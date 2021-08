Вступили в силу новые требования к посольству и консульствам США в России Антидопинговое агентство США выступило с нападками на Россию и МОК 1 августа 2021, 03:53

Фото: SHOWTIME Sports/Youtube

Текст: Антон Антонов

23 июля летние Олимпийские игры в Токио были объявлены открытыми. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены выступают под флагом ОКР и без гимна России, который на церемониях заменяет музыка из Первого концерта Петра Чайковского.

Захарова высмеяла восторг Тихановской из-за «печенек из Белого дома» 29 июля 2021, 10:05

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Соловьев резко ответил на заявление американской спортсменки о россиянах 30 июля 2021, 11:01

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова американской гребчихи Меган Калмо, которая заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио. «Достойно проигрывать дамочка не научилась», – написал Соловьев в Telegram, комментируя слова американской гребчихи. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков также отреагировал на слова Калмо. «Знаете, как глава Олимпийского комитета России считаю, что самым важным в спорте является налаживание мостов между странами и народами. Поэтому такие заявления этому не способствуют», – цитирует Позднякова Sport24. Напомним, Калмо, комментируя серебряную медаль россиянок Василисы Степановой и Елены Орябинской в соревнованиях двоек распашных в академической гребле, написала в Twitter, что россиян вообще не должно быть на Олимпиаде в Токио. «Отвратительное чувство, когда видишь, как уходит с серебром команда, которой вообще не должно здесь быть. Очень разочаровывающе. Мне было действительно сложно смотреть на то, что они здесь, и на то, что они забрали одну из медалей. Я считаю, что им здесь быть не следовало. Здесь много других женщин, которые, я думаю, достаточно квалифицированны, чтобы выиграть одну из этих медалей. Но то, что из-за этой лодки у них такой возможности не было, очень проблематично», – написала Калмо. Как передает RT, американская пара Калмо и Айссер оказалась на четвертом месте в гонке. Отметим, что большинство пользователей Сети не поддержали Калмо. «В первую очередь это ваши коллеги-спортсмены, которые боролись за это серебро. И вы знаете, что это тяжелая работа! Всегда неприятно видеть, как другие выигрывают. Почему один спортсмен должен нести ответственность за ошибки других членов своей команды», – написала одна из них, имея в виду лишение российской олимпийской сборной гимна и флага на Играх в Токио за некоторые случаи допинга среди спортсменов. «Вы не должны были писать это, но вы написали. А теперь получите закономерную реакцию в комментариях, может быть, она вас чему-то научит», – добавил другой. «Почему нельзя поставить дизлайк в Twitter? … Я очень разочарована в тебе и во всех, кому понравился этот пост. Это просто недопустимо, ужасно, омерзительно. У меня нет слов, чтобы это описать», – написала еще одна пользовательница. «Зачем равнять всех россиян под одну гребенку? Я понимаю, что этой системе сложно доверять, но, безусловно, некоторые из них заслуживают того, чтобы быть на Олимпийских играх», – отметил еще один пользователь. Это не первый скандал с критикой российских спортсменов на Играх. Ранее американский пловец Райан Мёрфи, которого обошел россиянин Евгений Рылов, предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA). До этого журналист из Чили, обращаясь к теннисисту Даниилу Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования. Пловец Рылов после двух золотых медалей ответил на слова американского соперника 30 июля 2021, 08:50

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Пловец Рылов после двух золотых медалей ответил на слова американского соперника 30 июля 2021, 08:50

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Российские рапиристки после выхода в финал ОИ процитировали сборной США Омара Хайама 29 июля 2021, 10:01

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Захарова предложила западным СМИ новый повод для критики россиян на ОИ 31 июля 2021, 15:06

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Посол России призвал США «проигрывать с достоинством» 31 июля 2021, 05:58

Фото: Ohde/face to face/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Заключенные женской новосибирской колонии станцевали в поддержку российских олимпийцев 29 июля 2021, 18:05

Фото: ГУФСИН России по Новосибирской области/YouTube

Текст: Алексей Дегтярев

Канделаки ответила на критику «Голоса Америки» из-за «наших» на Олимпиаде 29 июля 2021, 11:37

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Британцы раскритиковали Байдена за слова о «проблемах» Путина 29 июля 2021, 09:02

Фото: Oliver Contreras/Global Look Press

Текст: Алина Назарова

МОК отказался наказывать за использование символики России на ОИ 31 июля 2021, 06:33

