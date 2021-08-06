ЕС созвал экстренную встречу глав МВД из-за ситуации на границе с Белоруссией

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6 августа, пятница  |  Последнее обновление — 19:46  |  vz.ru
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Украина провоцирует Россию применить энергетическое оружие

Украина заранее похоронила свою трубу РИА Новости
Украина обвинила Газпром в том, что он якобы намерен разобрать после 2024 года идущие на Украину трубы, чтобы полностью исключить транзит газа через эту страну. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Более того – России даже выгодно будет прокачивать часть объема через Украину, если та установит разумные тарифы на транзит. Но какой цели добивается Киев, распространяя фейки о демонтаже труб? Подробности...
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Россия спасает Кавказ от нового Карабаха

2008 год. Жители Абхазии ликуют по поводу признания их независимости Россией REUTERS/Vladimir Popov
Коллективный Запад вновь требует от России «отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии». Чем вызваны эти явно бессмысленные обращения, что дало жителям бывших грузинских регионов признание отдельными государствами – и что их ожидало бы в случае, если бы Москва в свое время отказалась принять такое решение? Подробности...
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Уникальная операция стала последней победой СССР в холодной войне

Залповый пуск ракет из-под воды требует особой техники и особого мастерства Министерство обороны РФ/РИА Новости
6 августа исполнилось 30 лет легендарной операции «Бегемот»: советский РПКСН запустил все свои 16 баллистических ракет сразу. Ни до, ни после ни одна подводная лодка в мире ничего подобного не выполняла. Почему эта операция имела огромную важность для безопасности СССР и сохраняет свое значение для России даже сегодня? Подробности...
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Зачем США наступают на горло своим оружейникам

Американское оружие наводнило страны, в которых грубо нарушаются права человека Илья Питалев/РИА Новости
США намерены ограничить продажу оружия странам, где нарушаются права человека. При этом львиная доля американского вооружения экспортируется в страны Азии, где понимание прав человека разительно отличается от стандартов США. Каковы шансы на то, что российский ВПК начнет завоевывать рынки, с которых решат уйти американцы?  Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Зеленский показал скотское отношение к русским

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, член координационного совета Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины
Есть подозрение, что именно русские граждане Украины поставят жирную точку в политической карьере Зеленского. Не исключено и то, что русские граждане действительно покинут украинское государство, по праву забрав с собой территории от Збруча до Дона. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Чего хотят революционеры, и главное – зачем

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
По революции иногда тоскуют даже умные и приличные люди. И тогда я растерянно думаю: ну что за напасть такая? Как это может быть, что история ничему не учит? Подробности...
Обсуждение: 60 комментариев

Возможна ли сегодня ядерная война?

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Ядерное оружие, нравится нам это или нет, в головах людей постепенно переформатируется из роли вестника Апокалипсиса в нечто, после чего еще вполне можно жить. Хотя и не всем. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
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Олимпиада в Токио и честь России

За что Зеленский любит Крым

Тимановская и другие невозвращенцы

Обсуждение: 10 комментариев
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Российские синхронистки принесли сборной России 14-ю золотую медаль

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко завоевали еще одну золотую медаль для сборной России на Олимпийских играх в Токио в синхронном плавании. Россиянки одержали победу в соревнованиях дуэтов. Теперь в активе сборной России 14 золотых, 21 серебряная и 18 бронзовых медалей
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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

Турецкие власти сумели локализовать часть пожаров, охвативших леса на юге страны, а также задержали предполагаемых виновников бедствия. Власти подозревают поджог, поскольку пожары вспыхнули одновременно в разных курортных районах. Отдыхающие в Турции наши туристы не пострадали
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Российские фехтовальщицы завоевали золото и серебро на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка София Позднякова завоевала золотую медаль на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по фехтованию на саблях. В финале она победила другую россиянку, Софью Великую. Таким образом, Россия получила и золото, и серебро в этом виде состязаний
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Довольны ли вы выступлением российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
  • Полностью доволен

  • Скорее доволен

  • Скорее не доволен

  • Полностью разочарован

  • Не следил за их выступлением
Что делать проживающим на Украине русским?
  • Уезжать

  • Оставаться
Как вы оцениваете отказ возвращаться на родину после Олимпиады в Токио белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской?
  • С одобрением

  • С осуждением

  • Затрудняюсь ответить
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    ЕС созвал экстренную встречу глав МВД из-за ситуации на границе с Белоруссией

    6 августа 2021, 18:39

    Текст: Вера Басилая

    Евросоюз назначил на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел 27 стран сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также ситуациис нелегалами в Средиземном море.

