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В Белоруссии заявили о подготовке комплекса ответных мер на санкции ЕС
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Белоруссия подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза, сообщил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.
«Мы все-таки надеемся на то, что разгоряченные головы остудятся и взвесят в том числе интересы своего бизнеса в Беларуси. Если проанализировать все заявления президента страны за последние десятилетия на всех международных площадках, всегда лейтмотивом звучало: мы хотим мира и спокойствия в регионе, выступаем за пояс добрососедства, хотим выстраивать равноправные партнерские отношения. Мы делали для этого все. Но если идет речь об ущербе нашим компаниям, мы имеем полное право компенсировать этот ущерб. Комплекс мер в ответ на санкции готов», – цитирует ТАСС Головченко.
По его словам, Запад из-за санкций может лишиться белорусского рынка, в который страны ЕС инвестировали миллиарды долларов. Он подчеркнул, что Минск готов переключиться на российские и азиатские технологии с европейских и американских, а также прибегнуть к специальным защитным мерам по отношению к западным товарам народного потребления в качестве ответа на введенные против него санкции, передает РИА «Новости».
Головченко также сообщил, что Белоруссия будет отстаивать в суде право компенсации потерь после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.
Напомним, Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. В конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза также обсудили введение новых экономических санкций против Белоруссии сразу в нескольких областях.
Протасевич рассказал о российском финансировании канала Nexta
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После завершения активной части белорусских протестов канал «Nexta live» хотели перевести на российскую повестку, его спонсировал российский олигарх для заказных материалов против конкурентов, заявил основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич.
Задержанный в Минске Протасевич рассказал, что самый крупный канал группы Nexta собирались переключить на российскую повестку, после того как утихнет активная часть белорусских протестов, передает ТАСС.
«Обсуждалось, что после окончания активной фазы белорусских протестов канал станет российским. У меня это вызвало огромное возмущение, потому что это с точки зрения медиа самый большой актив. Шли разговоры о том, что, может, стоит создать отдельный канал в России», – заявил Протасевич.
По его словам именно российское финансирование стало первой точкой конфликта между ним и создателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Степаном Путило. «Когда открыли читательские пожертвования, туда шли зачисления до 20 долларов, но спустя две недели Степан похвастался: одна компания делает крупные переводы – плюс 3000 евро, плюс 5000 евро», –рассказал Протасевич в интервью государственному телеканалу ОНТ. Российский спонсор канала, по словам Протасевича, владел компанией на Урале и был прямым конкурентом российского олигарха Михаила Гуцериева. «Nexta live» публиковал «данные о личном перемещении самолета Гуцериева, внутренние документы его компании. Это был уже промышленный шпионаж», – утверждает Протасевич.
Все материалы в рабочий чат присылал Степан Путило. По словам Протасевича, позже Путило встречался с российским спонсором в Варшаве.
Ранее было опубликовано видео признания Протасевичем своей вины в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии.
Напомним, борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.
Протасевич рассказал о подставившем его человеке из белорусской оппозиции
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Создатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич рассказал о человеке, который мог сообщить о его нахождении на борту самолета Ryanair белорусским властям. Он также заявил о связях этого человека с киберпартизанами, которые занимаются массовыми лжеминированиями по всей Белоруссии.
В эфире белорусского телеканала ОНТ в среду вышло в эфир специальное расследование «Рейс Афины – Вильнюс. Разбор полета», посвященное вынужденной посадке самолета в аэропорту Минска в связи с сообщением о бомбе на борту. В одном из фрагментов оперативной съемки допроса Протасевич сообщил, что у него был достаточно напряженный личностный конфликт только с одним человеком.
«Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас у обоих, мол, сильные характеры, поэтому могут быть проблемы. Я написал в рабочий чат за 40 минут до вылета, куда и как я буду лететь. Там был и этот человек, и случается такая ситуация. Я находился в СИЗО, и у меня не было никакой информации. Одной из первых вещей, о которой я подумал: реально меня просто подставили! Я нигде это не говорил, а как только я это сказал, сразу оказался в Минске. Вот сразу! Я уверен, что у него были связи с киберпартизанами. Которые ранее занимались лжеминированиями по всей Беларуси. Причем массовыми», – приводятся в Telegram-канале ОНТ слова задержанного.
Он также не исключил, что его мог подставить Запад. Он привел в пример советника лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской по международным вопросам Франака Вечорко. «С Франаком Вечорко были хорошие отношения. Я снимал визит Тихановской в Афинах. Всё было прекрасно, два дня отработали. Он меня хвалил. Он улетел, и меньше, чем за неделю, отношение ко мне изменилось на противоположное. Я с ним общался – и он сказал: нам надо рассмотреть перспективы дальнейшего сотрудничества», – рассказал Протасевич.
Как утверждают авторы расследования, показанного ОНТ, Вечорко сообщил в соцсетях о задержании Протасевича, когда тот в реальности еще находился в очереди в транзитной зоне минского аэропорта.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич – основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала. Также задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Кроме того, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело в отношении Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Также об участии Протасевича в боях в Донбассе заявили в КГБ Белоруссии.
Белоруссия ввела ответные санкции против США
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Минск объявил о введении против США ограничений в ответ на санкции против нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Он заявил, что в четверг в министерство иностранных дел республики был вызван временный поверенный в делах США в Белоруссии, которому объявлено об ответных мерах.
«В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Белоруссии на временной основе. Нами также отозвано решение о работе в Белоруссии Агентства США по международному развитию. Эти меры – точечные, они призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Белоруссией», – приводятся слова Глаза на сайте белорусского ведомства.
Пресс-секретарь подчеркнул, что Минск не настроен на эскалацию и готов «продолжать контакты с американской стороной на принципах равноправия и взаимного уважения».
Напомним, с 3 июня США возобновили действие рестрикций в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала из-за произошедшего 23 мая инцидента с самолетом компании Ryanair.
ЕС заявил о нарушениях безопасности при эксплуатации БелАЭС
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Минск начал эксплуатацию Белорусской АЭС (БелАЭС) под Островцом, «не выполнив все рекомендации по безопасности, содержащиеся в отчете ЕС о стресс-тестах от 2018 года», говорится в заявлении еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
В ЕК отметили, что белорусские власти должны обеспечить максимальную безопасность в эксплуатации АЭС, несмотря на то, что выдача лицензий на работу станции находится в ведомстве национальных властей.
«Это тем более необходимо, учитывая ее близость к границе ЕС и столице Литвы – Вильнюсу», – цитирует заявление ЕК Deutsche Welle. В Брюсселе заявили, что эта ситуация «вызывает повышенную озабоченность в ЕС».
Еврокомиссия настаивает на сохранении Минском контактов по вопросам ядерной безопасности «в условиях полной прозрачности, в том числе путем завершения экспертной оценки Островецкой АЭС Группой европейских регуляторов в сфере ядерной безопасности (ENSREG)».
Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября. Для станции выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200. Власти Вильнюса предупредили жителей города о начале работы Белорусской АЭС в Островце, призвав их запастись бесплатными таблетками йода.
Советник президента Литвы Ярослав Неверовичюс заявлял, что Вильнюс постарается сделать все, что в его силах, чтобы остановить работу БелАЭС. Несмотря на это, с начала года Литва заплатила за электроэнергию с БелАЭС 16 млн евро. По мнению Литвы, БелАЭС построена с нарушениями международных требований в сфере ядерной энергетики. Сейм объявил станцию угрозой национальной безопасности и запретил покупку и экспортный пропуск через литовские сети ее электроэнергии.
Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС
Европейский союз ввел запрет на пролет воздушного пространства ЕС и доступ в свои аэропорты для всех перевозчиков Белоруссии.
