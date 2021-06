На Лукомльской ГРЭС в Белоруссии произошел пожар Лукашенко не исключил введение военного положения для противодействия санкциям 24 июня 2021, 13:52 Текст: Алина Назарова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключил введения военного положения в ряде регионов республики для противодействия влиянию санкций Запада. «Никакого проседания ни на одном предприятии не должно быть. Пускай (Юрий) Караев (помощник президента Белоруссии – инспектор по Гродненской области) надевает генеральскую форму… и вперед - военное положение. Но, никакого не должно быть проседания. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это их бессилие», – заявил он председателю Гродненского исполкома Владимиру Каранику в ходе посещения Гродненской области, передает ТАСС. Ранее Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Белоруссии. Лукашенко также заявил, что Белоруссия не станет защищать, «как прежде», Евросоюз от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку.

Немецкий политолог спрогнозировал реакцию Германии на требование Лукашенко «100 лет стоять на коленях» 23 июня 2021, 12:34

«Со временем немцы будут резко реагировать на такие выпады. В ФРГ растет поколение, которое не интересуется Второй мировой войной», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя требовние Александра Лукашенко к Германии и Западу «100 лет стоять на коленях перед Белоруссией». «Германия не впадает в крайности. Немцы помнят ужасы, которые страна принесла миру 80 лет назад. Никто в ФРГ не ставит это под вопрос. Но все же сейчас есть дистанция к воспоминаниям о Второй мировой войне», – отметил немецкий политолог Александр Рар. По его словам, «фактически в Германии осталось мало людей, которые помнят войну и знают, что произошло на самом деле». «Молодые поколения не интересуются этой проблематикой. Они говорят, что война давно закончилась – оставьте нас в покое с этими воспоминаниями. В то же время, – подчеркивает политолог, – это не означает, что немцы отрицают свою вину и что в Германии возрождается реваншизм». «Выступление Лукашенко немецкие политики проигнорируют. Его сейчас могут засыпать новыми санкциями и будут наказывать всеми возможными методами. Для Запада главное, чтобы он ушел», – отметил эксперт. «Со временем немцы будут более резко реагировать на такие выпады, – полагает Рар. – Дело в том, что в стране растет поколение, которое не знает и интересуется Второй мировой войной. Поэтому никаким грекам, полякам или украинцам Германия денег давать не будет». «В то же время ФРГ преклоняется перед Израилем, – указал политолог. – Немцы понимают, что убийство 6 млн евреев непростительно. Поэтому Германия будет бороться с проявлением антисемитизма, но их преступления в отношении других народов, в том числе и советских людей, увы, забываются». Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Белоруссии. «Вы посмотрите, это что, символизм? Вчера, сегодня ночью, ввели экономические санкции против наших людей и наших предприятий... Вот уж действительно история так ничему их не научила», – сказал он. Он заявил, что «все 80 лет после 45-го (года) прошлого века немцы шатались по всему миру, по Европе, по бывшему Советскому Союзу и каялись, рыдали, на коленях стояли, просили открыть памятники, похоронить еще не захороненных немцев, фашистов, которые пришли на нашу землю». «И мы были добры и толерантны... И что? Цитата вчерашняя: «Санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики». Читай: «Пусть подохнут там», то есть мы», – сказал президент. Лукашенко захотел «спросить автора этих строк, некоего Мааса, министра иностранных дел Германии»: «Господин Маас, вы кто – вчера каявшийся немец или наследник нацистов? Вы кто, ответьте публично, хотя бы перед своим народом». Лукашенко призвал не «каяться на публику за грехи своих предшественников», ведь «грош цена этим покаяниям». «Вы должны не просто каяться, вы должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны, – заявил он. – Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить – немцы, поляки, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы». «Санкции, провокации... так и хочется спросить: вы что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов – на патриотичность? Давайте попробуем. Послушайте, неужели история так ничему вас и не научила?» – заявил он. Лукашенко отметил, что сейчас, «как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта». Он заявил, что «полякам, литовцам, латышам, украинцам» нужно «очнуться, пока не поздно, разобраться с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность», а не жертвовать «мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств». Лукашенко подчеркнул, что современный мир не замыкается только на ЕС. «За нами – правда. И мы – наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость», – сказал он. По его словам, на реализацию «цветного блицкрига» в стране были брошены огромные финансовые ресурсы, страна «давно воюет», но «война приобрела другие формы», она ведется «изнутри государства». Ранее Лукашенко также заявил, что Белоруссия не станет защищать, «как прежде», Евросоюз от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Лукашенко потребовал от Германии и Запада стоять на коленях перед Белоруссией 23 июня 2021, 02:29

