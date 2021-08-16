На Украине из 100 тыс. чиновников экзамен по госязыку сдали менее 8%

За месяц из 100 тыс. должностных лиц сдали экзамен на определение уровня владения украинским языком только 7 652 человека по всей Украине, сообщила Нацкомиссия по стандартам государственного языка.

«С 16 июля 2021 года по всей Украине начались экзамены на определение уровня владения государственным языком в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». За первый месяц экзамен уже сдали 7652 человека», – говорится на сайте комиссии.

Указывается, что показатель не сдавших экзамен не превышает 2%. Только 3412 человек получили сертификаты об уровне владения государственным языком, а сертификаты уровня А1 не получил никто, уровня А2 – 3 человека. Больше всего получили сертификаты уровня С1 (1075 человек) и уровня С2 (2065 человек).

В Нацкомиссии указали на то, что тестовую часть экзамена автоматически проверяет компьютер, остальные работы проверяют непосредственно экзаменаторы. После этого результаты экзамена в течение 15 календарных дней решением устанавливает комиссия, а затем они вносятся в Реестр государственных сертификатов.

С 16 июля на Украине запрещено транслировать на телевидении русскоязычные фильмы без украинского дубляжа, но ряд каналов не придерживаются этой нормы. Среди них «1 + 1», «Украина» и «Интер».

Ранее языковой омбудсмен Тарас Кремень предложил покинуть страну тем, кого не устраивает лично он, закон о языке или украинское государство.

В октябре 2020 года Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%.