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ЕС обещал продолжить санкционное давление на «режим Лукашенко»
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Евросоюз приветствует введение США, Канадой и Великобританией новых санкций против Белоруссии, заявила внешнеполитическая служба ЕС.
Отмечается, что указанные санкции «против режима Лукашенко» приняты «в дополнение к санкциям ЕС». Сам Евросоюз также намерен продолжить санкционное давление, пока в Белоруссии не освободят «всех политических заключенных» и не проведут свободные и справедливые выборы, передает РИА «Новости».
Напомним, в Белом доме заявили, что новый пакет санкций против Белоруссии стал самым масштабным на сегодняшний день, новые санкции США против Белоруссии затронули оборонный и энергетический секторы. Правительство Великобритании также объявило о введении санкций.
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Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским
Журналист Владимир Соловьев назвал странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск признает Крым, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию в регион.
«Довольно странное заявление для президента страны. Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно. Да и олигархов, в понимание 90-х, в России уже давно нет. Пока в этом заявлении Лукашенко скорее слышится эхо уже давно отвергнутой Западом пресловутой «многовекторности». Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».
Лукашенко назвал условие признания Крыма частью России
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Минск официально признает Крым в составе России в том случае, если «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию в регион, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом».
«Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», – цитирует ТАСС Лукашенко.
Также он отметил, что Белоруссия не против интеграции с Россией, но без потери государственности и суверенитета страны. По его словам, Белоруссия никогда не была против тесного союза с Россией, но Москва и сейчас держит республику на расстоянии. При этом Лукашенко отметил, что в союзниках «у России больше никого нет», кроме Белоруссии.
«Может, вам не нравится это, но факт есть факт, может, конечно, было лучше, если бы Китай был вашим таким союзником, и для мира, может, было бы лучше, но увы», – сказал Лукашенко.
По мнению Лукашенко, основой любого межгосударственного союза является равноправие, в том числе и в вопросах экономики.
«Основа любого союза – это одинаковые условия, равноправие. Для людей равноправие, что мы во многом сделали. Это большая заслуга и россиян, и белорусов. Но как можно интегрироваться, если у вас на природный газ цены в два-три раза ниже, чем в Белоруссии», – сказал он.
При этом президент подчеркнул, что для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в Россию. «Когда говорят все эти намеки об интеграции, я всегда головой Путина думаю, что нужна еще одна головная боль? Нет. Президент России это так и понимает. Для того чтобы интегрироваться, развивать экономику, не надо, чтобы кого-то брать в состав... Если вы говорите об интеграции, взять вот так включить в состав, может, мы и будем одним государством, может, мы и будем в составе России, может, Россия будет в составе Белоруссии», – заявил он.
Ранее Лукашенко заявил, что руководству Белоруссии поставлена задача углублять интеграцию с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов.
Накануне белорусский премьер Роман Головченко заявил, что Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из России ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада.
Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко.
«Я вросся в эту страну, она – в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом – я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – передает его слова ТАСС.
«Самый сложный вопрос [о преемнике]. Почему сложный? Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать – я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. …Я просто хочу иногда спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в эти размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет до смерти. Потому что такая работа, и так она по мне прошлась», – отметил Лукашенко.
По его словам, он всегда завидовал украинскому политику Леониду Кучме. «Встречаюсь, говорю: «Леонид, ну как ты себя чувствуешь?» – «Прекрасно». Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет, я так не смогу», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
При этом он признался, что видит 15-20 человек, которые могут вырасти до президента, они похожи в своей преданности Белоруссии на него.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа 2020 года, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
Тимановская выразила опасения за свою жизнь
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Сбежавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
Она сказала, что «постоянно должна находиться в сопровождении охраны». По словам спортсменки, у нее «нет уверенности», что она может «безопасно выйти на улицу». Тимановская напомнила о смерти главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Легкоатлетка, по ее собственным словам, хочет «продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа», передает ТАСС со ссылкой на NHK.
Напомним, Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверяет версию об убийстве, замаскированном под суицид.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
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В Европарламенте призвали ЕС готовить революцию в Белоруссии
Консервативная Европейская народная партия в Европарламенте распространила заявление с призывом к Евросоюзу готовить революцию в Белоруссии.
«Режим падет, и победа народа неизбежна – это только вопрос времени. ЕС должен готовить победу демократической революции в Белоруссии», – приводит ТАСС заявление главы фракции Манфреда Вебера.
Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента рассматривают проект резолюции с призывом ввести четвертый пакет санкций против Белоруссии.
23 мая борт Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Евросоюз запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.
Лукашенко рассказал, как в 1991 году «мог спасти СССР»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» в Доме Независимости в Минске, организованного спустя ровно год после выборов, рассказал, как был готов сорвать подписание Беловежского соглашения и спасти СССР.