    «Совет ЕС по внутренним делам проведет 18 августа экстренное заседание для обсуждения миграционной ситуации в Литве, а также вокруг нелегальных пересечений южной границы ЕС (через Средиземное море — прим. ВЗГЛЯД)», – передает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

    Министры рассмотрят «возможные меры по улучшению контроля границ Евросоюза, а также меры солидарности с Литвой», под которыми подразумевается возможность соседних стран ЕС принять часть прибывающих в Литву через границу с Белоруссией мигрантов.

    О том, что страны ЕС и аппарат еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон обсуждают возможность проведения до конца августа экстренной министерской встречи, впервые стало известно в четверг.

    В тот же день Еврокомиссия приветствовала решение иракской авиакомпании Iraqi Airways о приостановке до 15 августа полетов в Белоруссию, которые, как полагают в Брюсселе, используются для переброски мигрантов с Ближнего Востока через Белоруссию в Литву.

    Ранее  ЕС вызвал представителя Белоруссии из-за ситуации с мигрантами на границе с Литвой.

    Белоруссия 28 июня отозвала своего постоянного представителя в Европейском союзе Александра Михневича, рекомендовала Брюсселю сделать то же самое и ввела запрет на въезд в республику для должностных лиц ЕС, причастных к выработке недавно введенных санкций против Минска.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.

    В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.

    Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.


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    Решению Газпрома остановить закачку газа в ПХГ Европы дано объяснение
       4 августа 2021, 12:19
    Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press
    Текст: Елена Лексина

    «Это не столько остановка, сколько временная пауза, связанная с очень высокими ценами на газ», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя решение Газпрома приостановить закачку газа в подземные хранилища (ПХГ) Европы.

    «Такая остановка прокачки вряд ли носит долгосрочный характер. Вероятно, это всего лишь небольшая пауза, связанная в том числе с очень высокими ценами на газ», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    По его словам, даже европейские компании сейчас не закачивают газ в подземные хранилища. «Поэтому в поведении Газпрома нет ничего удивительного, – отмечает собеседник. – Это вызвано во многом страхом убытков. Европейцы опасаются, что купив газ по 500 долларов за 1 тыс. кубометров, закачают его в ПХГ, а потом из-за сокращения потребления энергии цена резко снизится, и они потеряют деньги».

    Эксперт полагает, что Газпром этого опасается в меньшей степени, чем европейские компании. «С одной стороны, Газпром никому не продает этот газ, а просто его закачивает в ПХГ Европы. С другой стороны, зачем это делать, если потом придется платить за его хранение?» – указывает он.

    Юшков напомнил, что резкий скачок цен произошел из-за ухода СПГ на азиатские рынки газа. «Сейчас из-за сильной жары и огромной траты энергии на кондиционирование, цены на газ там взлетели до 500-520 долларов за 1 тыс. кубометров», – добавил он. «Поэтому я думаю, что сейчас все подождут до сентября, когда в Азии спадет жара и сократится спрос на газ, в связи с чем СПГ вернется в Европу, а цена снизится», – отметил собеседник.

    Эксперт считает, что такая ситуация в чем-то даже выгодна Газпрому. «Во-первых, потому что он сейчас получает большие прибыли за счет высоких цен. Во-вторых, он продает больше объемов. В-третьих, из-за малой закачки газа в ПХГ Европы в дальнейшем, когда будет увеличиваться текущее потребление газа перед началом отопительного сезона, понадобятся очень большие ежесуточные поставки, – объясняет Юшков. – А это даже Украине гарантирует использование ее ГТС в полной мере, а также и то, что Газпром явно будет участвовать в дополнительных аукционах. Скорее всего Газпром будет в полной мере загружать все имеющиеся газопроводы, включая и «Северный поток – 2».