Фото: Brian Cassella/ZUMA/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

США обеспокоило соглашение России и Индии по С-400 29 июля 2021, 08:21

Фото: Сергей Мальгавко/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Теннисисты обеспечили сборной России золотую и серебряную медали 30 июля 2021, 16:05

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Российские рапиристки завоевали золотую медаль на ОИ 29 июля 2021, 15:24

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Губерниев дал простой совет для борьбы с травлей в соцсетях 30 июля 2021, 14:45

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Текст: Елена Лексина

«Нужно уметь закрывать сердце, душу и дозированно взаимодействовать с соцсетями», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист Дмитрий Губерниев, комментируя давление на российских спортсменов в Сети во время олимпийских соревнований в Токио. «Чемпионка России Евгения Чикунова не заявляла о травле в соцсетях. Она лишь сказала, что болельщики в Сети оказывают на спортсменов давление перед соревнованиями», – отметил журналист и комментатор Дмитрий Губерниев. Он напомнил, что неоднократно говорил о необходимости поддерживать спортсменов. «Евгения Чикунова – большая молодец. Два раза финишировать четвертой и проиграть какие-то 0.04 секунды в борьбе за бронзу – это, конечно, огромное спортивное несчастье. Но ей всего 16 лет, через три года в Париже она всех победит, потому что она прекрасная спортсменка», – считает собеседник. В то же время Губерниев указал на «обратную сторону медали хейта и провокаций в соцсетях». «Если ты публичный человек, то ты должен уметь держать удар. В мире огромное количество хейтеров, которые при проигрыше тебя ненавидят, а при выигрыше любят, – подчеркнул он. – Есть простой совет: нужно уметь закрывать сердце и душу и, может быть, более дозированно взаимодействовать с соцсетями накануне и во время важных соревнований». При этом журналист полагает, что запрет на использование соцсетей и смартфонов для спортсменов в ходе соревнований не решит проблему. «К тому же тренер не уполномочен таким образом ограничивать подопечных. Спортсмен должен сам для себя решать, что ему помогает, а что – вредит», – уверен собеседник. «Каждый из нас в жизни сталкивается с хейтерами, просто Чикунова – еще ребенок. Но и она уже окунулась в эту взрослую спортивную жизнь. Я желаю ей крепости духа, а российским болельщикам советую все-таки поддерживать спортсменов, а не писать им в соцсетях всякие гадости», – заключил он. Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки осудила пользователей Сети, которые оказывают давление на российских спортсменов на Олимпиаде в Токио. «Многократной чемпионке России Жене Чикуновой на дистанции 200 метров брассом не хватило 0,04 секунды до бронзовой медали. Евгении всего 16 лет, и после заплыва она рассказала о сумасшедшем давлении, которое создается в комментариях в соцсетях. Вплоть до прямых оскорблений», – написала Канделаки в Telegram. Она подчеркнула, что на Олимпиаде Россию представляют лучшие спортсмены. «Они безусловно заслуживают всемерной поддержки, а никак не хейта, который мешает готовиться к решающим стартам. И выходя бороться за медали, они должны быть уверены в том, что вся страна стоит за них горой», – добавила она. В пятницу 16-летняя Чикунова заняла четвертое место в плавании на 200 метров брассом. При этом российская пловчиха не смогла сдержать слез, говоря о травле в социальных сетях во время Олимпийских игр в Токио. «Вчера после заплыва я заходила читать свои интервью. Это невообразимо, что пишут в комментариях, я не представляю, как у людей хватает мозгов такое писать. В основном пишут о том, что я не достойна, что если я не возьму медаль, то меня смешают с грязью», – сказала Чикунова журналистам и расплакалась. Спортсменка отметила, что комментарии в соцсетях повлияли на ее настрой перед заплывом. «Выступление – это огромный стресс, это тяжело, даже попасть на Олимпиаду – много стоит. У нас это очень большая проблема, я не понимаю, почему люди обесценивают труд спортсменов. Не описать словами, как это тяжело, особенно когда тебе 16 лет, а тебя уже два года обвиняют во всех грехах», – сказала она, передает ТАСС. Чикунова является многократной чемпионкой России. На чемпионате Европы 2021 года Чикунова завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете. На апрельском чемпионате России Чикунова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом. Серебряный призер Олимпиады 2016 года и бронзовый призер Игр-2012 на 200 м брассом Юлия Ефимова стала третьей и не отобралась на Олимпиаду на этой дистанции. Губерниев в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причину «всероссийской прухи» на Олимпиаде в Токио.