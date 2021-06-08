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Байден продлил действие санкций США против властей Белоруссии
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Белоруссии, следует из постановления главы вашингтонской администрации, обнародованного Белым домом.
В постановлении Байдена, направленному в адрес Конгресса США, говорится, что «действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США». Они, как утверждает американский лидер, также «подрывают демократические процессы и институты в Белоруссии». По версии Вашингтона, имеют место «нарушения прав человека, связанные с политическими репрессиями, в том числе с задержаниями и исчезновениями [людей], а также с коррупцией и неправомерным использованием государственного имущества и злоупотреблением полномочиями». В связи с этим, добавил президент, он продлил действие санкционного режима на один год, передает ТАСС.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.
Глава авиакомпании Ryanair обвинил власти Белоруссии в «воздушном пиратстве» и «угоне» лайнера. В Международной организации гражданской авиации (ИКАО) заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), открыв расследование в связи с инцидентом. Россия выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.
Евросоюз в ответ на действия Минска официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. Кроме того, Европейский союз начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.
С 3 июня США возобновили действие рестрикций в отношении ряда экспортных компаний Белоруссии. После этого Белоруссия ввела ответные санкции против Соединенных Штатов. Белоруссия также подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза, оценив вероятный ущерб от санкций Запада в 3% ВВП.
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Либералы атаковали советского диссидента из-за Протасевича
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Известный советский диссидент Александр Подрабинек подвергся нападкам в Сети за свою позицию по Роману Протасевичу – оппозиционеру, арестованному за организацию массовых протестов в Белоруссии.
На своей странице в Facebook Подрабинек высказал сомнения в том, что белорусский журналист, бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дал признательные показания в подготовке госпереворота и назвал своих подельников под пытками.
«Он не производит впечатления человека, которого только что сломали, и он говорит так из страха возобновления пыток. Такие люди иначе держатся, у них совсем другой взгляд. Я думаю, его либо очень сильно запугали, либо ему понадобилось совсем немного, чтобы облить грязью своих друзей и соратников», – делает выводы Подрабинек.
Также он не видит следов воздействия «сыворотки правды»: «Протасевич – не тот случай. Он в полном сознании, у него живые реакции, он адекватно реагирует на внешние раздражители, прекрасно ориентируется в пространстве, времени и собственной личности. Протасевич ничуть не подавлен, говорит ясно и четко, порой даже вдохновенно, – пишет Подрабинек. – Просто такой ценой он спасает свою жизнь и свободу. Возможно, и свободу своей девушки тоже. Думаю, он наговорил много сверх того, что от него требовалось. Защитился с запасом».
В ответ десятки комментаторов пожелали Подрабинеку оказаться в застенках КГБ и подвергнуться пыткам, а потом рассуждать о предательстве Протасевича. Причем Подрабинек, по сути, единственный человек в современной российской оппозиции, действительно имеющий опыт репрессий, допросов в КГБ СССР из-за своей правозащитной деятельности, переживший ссылки по политическим статьям. Более того, Подрабинек содержался и под стражей в Белорусском СИЗО, где сейчас находится Протасевич.
Тем не менее комментаторы агрессивно восприняли точку зрения Подрабинека, утверждая, что его биография не дает ему права осуждать Протасевича за сдачу своих сторонников.
Сам диссидент считает, что такая реакция «диванных революционеров» (среди которых преобладают жители России, Украины и эмигранты из этих стран), «пафосно-инфантильного болота», объясняется желанием представить слабого, зависимого от бытовых удобств человека в качестве ролевой модели для оппозиции, чтобы оправдать себя на этом фоне. «Они даже могут произносить трескучие речи и рядиться в красивые оппозиционные одежды, но при первом же звонке, максимум при втором, дадут деру или бухнутся хозяину в ноги с причитаниями «мы же не герои, мы обычные люди, что с нас взять?» Будто не лгать и не предавать – это героизм, а не норма. Они давно уронили планку нормы, чтобы выглядеть прилично в ряду таких же все себе прощающих людей», – пишет диссидент про современную оппозицию.
В защиту Подрабинека выступил только либеральный журналист Александр Рыклин, заявивший, что «люди, которые, брызжа слюной, вылили тонны помоев» на диссидента, «просто смешные и жалкие». Рыклин пожелал Подрабинеку не принимать близко к сердцу «этот ничтожный понос морализаторствующх боевых хомяков».
Ранее сомнения в пытках и оппозиционной стойкости Протасевича высказал оппозиционный политик и американский эмигрант Константин Боровой, за что тоже получил массовые оскорбления и обвинения в работе на российскую ФСБ и белорусский КГБ разом.
Эксперт: Лукашенко исправил историческую несправедливость в отношениях с Польшей
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«Теперь взгляды Минска и Москвы на начало войны совпадают практически до уровня единства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя учреждение в Белоруссии Дня народного единства в день начала Освободительного (Польского) похода Красной армии в 1939 году.