«Если бы Горбачев меня тогда послушал, мы бы сейчас жили в единой стране. Когда они приехали в Беловежскую пущу, у нас было заседание парламента, я поднял этот вопрос. Я предлагал: «разрешите я выеду на границу, я там служил, и к утру все будет изолировано. Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить». Не послушали!» – заявил Лукашенко в ходе «Большого разговора», прямую трансляцию вело «Общенациональное телевидение».
Лукашенко добавил, что «предлагал колючей проволокой резиденцию обнести, и никто бы не дернулся».
«Они пили, ужас что творилось, сплошная бытовуха. В баню сходили, выпили, забыли, подписали, опять забыли. Позвонили дедушке Бушу, доложили. А там элементарно было все: колючей проволокой, телефоны отключили и пишите еще что-нибудь. И остался бы Горбачев и Нурсултан, который не успел приехать. Но наши струсили!» – добавил белорусский лидер.
В октябре 1991 года в Минске состоялся съезд оргкомитета по созданию новой демократической партии, которая в итоге получила название «Партия народного согласия». Одним из сопредседателей комитета стал Лукашенко. Позже, в условиях споров и неопределенности, Лукашенко покинул оргкомитет.
В ноябре 1991 года Лукашенко голосовал против создания Белоруссией собственных Вооруженных сил и денежной системы. При ратификации в Верховном Совете республики Беловежских соглашений, ознаменовавших собой прекращение существования СССР, Лукашенко, по одним данным, был единственным депутатом, проголосовавшим против.
Ранее Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко.
Лукашенко ответил на угрозу ЕС закрыть транзит белорусских удобрений
Минск готов переправить белорусские калийные удобрения в порты Мурманска на фоне угроз Евросоюза, в частности, Литвы перекрыть транзит удобрений, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Сейчас хотят попасть [выстрелить себе] в голову: закрыть нам порты для того, чтобы грузить химические, калийные удобрения. Слушайте, мы поставим эти объемы, в Мурманске загрузим, это не вопрос. И по Северному морскому пути кратчайшим путем поставим в Китай, это наш основной рынок, и в Индию. Пожалуйста, стреляйте в голову. Выход: пока мы, перейдя красную линию, не загнали друг друга в угол, выходить из этой ситуации надо сейчас. Но мяч на той стороне», – передает слова Лукашенко РИА «Новости».
Вместе с тем президент республики подчеркнул, что Западу не стоит браться за санкционные «топоры и вилы».
«Не надо браться за санкционные «топоры и вилы». Тем более: они могут иметь обратный эффект. Что показывает реальная действительность сегодня – то, что на слуху, – события на белорусско-польской, белорусско-украинской, белорусско-литовской и [белорусско]-латвийской границах», – цитирует Лукашенко ТАСС.
Кроме того, он рассказал, что в 2020 году обсуждался вопрос о переносе президентских выборов, но это было бы незаконно.
«Тогда очень широко обсуждался вопрос [о том, чтобы] не проводить <...> год назад президентские выборы. И общество аплодисментами бы это восприняло», – сказал президент. По его словам, выборы можно было бы перенести, «но если и были основания, а они были, то это было бы не совсем порядочно и незаконно».
«Законы можно было бы поправить, но это было бы не очень. Западные представители СМИ и особенно обезумевшие политики вытерли бы о меня ноги так, что мало бы не показалось», – заявил Лукашенко.
Помимо этого, на встрече с журналистами и общественниками президент Белоруссии отметил, что завершился первый этап работы Конституционной комиссии республики.
«Замечу: на переменах настаивали многие. И тогда все восприняли изменения в конституцию как первый, самый главный и основной шаг к этим переменам – на основании законов. Все остальное было бы хаосом и беззаконием», – сказал он.
Лукашенко добавил, что в адрес Конституционной комиссии поступило огромное количество предложений. «Вы помните, мы начинали эту работу открыто, честно, гласно, пригласив всех желающих на местные площадки, где шло первое обсуждение сути наших перемен и внесение предложений», – сказал он.
Также Лукашенко объявил, что 2021 год объявлен в стране Годом народного единства, так как белорусы «сумели сохранить страну в борьбе за свой выбор исторического пути и перспектив». Это было бы невозможно без консолидации общества, подчеркнул он.
Лукашенко 16 марта подписал указ о создании конституционной комиссии, которая занимается подготовкой поправок, в ее состав вошли 36 человек. Руководит работой комиссии председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Комиссия должна до 1 августа представить главе государства свои предложения. Лукашенко заявлял, что проект новой конституции Белоруссии вынесут на референдум в начале 2022 года, а подготовлен проект основного закона будет до конца 2021 года.
В США новый пакет санкций против Белоруссии назвали самым масштабным
В Белом доме заявили, что новый пакет санкций против Белоруссии стал самым масштабным на сегодняшний день, новые санкции США против Белоруссии затронули оборонный и энергетический секторы.
