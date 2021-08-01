Глава МОК заявил о полном праве российских спортсменов выступать на Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выступил в защиту решения об участии команды из России в Олимпийских играх в Токио.

«Они, как и все другие атлеты, принимающие здесь участие, прошли все квалификации и тесты. Поэтому они также имеют право на соответствующее обращение», – заявил Бах, передает ТАСС.

Он добавил, что Олимпийский комитет России полностью уважает санкции, которые были приняты Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. По ходу соревнований иностранные спортсмены не раз подвергали сомнению «чистоту» российских спортсменов. Так, агентство Reuters опубликовало открытое письмо главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, назвавшего «фарсом» санкции ВАДА в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте «никак не изменилась», а представители МОК и WADA «пускают пыль в глаза», заявляя о санкциях в отношении России. В МОК заявили, что обсудят слова главы USADA в адрес российских спортсменов.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выступление, критики предполагали, что без допинга этого не будет.

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов в ответ на слова главы Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта напомнил, что все спортсмены на равных условиях получают доступ к Олимпийским играм, когда мировая антидопинговая система получает доказательства их «чистоты».