«Польский поход Красной армии для Белоруссии был освободительным и означал воссоединение западной и восточной частей страны в составе Советского Союза, а затем в 1991 году это позволило создать независимое государство – Республику Беларусь», – считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
Политолог напомнил, что по результатам Рижского договора 1921 года треть страны была оккупирована поляками. «Польские власти запрещали белорусский язык, а также работу всех национальных организаций и движений страны. Иными словами, шла усиленная полонизация западной Белоруссии. Поэтому там действовали Коммунистическая партия и революционное освободительное движение», – отметил Межевич.
По его словам, в 2021 году эта историческая несправедливость была исправлена. «Предложение назначить День национального единства именно на 17 сентября рассматривалось очень давно. Я с белорусскими коллегами обсуждал этот вопрос еще четыре года назад. В коридорах власти эта идея тоже обсуждалась», – уточнил эксперт.
Собеседник предполагает, что ранее такое решение не было принято из-за стремления Белоруссии сохранить добрососедские отношения с Польшей. «Варшаве это определенно не понравится, поскольку Польша сейчас занимает демонстративно враждебную позицию в отношении Белоруссии», – считает Межевич.
«При этом новый праздник не является антипольским. Правильнее назвать его пробелорусским», – добавил он. По словам Межевича, абсолютно верно то, что таким образом Минск отрицает восточноевропейский миф о причинах начала Второй мировой войны. «Теперь взгляды Минска и Москвы на начало этой войны совпадают практически до уровня единства», – заключил он.
В понедельник стало известно, что белорусские власти учредили новый государственный праздник – День народного единства, который будет отмечаться 17 сентября, в день начала в 1939 году Польского похода Красной армии, сообщает ТАСС. Указ об учреждении нового праздника подписал в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.
«Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции», – говорится в сообщении.
Восстановленное в 1939 году единство позволило Белоруссии выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций. «Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности», – приводит ТАСС заявление пресс-службы главы белорусского государства.
Агентство БелТА отмечает, что День народного единства 17 сентября не будет в Белоруссии выходным.
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Кравчук заявил о причастности российских спецслужб к инциденту с самолетом Ryanair
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К экстренной посадке в Минске самолета Ryanair могли быть причастны спецслужбы России, заявил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.
«У (президента Белоруссии Александра) Лукашенко нет совершенно никакого влияния на Грецию, откуда взлетал самолет. Поэтому там могли работать только российские службы. И когда (задержанный в аэропорту Роман) Протасевич сказал, что за ним уже в самолете следили, я сразу подумал: там белорусских спецслужб быть не могло. Там могли быть спецслужбы только российские. Вот тут, я думаю, влияние России было», – сказал Кравчук в эфире телеканала «Дом», об этом сообщает РИА «Новости».
Кравчук оценил предложение Лукашенко пригласить следователей самопровозглашенной Луганской народной республики в Минск.
«Думаю, что прислушиваться очень серьезно к Лукашенко сейчас нет необходимости. Он поломал все отношения с Западом, и у него осталась только одна Россия. И поэтому его действия, его предложения, его оценки совершенно какие-то неадекватные. Об Украине и в целом. Он вмешивается в украинские дела почему-то. На каком основании, я не понимаю», – высказался политик.
Напомним, выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения». Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО за эти слова.
Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
Белоруссия предложила Украине вернуться к партнерству
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Минск готов сесть за стол переговоров с Киевом, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.
Он заявил о готовности своей страны «вернуться к тому партнерскому формату, который существовал до этого», но подчеркнул, что сейчас «мяч на украинской территории». Головченко отметил, что Минск не раз предлагал провести переговоры, как это было раньше – у двух стран уже «случались трения», но они «снимали вопросы, шли на взаимные уступки и продолжали дальше торговать». Однако сейчас попытки «задействовать имеющиеся механизмы не были восприняты», сказал он.
Головченко уверен, что Белоруссию не в чем упрекнуть, оценивая ее отношения с Украиной, ведь «в нелегкие» для Киева времена Минск «занимал сбалансированную и дружескую позицию по отношению к Украине», не предпринимал «враждебных действий». «Но раз власти Украины занимают такой курс в отношении нашей страны, ее экономических интересов, мы тоже вынуждены отвечать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».
Премьер указал, что решение о лицензировании импорта отдельных видов товаров с Украины стало ответом на украинские пошлины в отношении белорусского экспорта. Комментируя возможный ответ на закрытие Украиной своего воздушного пространства для белорусской авиакомпании «Белавиа», он ответил: «Скоро узнаете».
