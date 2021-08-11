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МИД Белоруссии предложил США оставить пять человек в посольстве в Минске
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МИД Белоруссии предложил США до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек, сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
«До американской стороны наша ответная реакция на их недружественные и даже агрессивные действия предметно доведена сегодня в МИД в ходе встречи с временным поверенным Рубеном Арутюняном... На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии», – приводит его слова РИА «Новости».
Он отметил, что «просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне».
«В этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до 5 человек. Собственно, подобная вполне понятная логика будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США», – сообщил Глаз.
МИД Белоруссии отозвал ранее выданное согласие на назначение Джулии Фишер послом США в Минске.
Также сообщается, что временный поверенный в делах США был вызван в белорусский МИД, ему сообщили об ответной реакции Минска на санкции.
Напомним, в Белом доме заявили, что новый пакет санкций против Белоруссии стал самым масштабным на сегодняшний день, новые санкции США против Белоруссии затронули оборонный и энергетический секторы. Правительство Великобритании также объявило о введении санкций.
Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским
Журналист Владимир Соловьев назвал странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск признает Крым, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию в регион.
«Довольно странное заявление для президента страны. Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно. Да и олигархов, в понимание 90-х, в России уже давно нет. Пока в этом заявлении Лукашенко скорее слышится эхо уже давно отвергнутой Западом пресловутой «многовекторности». Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».
Лукашенко назвал условие признания Крыма частью России
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Минск официально признает Крым в составе России в том случае, если «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию в регион, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом».
«Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», – цитирует ТАСС Лукашенко.
Также он отметил, что Белоруссия не против интеграции с Россией, но без потери государственности и суверенитета страны. По его словам, Белоруссия никогда не была против тесного союза с Россией, но Москва и сейчас держит республику на расстоянии. При этом Лукашенко отметил, что в союзниках «у России больше никого нет», кроме Белоруссии.
«Может, вам не нравится это, но факт есть факт, может, конечно, было лучше, если бы Китай был вашим таким союзником, и для мира, может, было бы лучше, но увы», – сказал Лукашенко.
По мнению Лукашенко, основой любого межгосударственного союза является равноправие, в том числе и в вопросах экономики.
«Основа любого союза – это одинаковые условия, равноправие. Для людей равноправие, что мы во многом сделали. Это большая заслуга и россиян, и белорусов. Но как можно интегрироваться, если у вас на природный газ цены в два-три раза ниже, чем в Белоруссии», – сказал он.
При этом президент подчеркнул, что для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в Россию. «Когда говорят все эти намеки об интеграции, я всегда головой Путина думаю, что нужна еще одна головная боль? Нет. Президент России это так и понимает. Для того чтобы интегрироваться, развивать экономику, не надо, чтобы кого-то брать в состав... Если вы говорите об интеграции, взять вот так включить в состав, может, мы и будем одним государством, может, мы и будем в составе России, может, Россия будет в составе Белоруссии», – заявил он.
Ранее Лукашенко заявил, что руководству Белоруссии поставлена задача углублять интеграцию с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов.
Накануне белорусский премьер Роман Головченко заявил, что Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из России ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада.
Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко.
«Я вросся в эту страну, она – в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом – я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – передает его слова ТАСС.
«Самый сложный вопрос [о преемнике]. Почему сложный? Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать – я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. …Я просто хочу иногда спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в эти размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет до смерти. Потому что такая работа, и так она по мне прошлась», – отметил Лукашенко.
По его словам, он всегда завидовал украинскому политику Леониду Кучме. «Встречаюсь, говорю: «Леонид, ну как ты себя чувствуешь?» – «Прекрасно». Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет, я так не смогу», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
При этом он признался, что видит 15-20 человек, которые могут вырасти до президента, они похожи в своей преданности Белоруссии на него.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа 2020 года, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
Тимановская выразила опасения за свою жизнь
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Сбежавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
Она сказала, что «постоянно должна находиться в сопровождении охраны». По словам спортсменки, у нее «нет уверенности», что она может «безопасно выйти на улицу». Тимановская напомнила о смерти главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Легкоатлетка, по ее собственным словам, хочет «продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа», передает ТАСС со ссылкой на NHK.