    Ранее стало известно, что Газпром остановил закачку газа в подземные хранилища Европы. Об этом свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe. В частности, остановлена закачка в хранилища Бергермеер в Нидерландах и Реден в Германии, при этом начался отбор из ПХГ Хайдах в Австрии. Продолжается закачка в ПХГ Катарина и Йемгум в ФРГ.

    Также сообщается о сокращении поставок газа по газопроводу «Ямал-Европа», который проходит через Белоруссию и Польшу в ФРГ. До прошлой пятницы по нему прокачивалось 84 млн кубометров (на входе в Германию), а во вторник поток упал ниже 50 млн кубометров.

    В понедельник стало известно, что с 31 июля Газпром снизил закачку газа в подземные хранилища в Австрии, Германии, Нидерландах и поставки через Польшу.

    В июле Газпром указал на медленный темп восстановления запасов газа в подземных хранилищах Европы. При этом стоимость газа на спотовом рынке Европы обновляет многолетние максимумы. В конце июня сообщалось, что дефицит газа в Европе связан с низкими запасами в подземных хранилищах, которые надо заполнять, с уходом СПГ в Азию, и с Газпромом, который не стал резко наращивать поставки сверх его обязательств по контрактам.

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    Тимановская передумала лететь в Польшу
       4 августа 2021, 05:56
    Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
    Текст: Антон Никитин

    Белорусская спортсменка Кристина Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены, сообщил осведомленный источник в токийском аэропорту Нарита.

    Вылет рейса был запланирован на 10.20 по местному времени (04.20 мск). Самолет вылетел из Токио в Варшаву с небольшим опозданием. Тем временем самолет австрийской авиакомпании вылетел из Токио. О причинах Тимановской сменить рейс не сообщается. По неподтвержденным данным, соответствующее решение было принято сотрудниками польского посольства, сопровождавшими Тимановскую, из-за того, что рейсом до Варшавы из Токио также собирались лететь несколько иностранных журналистов, передает ТАСС.

    Ранее Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла в токийский аэропорт Нарита, откуда собиралась вылететь в Варшаву.

    Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.

    В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.

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    Коментарии (84)
    Белорусский телеканал показал тело погибшего на литовской границе иракца
       4 августа 2021, 19:38
    Фото: кадр из видео
    Текст: Елена Мирошниченко

    Общенациональное телевидение Белоруссии показало кадры, на котором видно тело умершего от побоев на литовской границе мигранта из Ирака.

    «На его теле обнаружены следы жестоких побоев. Инцидент в районе населенного пункта Бенякони подтвердили в Госпогранкомитете Беларуси. О гибели мигранта после такого жесткого приема с литовской стороны срочно доложили Александру Лукашенко (президенту Белоруссии). Президент поручил незамедлительно приступить к расследованию: опросить местных жителей, которые обнаружили избитого человека, а также отыскать родственников погибшего, выдать визы, оказать помощь с прибытием в Беларусь, чтобы забрать тело», – говорится на сайте ont.by.

    Сообщается, что расследование дела находится на контроле президента страны.

    Отмечается, что по словам беженцев, у них отбирают деньги, паспорта, телефоны, не дают воды и угрожают убийством.

    Ранее на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак.

    Официальный представитель белорусского Госпогранкомитета (ГПК) Антон Бычковский сообщил, что белорусские пограничники обнаружили на границе с Литвой мигранта в тяжелом физическом состоянии, при оказании первой помощи он скончался, ведется разбирательство.

    Во вторник Бычковский сообщил, что около 40 мигрантов с телесными повреждениями, насильно выдворенных с территории Литвы, зафиксировали в Белоруссии за сутки.

    В то же время замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.

    Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.

    Коментарии (247)
    МВД Австрии прояснило судьбу Тимановской
       4 августа 2021, 13:49
    Фото: Koji Sasahara/AP/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская планирует в среду после прибытия в Вену отправиться в Варшаву, сообщил представитель МВД Австрии Гаральд Зерос.