Он опроверг заявления СМИ о том, что Минск якобы «из мести» отказался поставлять бензин на Украину: «Это пример того, как правда подменяется ложью. Ведь небольшое снижение поставок топлива на украинский рынок в течение одного месяца – это то, что происходило год от года, десятилетиями из-за того, что Мозырский НПЗ останавливается на плановый ремонт». Головченко заявил, что после завершения ремонта «поставки будут возобновлены». Минск, по его словам, всегда выступал за свободную торговлю с украинской стороной.
Напомним, Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
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В Чехии приняли Тихановскую как президента Белоруссии
Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская принимается сенатом парламента Чехии как глава белорусского государства, заявил спикер сената Милош Выстрчил.
«Выборы президента Белоруссии, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Белоруссии», – цитирует председателя верхней палаты чешского парламента ТАСС.
В понедельник прошла первая встреча Тихановской с руководителями Сената, в ходе беседы обсуждались вопросы помощи Чехии демократическим силам в Белоруссии.
Тихановская находится в Чехии по приглашению Выстрчила до 10 июня.
Эксперт: «Хитрожопый» Кравчук настойчиво провоцирует Лукашенко
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Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук добивается переноса переговоров из Минска, заявил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
Комментируя в Telegram заявление Кравчука об инциденте с самолетом Ryanair, Чеснаков заявил, что «хитрожопый Кравчук настойчиво продолжает провоцировать Лукашенко». По мнению Чеснакова, Кравчук рассчитывает спровоцировать Минск на «шаги, позволяющие украинской стороне обратиться в ОБСЕ с целью переноса в будущем переговоров по Донбассу на другую площадку».
Напомним, Кравчук заявил, что к экстренной посадке в Минске самолета Ryanair якобы могли быть причастны спецслужбы России. Ранее он заявлял, что переговоры по Донбассу должны быть перенесены в одну из нейтральных европейских стран. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кравчук не может решать, в каком формате будет работать переговорный механизм по Донбассу.
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НАТО обещало защищать союзников от «угроз» со стороны Москвы и Минска
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Сотрудничество России и Белоруссии беспокоит членов НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он подчеркнул, что «НАТО – оборонительный альянс», и заявил, что не желает «слишком много спекулировать». Столтенберг заверил, что НАТО «бдительно и очень внимательно следит за тем, что происходит в Белоруссии», альянс «готов защищать и оборонять каждого союзника от любой угрозы, исходящей от Минска и Москвы». В НАТО «серьезно обеспокоены более тесным сотрудничеством между Москвой и Минском в последние месяцы». Столтенберг указал, что НАТО сохраняет «двусторонний подход в отношении России: сдерживание и диалог», передает РИА «Новости» со ссылкой на Welt am Sonntag.
Выступая 28 мая на палубе британского авианосца «Королева Елизавета», Столтенберг заявил, что ему «трудно поверить», будто Москва не причастна к экстренной посадке лайнера Ryanair в Минске. Он объяснил свою позицию тем, что между Россией и Белоруссией сложились «очень тесные отношения». Читатели британского издания Daily Mail высмеяли генсека НАТО за эти слова.
БелАЗ договорился о поставке самосвалов в Россию на 260 млн долларов
Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) подписал договоры и соглашения на поставку в Россию 128 самосвалов грузоподъемностью от 55 до 220 тонн на общую сумму более 260 млн долларов, сообщила пресс-служба предприятия.
Как сообщает издание БелТА, данные соглашения были подписаны на выставке угольной и горнорудной промышленности «Уголь России и майнинг», состоявшейся в Новокузнецке в Кемеровской области. В ней приняли участие Белорусский автомобильный завод, Торговый дом «БелАЗ» и официальный дилер компании в регионе Кузбасса – компания «БелАЗ-24».
Отмечается, что достигнутые договоренности стали результатом переговоров с такими компаниями, как АО «Междуречье» (ООО «Холдинг Сибуглемет»), ООО «Участок «Коксовый» (ООО УК «ПМХ»), ООО «Распадская угольная компания» (АО «Распадская-Коксовая»), АО «ГИЛК».
По данным издания, компания «БелАЗ» также подписала соглашение с компанией «ТехноЭКО» о поставках оборудования для оснащения карьерных самосвалов газодизельными двигателями с последующим их сервисным обслуживанием в эксплуатации.
ОАО «БелАЗ» – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Завод расположен в городе Жодино в Минской области. Компании принадлежит 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности, продукция поставляется в 80 стран мира.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия поставит в Белоруссию современное вооружение, перечень будет составлен вместе с российскими коллегами.
Путин и глава Евросовета указали на безальтернативность минских соглашений по Донбассу
Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, об этом в ходе телефонного разговора заявили президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
«При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский «Комплекс мер» 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, Путин заявил Мишелю в связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию, что такой подход является контрпродуктивным, как и в целом любые попытки вмешательства во внутренние дела республики.
