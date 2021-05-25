Минск пригласил международные авиаструктуры для изучения инцидента с Ryanair

Захарова: Минск поднял истребитель из-за близости Белорусской АЭС

Министерство иностранных дел России внимательно следит за ситуацией вокруг экстренной посадки в аэропорту Минска самолета авиакомпании Ryanair. Москва считает, что действия Белоруссии соответствовали международным нормам, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой.

«По официальным сообщениям белорусской стороны, посадка произошла в соответствии с правилами авиационной безопасности по решению командира экипажа из-за угрозы террористического акта. Действия белорусских авиационных властей соответствовали международным нормам. Истребитель ВВС Белоруссии был поднят в воздух для осуществления контроля и оказания помощи при посадке в случае необходимости, особенно с учетом нахождения поблизости Белорусской АЭС», – сказано в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что МИД принял к сведению информацию о задержании белорусскими спецслужбами одного из основателей Telegram-канала «NEXTA» Романа Протасевича, который находился на борту и оказался в списке лиц, причастных к экстремистской деятельности.

«Считаем данный вопрос внутренним делом Белоруссии. Есть информация, что, кроме Протасевича, на борт самолета не вернулась гражданка России. По данному вопросу Посольство России в Минске находится в контакте с ее родственниками и белорусскими властями и готово оказать консульскую помощь», – добавили в ведомстве.

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Законные действия властей Белоруссии

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При этом, по словам Захаровой, «вызывает удивление скоординированная реакция на эти события представителей ряда западных стран и международных организаций, включая ЕС, НАТО и ОБСЕ».

«Они требуют отпустить задержанного Протасевича и ввести максимально жесткие дополнительные санкции против Белоруссии и авиакомпании «Белавиа». Хотелось бы напомнить, что на подобные события, происходившие ранее в других странах, они реагировали по-другому. А таких примеров было немало», – отмечается в комментарии дипломата.

Захарова привела в качестве примера несколько подобных инцидентов, в частности, когда в 2013 году по требованию спецслужб США, охотившихся тогда за экс-агентом ЦРУ Эдвардом Сноуденом, был принудительно посажен в Вене и досмотрен самолет Президента Боливии, который летел из Москвы.

В 2004 году США вынудили приземлиться в аэропорту Палм-Бич следовавший по маршруту Москва-Барбадос-Аспен личный борт бывшего первого замминистра финансов России, а впоследствии сенатора Андрея Вавилова, которого подвергли многочасовому допросу. В 2012 году Турция с помощью истребителей посадила самолет Москва – Дамаск, обыскав судно и изъяв его груз, уточнили в министерстве.

«Объектами вынужденных посадок становились и белорусские лайнеры. В 2016 году самолет «Белавиа», вылетевший из киевского аэропорта, за 50 км до входа в белорусское воздушное пространство был вынужден по требованию украинского диспетчера, угрожавшего поднятием в случае отказа боевых истребителей, вернуться в аэропорт вылета для снятия активиста «Антимайдана» А.Мартиросяна. По схожему сценарию украинские спецслужбы планировали в 2019 году захватить «вагнеровцев» – с помощью экстренной посадки в Киеве самолета из Минска в Стамбул. К счастью, эта операция СБУ провалилась», – напомнили в МИД России.

При этом, подчеркнула Захарова, «характерно, что все указанные акции совершались намеренно, в нарушение норм международного права. Реакция Запада на них практически отсутствовала, никто из виновных так и не понес наказания».

«Обращаем внимание на заявление официального представителя МИД Белоруссии, который выразил готовность Минска к максимальной транспарентности в данном вопросе, включая предоставление материалов и допуск международных экспертов», – говорится в комментарии.

Москва призывает западных партнеров воздержаться от применения «двойных стандартов» и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию на основе всех имеющихся материалов во взаимодействии с белорусскими авиационными властями, демонстрирующими открытость и готовность к взаимодействию».

Накануне борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил кстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Протасевич внесен Минском в список причастных к терроризму. Против него заведено дело по нескольким статьям, включая статью «Организация массовых беспорядков». Ему грозит до 15 лет заключения.

После инцидента с Ryanair в Европарламенте обвинили Белоруссию в «государственном терроризме», а в ЕС выступили за закрытие воздушного пространства над страной. Латвийская национальная авиакомпания AirBaltic уже отказалась от полетов над республикой. Британия отказалась принимать рейсы «Белавиа», а также запретила своим авиакомпания осуществлять полеты над воздушным пространством Белоруссии.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Минску удалось захватить ценнейший ресурс белорусской оппозиции, при этом власти Белоруссии формально не нарушали авиационные нормы. Также были названы два сценария реакции России и ЕС на инцидент с самолетом Ryanair.

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