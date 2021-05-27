Россия подержала расследование ИКАО инцидента с бортом Ryanair

Россия в ходе заседания Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в связи с ситуацией с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair выступила за честное и транспарентное расследование незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, заявил представитель РФ Сергей Гудков.

«Мы выступили за проведение честного и транспарентного расследования акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации силами Аэронавигационного и Юридического управлений Секретариата ИКАО», – приводит слова Гудкова ТАСС.

При этом представитель России подчеркнул, что многие страны, в том числе Великобритания и Франция, считают, что это был авиационный инцидент, который необходимо расследовать с точки зрения угрозы безопасности полетов, тогда как Россия настаивала на том, что этот случай необходимо расследовать с точки зрения Приложения 17 к Чикагской конвенции «Безопасность. Защита международной гражданской авиации от актов незаконного вмешательства».

Также Гудков заявил, что белорусская сторона действовала в полном соответствии с Чикагской конвенцией, правилами и стандартами ИКАО, как того требуют руководящие документы при получении угроз о наличии взрывных устройств на борту воздушного судна. «Принудительной посадки борта Ryanair в Минске не было, ни диспетчер, ни поднятый в небо истребитель белорусских ВВС не принуждали пилота менять курс. Это ясно следует из расшифровки радиообмена между пилотом и диспетчером», – подчеркнул представитель России.

Гудков с сожалением констатировал, что позиция России и поддержавших ее Китая и ЮАР не была услышана. «Складывалось впечатление, что выступления европейцев были срежиссированы заранее и у каждого государства была своя роль», – отметил Гудков.

В четверг организация провела незапланированное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ИКАО по поводу инцидента с самолетом Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая. На нем также присутствовали представители Белоруссии, Ирландии, Литвы, Польши и Украины. По итогам заседания ИКАО решила расследовать инцидент с экстренной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске.

Напомним, в воскресенье борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) расследовать инцидент с самолетом Ryanair. США выступили за срочный созыв заседания ИКАО по действиям Белоруссии. В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации).

Законодатели США, Британии и стран ЕС призвали отстранить Белоруссию от ИКАО, приостановить возможности Минска использовать Интерпол и другие международные организации «для дальнейших атак на демократию в Европе». Генсек НАТО Йенс Столтенберг потребовал международного расследования инцидента с самолетом Ryanair.

Брюссель в ответ на действия Минска решил запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над Белоруссией. Великобритания, Ирландия, Норвегия, США, Франция, Эстония, а также Бельгия и Германия договорились координировать санкции против Белоруссии.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) подтвердила получение заявки на официальную приостановку полетов над территорией Белоруссии. Белоруссия пригласила представителей ИКАО, ИАТА, EASA, а также авиационные власти ЕС и США изучить с инцидент экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair.

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