Напомним, Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверяет версию об убийстве, замаскированном под суицид.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
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В Москве Крым и Севастополь назвали частью Союзного государства
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Вопрос признания Крыма отражен в союзном договоре России и Белоруссии, где сказано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, Крым и Севастополь являются субъектами России, следовательно, и частью Союзного государства.
«Что касается признания Крыма, то его также можно найти в союзном договоре России и Белоруссии. Там четко записано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, которые, в свою очередь, определяются их конституциями», – рассказал источник РИА «Новости» в Москве.
По его словам, «по российской Конституции, Крым и Севастополь являются субъектами Российской Федерации, а следовательно, частью Союзного государства».
«Согласно союзному договору, Россия и Белоруссия обязались обеспечивать целостность и неприкосновенность его территории», – отметил источник.
Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».
Напомним, Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
МИД Украины выразил протест в связи с заявлениями Лукашенко о Крыме
Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева, ему был выражен решительный протест в связи с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме и Донбассе, сообщается на сайте МИД Украины.
«Сегодня в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции. Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания А. Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом являются равнозначными соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями», – говорится сообщении на сайте МИДа.
Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».
В Европарламенте призвали ЕС готовить революцию в Белоруссии
Консервативная Европейская народная партия в Европарламенте распространила заявление с призывом к Евросоюзу готовить революцию в Белоруссии.
«Режим падет, и победа народа неизбежна – это только вопрос времени. ЕС должен готовить победу демократической революции в Белоруссии», – приводит ТАСС заявление главы фракции Манфреда Вебера.
Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента рассматривают проект резолюции с призывом ввести четвертый пакет санкций против Белоруссии.
23 мая борт Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Евросоюз запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.
Лукашенко рассказал, как в 1991 году «мог спасти СССР»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» в Доме Независимости в Минске, организованного спустя ровно год после выборов, рассказал, как был готов сорвать подписание Беловежского соглашения и спасти СССР.
«Если бы Горбачев меня тогда послушал, мы бы сейчас жили в единой стране. Когда они приехали в Беловежскую пущу, у нас было заседание парламента, я поднял этот вопрос. Я предлагал: «разрешите я выеду на границу, я там служил, и к утру все будет изолировано. Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить». Не послушали!» – заявил Лукашенко в ходе «Большого разговора», прямую трансляцию вело «Общенациональное телевидение».
Лукашенко добавил, что «предлагал колючей проволокой резиденцию обнести, и никто бы не дернулся».
«Они пили, ужас что творилось, сплошная бытовуха. В баню сходили, выпили, забыли, подписали, опять забыли. Позвонили дедушке Бушу, доложили. А там элементарно было все: колючей проволокой, телефоны отключили и пишите еще что-нибудь. И остался бы Горбачев и Нурсултан, который не успел приехать. Но наши струсили!» – добавил белорусский лидер.
В октябре 1991 года в Минске состоялся съезд оргкомитета по созданию новой демократической партии, которая в итоге получила название «Партия народного согласия». Одним из сопредседателей комитета стал Лукашенко. Позже, в условиях споров и неопределенности, Лукашенко покинул оргкомитет.
В ноябре 1991 года Лукашенко голосовал против создания Белоруссией собственных Вооруженных сил и денежной системы. При ратификации в Верховном Совете республики Беловежских соглашений, ознаменовавших собой прекращение существования СССР, Лукашенко, по одним данным, был единственным депутатом, проголосовавшим против.
Ранее Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко.
Белорусская ассоциация гимнастики открестилась от грубости в адрес России
Заявление, в котором российским спортсменам предлагалось «снять корону», было результатом взлома страницы Белорусской ассоциации гимнастики в соцсети Facebook, сообщила ассоциация.
В соцсетях от имени Белорусской ассоциации гимнастики появился комментарий в адрес российских спортсменов: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», пишет «Чемпионат».
Ассоциация пояснила, что «8 августа был осуществлен несанкционированный вход» в ее аккаунт в Facebook, а появившиеся тогда комментарии «не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики». Ассоциация извинилась за инцидент и сообщила, что начала «техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта».