В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.
Украинский вуз лишил Лукашенко звания доктора наук
Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишился звания почетного доктора наук, выданного ему Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.
«Сегодня принято такое решение», – сообщили в университете РИА «Новости».
Лукашенко стал первым из 107 докторов наук, который лишился звания, выданного этим вузом.
Вопрос о лишении этого звания в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске поднимал ректор университета Владимир Бугров.
Напомним, Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. В конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза также обсудили введение новых экономических санкций против Белоруссии сразу в нескольких областях.
В Кремле прокомментировали заявление главы «Уралхима» о финансировании Nexta
Российского бизнесмена, главу «Уралхима» Дмитрия Мазепина ни в чем не обвиняли, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, говоря о словах белорусского оппозиционера Романа Протасевича про финансирование оппозиции.
«Мазепина же никто не обвинял ни в чем. Собственно, фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить, или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь, вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть. Вот действительно, связанный с Уралом бизнесмен Мазепин заявил, что никакого отношения к этому не имеет и иметь не может. Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, но мы не знаем, о ком, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее Мазепин заявил, что не занимался финансированием белорусского Telegram-канала Nexta. Протасевич до этого сделал заявление, что основанный им канал получал финансирование в том числе из российских источников.
Сербия отказалась закрывать воздушное пространство для Белоруссии
Сербия не закроет свое воздушное пространство для Белоруссии, так как не является членом Евросоюза, сообщил председатель парламента Сербии Ивица Дачич.
«Не думаю. Насколько я знаю, Сербия не принимала такого решения, потому что мы не являемся членом Европейского союза», – передает РИА «Новости» ответ Дачича на вопрос, закроет ли Сербия свое небо для белорусских авиаперевозчиков после того, как такое решение принял Брюссель в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.
Напомним, гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал подлостью введение Западом ограничений на полеты против компании без результатов международного расследования инцидента с самолетом Ryanair. Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский расценил введенные Европой санкции в авиационной сфере как рейдерский захват бизнеса и рынка.
Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
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В Белоруссии в озере нашли тело нигерийского футболиста
Футболиста из Нигерии Кельвин Оденигбо, выступавшего на позиции нападающего в клубе высшей белорусской лиги «Витебск», нашли мертвым в Белоруссии. По предварительным данным, футболист утонул во время купания в озере.
В команде сообщили, что тело 20-летнего футболиста было обнаружено накануне сотрудниками общества спасения на озере «Белое». По предварительным данным, спортсмен утонул во время купания. Правоохранительные органы Белоруссии установят окончательную причину смерти иностранного гражданина при помощи экспертизы, передает «Московский комсомолец».
Оденигбо приехал в клуб «Витебск» только в марте этого года и успел сыграть за команду всего четыре матча в чемпионате Белоруссии.
В конце мая бывший руководитель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь, занимавший пост в 2014-2016 годах, погиб в Египте во время занятия дайвингом.
Мазепин отверг причастность к белорусскому Telegram-каналу Nexta
Российский бизнесмен, владелец «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин заявил, что не занимался финансированием белорусского Telegram-канала Nexta.
«Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям «Уралкалий» и «Уралхим», в которых есть название Урал, но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал», – цитирует Мазепина ТАСС.
Мазепин, говоря о словах основателя Nexta Романа Протасевича о том, что тот получал финансирование в том числе из российских источников, заявил, что «кому-то захотелось развить историю про российскую причастность к событиям в Белоруссии», передает РИА «Новости».
«Я хорошо понимаю, кто такой Роман Протасевич – молодой человек, которому 26 лет, который успел послужить в нацистском «Азове» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) на Донбассе, который работал на западные спецслужбы и сам признает, что получал зарплату, который организовал штабы белорусской оппозиции с одной стороны», – сказал Мазепин.
«С другого стороны, ему грозит высшая мера наказания. Также хорошо понимаю авторов данной политической мелодрамы, которые хотели бы показать западный план захвата Белоруссии со стороны западных спецслужб с одной стороны, с другой – в очередной раз показать российский след. Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про «вагнеровцев» и теперь кому-то захотелось развить историю про российскую компанию, которая имеет отношение к финансированию проекта Nexta», – добавил Мазепин.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. Позже послы ЕС согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.
При этом был задержан находившийся на борту автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.
Иностранные дипломаты призвали Белоруссию провести новые выборы
Руководители миссий стран ЕС в Белоруссии, а также американского, британского, швейцарского и японского посольств призвали руководство страны начать процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.
«Дипломаты призвали власти откликнуться на требования белорусского народа немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных, <...> начать заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ», – цитирует совместное заявление дипломатов ТАСС.
Такой призыв прозвучал по итогам их встречи с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.
После прошедших в Белоруссии летом 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.