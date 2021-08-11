Определена причина быстрого распространения пятна нефтепродуктов под Новороссийском

Шторм возле Новороссийска, случившийся несколько дней назад, способствовал распространению пятна нефтепродуктов в море, однако спас побережье, которому не потребуется серьезная очистка, заявил главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной.

Костяной заявил, что, как считают исследователи, распространению пятна «мог способствовать шторм, который был ночью», он «он мог это пятно достаточно сильно разнести по акватории», наблюдался «отжимной ветер от берега в сторону моря», передает РИА «Новости».

«За пять часов до этого (космического снимка, полученного вечером 8 августа) пятно было примерно 35 квадратных километров, а потом вытянулось и превратилось примерно в 80 квадратных километров», – добавил он.

При этом уход пятна в море спас берег от загрязнения: «Мне кажется, что обошлись легким испугом. Если бы все это прижало к берегу, было бы гораздо хуже. Надо было бы весь берег очищать».

«Мы 9 числа поехали на место посмотреть вдоль берега. Там все было достаточно чисто. От Дюрсо и до границы Утришского заповедника люди купаются в море. Мы сами подходили к берегу, в некоторых местах какие-то местные спасательные службы очистку проводили, но в принципе все достаточно чисто, мы сами были удивлены», – рассказал Костяной.

Руководство пляжей, на которых побывала группа ученых, сообщило им, что даже на следующий день после ЧП вдоль берега все было достаточно чисто.

Эксперт считает, что разлив нефти к концу дня может практически исчезнуть благодаря испарению легких фракций на солнце.

«Это зависит от того, что именно выливалось – дизельное топливо или мазут. Следующий (космический) снимок ждем сегодня. Посмотрим, не осталось ли чего-либо в море. Вряд ли мы что-нибудь на снимке увидим. Но в принципе, за четверо суток все это должно исчезнуть», – сказал он.

Напомним, 7 августа залповый выброс нефти с греческого танкера «Минерва симфони» произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Отмечалось, что владелец консорциума создал оперативный штаб, подтянул профессиональные подразделения, которые базируются на терминале, и занимается устранением последствий.