    «Согласно нашей информации, она (Тимановская) хочет еще сегодня в течение дня проследовать в Варшаву. После ее прибытия из Токио ее проведут в безопасную транзитную зону, где она будет под наблюдением наших сотрудников», – сказал Зерос, передает РИА «Новости».

    По его словам, в МВД Австрии исходят из того, что белорусская спортсменка не будет просить убежища в этой стране, но при желании она сможет подать запрос по прибытии в Вену. «Подавать прошение об убежище в Австрии можно только на месте, то есть она могла бы его подать, только когда приземлится. Мы не думаем, что она его подаст, потому что у нее есть виза и она может свободно въехать. Но если она все же подаст прошение, то мы, конечно, рассмотрим его в обычном порядке», – сказал Зерос.

    Ранее сообщалось, что Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену.

    Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.

    В выходные появилась информация, что Тимановскую хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.

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    Коментарии (53)
    Вильнюс допустил полное прекращение экспорта белорусских удобрений через Литву

    4 августа 2021, 15:34

    Текст: Елизавета Булкина

    Экспорт белорусских удобрений через Литву может быть полностью прекращен в связи с расширением санкций против Минска, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

    Отмечается, что Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, под которые попали удобрения «Беларуськалия», экспортируемые преимущественно через Клайпеду, передает Delfi.ru.

    Ландсбергис подчеркнул, что есть вариант полного прекращения экспорта.

    Напомним, товарооборот белорусских товаров через литовские порты оценивается экспертами в миллиарды долларов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Литва лишает себя этих миллиардов.

    Коментарии (44)
    Лукашенко назвал нацистами власти соседних стран из-за ситуации с мигрантами
       5 августа 2021, 12:20
    Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал нацистами власти сопредельных стран, которые не допускают на свою территорию мигрантов и «возвращают в Белоруссию полуживых людей».

    «Не дай бог, они (сопредельные страны) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали, через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают. ... Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию. Ну нацисты и все, чего о них говорить», – заявил Лукашенко, передает БелТА.

    Он также отметил, что в основе политики властей Украины лежит конфронтация, это несет дополнительную угрозу для Белоруссии.

    «Народ близкий, народ родной. Но руководство Украины, проводя антинародный курс там, взяло ориентацию на конфронтацию. Мы не говорим, куда они там – на Запад, на Восток идут, на Юг – неважно. Это их дело определяться. Но в основе их политики лежит конфронтация. И для нас это дополнительная угроза, которой мы не имели ранее», – заявил белорусский президент.

    Ранее в четверг Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.

    В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.

    Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.

    Коментарии (64)
    Иракские авиалинии отменили рейсы из Ирака в Минск

    5 августа 2021, 21:39

    Текст: Елена Мирошниченко

    Иракские авиалинии отменяют на неделю авиарейсы из Ирака в Минск, рейсы в Багдад не отменены, заявили в авиакомпании.

    «Все рейсы, вылетающие в Минск, отменяются на неделю с 5 августа. Рейсы с вылетом из Белоруссии в Ирак остаются в силе», – говорится в полученном РИА «Новости» извещении авиакомпании Iraqi Airways.

    Представитель МИД Ирака Ахмад ас-Саххаф ранее заявил, что посольство страны в Москве внимательно следит за развитием ситуации вокруг убийства гражданина Ирака на границе Белоруссии и Литвы, и призывает иракцев не становиться жертвами сетей нелегальной миграции.

    Ранее в четверг Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.

    В среду на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.

    Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.

    Коментарии (21)
    Заместителю главы «Белорусского дома на Украине» закрыли въезд в эту страну

    4 августа 2021, 16:51

    Текст: Алексей Дегтярев

    Замглавы «Белорусского дома на Украине» Родиону Батулину запретили въезжать на украинскую территорию, в СБУ считают, то он угрожает национальной безопасности страны.

    Батулину запретили въезжать на Украину с 23 июля, СБУ обосновало свое решение тем, что тот «может представлять угрозу нацбезопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Глава пресс-службы СБУ Артем Дехтяренко заявил, что у Батулина были радикальные взгляды.