«Министерство финансов США инициирует самый крупный раунд санкций на сегодняшний день против физических и юридических лиц Белоруссии в рамках указа 13405 и указа от 9 августа 2021 года», – говорится в пресс-релизе, сообщает РИА «Новости».
Новый пакет санкций Соединенных Штатов против Белоруссии включает ограничения в отношении оборонного, энергетического и транспортного секторов республики, заявил президент США Джо Байден.
Байден подписал указ, согласно которому ограничения коснутся лиц, которые «работают или работали в оборонном или связанном с ним секторах, энергетическом секторе, секторе производства калийных удобрений, секторе производства табачных изделий, строительном и транспортном секторах экономики Белоруссии».
Санкции США против Белоруссии затрагивают бизнесменов, приближенных к белорусскому лидеру Александру Лукашенко, а также 15 контролируемых ими компаний, сообщили в Белом доме. Ограничения затронули 23 физических лица и 21 организацию.
Ограничения затронули ряд крупнейших белорусских промышленных предприятий, включая «Беларуськалий», «Белнефтегаз», «БелКазТранс» и другие. Также под санкции попали Следственный комитет республики, а также УВД Гомельского облисполкома.
Среди лиц, попавших под ограничения США, указаны бизнесмены и представители крупных госкомпаний Алексей Олексин, Андрей Бунаков, Леонид Чуро и другие.
Кроме того, США обвиняют Национальный олимпийский комитет Белоруссии в пособничестве отмыванию денег и обходе визовых запретов.
«Национальный олимпийский комитет Белоруссии, который обвиняется в пособничестве отмыванию денег, уклонении от санкций и обходе визовых запретов и которому Олимпийский комитет публично объявил выговор за неспособность защитить белорусских атлетов от политической дискриминации и репрессий», – говорится в указе Белого дома.
Ранее правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с Лукашенко. Кроме того, Лондон ввел санкции против Минска, которые в том числе направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного телеграм-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Лукашенко обвинил Украину в переброске боевиков в Белоруссию
Украинские власти причастны к подготовке боевиков и переброске их в республику, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора».
«И что меня в этой истории удручает – Украина и Белоруссия? Вы же видели мою позицию по Украине? Я вокруг Владимира Владимировича (Путина, президента России) вертелся, как юла, вокруг (бывшего президента Украины Петра) Порошенко, (нынешнего президента Украины Владимира) Зеленского..., как с сыном с ним разговаривал. Володя, надо это, надо (то)... Он все это воспринимал, понимал, что с ним случилось? Ладно, ты там побежал за Западом, ты их поддержал, ты плюнул на все. Но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда?» – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
По его словам, оружие в Белоруссию поступает в основном с Украины, в связи с чем Минск был вынужден «намертво» закрыть границу, хотя сделать это трудно.
Также глава государства отметил, что политические отношения Киева и Минска находятся «в самой низкой точке», чего не скажешь об экономических отношениях.
«Белорусско-украинские политические отношения, чего пока не скажешь об экономических, находятся в самой низкой точке. Причины вы знаете. Я говорил, что наверху мы тут шумим, такие наши отношения. Но мы ведем диалог», – заявил он.
Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что оружие для радикалов ввозится с Украины в Белоруссию, на этом фоне Минску пришлось усилить охрану границы.
2 июля Лукашенко заявил о раскрытии «спящих» террористических ячеек, деятельность которых координируется из ряда стран, включая ближайших соседей – Литву, Польшу и Украину.
Лукашенко пожелал Лондону «подавиться санкциями»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал британские власти «прихвостнями американцев» и пожелал Лондону «подавиться санкциями», которые Британия ввела против Минска.
«Кто введет экономические санкции, Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячи лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Вы прихвостни американские», – передает его слова РИА «Новости».
Напомним, правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с Лукашенко.
Кроме того, Лондон ввел санкции против Минска, которые в том числе направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии.
Лукашенко назвал Путина инициатором отказа от политической «дорожной карты»
Москва и Минск отказались от 31-й «дорожной карты» по политической интеграции по инициативе российского президента Владимира Путина, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.
«У нас, помните, была… 31 «дорожная карта»? Мы с Путиным сразу же выбросили 31-ю, которая имела политический подтекст. Это было предложение Владимира Владимировича на одних из переговоров. Очень мудро, умно сказал: «Слушайте, мы все время на нее наталкиваемся… Если мы не можем решить из тридцати одной этой карты одну 31-ю, давайте ее отложим. Давайте ее вообще выбросим», – передает его слова РИА «Новости».
Лукашенко добавил, что он поддержал предложение коллеги.
