Госдеп пообещал поддерживать контакты с лидерами белорусской оппозиции

Американские дипломаты продолжат взаимодействие с лидерами белорусской оппозиции вне зависимости от места нахождения, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Глава пресс-службы Госдепартамента отметил, что власти Белоруссии «проинформировали США о введении новых ограничений на дипломатический и технический персонал американского посольства в Минске <…> с 1 сентября», передает ТАСС.

«Режим также отозвал свое согласие на то, чтобы принять Джули Фишер в качестве посла США в Белоруссии», – добавил Прайс, подчеркнув, что «белорусские власти ответственны за ухудшение отношений между США и Белоруссией».

«Мы разочарованы текущим состоянием наших отношений с Белоруссией», – сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Власти США, посол Фишер, персонал нашего посольства в Минске продолжат поддерживать демократические устремления народа Белоруссии, американские дипломаты продолжат взаимодействовать с белорусами, в том числе с лидерами продемократического движения, журналистами, студентами и другими представителями гражданского общества вне зависимости от своего местонахождения», – подчеркнул Прайс.

Ранее в среду МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность американского посольства в Минске до пяти человек. МИД Белоруссии также отозвал ранее выданное согласие на назначение Джулии Фишер послом Соединенных Штатов в Минске.

В понедельник президент США Джо Байден подписал указ о введении нового пакета санкций против Белоруссии, который включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов республики. Новые американские санкции коснулись бизнесменов, приближенных к Александру Лукашенко, а также ряд контролируемых ими компаний. Кроме того, ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали Следственный комитет республики, а также УВД Гомельского облисполкома.

В тот же день власти Великобритании объявили о введении санкций против российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Евросоюз пообещал продолжить санкционное давление на «режим Лукашенко».

Напомним, 28 июля президент США Джо Байден встретился в Белом доме с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен. После встречи с Байденом Тихановская выступила за введение «самых сильных» санкций США против властей Белоруссии.

24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.

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