«Совет ЕС принял решение усилить существующие ограничительные меры в связи с ситуацией в Белоруссии и ввел запрет на пролет воздушного пространства ЕС, а также доступ в аэропорты ЕС для всех белорусских перевозчиков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Евросоюза.
В ЕС подчеркнули, что решение предусматривает запрет на взлет, посадку на территории Евросоюза, а также на пролет всех самолетов, используемых белорусскими авиаперевозчиками.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
Протасевич рассказал о «грызне» в белорусской оппозиции
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Основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что в среде белорусской оппозиции много внутренних конфликтов, «грызни», есть люди, думающие только о деньгах, а не о власти.
«Думаю, все прекрасно понимают, между различными инициативами и штабами была масса проблем… Сколько на самом деле происходит внутренней грызни… Происходит очень много внутренних конфликтов. И штабы боятся больше всего того, что внутренние конфликты, которых огромное множество, будут выноситься (в публичную плоскость)», – приводит РИА «Новости» слова Протасевича, сказанные в интервью гостелеканалу ОНТ.
Он заявил, что все преследуют свои интересы, есть те, кто громче всех кричит, а хочет получить доступ к финансам, например, средствам белорусских диаспор за рубежом. Протасевич заявил, что примером таких фигур можно назвать Ольгу Карач, которая, по его словам, «даже не заинтересована во власти, а реально заинтересована в деньгах».
Накануне Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
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Протасевича обвинили в организации переправки боевиков в Донбасс
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Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич обеспечивал транзит граждан, которые хотели воевать в Донбассе на стороне Киева, заявил офицер народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
«Через Протасевича проходил транзит граждан, желающих заработать и «повоевать» на Донбассе на стороне ВСУ. Трансфер из Минска в зону ООС составлял пять тысяч долларов, в стоимость входило семидневное проживание, питание и три выхода на первую линию обороны со стрельбой из различного вооружения с неограниченным расходом боеприпасов», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко.
Ранее Протасевич заявил, что не состоял в штате украинского батальона «Азов» и не был в зоне силовой операции в Донбассе.
Во вторник генпрокуратура Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с Протасевичем в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям ЛНР допросить Протасевича.
Напомним, генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело на Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Об участии Протасевича в боях заявляли в КГБ Белоруссии.
Белоруссия объяснила задачи сопровождавшего борт Ryanair истребителя
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Командующий ВВС и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб объяснил, почему дежурный истребитель Миг-29 сопровождал самолет Ryanair в Минск.
Миг-29, по его словам, «контролировал правильность курса следования гражданского судна в аэропорт» по «коридору, который освободили гражданские диспетчеры». При взрыве на борту может повредить радиосвязь, тогда «дежурный экипаж обязан помочь ему сигналами, маневрами установить связь с землей». Кроме того, необходимо было «прикрыть Минск от акта воздушного терроризма: не было информации, что бомбы там нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на ОНТ.
При этом расстояние между самолетами было более 50 км. Экипаж Ryanair 14 минут обдумывал рекомендацию белорусских диспетчеров приземлиться в аэропорту Минска. Экипаж согласился с рекомендацией, когда до границы Литвой оставалось две минуты полета. Экипаж Ryanair «никто не принуждал, ему никто не давал команду, ему только рекомендовали», сказал Голуб.
Голуб отметил, что никто не знает, почему экипаж так долго раздумывал, у Минска «нет материалов, что за переговоры за эти 14 минут экипаж вел – с авиакомпанией, наверное, с диспетчерами аэропорта в Вильнюсе, и те ему что-то рекомендовали». Если бы самолет не полетел в Минск, «это были бы проблемы литовских авиаслужб – на борту бомба, и она должна взорваться над Вильнюсом».
Напомним, борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.
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«Белавиа» увеличивает число рейсов в Москву
Белорусская авиакомпания «Белавиа» получила разрешение на выполнение рейсов в Москву в аэропорт Шереметьево, также авиаперевозчик увеличивает количество выполняемых рейсов по трем другим направлениям.
«С 10 июня авиакомпания будет летать в Шереметьево 5 раз в неделю – по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. (…) С 12 июня авиакомпания начнет летать в Стамбул вместо 10 раз в неделю – 14. Рейсы планируются ежедневно два раза в день», – говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
Также «Белавиа» с 15 июня будет выполнять 14 рейсов в неделю – по два рейса в день – в Батуми. Кроме того, с 15 июня планируется увеличение рейсов в Тбилиси до 11 раз в неделю.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.
Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.
Глава МИД Британии призвал привлечь к ответственности записавших интервью с Протасевичем
Великобритания считает, что задержанный в Минске один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич дал интервью на белорусском телевидении под угрозой физического насилия, в связи с чем Лондон выступает за привлечение к ответственности лиц, причастных к записи этого разговора, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб.
«Тревожное интервью Протасевича прошлым вечером, очевидно, было дано под угрозой физического насилия и в условиях ограничения свободы. Преследование тех, кто защищает права человека и свободу СМИ в Белоруссии, должно прекратиться. Те, кто вовлечен в съемку, принуждение и постановку интервью, должны быть привлечены к ответственности», – передает ТАСС сообщение главы британского внешнеполитического ведомства.
В эфире белорусского телеканала ОНТ в среду вышло в эфир специальное расследование «Рейс Афины – Вильнюс. Разбор полета», посвященное вынужденной посадке самолета в аэропорту Минска в связи с сообщением о бомбе на борту.
Накануне Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Он рассказал также, что в среде белорусской оппозиции много внутренних конфликтов, «грызни», есть люди, думающие только о деньгах, а не о власти.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
Опубликовано видео признания Протасевичем своей вины
Основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии.
«Я признаю вину по 342-й статье УК Республики Беларусь (организация несанкционированных акций). Призывы, которые я опубликовал, поспособствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса», – сказал он в интервью программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, однако на борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан.
Протасевич открестился от участия в боях в Донбассе
Один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что не состоял в штате украинского батальона «Азов» и не был в зоне силовой операции в Донбассе.
«Я впервые туда (в район конфликта в Донбассе) приехал в 2014 году и пробыл всего полтора месяца. Я даже в 2014 году не был в зоне боевых действий. По сути, я состоял в объединении белорусов – это отряд «Погоня», там всего три человека», – приводит слова Протасевича ТАСС.
Как утверждает задержанный, так получилось, что его отряд присоединили к формированию «Азов». «Я не был в штате, я же иностранец», – заявил Протасевич в интервью программе «Марков. Ничего личного» на телеканале ОНТ.
Блогер рассказал, что те его фотографии, которые попали в интернет, реальные и «сделаны на полигонах», где он «строил из себя вояку». «Я был просто журналистом, пусть и при боевом подразделении. Позже я просто вошел в состав одного из подразделений, но опять же я продолжал заниматься в основном фотографией. Большую часть времени мы проводили на базах», – сказал он.
По словам Протасевича, свое нахождение в Донбассе и свои «странные высказывания» тогда, он считает своей самой большой ошибкой в жизни. «Я нарушил и журналистскую этику, перейдя все границы», – заявил Протасевич.
Во вторник генпрокуратура Луганской народной республики (ЛНР) обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с Протасевичем в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко разрешил представителям ЛНР допросить Протасевича.
Ранее Генпрокуратура ЛНР завела уголовное дело на Протасевича за участие в боях в Донбассе на стороне Киева. Об участии Протасевича в боях заявляли в КГБ Белоруссии.
Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. При этом был задержан находившийся на борту Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
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Минск сообщил США о сроках сокращения американской дипмиссии в стране
Белоруссия уведомила Вашингтон о мерах по сокращению состава американской дипмиссии в стране в рамках ответных санкций против США, они вступят в силу 13 июня, заявил официальный представитель госдепа США Нед Прайс.
