Глава МВД Латвии назвала мигрантов из Белоруссии ненастоящими беженцами

Мигранты, которые идут сейчас из Белоруссии в Литву, не являются настоящими беженцами, заявила министр внутренних дел Латвии Мария Голубева.

«Они не являются настоящими беженцами, они не являются жертвами военных конфликтов или других таких ситуаций, когда нужно бежать и спасать жизнь. В основном это люди, которые купили билет на самолет, чтобы оказаться в определенном месте и перейти границу. Каковы бы ни были их мотивы, мы не можем просто смотреть, как это происходит, и мы должны защищать свою границу. Если кто-то из них имеет основания претендовать на убежище, мы не сможем это игнорировать, но мы будем очень-очень серьезно проверять, действительно ли это так», – приводит слова политика объединенный новостной портал Латвийского радио и телевидения LSM, передает РИА «Новости».

Она уверена, что если мигранты пойдут в сторону Латвии, пограничники должны сделать все, что позволяет закон и европейские нормативы, чтобы не позволить им проникнуть на территорию страны.

«В данном случае, что хуже всего? То, что кто-то пользуется этими людьми (мигрантами), как инструментом для своей политики в отношении Европейского Союза. По сути, эти люди в их стремлении к лучшей жизни, являются пешками в чьей-то игре. Кто-то направил этот поток к границе Литвы, и наша задача, как мне кажется, не позволить так легко нами манипулировать», – отметила глава литовского МВД.

Она отметила, что для содержания нелегальных мигрантов еще хватает места, а если хватать перестанет, возле границы можно развернуть лагеря. При этом, по ее словам, МВД и правительство, видя, что происходит в соседней Литве, хотят ускорить создание на границе с Белоруссией забор с колючей проволокой.

«Сейчас это так называемая «зеленая» граница, которую охраняет главным образом природный ландшафт – болота, реки и так далее. Планы построить на этой границе ограждение существовали довольно давно, но в связи с тем, что Госконтроль нашел ряд недочетов в том, как в свое время проходило обустройство границы с Российской Федерацией, эти процессы замедлились. Поэтому нам в кабинете министров необходимо принимать решение, чтобы ускорить подготовку и затем само строительство», – рассказала Голубева.

Ранее латвийские пограничники задержали 13 нелегальных мигрантов из Ирака, Сирии, Индии и Шри-Ланки за незаконное пересечение государственной границы с Белоруссией, а также двух проводников из Эстонии.