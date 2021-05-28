Глава Ryanair написал гневное письмо в минтранс Белоруссии

Эксперт объяснил решение Турции заступиться за Минск перед НАТО

«Анкара набирает козыри для последующего торга со странами-лидерами НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов, комментируя сообщения СМИ о блокировании Турцией принятия заявления НАТО о «практических действиях» в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске.

«Возможно, Анкара таким образом планирует получить уступки со стороны НАТО по другим интересующим ее направлениям. Это стандартная турецкая практика. Турки по многим внешнеполитическим вопросам занимают особые позиции», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Эксперт указал на то, что «до сих не урегулирован вопрос относительно поставок российских систем С-400 Турции». «В НАТО этим недовольны. Да и в целом многие интересы Турции выходят за рамки интересов НАТО, что приводит к противостоянию с другим членам альянса», – добавил эксперт.

Также Кортунов напомнил о том, как в 2019 году Турция ветировала план НАТО по «защите» стран Восточной Европы от России, добиваясь от членов альянса признания террористами действующих в Сирии курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG). Также Турция требовала от альянса оказать ей политическую поддержку для военных операций против действующих на турецком юго-востоке отрядов Рабочей партии Курдистана (РПК).

Однако в 2020 году Турция отозвала свое вето, тем самым разблокировав планы НАТО. «Поэтому, вполне возможно, Анкара своим заступничеством просто набирает козыри для последующего торга со странами – лидерами НАТО. А действия в отношении Минска – это своего рода превентивный шаг, позволяющий перейти из обороны в наступление и выторговать уступки», – предполагает Кортунов.

Политолог обратил внимание и на определенный уровень экономического сотрудничества между Анкарой и Минском. «Белоруссия представляет собой существенный транспортный хаб для Турции. Кроме того, обе страны не являются демократиями с точки зрения Запада. Поэтому допустима и просто симпатия между двумя лидерами – Реджепом Тайипом Эрдоганом и Александром Лукашенко», – отметил Кортунов.

Напомним, Турция заблокировала принятие заявления НАТО о «практических действиях» в отношении Белоруссии в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске. Об этом сообщили осведомленные дипломатические источники The Washington Post.

«По данным двух дипломатов, говоривших на условиях анонимности из-за частного характера обсуждений, Турция использовала свое право вето, чтобы заблокировать любые практические действия [НАТО] против Минска, который сохранил официальное партнерство с [Североатлантическим] альянсом», – говорится в публикации.

Ранее в среду Североатлантический совет обнародовал заявление, в котором союзники по НАТО призвали немедленно провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair в Минске, а также освободить Романа Протасевича и Софью Сапегу.

В четверг организация провела незапланированное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ИКАО по поводу инцидента с самолетом Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая. На нем также присутствовали представители Белоруссии, Ирландии, Литвы, Польши и Украины. По итогам заседания ИКАО решила расследовать инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

Россия в ходе заседания ИКАО выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

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