Белорусская сторона заверила, что «не имеет отношения к эмоциональным оценочным суждениям, связанным с результатами соревнований по художественной гимнастике». «Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что Белорусскую ассоциацию гимнастики и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики «на протяжении долгого времени связывают добрые отношения».
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики.
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Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами
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Правительство Латвии поддержало введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в страну, заявила глава латвийского МВД Мария Голубева.
Голубева заявила, что «правительство приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на границе», укрепление границы «начинается немедленно», передает РИА «Новости».
Ранее Голубева предложила правительству ввести режим ЧС в республике. Минобороны заверило, что готово оказать помощь пограничникам в охране границ.
По словам главы государственной пограничной охраны Латвии Гунтиса Пуяца, за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе задержаны около 200 нелегальных мигрантов.
Ранее Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе Белоруссии и Литвы. Между тем ЕС созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.
На минувшей неделе на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. В Литве историю с погибшим мигрантом назвали провокацией Минска.
Во вторник белорусские пограничники нашли на границе с Литвой беременную иностранку в бессознательном состоянии.
В конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. Власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему Литва стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Минск заявил о желании США включить Белоруссию в состав НАТО
Вашингтон ранее рассматривал возможность включить в Североатлантический альянс Минск и Киев, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
«Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Белоруссию, и который сказал, что Украину и Белоруссию необходимо однозначно сделать членами НАТО», – сказал Макей в документальном фильме «Беларусь против цветной революции», передает ТАСС.
Болтон говорил о необходимости включения в НАТО обеих стран, чтобы «избежать «серой зоны», которая возникла между Россией и альянсом, добавил министр.
Напомним, Болтон приезжал в Белоруссию в августе 2019 года. Белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с ним передавал подарки для действовавшего тогда президента США Дональда Трампа и его жены.
Латвия не исключила «инцидентов» между Россией и НАТО
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Из-за учений «Запад – 2021» и ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией возможны «инциденты» между Россией и странами НАТО, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
Он пояснил, что «вероятность инцидентов» возрастает из-за того, что возник «пограничный кризис», планируются «крупные военные учения на границах стран НАТО», при этом было увеличено «присутствие пограничников и воинских формирований» со стороны Литвы, Эстонии, Польши, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Ринкевич полагает, что во время учений возможны «недопонимания, некоторые действия, не одобренные начальством», так что «риск инцидентов достаточно высок». По его словам, «если кто-то планирует какие-то намеренные провокации, тогда это будет видно», но он «не думает, что есть интерес обострять это до полномасштабной военной провокации».
Глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии – первый замминистра обороны Виктор Гулевич сообщал, что сценарий совместных российско-белорусских учений «Запад» предполагает обострение международной обстановки и возможное развязывание агрессии против Союзного государства Белоруссии и России.
По словам Ринкевича, нелегальные мигранты используются «как оружие», поэтому являются частью «гибридной войны». Он приветствовал решение иракских властей приостановить полеты в Минск и тактику литовских пограничников по «оттеснению» мигрантов. Ринкевич заявил: «Чем дольше мы живем в XXI веке, тем страшнее становится». По его словам, «вещи, относительно которых мы не могли вообразить, что их можно использовать, уже используются».
Напомним, миграционный кризис едва не погрузил Литву в настоящую гуманитарную и политическую катастрофу, поэтому власти распорядились, чтобы пограничники силой выпроваживали прибывающих из стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии мигрантов обратно на территорию Белоруссии. Евросоюз согласился прикрыть глаза на бесчеловечное обращение с людьми, прибывающими в поисках убежища из стран, разгромленных и разоренных НАТО.
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Киев потребовал от России не «наступать на свободу» Белоруссии
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МИД Украины выступил с заявлением в связи с годовщиной белорусских президентских выборов, которые «не были признаны международным сообществом, в частности Украиной».
Киев призвал Минск «вернуть» страну «в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека».