    «Батулин известен своими радикальными взглядами и провокационными действиями во время акций протеста на Украине. В ходе этих акций, среди прочего, удалось предотвратить попытки радикалов спровоцировать силовые столкновения с правоохранителями», – указал представитель ведомства.

    В понедельник «Белорусский дом в Украине» заявил о пропаже своего руководителя Виталия Шишова в Киеве. Во вторник утром полиция Киева сообщила, что Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверит версию об убийстве, замаскированном под суицид.

    По данным украинского Минюста, «Белорусский дом на Украине» зарегистрирован в стране как общественная организация. На сайте «Дома» указано, что эта некоммерческая общественная организация создана для помощи белорусам «и всем пострадавшим» от белорусских властей.

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    Стало известно об увольнении Тимановской из белорусского центра олимпийской подготовки

    4 августа 2021, 19:53

    Текст: Алексей Дегтярев

    Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки, сообщил оппозиционный Белорусский фонд спортивной солидарности.

    «Кристину Тимановскую уволили из Республиканского центра олимпийской подготовки и откомандировали в министерство внутренних дел. А если Кристина не явится в МВД до 12.00 5 августа, то ее уволят и из МВД», – цитирует сообщение фонда ТАСС.

    Ранее появилась информация, что Тимановскую якобы хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства.

    В Минске заявили, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК спортсменка заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.

    Затем премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Она получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.

    Однако Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену. В МВД Австрии пояснили, что спортсменка отправится в Варшаву из Вены.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем скандал с Тимановской обернется для Белоруссии.

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    Лукашенко поручил закрыть «каждый метр» границы
       5 августа 2021, 11:26
    Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
    Текст: Алина Назарова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правоохранителям усилить работу по охране государственной границы республики и предотвращению фактов ее нарушения.

    «С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Белоруссии с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. … Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить», – приводит госагентство БелТА слова Лукашенко с совещания по вопросам ситуации на границе.

    «Не дай бог, они (сопредельные страны) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (речь о нелегальных мигрантах), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают. Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить», – добавил Лукашенко.

    Ранее на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. Однако Минобороны Литвы назвало историю с погибшим мигрантом провокацией Минска.

    Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.

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    Белорусских тренеров лишили аккредитации на ОИ по «делу Тимановской»
       6 августа 2021, 03:59
    Фото: кадр канала ОНТ
    Текст: Антон Антонов

    В связи с «делом Тимановской» тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич лишены аккредитации, сообщил Международный олимпийский комитет.

    МОК заявил, что принял решение «в интересах благополучия белорусских спортсменов», остающихся в Японии, «и в качестве временной меры». Шимак и Моисевич «покинули Олимпийскую деревню», передает ТАСС.

    Напомним, дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета начала работу по делу белорусской легкоатлетки. В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу.

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    Минобороны Украины выработало девять сценариев обострения ситуации
       5 августа 2021, 02:58
    Фото: Serhii Hudak/Zuma/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Минобороны Украины рассматривает девять сценариев обострения ситуации вокруг страны, сообщил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

    Он рассказал, что был на «совещании министерства обороны, которое касается вопросов информационного противостояния и вообще того», что «ожидает» Украину. По его словам, сейчас «рассматривается девять возможных сценариев обострения», осуществляется «соответствующее планирование», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

    В частности, в Киеве рассматривают возможное влияние российско-белорусских учений «Запад–2021» на Украину, страны Балтии, Польшу. Киев хочет противодействовать этому влиянию собственными учениями «Совместные усилия–2021», которые пройдут в период активной фазы «Запада».

    Арестович заявил: «Нельзя сказать, что мы готовы к абсолютной обороне по всем параметрам, но я думаю, что вооруженные силы Украины способны выполнить свои задания по отражению вооруженной агрессии по всем девяти сценариям». Он отметил, что самый опасный из сценариев предполагает «широкомасштабное вторжение».

