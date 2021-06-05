Белоруссия оценила вероятный ущерб от санкций Запада

Ущерб от санкций Запада вряд ли превысит 3% ВВП, заявил глава правительства Белоруссии Роман Головченко.

На основе подсчета всех случаев введения санкций в мире Головченко оценил ущерб от финансовых санкций в 1,7% ВВП, торговых – в 0,7%, а при их одновременном введении – в 2,9% максимум. Головченко сослался на исследования ученых США. Он выразил уверенность, что Белоруссия «эти цифры однозначно перекроет за счет других источников». Однако Минск «не будет сидеть и ждать, пока причинят этот кумулятивный ущерб».

По словам Головченко, чаще всего санкции вводят, добиваясь смены власти в стране или дестабилизации политической системы. «В последние несколько десятков лет таких кейсов было 174. Из них успехи были достигнуты меньше, чем в одной трети случаев», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Беларусь 1».

Головченко подчеркнул, что легитимные санкции должны приниматься в соответствии с нормами международного права на основании Устава ООН. Он заявил, что в санкциях, принимаемых странами Запада против Минска, «логики давно нет».

Напомним, премьер заявил, что его страна подготовила комплекс ответных мер на санкции Евросоюза. Головченко также сообщил, что Белоруссия будет отстаивать в суде право компенсации потерь после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.

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