При этом Киев также «предостерегает» Россию от «наступления на свободу и суверенитет» Белоруссии. Утверждается, что Россия якобы поглощает Белоруссию, а также «грубо нарушает международное право, продолжает свою агрессивную политику против Украины» и других стран, передает ТАСС.
Кроме того, украинский МИД заявил, что «поддержку Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», Киев будет считать «поддержкой российской агрессии». Это «повлечет за собой соответствующие международно-правовые последствия».
МИД заявил о солидарности с народом Белоруссии, который «является одним из самых близких и дружественных для Украины». Киев считает, что «не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов».
Напомним, белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что внешние силы хотели сделать из Белоруссии «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу.
Сапега допустила причастность окружения Протасевича к посадке самолета Ryanair
Россиянка Софья Сапега заявила, что в инциденте с посадкой самолета Ryanair в Минске по пути из Афин в Вильнюс могло быть замешано окружение основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Романа Протасевича.
«На самом деле я не силюсь делать какие-либо предположения относительно того, кто действительно мог это сделать, поскольку я всегда была далека от каких-либо политических разборок. Но да, из разговоров с Романом был сделан вывод, что в этом замешан именно рабочий коллектив Романа, кто-то из его рабочего окружения», – приводит слова россиянки РИА «Новости».
Как считает Сапега, такой вариант не стоит исключать. Россиянка также опровергла версию о том, что сотрудники КГБ Белоруссии были на борту самолета и задержали Протасевича еще там, до посадки в Минске, а также версию о том, что якобы для посадки самолета в Минске была спровоцирована драка с бортпроводниками. «Нет, ничего подобного не происходило… Никакие сотрудники КГБ в самолете ничего с нами не делали, их не было. Также не было никакой драки», – сказала Сапега в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Отвечая на вопрос, сохранилась ли у нее уверенность в том, что в ситуации с посадкой самолета в Минске в том числе могли быть задействованы спецслужбы Белоруссии, Сапега ответила отрицательно. «Нет, поскольку я старалась никогда не углубляться в эту ситуацию. Я до сих пор нахожусь в этой ситуации. Наверное, после того, как история со мной закончится, мне понадобится еще какое-то время, чтобы осознать и сделать здравое и трезвое заключение, дать оценку. Сейчас я не делаю никаких оценок», – сказал она.
В понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и Литва якобы «заказали» Протасевича и теперь власти республики вынуждены его защищать.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
В США новый пакет санкций против Белоруссии назвали самым масштабным
В Белом доме заявили, что новый пакет санкций против Белоруссии стал самым масштабным на сегодняшний день, новые санкции США против Белоруссии затронули оборонный и энергетический секторы.
«Министерство финансов США инициирует самый крупный раунд санкций на сегодняшний день против физических и юридических лиц Белоруссии в рамках указа 13405 и указа от 9 августа 2021 года», – говорится в пресс-релизе, сообщает РИА «Новости».
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против Белоруссии включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов республики, заявил президент США Джо Байден.
Байден подписал указ, согласно которому ограничения коснутся лиц, которые «работают или работали в оборонном или связанном с ним секторах, энергетическом секторе, секторе производства калийных удобрений, секторе производства табачных изделий, строительном и транспортном секторах экономики Белоруссии».
Санкции США против Белоруссии затрагивают бизнесменов, приближенных к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, а также 15 контролируемых ими компаний, сообщили в Белом доме. Ограничения затронули 23 физических лица и 21 организацию.
Ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали Следственный комитет республики, а также УВД Гомельского облисполкома.
Среди лиц, попавших под ограничения США, указаны бизнесмены и представители крупных госкомпаний Алексей Олексин, Андрей Бунаков, Леонид Чуро и другие.
Кроме того, США обвиняют Национальный олимпийский комитет Белоруссии в пособничестве отмыванию денег и обходе визовых запретов.
«Национальный олимпийский комитет Белоруссии, который обвиняется в пособничестве отмыванию денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов и которому Олимпийский комитет публично объявил выговор за неспособность защитить белорусских атлетов от политической дискриминации и репрессий», – говорится в указе Белого дома.
Ранее правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с Лукашенко. Кроме того, Лондон ввел санкции против Минска, которые в том числе направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.