    Напомним,  генштаб вооруженных сил Белоруссии заявил, что предстоящие совместные учения «Запад-2021» носят исключительно оборонительную направленность, продемонстрируют готовность стран защищать свои суверенитет и независимость. Учения пройдут на территории двух государств с 10 по 16 сентября.

    Министр обороны России Сергей Шойгу также заверил, что маневры «Запад-2021», которые проведут осенью Россия и Белоруссия, носят сугубо оборонительный характер.

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    Самолет с Тимановской на борту приземлился в Польше
       4 августа 2021, 21:29
    Фото: AP Photo/Koji Sasahara/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В аэропорту имени Фридерика Шопена в Варшаве приземлился самолет, на борту которого находится белорусская спортсменка Кристина Тимановская.

    Рейс LO226/OS8505 прибыл из Вены в Варшаву около 20.11 (21.11 мск), передает РИА «Новости».

    Тимановскую в зоне прилета ожидают журналисты, а также представители белорусской диаспоры.

    Ранее появилась информация, что Тимановскую якобы хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства.

    В Минске заявили, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК спортсменка заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.

    Затем премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Она получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.

    Однако Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену. В МВД Австрии пояснили, что спортсменка отправится в Варшаву из Вены.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем скандал с Тимановской обернется для Белоруссии.

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    Нелегальные мигранты из Ирака и Сирии проникли в Латвию из Белоруссии

    3 августа 2021, 22:47

    Текст: Антон Никитин

    Латвийские пограничники задержали 13 нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы с Белоруссией, а также двух проводников из Эстонии, сообщила пресс-служба Государственной службы пограничной охраны республики.

    «В пятницу, 30 июля, пограничники за незаконное пересечение государственной границы задержали в краю Аугшдаугавас десять граждан Ирака и одного гражданина Сирии, а также двух проводников – граждан Эстонии. В свою очередь 31 июля там же в краю Аугшдаугавас были задержаны еще один гражданин Индии и один гражданин Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы», – приводит сообщение ведомства ТАСС.

    В обоих случаях начат уголовный процесс за умышленное незаконное пересечение государственной границы группой лиц. Задержанные помещены в Центр размещения задержанных иностранцев в городе Даугавпилсе.

    «На латвийско-белорусской границе не наблюдается массового незаконного пересечения границы. В этом году было выявлено пять случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы и задержано в общей сложности 27 граждан третьих стран, в том числе 23 гражданина Ирака, один гражданин Сирии, один гражданин Шри-Ланки, один гражданин Индии и один гражданин Белоруссии. Оценивая ситуацию в Литве, а также с учетом растущих рисков на латвийско-белорусской границе, была введена усиленная охрана на границе», – отмечает Погранохрана.

    С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 4026 нелегальных мигрантов. Это почти в 50 раз больше, чем за весь 2020 год.

    Ранее во вторник замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, якобы есть граждане России, Вильнюс ведет переговоры с Москвой об их возвращении.

    Напомним, в конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. 2 июля власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.

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    Самолет с Тимановской обошел воздушное пространство Белоруссии
       4 августа 2021, 14:35
    Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Следующий из Токио самолет с белорусской спортсменкой Кристиной Тимановской на борту обошел воздушное пространство Белоруссии по пути в Вену.

    Самолет Boeing 777 Austrian Airlines, выполняющий рейс OS52, обходит Белоруссию через воздушное пространство Балтии. В данный момент лайнер находится над Эстонией, передает «Интерфакс» со ссылкой на портал Flightradar24.

    Ранее появилась информация, что Тимановскую якобы хотели насильно вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства.

    В Минске заявили, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК спортсменка заявила, что находится «в безопасном месте». Тем временем дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки.

    Затем премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Она получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку.

    Однако Тимановская незадолго до посадки на рейс до Варшавы пересела в аэропорту Токио на рейс австрийской авиакомпании Austrian Airlines до Вены. Позже в МИД Австрии подтвердили, что Тимановская направляется в Вену. В МВД Австрии пояснили, что спортсменка отправится в Варшаву из Вены.

    Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем скандал с Тимановской обернется для Белоруссии.

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