«Действительно, сегодня Белоруссия проинформировала США, что накладывает новые ограничения в отношении дипломатического и технического персонала нашего посольства в Минске. Они вступят в силу 13 июня, примерно через неделю», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, с 3 июня США возобновили действие рестрикций в отношении компаний «Белорусский нефтяной торговый дом», «Белнефтехим» и ее американского филиала из-за произошедшего 23 мая инцидента с самолетом компании Ryanair.
В четверг Минск объявил о введении против США ограничений в ответ на санкции против белорусских предприятий. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в республике на временной основе.
На Украине собрались признать Лукашенко угрозой международной безопасности
Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. В проекте соответствующего постановления говорится, что посадка самолета Ryanair в Минске поставила под угрозу жизни пассажиров и экипажа, а действия белорусских властей якобы содержат признаки международного терроризма.
Глава украинского парламента Дмитрий Разумков сообщил, что постановление может быть рассмотрено в четверг, 3 июня, передает «ИноTV» со ссылкой на канал «1+1».
Инцидент с самолетом Ryanair в Минске – это:
«Принудительной посадкой пассажирского самолета белорусские власти поставили под угрозу безопасность пассажиров и экипажа. Указанные действия являются нарушением международных правил гражданской авиации и представляют угрозу международной безопасности», – утверждается в документе, передает ТАСС.
В Раде также призвали Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) безотлагательно провести расследование инцидента с целью привлечения к ответственности тех, кто его допустил.
Одновременно парламентарии осудили задержание следовавшего этим рейсом одного из основателей телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. В заявлении они призвали Минск освободить блогера, а также «всех политических заключенных» в стране. Кроме того, Рада выразила солидарность со всеми странами, которые после этого инцидента прекратили авиасообщение с Белоруссией.
Напомним, после инцидента с бортом Ryanair в Минске ЕС собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над своей территорией, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой
Крым предложил Белоруссии открыть прямое авиасообщение, однако «Белавиа» отказалась выполнять рейсы на полуостров до «политического признания Крыма как части России».
В Крыму подчеркнули, что согласие по этому вопросу сейчас важно в равной степени и для Крыма, и для Минска.
Между тем 1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым.
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Минск ответил на критику БелАЭС со стороны ЕС
Ключевые рекомендации, сформулированные по итогам стресс-тестов Белорусской АЭС, выполнены, дальнейшая работа по их реализации продолжится с вводом в эксплуатацию первого блока станции, заявили в минэнерго Белоруссии.
В пресс-службе ведомства заявили, что «ключевые мероприятия национального плана действий по итогам стресс-тестов, касающиеся дополнительных систем и оборудования для обеспечения безопасности Белорусской АЭС, выполнены», и «уровень их реализации был положительно оценен экспертами ENSREG (Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности), которые посетили площадку станции в феврале 2021 года», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что белорусские специалисты работают над реализацией остальных пунктов плана, а это преимущественно исследовательская и экспертная работа, которая требует большего внимания и времени и рассчитана до конца 2025 года.
«Как и многие другие европейские государства, Белоруссия реализует ее поэтапно. С вводом первого энергоблока БелАЭС в промышленную эксплуатацию эта работа продолжится. И здесь нет противоречий, ведь самая важная часть мероприятий уже реализована», – отмечается в сообщении.
Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Еврокомиссия сожалеет о решении Белоруссии начать коммерческую эксплуатацию БелАЭС якобы без учета всех рекомендаций по безопасности, содержащихся в отчете по итогам стресс-тестов ЕС от 2018 года.
Симсон подчеркнула, что все рекомендации этой оценки должны быть выполнены Минском без промедления.
До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности построить вторую АЭС.
Напомним, 13 января на 100% мощности вывели первый энергоблок Белорусской АЭС. Опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС началась 22 декабря 2020 года. Официальная церемония запуска БелАЭС состоялась 7 ноября.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы.