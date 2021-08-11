Латвийская оппозиция призвала власти соблюдать права человека при взаимодействии с мигрантами

Оппозиционная партия «Согласие» в Латвии потребовала от властей страны соблюдать права человека и международные нормы в отношении к нелегальным мигрантам.

«Фракция «Согласия» в Сейме понимает опасения жителей Латвии в связи с массовыми попытками нелегальной иммиграции на границе ЕС с Белоруссией. Мы призываем правительство действовать оперативно и активно, чтобы предотвратить возможные негативные последствия для жителей Латвии и, в первую очередь, для жителей Латгалии», – цитирует сообщение партии РИА «Новости».

В «Согласии» отметили, что Литва обязана соблюдать права человека, принимать и рассматривать заявления на получение убежища и не допускать нарушения третьей статьи Европейской Конвенции по правам человека (никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению).

В партии потребовали, чтобы правительство действовало в соответствии с этими обязательствами.

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей является рукотворным, это элемент гибридной войны.

Во вторник Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов. Неделей ранее латвийские пограничники задержали нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки за незаконное пересечение границы с Белоруссией. При этом глава МВД Латвии назвала мигрантов из Белоруссии ненастоящими беженцами.

Тем временем ЕК отказалась финансировать строительство стены на границе стран ЕС с Белоруссией. Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе с Белоруссией.

В конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. Власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему Литва стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.