждение на полуострове действует с понедельника. Начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин ранее сообщил, что наиболее интенсивные осадки на востоке Крыма ожидаются в ближайшие два дня. Ранее штормовое предупреждение объявили в Ялте, синоптики прогнозируют сильные дожди, град, возможен сход оползней и селевых потоков. Напомним, в июне и июле Крым дважды пострадал от сильных дождей. Так, 4 июля в результате сильных осадков в Крыму три реки вышли из берегов, местами возникла угроза подтопления жилых домов. Мощные ливни привели к неконтролируемым оползням, большая часть из которых пришлась на Большую Ялту. Помимо этого, из-за сильных дождей, прошедших в Крыму с 16 по 20 июня, власти объявили режим ЧС регионального масштаба. На востоке полуострова оказалась подтоплена Керчь. На южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Глава Ялты отмечала, что к тяжелым последствиям наводнения привела хаотичная и незаконная застройка вдоль русел рек. Подтвержденный размер ущерба от сильных ливней, которые вызвали подтопления в ряде городов и районов Крыма, составил 4,6 млрд рублей. Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб. Путин указал на необходимость международного сотрудничества России в сфере безопасности 13 августа 2021, 17:31 Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин обсудил с Совбезом России вопросы международного сотрудничества по обороне и безопасности, он указал на необходимость объединять силы с другими странами для решения некоторых вопросов. «У нас с вами сегодня по плану обсуждение вопросов международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Мы много раз с вами говорили о том, что эффективно решать ряд вопросов в этой области невозможно в одиночку и нужно объединять усилия с нашими партнерами для того, чтобы обеспечить и нашу собственную безопасность», – цитирует Путина РИА «Новости». В совещании участвуют премьер Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. В Анапе ввели режим ЧС из-за ожидаемых ливней 13 августа 2021, 16:40 Текст: Дарья Григоренко

Режим чрезвычайной ситуации введен в городе Анапа, во второй половине дня возможен новый залповый выброс осадков – до 50 миллиметров, сообщила пресс-служба администрации курорта. «По прогнозам сегодня во второй половине дня в Анапе возможен новый залповый выброс осадков – до 50 мм. В связи с этим принято решение о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Это решение поддержали члены КЧС: руководители спасательных и силовых структур», – говорится в сообщении на сайте пресс-службы администрации муниципалитета. Начальник Анапского инспекторского участка центра ГИМС МЧС России по Краснодарскому краю Сергей Стариков предупредил о том, что ситуации с непогодой, подобной той, что сегодня складывается в Анапе, не было десятки лет, купание и выход на малых плавсредствах в море сейчас крайне опасны «В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые сложились сейчас, которых не было десятки лет, очень сложная обстановка, категорически запрещено купание в море… и на всех водоемах. Категорически запрещен выход маломерных плавсредств, все это большая угроза жизни и здоровью граждан. Обращаю ваше внимание, что вы несете личную ответственность за свою жизнь. Городские службы, МЧС, ГИМС, но самое главное это вы», – сообщил Стариков, видео с обращением которого распространила администрация города-курорта через свой Instagram. Он также напомнил, что режим ЧС накладывает на граждан определенные ограничения. По его словам, все понимают, что идет отдых, но тем не менее два-три дня надо не выходить на море, не выходить на берег и не выходить на плавсредствах. Ранее сообщалось, что трехмесячная норма осадков выпала за ночь в Анапе, в городе ввели режим повышенной готовности, спасатели до сих пор занимаются ликвидацией последствий. По данным городских властей, нарушения энергоснабжения в городе и сельских округах еще устраняют девять бригад энергетиков, все силы и средства МЧС в полной боевой готовности. Наиболее сложная ситуация в поселке Уташ и на Пионерском проспекте, где существует угроза подтопления домовладений и здравниц. Отмечается, что глава курорта Василий Швец поручил предусмотреть дополнительные временные пункты размещения в поселках Витязево, Сукко, в районе Виноградного на случай необходимости в эвакуации людей, а также взять на особый контроль ветеранов, инвалидов, многодетные семьи, одиноких пожилых людей, которые проживают в зоне возможного подтопления. Число погибших при наводнении на севере Турции возросло до 38 человек 13 августа 2021, 22:02 Текст: Дарья Григоренко