Белорусский президент Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Белоруссии. Лукашенко во вторник в Бресте выступил на церемонии, посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны. «Вы посмотрите, это что, символизм? Вчера, сегодня ночью, ввели экономические санкции против наших людей и наших предприятий… Вот уж действительно история так ничему их не научила», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1». Он заявил, что «все 80 лет после 45-го (года) прошлого века немцы шатались по всему миру, по Европе, по бывшему Советскому Союзу и каялись, рыдали, на коленях стояли, просили открыть памятники, похоронить еще не захороненных немцев, фашистов, которые пришли на нашу землю». «И мы были добры и толерантны… И что? Цитата вчерашняя: «Санкции необходимо распространить на целые сектора белорусской экономики». Читай: «Пусть подохнут там», то есть мы», – сказал президент. Лукашенко захотел «спросить автора этих строк, некоего Мааса, министра иностранных дел Германии»: «Господин Маас, вы кто – вчера каявшийся немец или наследник нацистов? Вы кто, ответьте публично, хотя бы перед своим народом». Лукашенко призвал не «каяться на публику за грехи своих предшественников», ведь «грош цена этим покаяниям». «Вы должны не просто каяться, вы должны еще сто лет вперед стоять на коленях перед белорусским народом и молиться, что вы смогли родиться после той войны, – заявил он. – Вы не душить нас должны, вы на руках должны нас носить – немцы, поляки, так называемый Европейский союз, потому что мы спасли вас от коричневой чумы». «Санкции, провокации… так и хочется спросить: вы что, это специально делаете, хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов – на патриотичность? Давайте попробуем. Послушайте, неужели история так ничему вас и не научила?» – заявил он. Лукашенко отметил, что сейчас, «как и 80 лет назад, регион находится на грани глобального конфликта». Он заявил, что «полякам, литовцам, латышам, украинцам» нужно «очнуться, пока не поздно, разобраться с этими политиками, обезумевшими и потерявшими реальность», а не жертвовать «мирной жизнью ради безумства и амбиций отдельных руководителей этих государств». Лукашенко подчеркнул, что современный мир не замыкается только на ЕС. «За нами – правда. И мы – наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость», – сказал он. По его словам, на реализацию «цветного блицкрига» в стране были брошены огромные финансовые ресурсы, страна «давно воюет», но «война приобрела другие формы», она ведется «изнутри государства». Лукашенко, комментируя активность НАТО у границ республики, заявил: «И не надо нас убаюкивать историями про оборонительные учения и миролюбие НАТО, мы этого наелись с 41-го года, когда мы вам верили и не извлекли уроков из истории, после победы подарив вам Восточную Европу – так называемые страны Варшавского договора – в обмен на ваши обещания, что вы никогда не сделаете шага в нашем направлении и не будете, как модно сейчас говорить, расширять НАТО на восток». По его словам, НАТО – «как минимум лжецы, максимум – подлецы», которые мечтают о «броске на Восток», мировом господстве и захвате богатых ресурсов восточнее Белоруссии. Напомним, Лукашенко также заявил, что Белоруссия не станет защищать, «как прежде», Евросоюз от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку. ЕС и США ввели в действие новые санкции против Белоруссии 21 июня 2021, 17:25

Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. «Сегодня Совет принял решение ввести ограничительные меры в отношении 78 белорусских физических и восьми юридических лиц. Это решение было принято в связи с эскалацией серьезных нарушений прав человека в Белоруссии и жестокими репрессиями в отношении гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов», – говорится в заявлении Совета ЕС, сообщает РИА «Новости». Отмечается, что «семь физических и одно юридическое лицо подпали под новые санкции в связи с вынужденной и незаконной посадкой рейса Ryanair в Минске 23 мая 2021 года, что поставило под угрозу безопасность полетов, и задержанием белорусскими властями журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги». Совет ЕС уточнил, что в список попали «несколько видных бизнесменов, которые поддерживают режим Лукашенко и получают от него выгоду». Кроме того, в санкционный список ЕС включена Белаэронавигация, ее считают причастной к посадке самолета в Минске. Санкции ЕС из-за посадки самолета распространяются также на главу минтранса Белоруссии Алексея Авраменко и директора департамента по авиации минтранса Артема Сикорского. В заявлении указано, что ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии в настоящее время распространяются в общей сложности на 166 физических и 15 юридических лиц. Их активы в ЕС подлежат замораживанию, а европейским гражданам и компаниям запрещается предоставлять им средства, также на физических лиц распространяется запрет на поездки через страны ЕС. Также санкции Евросоюза распространяются на министра обороны Виктора Хренина, главы СК Дмитрия Горы, предпринимателя Алексея Олексина [его бизнес связан с оптовой торговлей нефтепродуктами, сигаретами и электронными сигаретами «Табакерка»], экс-командира Главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД страны Николая Карпенкова, пресс-секретаря МВД Ольгу Чемоданову. В список включены и члены семьи президента Белоруссии Александра Лукашенко: жена старшего сына президента Белоруссии Лилия Лукашенко (связана с рядом компаний, включая Dana Holdings / Dana Astra, концерн «Белхудожпромыслы» и Eastleigh Trading Ltd), глава президентского спортклуба, средний сын президента Дмитрий Лукашенко. Глава чешской дипломатии Якуб Кулганек на полях заседания Совмина МИД ЕС заявил, что «меры приняты широкомасштабные и весьма жесткие». «Новые санкции, одобренные сегодня, направлены на несколько конкретных сфер белорусской экономики. В санкционный список дополнительно включены около 80 белорусских деятелей и несколько экономических субъектов. В целом меры приняты широкомасштабные и весьма жесткие. Кроме прочего, они должны коснуться банковской сферы, переработки нефти и газа, а также оборонной промышленности», – сказал Кулганек. Он отметил, что ЕС предложил Лукашенко экономическую помощь в размере около 3 млрд евро, которая обусловлена прекращением репрессий в отношении оппозиции и проведением демократических выборов. По словам Кулганека, на техническую подготовку санкций уйдет несколько недель. Вместе с тем ТАСС сообщил, что новые санкции против Белоруссии ввели в США. В американский список ограничений вошли КГБ Белоруссии, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Белоруссии, внутренние войска МВД, УВД Брестоблисполкома, минский центр изоляции правонарушителей на Окрестина. Также под новые санкции США попали пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт и спикер верхней палаты парламента Белоруссии Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Белоруссии «Альфа» Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб, замминистра юстиции Белоруссии Сергей Калиновский, а также генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Ранее Евросоюз согласовал санкции против Белоруссии в сфере нефти, телекоммуникаций, калийного производства и табачной продукции. Кроме того, ЕС официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Между тем Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Маас назвал цель новых санкций ЕС против Белоруссии 21 июня 2021, 18:11

Очередные европейские санкции против Белоруссии направлены на государственные и монопольные предприятия страны, они нужны, чтобы лишить руководство республики финансирования, заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас. «Цель секторальных санкций – это, конечно, предприятия, в Белоруссии это государственные, монопольные предприятия, есть предприятия, через которые режим [президента Александра] Лукашенко получает финансирование, и эти источники финансирования будут шаг за шагом засушаться», – цитирует Мааса РИА «Новости». По его словам, санкции ЕС – это реакция на нарушение прав человека в Белоруссии. Требования Евросоюза остаются прежними: освобождение политзаключенных, начало инклюзивного диалога с оппозицией и проведение свободных и честных выборов. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. ЕС включил в список санкций против Белоруссии российского бизнесмена 21 июня 2021, 17:58 Текст: Елена Мирошниченко

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко, говорится в документе, обнародованном в официальном журнале ЕС. В мотивационной части документа говорится о том, что Гуцериев «имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом президента Белоруссии». «Михаил Гуцериев извлекает выгоду из режима Лукашенко и поддерживает его», – уточняется в документе. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Между тем Минск решил ответить на санкции Запада политическими и военными мерами. Белоруссия пообещала Западу ответ на санкции 22 июня 2021, 17:31

Белоруссия примет ответные меры в отношении стран, которые ввели новые санкции против белорусских организаций и граждан, заявил премьер-министр республики Роман Головченко. «Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам», – цитирует БелТА белорусского премьера. По его словам, «не за горами то время», когда Белоруссия эти решения примет. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку на фоне санкций, которые ЕС ввел против Белоруссии. Белоруссия отказалась защищать ЕС 23 июня 2021, 00:28

