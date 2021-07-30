Тихановская выступила за «самые сильные» санкции США против Белоруссии

Экс-кандидат на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская выразила надежду на введение Соединенными Штатами «самых сильных» санкций против властей Белоруссии.

«Я надеюсь, что США наложат самые сильные санкции на белорусский режим и закроют лакуны, которые остались после санкций ЕС», – приводит слова Тихановской РИА «Новости».

На вопрос о том, что обсуждалось на ее встрече с президентом США Джо Байденом, Тихановская ответила без конкретики. «Обсуждалось многое, и я уверена, что все, что мы обсуждали, будет выполнено», – сказала Тихановская в интервью CNN.

На вопрос о том, получила ли она какие-либо обещания, она ответила отрицательно и добавила, что это прерогатива Байдена и его команды. «Мы не ищем обещаний... Вместе мы пытались найти пути выхода из ситуации», – сказала Тихановская.

Напомним, в среду президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.

Тихановская говорила о намерении обсудить введение новых американских санкций против Белоруссии, в том числе секторальных. Кроме того, по словам Тихановской, в ходе визита в Вашингтон она собиралась обсудить необходимость проведения международного расследования и организации справедливого судебного процесса в отношении совершавших преступления против жителей Белоруссии.

Напомним, 24 июня Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии. Кроме того, с 3 июня действие санкций против ряда экспортных компаний Белоруссии возобновили США. Также президент США Джо Байден продлил санкции против властей Белоруссии. Минск пригрозил ответить на санкции Запада политическими, экономическими и военными мерами.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения из-за санкций Запада. Власти Белоруссии допустили возможность введения военного или чрезвычайного положения в качестве ответа на кризисную ситуацию.

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