Число погибших при вызванных проливными дождями наводнении и селях в провинциях Кастамону и Синоп на черноморском побережье Турции увеличилось до 38, сообщил глава минздрава республики Фахреттин Коджа. «При селях и наводнении в Кастамону погибли 32 человека, в Синопе – шесть», – написал Коджа в Twitter, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что от стихийного бедствия пострадали 284 человека. Отмечается, что президент Турции Тайип Эрдоган объявил зоной стихийного бедствия провинции Кастамону, Синоп и Бартын на севере Турции, пострадавшие от наводнения и селей. Ранее число погибших при вызванных проливными дождями наводнений и селей на севере Турции увеличилось до 27 человек. Путин раскритиковал работу по ликвидации аварийного жилья в Туве 12 августа 2021, 12:30 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин на встрече с врио главы Тувы Владиславом Ховалыгом раскритиковал работу по ликвидации аварийного жилья в регионе. «У вас пока в республике не закончен даже первый этап ликвидации аварийного жилья. На это, конечно, нужно обратить внимание. Он должен был бы быть закончен еще как минимум год назад, а то и полтора–два года назад», – передает РИА «Новости» слова Путина. Президент напомнил, что запланирована была реализация всех этих программ еще к окончанию 2018 года. «Но пока, к сожалению, эта работа не завершена. Поэтому вы мне подготовьте и по этому поводу отдельное письмо. Это первое», – отметил он. Путин на встрече с Ховалыгом отметил, что в регионе остается еще много проблем. «Уже понятно, что происходит в республике? Основные проблемы? Их много... Но думаю, для вас они новыми не являются», – отметил глава государства. В апреле президент Владимир Путин подписал указ о прекращении полномочий главы Тувы Шолбана Кара-Оола по собственному желанию, временно исполняющим обязанности назначен Ховалыг. Путин поздравил сборную России с победой на Международной олимпиаде по химии 12 августа 2021, 12:08 Президент Владимир Путин обратился к российской сборной, участвовавшей на 53-й Международной олимпиаде по химии в Токио и взявшей там золотые медали. «Хорошо понимаю, что этот яркий успех дался нелегко, что каждому из вас пришлось много потрудиться. В борьбе с сильными и подготовленными соперниками из разных стран мира вы продемонстрировали глубокие знания предмета, умение нестандартно, творчески мыслить и стремление победить. Подтвердили, что наше образование по праву пользуется авторитетом и признанием, а российская школа химии занимает лидирующие позиции», – отмечается в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля. Глава государства поблагодарил учителей и наставников победителей, назвав их педагогический талант и упорную работу безусловными слагаемыми достижений россиян на олимпиаде. Андрей Тырин (Москва), Александр Трофимов (Екатеринбург), Георгий Жомин (Москва) и Тимофей Чаркин (Москва) завоевали золотые медали на олимпиаде, которая стартовала в Токио 25 июля и проходила в дистанционном формате. Всего в знании химии состязались представители 79 стран, причем участие каждого в олимпиаде индивидуально, как и присуждаемая победа, однако выступают претенденты в составе сборной страны. Авиалесоохрана не пустила огонь в 11 населенных пунктов Якутии 13 августа 2021, 12:56 Текст: Наталья Ануфриева

Парашютисты-десантники Авиалесоохраны не пустили огонь в 11 населенных пунктов Якутии, где живут около 15 тыс. человек, сообщили в пресс-службе ведомства. В условиях экстремальных пожарных рисков общими усилиями парашютистам-десантникам Авиалесоохраны удалось не пустить огонь, в том числе особо крупных пожаров, в семи районах республики в 11 населенных пунктов, где проживает почти 15 тыс. человек, передает ЯСИА. В течение недели в состав сводного отряда Авиалесоохраны добавились еще 102 парашютиста десантника Авиалесоохраны из пяти регионов Уральского и Северо-Западного округов (Карелии, Архангельской, Мурманской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа). В ночь на пятницу из Хабаровска в Якутск вылетают еще 75 парашютистов-десантников Приморской и Хабаровской Авиалесоохраны. Таким образом, общая численность группировки Авиалесоохраны на тушении пожаров в Якутии превысит 1 тыс. человек. Кроме того, крупнейший тяжелый вертолет Ми-26 направят в республику для транспортировки спецтехники, применяемой в тушении лесных пожаров, сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе брифинга о лесопожарной обстановке по итогам облета пожаров с руководителем МЧС Евгением Зиничевым, передает телеканал «Якутия 24». «Пока в Якутске не могут садиться самолеты Бе-200, необходимо наращивать вертолетную группировку. Это предложение поддержал Евгений Зиничев, и уже завтра днем должны прибыть два вертолета – Ми-8 из Амурской области и Ми-26 из Хабаровского края. Ми-26 может поднимать и транспортировать тяжелую технику, бульдозеры, что очень важно для тушения труднодоступных пожаров у нас, в Якутии», – сказал руководитель региона. Тяжелый вертолет будет оснащен водосливным устройством объемом до 15 тонн воды, как и у самолета-амфибии Бе-200. Основная задача Авиалесоохраны – проведение и контроль за встречными отжигами. Активное проведение отжигов необходимо в связи с действием на территории Якутии крупных и особо крупных пожаров, так как эффективно противостоять их силе можно только методом контролируемого отжига. Указывается, что проводить отжиги можно лишь от негоримых рубежей, либо от специально минерализованных полос, с которых до не горимой глины удалены все горючие материалы, вплоть до перегнойного слоя, либо от рек, ручьев, дорог и других барьеров. Для прокладки минерализованных полос в Намском районе Республики парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны проводят взpывные работы с применением дeтoниpующего шнура высокой мощности. По данным оперативного штаба Якутии, в пятницу в республике проводятся работы по