Белоруссия не станет защищать, «как прежде», Евросоюз от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, «очумелые, там, рядом, ждут помощи» от Белоруссии. Он заявил, что тысячи мигрантов направились «через границу из тех разрушенных стран, которые они пытались поставить на колени, а, поставив, начали уничтожать». Мигранты «ринулись через Центральную Азию, Россию на толерантный Запад». Лукашенко заявил, что из-за этого на Западе «взвыли»: «Ах, белорусы их не защищают». Он сказал, что в Литву, Латвию и Польшу «ринулись тысячи и тысячи нелегальных мигрантов». По его словам, от Белоруссии требуют «защитить» страны ЕС «от контрабанды, от наркотиков», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1». «Так и хочется спросить, вы что там, очумели вообще? Вы против нас развязали гибридную войну и требуете, чтобы мы вас защищали, как и прежде?» – заявил президент, обвинив Запад в том, что тот Белоруссию «информационно душит, методично и коллективно», пытается «убить» ее экономику. Лукашенко сказал: «Только безумцы могут так думать и рассчитывать на нашу поддержку. Боремся против этого зла, как можем. Хотите, чтобы мы как прежде боролись, делайте в этом направлении шаги, а не пытайтесь нас задушить. Это бесперспективно». В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку. Мининформ Белоруссии решил не выдавать новое разрешение на трансляцию RTVI 21 июня 2021, 21:45 Текст: Елизавета Булкина

Мининформ Белоруссии не будет выдавать новое разрешение на трансляцию телеканала RTVI в стране из-за «несоответствия действительности сведений в заявлении от оператора». Оператор электросвязи «Космос ТВ» ранее сообщал, что 27 июня 2021 года истекает срок действия разрешения на распространение телепрограммы RTVI» на территории Белоруссии, который выдает Мининформ. По данным компании, ретрансляция RTVI будет прекращена после 26 июня 2021 года, передает РИА «Новости». «Двадцать первого июня 2021 года министерством информации принято решение об отказе в выдаче нового разрешения на распространение в Республике Беларусь иностранной телепрограммы RTVI. Основанием для отказа стало несоответствие действительности сведений, указанных в заявлении, поданном оператором электросвязи», – сообщили в белорусском ведомстве. В Мининформе пояснили, что срок действия разрешения, выданного министерством в 2018 году, указанной телепрограмме истекает 27 июня 2021 года. RTVI – международное медиа, охватывающее аудиторию более чем в 30 странах по всему миру. Офис находится в Москве. Россия обещала не бросать Белоруссию 22 июня 2021, 07:42 Текст: Антон Антонов

Москва окажет Минску поддержку на фоне санкций, которые ЕС ввел против Белоруссии, заявил посол России в Минске Евгений Лукьянов. «Мы не бросим Беларусь», – сказал он, заверив, что российская сторона будет оказывать поддержку Белоруссии «до самых критических обстоятельств». Лукьянов подчеркнул, что «мы союзники», а «союзники друг друга не предают». «Я уж не говорю о том, что мы два братских славянских народа», – заявил он. Посол отметил, что «есть оптимистический сценарий, и есть пессимистический сценарий», передает РИА «Новости». В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Минск заявил о доказательствах причастности США к подготовке переворота в Белоруссии 23 июня 2021, 11:45 Текст: Алина Назарова

Следователи обладают неопровержимыми доказательствами причастности американских государственных структур к подготовке переворота в Белоруссии, заявил министр обороны республики Виктор Хренин. «В ходе совместной операции белорусских и российских спецслужб была пресечена подготовка мятежа с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи. Причем на сегодняшний момент следствием вскрыты неопровержимые доказательства причастности к этому американских государственных структур», – заявил Хренин в рамках IX Московской конференции по международной безопасности, передает РИА «Новости». Он также заявил, что в мире уже началась война, но не классическая, а глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами. «Сейчас мы можем с полной уверенностью сказать: война уже началась и вошла в наш дом. Но это не та классическая война, когда в ожесточенных сражениях сталкиваются государства и армия», – указал он. «Сегодня, по нашему мнению, идет глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства между транснациональными и национальными элитами. Выгодополучатели в этой войне всячески пытаются остаться в тени, но они видны», – подчеркнул Хренин. По его словам, «сторонники однополярного глобального мира заявляют о своих планетарных амбициях». «Их цель – сместить независимые правительства, стереть государственные границы между странами. Лучшим средством для этого, по их мнению, является стратегия управляемого хаоса. Именно в ее рамках применяются современные концепции цветных революций и гибридных войн», – заявил министр обороны Белоруссии. Весной президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл сценарии попытки переворота в Белоруссии. По его словам, готовившие военный переворот рассматривали несколько вариантов устранения Лукашенко, в том числе его убийство 9 мая на параде в честь Дня Победы. Небо для перевозчиков Белоруссии закрыли еще семь стран 21 июня 2021, 15:15 Текст: Алина Назарова

Семь не входящих в Евросоюз государств присоединились к решению Брюсселя закрыть небо для белорусских перевозчиков, говорится в заявлении пресс-службы Совета ЕС. «4 июня 2021 года Совет (ЕС) принял решение о введении запрета на полеты в воздушном пространстве ЕС и доступа в аэропорты ЕС для всех видов воздушных перевозчиков Белоруссии. Страны-кандидаты (на вступление) Северная Македония, Черногория, Сербия, Албания, а также страны европейской зоны свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к этому решению Совета ЕС», – говорится в заявлении. Эти страны обязались ввести аналогичные ограничения в отношении Белоруссии, и Евросоюз приветствует это, отмечается в документе, передает ТАСС. Ранее в понедельник Совет ЕС на уровне глав МИД принял четвертый пакет индивидуальных санкций против 86 белорусских физических и юридических лиц, а также достиг договоренности о введении экономических санкций против семи секторов экономики этой страны, включая экспорт калия и нефтехимической продукции, а также финансовый сектор. Экономические санкции должны быть окончательно утверждены на саммите ЕС 24-25 июня и вступят в силу после него. На Лукомльской ГРЭС в Белоруссии произошел пожар 23 июня 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Подразделения МЧС Белоруссии выехали на Лукомльскую ГРЭС для ликвидации возгорания, сообщила пресс-служба ведомства. Из-за пожара нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей, сообщили в Минэнерго Белоруссии. Как передает БелТА, «подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на Лукомльской ГРЭС», приводит заявление министерства ТАСС. Как уточнили в ведомстве, произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции. «Отключены восемь энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ. Причины пожара устанавливаются. Принимаются комплексные меры для восстановления электроснабжения в максимально короткие сроки», – сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии. Пожарные смогут приступить к тушению после получения допуска от энергетиков. Лукомльская ГРЭС расположена в городе Новолукомль Витебской области. Это одна из самых больших станций в республике, генерирующая около трети электроэнергии в стране. Ранее в среду президент Белоруссии Александр Лукашенко резко ответил на заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о необходимости секторальных санкций против Минска. Он также обвинил Евросоюз в развязывании гибридной войны против Белоруссии и попытке задушить экономику республики, а также пригрозил перестать защищать ЕС от нелегальной миграции, контрабанды и наркотиков. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада. Посол России в Минске Евгений Лукьянов заявил, что Москва окажет Минску поддержку. Боррель: ЕС продолжит поддерживать оппозицию Белоруссии 21 июня 2021, 19:18 Текст: Елена Мирошниченко

Евросоюз и дальше будет поддерживать так называемую будущую демократическую Белоруссию в рамках плана помощи оппозиции в 3 млрд евро, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Люксембурге. «Мы встретились со Светланой Тихановской (экс-кандидат в президенты Белоруссии), внимательно послушали ее и ее призыв к ЕС сохранять свою решительную позицию. ЕС готов поддерживать будущую демократическую Белоруссию в рамках пакета помощи в 3 млрд евро», – цитирует его ТАСС. Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. При этом ЕС предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко экономическую помощь в размере около 3 млрд евро, которая обусловлена прекращением репрессий в отношении оппозиции и проведением демократических выборов. Британия и Канада объявили о санкциях против Белоруссии 21 июня 2021, 18:37 Текст: Алексей Дегтярев

Британия заявила о введении санкций в отношении белорусского предприятия по аэронавигационному обслуживанию «Белаэронавигация» и Белорусской нефтяной компании (БНК), заявили в британском правительстве. Санкции вводятся в ответ на задержание Романа Протасевича и Софьи Сапеги после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, они предусматривают заморозку активов и запрет на поездки, передает РИА «Новости». Также о санкциях против Белоруссии объявила Канада. Североамериканская страна ввела санкции против 17 физлиц и пяти белорусских компаний из-за якобы систематических нарушений прав человека после инцидента с самолетом в Ryanair. В канадский список также включили Белаэронавигацию», автопроизводителей МАЗ и БЕЛАЗ, «Новую нефтяную компанию» и Bremino Group. В понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США. В ЕС допустили подготовку пятого пакета санкций против Белоруссии 21 июня 2021, 19:40 Текст: Елизавета Булкина

Евросоюз не исключает подготовку пятого пакета санкций против Белоруссии, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Это был уже четвертый пакет санкций. Я не исключаю, что будет и пятый. Все будет завесить от действий ответственных за ситуацию в этой стране», – передает его слова РИА «Новости». Боррель заявил, что уверен, что новые санкции окажут влияние на ситуацию в Белоруссии, учитывая, что пострадает экономика всей страны. Напомним, в понедельник Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США, Британия и Канада.