«Мы ничего не потеряем, потому что у нас есть не наднациональные органы, а совместные ведомственные органы. Допустим, совместная коллегия министерств промышленности России и Беларуси, совместная коллегия минобороны Беларуси и России, и они работают», – сказал президент республики.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года, к его 20-летию предлагалось принять программу углубления интеграции. Была создана рабочая группа по выработке предложений, сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт», но программа до сих пор не принята.
Лукашенко: Польша и Литва «заказали» Протасевича
Главного редактора Telegram-канала Nextа, признанного в Белоруссии экстремистским, «заказали» Польша и Литва, теперь Белоруссия вынуждена его защищать, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Слушайте, я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали... И мне надо его сейчас защищать, потому что не дай Бог случится с Протасевичем, как с Шишовым (с главой «Белорусского дома на Украине» Виталием Шишовым в Киеве), крыть нечем. Преступление на территории Беларуси. Убивал Лукашенко Протасевича бы, не убивал, он здесь. Я за него несу ответственность», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
Также глава государства отметил, что белорусские власти не причастны к смерти главы сообщества взаимопомощи белорусов «Белорусский дом в Украине» Виталия Шишова.
«Ну какой безумец возьмет с Белоруссии пойдет и его там повесит? Кроме там если разборки какие-то? Ну зачем? Элементарно: ну повесили одного, завтра будет такой же другой. Всех же не перевешаешь! Это глупость!» – сказал он.
Также Лукашенко напомнил, что Шишов находился на Украине, где его «поддерживали спецслужбы Украины». «Он был на вашей территории. Он повесился или его повесили на вашей территории. Вы, пожалуйста, занимайтесь и дайте нам ответ, кто повесил, как повесил гражданина Белоруссии? (...) Надо разбираться. А если вы нас упрекнули, то факты на стол», – добавил президент.
2 августа «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. На следующий день полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.
По данным украинского Минюста, «Белорусский дом на Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.
Лондон ввел санкции против Гуцериева из-за «связей с Лукашенко»
Правительство Великобритании объявило о введении санкций в отношении российского бизнесмена Михаила Гуцериева из-за «связей» с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Гуцериев поддерживал правительство Белоруссии и осуществляемые им нарушения прав человека, репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, в том числе используя свои деловые интересы», – цитирует документ ТАСС.
Кроме того, Лондон ввел санкции против Минска, которые, в том числе, направлены на предотвращение полетов и посадок белорусских авиакомпаний в Британии.
Санкции последовали в ответ на задержание в Белоруссии Романа Протасевича и Софьи Сапеги, передает РИА «Новости».
«Авиационные меры включают предотвращение пролетов и посадок самолетов белорусских авиакомпаний в Британии и запрет на предоставление техобслуживания авиапарку президента Белоруссии Александра Лукашенко», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Гуцериев был включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко. В мотивационной части документа говорится о том, что Гуцериев «имеет значительные интересы в Белоруссии, особенно в энергетическом секторе, является крупным инвестором и личным другом президента Белоруссии». После этого он решил покинуть совет директоров «Русснефти».
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции. Позже Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.
Лукашенко указал на «управление» Тимановской со стороны
Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская принимала решения на Олимпиаде в Токио не самостоятельно, ею «управляли», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Она [Тимановская] бы сама этого не сделала, если бы ею не управляли», – передает его слова РИА «Новости».
Лукашенко добавил, что спортсменка занимает 36-е место в своей дисциплине. Поэтому «больше не надо ни о чем говорить».
«Вот россияне сейчас парятся по поводу (гимнастки) Дины Авериной. Так девчонка выступила, … бедняжка. Неплохо разбираюсь в этой гимнастике, я посмотрел все, не буду выводы делать, что-то говорить и так далее. Она выступила, она не уронила ни разу ни в одном упражнении предмет… Она может что-то сказать, это великая спортсменка. А ты [Тимановская] что?» – заявил Лукашенко.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
Напомним, ранее в понедельник Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
Киев потребовал от России не «наступать на свободу» Белоруссии
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МИД Украины выступил с заявлением в связи с годовщиной белорусских президентских выборов, которые «не были признаны международным сообществом, в частности Украиной».
Киев призвал Минск «вернуть» страну «в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека».
При этом Киев также «предостерегает» Россию от «наступления на свободу и суверенитет» Белоруссии. Утверждается, что Россия якобы поглощает Белоруссию, а также «грубо нарушает международное право, продолжает свою агрессивную политику против Украины» и других стран, передает ТАСС.
Кроме того, украинский МИД заявил, что «поддержку Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», Киев будет считать «поддержкой российской агрессии». Это «повлечет за собой соответствующие международно-правовые последствия».
МИД заявил о солидарности с народом Белоруссии, который «является одним из самых близких и дружественных для Украины». Киев считает, что «не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов».
Напомним, белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что внешние силы хотели сделать из Белоруссии «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу.