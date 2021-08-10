|
|
Латвия объявила мигрантов из Белоруссии элементом гибридной войны
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выступил с утверждением, что миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей является рукотворным, это элемент гибридной войны.
«Это кризис рукотворный. Я думаю, что это очень хорошо видно. Я бы назвал то, что сейчас происходит не только на границе Белоруссии с Латвией, но и с Литвой, а также Польшей, элементом гибридной войны», – приводит слова министра ТАСС.
«Это кризис больше рукотворный, чем естественный», – заявил Ринкевичс. «Ситуация, конечно, сложная, но я бы не хотел делать какие-то громкие заявления, что это какой-то апокалипсис. Это все же больше юридический режим, который позволяет и Госпогранслужбе, и полиции, и военным сделать все возможное, чтобы охранять границу, а также решать более быстро всякие административные вопросы, которые возникают при таких ситуациях. Да, ситуация сложная, но не будем слишком драматизировать», – сказал глава МИД Латвии в эфире телеканала «Дождь».
«Я думаю, то, что сейчас делают и Латвия, и Литва, – это правильное решение. Мы должны охранять границу и нашего государства, а вместе с тем и границу ЕС и НАТО», – подчеркнул он. При этом министр заметил, что «те люди, которые будут использовать официальные пункты пропуска и будут передвигаться на законных основаниях, конечно, смогут перейти границу или пересечь ее на транспорте».
Глава внешнеполитического ведомства Латвии также допустил возможность переговоров между Ригой и Минском по вопросу миграционного кризиса. «Возможны ли переговоры по миграционным вопросам и по вопросам решения практических проблем? Да, такие переговоры возможны, если, конечно, на это готовы обе стороны», – сказал он.
Глава МИД Латвии также выразил опасения в связи с предстоящими российско-белорусским военными учениями «Запад-2021». «Такого рода провокации, как мы сейчас видим, против нескольких стран ЕС, а также членов НАТО, являются очень опасными. Я уже высказывался о том, что очень скоро будут большие учения «Запад-2021», в которых будут участвовать и российские, и белорусские войска. Я все же хочу надеяться, что и Россия, и Белоруссия понимают, что здесь вопрос не только каких-то гибридных, но и очень реальных рисков, я очень надеюсь, что такое понимание преобладает как в Минске, так и в Москве», – указал он.
Напомним, во вторник Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов. Неделей ранее латвийские пограничники задержали нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки за незаконное пересечение границы с Белоруссией. При этом глава МВД Латвии назвала мигрантов из Белоруссии ненастоящими беженцами.
Тем временем ЕК отказалась финансировать строительство стены на границе стран ЕС с Белоруссией. Евросоюз созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе с Белоруссией.
В конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. Власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему Литва стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Соловьев оценил условие Лукашенко для признания Крыма российским
Журналист Владимир Соловьев назвал странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Минск признает Крым, когда «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию в регион.
«Довольно странное заявление для президента страны. Ставить свои политические решения в зависимость от действий «олигархов», да еще и чужих, вежливо говоря, недальновидно. Да и олигархов, в понимание 90-х, в России уже давно нет. Пока в этом заявлении Лукашенко скорее слышится эхо уже давно отвергнутой Западом пресловутой «многовекторности». Теперь это выглядит так: Запад отвергает Беларусь, а Россию из-за старых обид сам Лукашенко держит на дистанции. Идеальный рецепт стратегического одиночества», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».
Лукашенко назвал условие признания Крыма частью России
|
|
Минск официально признает Крым в составе России в том случае, если «последний российский олигарх» начнет поставлять продукцию в регион, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом».
«Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет», – цитирует ТАСС Лукашенко.
Также он отметил, что Белоруссия не против интеграции с Россией, но без потери государственности и суверенитета страны. По его словам, Белоруссия никогда не была против тесного союза с Россией, но Москва и сейчас держит республику на расстоянии. При этом Лукашенко отметил, что в союзниках «у России больше никого нет», кроме Белоруссии.
«Может, вам не нравится это, но факт есть факт, может, конечно, было лучше, если бы Китай был вашим таким союзником, и для мира, может, было бы лучше, но увы», – сказал Лукашенко.
По мнению Лукашенко, основой любого межгосударственного союза является равноправие, в том числе и в вопросах экономики.
«Основа любого союза – это одинаковые условия, равноправие. Для людей равноправие, что мы во многом сделали. Это большая заслуга и россиян, и белорусов. Но как можно интегрироваться, если у вас на природный газ цены в два-три раза ниже, чем в Белоруссии», – сказал он.
При этом президент подчеркнул, что для развития экономической интеграции нет необходимости вступать в Россию. «Когда говорят все эти намеки об интеграции, я всегда головой Путина думаю, что нужна еще одна головная боль? Нет. Президент России это так и понимает. Для того чтобы интегрироваться, развивать экономику, не надо, чтобы кого-то брать в состав... Если вы говорите об интеграции, взять вот так включить в состав, может, мы и будем одним государством, может, мы и будем в составе России, может, Россия будет в составе Белоруссии», – заявил он.
Ранее Лукашенко заявил, что руководству Белоруссии поставлена задача углублять интеграцию с Россией в Союзном государстве с соблюдением национальных интересов.
Накануне белорусский премьер Роман Головченко заявил, что Белоруссия рассчитывает, что за счет поддержки из России ей удастся полностью перекрыть возможные негативные последствия от санкций Запада.
Лукашенко заявил о скором уходе с поста президента Белоруссии
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко.
«Я вросся в эту страну, она – в меня. И я не понимаю, как можно жить: на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом – я это пока не представляю. Это не значит, что я вцепился и посиневшими пальцами буду держаться за это кресло. Нет. После меня придут люди, даже очень скоро. Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – передает его слова ТАСС.
«Самый сложный вопрос [о преемнике]. Почему сложный? Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать – я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек. …Я просто хочу иногда спокойно пожить, но потом начинаю углубляться в эти размышления и думаю, что спокойной жизни у меня уже не будет до смерти. Потому что такая работа, и так она по мне прошлась», – отметил Лукашенко.
По его словам, он всегда завидовал украинскому политику Леониду Кучме. «Встречаюсь, говорю: «Леонид, ну как ты себя чувствуешь?» – «Прекрасно». Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет, я так не смогу», – цитирует Лукашенко РИА «Новости».
При этом он признался, что видит 15-20 человек, которые могут вырасти до президента, они похожи в своей преданности Белоруссии на него.
Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа 2020 года, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.
Тимановская выразила опасения за свою жизнь
|
|
Сбежавшая в Польшу белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская заявила, что опасается за свою безопасность.
Она сказала, что «постоянно должна находиться в сопровождении охраны». По словам спортсменки, у нее «нет уверенности», что она может «безопасно выйти на улицу». Тимановская напомнила о смерти главы «Белорусского дома на Украине» Виталия Шишова. Легкоатлетка, по ее собственным словам, хочет «продолжить участвовать в забегах, чтобы поддержать журналистов, спортсменов, политзаключенных и других представителей белорусского народа», передает ТАСС со ссылкой на NHK.
Напомним, Шишов был найден повешенным в одном из парков украинской столицы. Возбуждено уголовное дело, полиция проверяет версию об убийстве, замаскированном под суицид.
Сообщалось, что Тимановскую якобы насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики легкоатлеткой спортивного руководства. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». 4 августа она прибыла в Польшу. Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по ее делу, тренеры сборной Белоруссии на Олимпиаде Артур Шимак и Юрий Моисевич были лишены аккредитации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Европарламенте призвали ЕС готовить революцию в Белоруссии
Консервативная Европейская народная партия в Европарламенте распространила заявление с призывом к Евросоюзу готовить революцию в Белоруссии.
«Режим падет, и победа народа неизбежна – это только вопрос времени. ЕС должен готовить победу демократической революции в Белоруссии», – приводит ТАСС заявление главы фракции Манфреда Вебера.
Ранее сообщалось, что депутаты Европарламента рассматривают проект резолюции с призывом ввести четвертый пакет санкций против Белоруссии.
23 мая борт Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Евросоюз запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.
Лукашенко рассказал, как в 1991 году «мог спасти СССР»
|
|
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» в Доме Независимости в Минске, организованного спустя ровно год после выборов, рассказал, как был готов сорвать подписание Беловежского соглашения и спасти СССР.
«Если бы Горбачев меня тогда послушал, мы бы сейчас жили в единой стране. Когда они приехали в Беловежскую пущу, у нас было заседание парламента, я поднял этот вопрос. Я предлагал: «разрешите я выеду на границу, я там служил, и к утру все будет изолировано. Никакие телефоны работать не будут, баня будет работать, спиртное будем подвозить машинами, и они даже не будут стараться никому звонить». Не послушали!» – заявил Лукашенко в ходе «Большого разговора», прямую трансляцию вело «Общенациональное телевидение».
Лукашенко добавил, что «предлагал колючей проволокой резиденцию обнести, и никто бы не дернулся».
«Они пили, ужас что творилось, сплошная бытовуха. В баню сходили, выпили, забыли, подписали, опять забыли. Позвонили дедушке Бушу, доложили. А там элементарно было все: колючей проволокой, телефоны отключили и пишите еще что-нибудь. И остался бы Горбачев и Нурсултан, который не успел приехать. Но наши струсили!» – добавил белорусский лидер.
В октябре 1991 года в Минске состоялся съезд оргкомитета по созданию новой демократической партии, которая в итоге получила название «Партия народного согласия». Одним из сопредседателей комитета стал Лукашенко. Позже, в условиях споров и неопределенности, Лукашенко покинул оргкомитет.
В ноябре 1991 года Лукашенко голосовал против создания Белоруссией собственных Вооруженных сил и денежной системы. При ратификации в Верховном Совете республики Беловежских соглашений, ознаменовавших собой прекращение существования СССР, Лукашенко, по одним данным, был единственным депутатом, проголосовавшим против.
Ранее Лукашенко заявил, что «очень скоро» может покинуть должность главы республики. «Только вы там не парьтесь в своей среде [по вопросу сроков]», – попросил Лукашенко.
Белорусская ассоциация гимнастики открестилась от грубости в адрес России
Заявление, в котором российским спортсменам предлагалось «снять корону», было результатом взлома страницы Белорусской ассоциации гимнастики в соцсети Facebook, сообщила ассоциация.
В соцсетях от имени Белорусской ассоциации гимнастики появился комментарий в адрес российских спортсменов: «Псевдовеликие вы наши. Снимите корону. Если великие, сравнивайте себя с великими спортивными странами, которым вы бездарно профукали. ROC номер 5», пишет «Чемпионат».
Ассоциация пояснила, что «8 августа был осуществлен несанкционированный вход» в ее аккаунт в Facebook, а появившиеся тогда комментарии «не имеют отношения к Белорусской ассоциации гимнастики». Ассоциация извинилась за инцидент и сообщила, что начала «техническо-регламентные работы, призванные увеличить надежность аккаунта».
Белорусская сторона заверила, что «не имеет отношения к эмоциональным оценочным суждениям, связанным с результатами соревнований по художественной гимнастике». «Особенно хочется поддержать российских гимнасток, победные традиции которых вносят огромный вклад в развитие этого прекрасного вида спорта», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что Белорусскую ассоциацию гимнастики и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики «на протяжении долгого времени связывают добрые отношения».
В субботу россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио. Сама Аверина заявила, что не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем. Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио. Олимпийский комитет России отправил запрос по судейству на Олимпиаде руководству Международной федерации гимнастики.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Суд обязал выдворить из России 12 участников массовой драки в Мытищах
Мытищинский городской суд Московской области принял решение о выдворении из России 12 трудовых мигрантов, которые принимали участие в массовой драке со стрельбой, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Решением Мытищинского суда Каримов Х., Дундиев Д., Кранов Э., Дундиев М., Юсупов Д., Самандари М., Ходжимуродов Я., Ядгоров С., Рахмонов А., Курбонов М., Ятимов Ш. и Курбонов К. признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином режима пребывания в Российской Федерации»). Им назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тыс. рублей с административным выдворением за пределы России. Все они были задержаны после драки в Мытищах, произошедшей 6 августа на Пограничной улице», – сообщил источник ТАСС.
В Мытищинском горсуде подтвердили, что рассмотрели 12 протоколов об административном правонарушении в отношении указанных выше лиц, однако результат сообщить не смогли.
Ранее сообщалось, что в Мытищах произошла массовая драка со стрельбой, в которой участвовали около 40 мигрантов. Один человек был госпитализирован.
МИД Украины выразил протест в связи с заявлениями Лукашенко о Крыме
Украинский МИД вызвал временного поверенного в делах Белоруссии на Украине Кирилла Камышева, ему был выражен решительный протест в связи с заявлениями белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме и Донбассе, сообщается на сайте МИД Украины.
«Сегодня в МИД Украины был вызван временный поверенный в делах Республики Беларусь в Украине Кирилл Камышев, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время вчерашней пресс-конференции. Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания А. Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом являются равнозначными соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями», – говорится сообщении на сайте МИДа.
Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».
В Москве Крым и Севастополь назвали частью Союзного государства
|
|
Вопрос признания Крыма отражен в союзном договоре России и Белоруссии, где сказано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, Крым и Севастополь являются субъектами России, следовательно, и частью Союзного государства.
«Что касается признания Крыма, то его также можно найти в союзном договоре России и Белоруссии. Там четко записано, что территория Союзного государства состоит из территорий государств-участников, которые, в свою очередь, определяются их конституциями», – рассказал источник РИА «Новости» в Москве.
По его словам, «по российской Конституции, Крым и Севастополь являются субъектами Российской Федерации, а следовательно, частью Союзного государства».
«Согласно союзному договору, Россия и Белоруссия обязались обеспечивать целостность и неприкосновенность его территории», – отметил источник.
Напомним, Лукашенко заявил: «Когда Белоруссия Крым признает? Я отвечаю публично: когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукты. За мной дело не заржавеет».
Напомним, Верховная рада Украины собирается признать президента Белоруссии Александра Лукашенко угрозой международной безопасности. Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит «опасность» в создании «настоящего союзного государства» между Россией и Белоруссией.
В Совфеде раскритиковали идею запрета на въезд в Россию за притеснение русскоговорящих
|
|
«Если киргизские власти дадут жесткий отпор тем, кто притесняет русских, и накажут виновных, то желающих повторять подобные действия в Киргизии не будет», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, комментируя предложение парламентариев запретить въезд в Россию за притеснение русскоговорящих. Ранее об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
По мнению сенатора Владимира Джабарова, России следует «не запреты вводить, а вести переговоры с руководителями республик, где притесняются русскоговорящие». «Когда в советское время я работал в Бишкеке, меня поразило то, как блестяще киргизы говорили на русском языке. Сейчас русский язык там все еще остается вторым официальным языком. Я думаю, эти случаи с нападением на русскоговорящих – последствия действий тех лиц, которые пытаются стравить русских и киргизов», – считает он.
«Россия на протяжении 30 лет независимости Киргизии оказывала ей максимальную помощь. В частности, Москва списывала многие кредиты, которые выдавались Бишкеку. Также не стоит забывать и то, что первый официальный визит президент Киргизии Садыр Жапаров совершил именно в Россию», – напомнил зампред комитета Совета Федерации по международным делам.
Поэтому в случае введения запрета на въезд пострадает в первую очередь Киргизия как страна, констатировал собеседник. «Но и Россия от этого не выиграет, – отметил Джабаров. – Между нашими странами действует Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Кроме того, в России работает много мигрантов именно из Киргизии. У нас всегда были хорошие отношения».
«Я уверен, если киргизские власти дадут жесткий отпор тем, кто притесняет русских, и накажут виновных, то желающих повторять подобные действия в Киргизии не будет. А ухудшение отношений с Россией может обернуться тяжелыми последствиями для Бишкека. Я думаю, власти Киргизии это понимают, и вряд ли дело дойдет до этого», – резюмировал Джабаров.
В понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил
, что депутаты предложили запретить въезд в Россию лицам, притесняющим русскоговорящих. Так он прокомментировал нападение на работницу детского центра в Киргизии за то, что она говорила с покупателем на русском языке.
«Депутаты предлагают проработать меры реагирования, в том числе в виде запрета на въезд в Россию тем, кто позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей», – приводятся его слова на сайте Госдумы. Также, по словам Володина, депутаты подготовили обращение на имя председателя Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии с просьбой взять на личный контроль эту ситуацию.«Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального и это положение закреплено в конституции страны», – добавил Володин.
Напомним, мужчина в Бишкеке напал на сотрудницу детского центра за то, что она обратилась к нему на русском языке.
При этом на прошлой неделе уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь предложил покинуть страну тем, кто недоволен языковой политикой государства. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а тем, кто любит Россию и хочет вхождения региона в ее состав, предложил «искать себе место в России». Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Зеленский показал скотское отношение к русским.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минск заявил о желании США включить Белоруссию в состав НАТО
Вашингтон ранее рассматривал возможность включить в Североатлантический альянс Минск и Киев, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.
«Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Белоруссию, и который сказал, что Украину и Белоруссию необходимо однозначно сделать членами НАТО», – сказал Макей в документальном фильме «Беларусь против цветной революции», передает ТАСС.
Болтон говорил о необходимости включения в НАТО обеих стран, чтобы «избежать «серой зоны», которая возникла между Россией и альянсом, добавил министр.
Напомним, Болтон приезжал в Белоруссию в августе 2019 года. Белорусский президент Александр Лукашенко во время встречи с ним передавал подарки для действовавшего тогда президента США Дональда Трампа и его жены.
Латвия не исключила «инцидентов» между Россией и НАТО
|
|
Из-за учений «Запад – 2021» и ситуации с нелегальными мигрантами на границе с Белоруссией возможны «инциденты» между Россией и странами НАТО, заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
Он пояснил, что «вероятность инцидентов» возрастает из-за того, что возник «пограничный кризис», планируются «крупные военные учения на границах стран НАТО», при этом было увеличено «присутствие пограничников и воинских формирований» со стороны Литвы, Эстонии, Польши, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.
Ринкевич полагает, что во время учений возможны «недопонимания, некоторые действия, не одобренные начальством», так что «риск инцидентов достаточно высок». По его словам, «если кто-то планирует какие-то намеренные провокации, тогда это будет видно», но он «не думает, что есть интерес обострять это до полномасштабной военной провокации».
Глава Генштаба Вооруженных сил Белоруссии – первый замминистра обороны Виктор Гулевич сообщал, что сценарий совместных российско-белорусских учений «Запад» предполагает обострение международной обстановки и возможное развязывание агрессии против Союзного государства Белоруссии и России.
По словам Ринкевича, нелегальные мигранты используются «как оружие», поэтому являются частью «гибридной войны». Он приветствовал решение иракских властей приостановить полеты в Минск и тактику литовских пограничников по «оттеснению» мигрантов. Ринкевич заявил: «Чем дольше мы живем в XXI веке, тем страшнее становится». По его словам, «вещи, относительно которых мы не могли вообразить, что их можно использовать, уже используются».
Напомним, миграционный кризис едва не погрузил Литву в настоящую гуманитарную и политическую катастрофу, поэтому власти распорядились, чтобы пограничники силой выпроваживали прибывающих из стран Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии мигрантов обратно на территорию Белоруссии. Евросоюз согласился прикрыть глаза на бесчеловечное обращение с людьми, прибывающими в поисках убежища из стран, разгромленных и разоренных НАТО.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Латвия объявила режим ЧС на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами
|
|
Правительство Латвии поддержало введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Белоруссией из-за резкого увеличения числа нелегальных мигрантов, пытающихся попасть в страну, заявила глава латвийского МВД Мария Голубева.
Голубева заявила, что «правительство приняло решение о введении режима чрезвычайной ситуации на границе», укрепление границы «начинается немедленно», передает РИА «Новости».
Ранее Голубева предложила правительству ввести режим ЧС в республике. Минобороны заверило, что готово оказать помощь пограничникам в охране границ.
По словам главы государственной пограничной охраны Латвии Гунтиса Пуяца, за минувшие сутки на латвийско-белорусской границе задержаны около 200 нелегальных мигрантов.
Ранее Еврокомиссия отказалась финансировать строительство стены на границе Белоруссии и Литвы. Между тем ЕС созвал на 18 августа экстренную встречу министров внутренних дел сообщества для обсуждения миграционного кризиса на границе белорусско-литовской границы, а также в Средиземном море.
На минувшей неделе на границе с Литвой белорусские пограничники обнаружили пятерых граждан Ирака, которые были выдворены литовской стороной, у них зафиксированы внешние признаки применения насилия с использованием огнестрельного оружия и следы укусов собак. Один из мигрантов скончался. В Литве историю с погибшим мигрантом назвали провокацией Минска.
Во вторник белорусские пограничники нашли на границе с Литвой беременную иностранку в бессознательном состоянии.
В конце июля число задержанных в Литве мигрантов из Ирака, Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и Афганистана превысило 2,6 тыс. человек. Власти Литвы объявили в республике режим чрезвычайной ситуации в связи с миграционным кризисом.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, поможет ли возведение стены на границе с Белоруссией остановить поток беженцев и почему Литва стонет от «гибридной агрессии» Александра Лукашенко.
Киев потребовал от России не «наступать на свободу» Белоруссии
|
|
МИД Украины выступил с заявлением в связи с годовщиной белорусских президентских выборов, которые «не были признаны международным сообществом, в частности Украиной».
Киев призвал Минск «вернуть» страну «в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека».
При этом Киев также «предостерегает» Россию от «наступления на свободу и суверенитет» Белоруссии. Утверждается, что Россия якобы поглощает Белоруссию, а также «грубо нарушает международное право, продолжает свою агрессивную политику против Украины» и других стран, передает ТАСС.
Кроме того, украинский МИД заявил, что «поддержку Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины», Киев будет считать «поддержкой российской агрессии». Это «повлечет за собой соответствующие международно-правовые последствия».
МИД заявил о солидарности с народом Белоруссии, который «является одним из самых близких и дружественных для Украины». Киев считает, что «не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов».
Напомним, белорусский министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что внешние силы хотели сделать из Белоруссии «вторую Украину», а затем перенести этот опыт на Россию, которая превращается в мощную мировую державу.