тушению 63 пожаров. За сутки локализовано семь пожаров, ликвидировано – 13, обнаружено – девять новых пожаров. На тушении лесных пожаров работают более 4,8 тыс. парашютистов-десантников Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций, лесничеств, пожарных, военных формирований, местного населения. Задействовано 706 единиц наземной техники. Работают воздушные суда Якутской Авиалесоохраны, Минобороны и МЧС. На особом контроле находятся пожары, действующие в районах 14 населенных пунктов. Между тем сообщается, что уничтоженный огнем жилой квартал в Бясь-Кюель восстановят в кратчайшие сроки, такие задачи ставят в руководстве региона. До холодов погорельцев планируют обеспечить новым благоустроенными жильем, передает Ulus Media. Отмечается, что никто из пострадавших не потеряет в размерах жилья. Ранее сообщалось, что мастер участка Бясь-Кюель Горного района Якутии Спиридон Яковлев самостоятельно защитил котельную от лесного пожара. Он, не допустив переброса огня на резервуар с топливом, устранил угрозу распространения огня. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Ранее президент Владимир Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии. Путин поговорил с многодетной семьей об отдыхе в Сочи 14 августа 2021, 13:43 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Гавриленко из Надыма, которая по приглашению главы государства побывала в Сочи, поинтересовался впечатлениями от проводимого отпуска. «В Сочи многодетной семье была подготовлена экскурсионно-развлекательная программа: они посетили автодром, парк Ривьера, дельфинарий. Семья Гавриленко побывала и на морской прогулке, на Красной поляне, в Роза Хуторе, в имеретинском кластере, где проводилась зимняя Олимпиада», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Президент поинтересовался впечатлениями членов семьи от проводимого отпуска и пожелал им его успешного и благополучного дальнейшего продолжения. Сейчас семья из Надыма продолжает отдых в одном из городов Краснодарского края. 1 июня во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Путин познакомился с семьей Гавриленко из Надыма, у которых восемь детей. Они рассказали о планах отправиться на автомобиле за 5 тыс. километров в Краснодарский край. Путин тогда предложил «сесть всей семьей на самолет, спокойно прилететь в Сочи», и пообещал, что им будет «организован хороший отдых». Ранее во время онлайн-встречи президента Владимира Путина с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», глава государства пообщался с семьей с Крайнего Севера, в которой воспитываются 11 детей. Трутнев потребовал скоординировать работу по тушению лесных пожаров в Якутии 14 августа 2021, 12:41 Текст: Вера Басилая

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев, который возглавляет список «Единой России» по округу, в ходе рабочей поездки в Якутию потребовал более тщательно координировать работу по тушению лесных пожаров в республике, поручив Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации. «Прошу вас подумать о том, как сделать так, чтобы координация работы была более четкой, оперативной, более точным было распределением обязанностей во время больших пожаров, когда они явно выходят за субъектовый уровень. Нам надо убрать все препятствия для тех людей, которые борются с огнем. Потому что истории, когда им необходимы порубочные билеты для того, чтобы организованные противопожарные полосы строить, это, конечно, никуда не годится», – цитирует ТАСС Трутнева. При этом вице-премьер отметил, что в целом работа по ликвидации лесных пожаров в регионе ведется слаженно. Юрий Трутнев также обратил внимание, что необходимо решить вопрос с минерализованными полосами. «Ситуация, когда неорганизованные полосы есть, а огонь прорывается, недопустимы, это риски для местных жителей», – сказал полпред. Кроме того, полпред президента дал поручение Роскосмосу подготовить данные о текущей ситуации с лесными пожарами в Якутии. «Я попросил Роскосмос подготовиться, чтобы они доложили, как ситуация выглядит по площадным характеристикам, по поставке информации, будем вместе доводить ситуацию до победы, чтобы люди жили в нормальных условиях», – заявил Трутнев. По его словам, точные расчеты площади природных пожаров от Роскосмоса позволят проверить оперативность системной передачи данных. Трутнев обозначил, что пожары вышли за пределы республики по распространению дыма и общественному резонансу и стали проблемой федерального масштаба. Полпред добавил, что в ликвидации лесных пожаров в Якутии задействованы все силы и средства МЧС, Авиалесоохраны, в работе принимают участие местные жители и сотрудники министерства обороны. В настоящий момент на территории Намского района действуют пять лесных пожаров. Их тушат более 600 человек. Всего на утро субботы на территории республики зафиксировано 108 термоточек на землях лесного фонда. Напомним, Якутия – один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям запрещено посещать леса. С 8 августа в республике введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. Ранее президент Владимир Путин поручил главе МЧС отправиться в Якутию для оперативного управления группировкой сил, борющейся с пожарами. Также Путин поручил увеличить группировку для тушения пожаров в Якутии.