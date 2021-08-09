В США новый пакет санкций против Белоруссии назвали самым масштабным

В Белом доме заявили, что новый пакет санкций против Белоруссии назвали самым масштабным на сегодняшний день, новые санкции США против Белоруссии затронули оборонный и энергетический секторы.

«Министерство финансов США инициирует самый крупный раунд санкций на сегодняшний день против физических и юридических лиц Белоруссии в рамках указа 13405 и указа от 9 августа 2021 года», – говорится в пресс-релизе, сообщает РИА «Новости».

Новый пакет санкций Соединенных Штатов против Белоруссии включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов республики, заявил президент США Джо Байден.

Байден подписал указ, согласно которому ограничения коснутся лиц, которые «работают или работали в оборонном или связанном с ним секторах, энергетическом секторе, секторе производства калийных удобрений, секторе производства табачных изделий, строительном и транспортном секторах экономики Белоруссии».

Санкции США против Белоруссии затрагивают бизнесменов, приближенных к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, а также 15 контролируемых ими компаний, сообщили в Белом доме. Ограничения затронули 23 физических лица и 21 организацию.

Ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали Следственный комитет республики, а также УВД Гомельского облисполкома.

Среди лиц, попавших под ограничения США указаны бизнесмены и представители крупных госкомпаний Алексей Олексин, Андрей Бунаков, Леонид Чуро и другие.

Кроме того, США обвиняют Национальный олимпийский комитет Белоруссии в пособничестве отмыванию денег и обходе визовых запретов.

«Национальный олимпийский комитет Белоруссии, который обвиняется в пособничестве отмывании денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов, и которому Олимпийский комитет публично объявил выговор за неспособность защитить белорусских атлетов от политической дискриминации и репрессий», – говорится в указе Белого дома.

Ранее правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с Лукашенко. Кроме того, Лондон ввел санкции против Минска, которые в том числе направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии.

Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.