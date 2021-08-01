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МОК обсудит слова главы USADA в адрес российских спортсменов
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Международный олимпийский комитет (МОК) обсудит заявление президента Антидопингового агентства США (USADA) Трэвиса Тайгарта, назвавшего «фарсом» санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта, сообщил глава комиссии по допингу МОК Ненад Лалович.
«Сегодня каждый может делать заявления, какие он хочет. Российские спортсмены сейчас, наверное, самые контролируемые – в процентном отношении ни одна страна так не контролируется, как Россия. А что господин Тайгарт думает и говорит, это, думаю, реакция на слова пловца (американца Райана Мерфи). Мы будем обсуждать эту ситуацию, конечно», –сказал Лалович, передает ТАСС.
В субботу агентство Reuters опубликовало открытое письмо Тайгарта, назвавшего «фарсом» санкции WADA в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте «никак не изменилась», а представители МОК и WADA «пускают пыль в глаза», заявляя о санкциях в отношении России. Также глава USADA призвал руководство Олимпийского комитета России сделать результаты допинг-тестов спортсменов из России общедоступными.
Захарова предложила западным СМИ новый повод для критики россиян на ОИ
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Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что скоро западные СМИ начнут критиковать россиян на Играх в Токио за то, что у них есть олимпийские кольца на флаге и форме.
«Читаю и смотрю западные СМИ. У них настоящее беснование по поводу российского участия в Токийской Олимпиаде. Их трясет от всего: от медалей наших спортсменов, от их формы, от невозмутимой реакции команды на все козни и нападки, от народной поддержки нашей сборной, теперь еще и от российской символики на майках журналистов», – написала Захарова в Telegram.
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Она предположила, что скоро западные СМИ «начнут завидовать даже тому, что на форме и флаге нашей сборной есть олимпийские кольца, а у них нет».
Ранее МОК отказался наказывать за использование символики России на ОИ. Речь шла об использовании символики журналистами и комментаторами.
Напомним также, что у российских спортсменов произошло несколько скандальных инцидентов с зарубежными журналистами: так, теннисист Даниил Медведев выиграл матч третьего круга Олимпиады у итальянца Фабио Фоньини, после игры в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к нему, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом.
Россиянин заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования.
Затем стало известно, что зарубежные журналисты попытались спровоцировать вопросами на ОИ российскую пловчиху Юлию Ефимову.
Антидопинговое агентство США выступило с нападками на Россию и МОК
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Международный олимпийский комитет и мировые лидеры по борьбе с допингом попытались «заткнуть глаза всему миру» словами о «запрете» России участвовать в Олимпиаде, заявил гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.
Он признал, что «несправедливо ставить под сомнение выступления любого отдельно взятого спортсмена, и все они считаются невиновными, пока не будет доказано обратное», пишет «Чемпионат» со ссылкой на Yahoo Sports.
При этом Тайгарт утверждает, что «Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания». По его словам, стало ясно, что «этот запрет является фарсом», который «даже едва ли можно назвать ребрендингом». «Он не остановит коррупцию в России, – сказал глава USADA. – Но, вероятно, придаст смелости другим, желающим победить любыми средствами».
Тайгарт полагает, что «недостаточное наказание позволило России посмеяться над Играми своей жаждой медалей, а не ценностей». Он призвал «обнародовать все тесты отдельных спортсменов по всем видам спорта из всех стран, в том числе из США, но особенно из России, учитывая ее доказанную коррумпированность».
«Мир заслуживает знать, действительно ли что-то изменилось в России, и сколько раз на крупнейшей мировой арене мы потенциально собираемся вновь наблюдать за этим мошенничеством», – заявил он.
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23 июля летние Олимпийские игры в Токио были объявлены открытыми. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские спортсмены выступают под флагом ОКР и без гимна России, который на церемониях заменяет музыка из Первого концерта Петра Чайковского.
Французская фехтовальщица назвала россиянок обманщицами
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Французская фехтовальщица Сесилия Берде, комментируя финальный поединок командного турнира на Олимпиаде, назвала российских соперниц обманщицами.
На вопрос о том, в чем россиянки были сильнее, Берде ответила: «В тактических перерывах». По ее словам, как только французская сторона «начинала восстанавливать контроль», российская «вносила изменения, и все начиналось заново».
Берде считает, что россиянки – «обманщицы». «Нам нужно добиться прогресса в этом: как только ты делаешь два-три укола, сразу говоришь: «Извините, что-то попало мне в глаз». И вот у тебя есть две минуты», – приводит ее слова Sports.ru со ссылкой на Lequipe.
Ее спросили, по этой ли причине «Никитина дважды меняла саблю». Берде заявила: «Я знала, что она так сделает! Такая культура. Как только они делают два укола, говорят: «Простите, у меня оружие сломано». Она уверяет, что «не расстроилась». Берде признала, что «Никитина была очень сильна», это позволило российской команде «выиграть золото». Однако, по словам Берде, она «чувствовала», что россиянка «паникует, у нее были такие черные глаза, это нечто».
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Напомним, женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.
Пушков призвал конгресс США не смешить мир планами по «Северному потоку – 2»
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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал принятый в конгрессе США законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, призвав американскую сторону не смешить мир своими планами.
«Северный поток – 2» превратился в крупный фактор мировой политики. Уже одно это доказывает, что роль России в европейских и мировых делах куда крупнее, чем пытаются доказать глупцы в США и Европе, рассуждающие о России как «региональной державе», – написал Пушков в Telegram.
Сенатор отметил, что ранее в эту «понятийную ловушку» попал экс-президент США Барак Обама, «раздасадованный своей неспособностью «порвать в клочья» российскую экономику; затем ныне покойный сенатор (Джон) Маккейн; затем неудавшийся кандидат в президенты Митт Ромни, повторявший чужие глупости о России как «бензоколонке», поскольку собственных мыслей у него не было и нет; и, наконец, сонм неумных экспертов, пытавшихся встроиться в линию на принижение России».
Кто больше всех выиграл от сделки Германии и США по «Северному потоку-2»?
«На деле «Северный поток – 2» и, по определению, энергетическая политика России превратились в одну из самых заметных тем мировой политики с участием администрации США, конгресса США, Германии, Польши, стран Балтии и т.д. «Региональная держава»? С которой США ведут переговоры о стратегической стабильности – с единственной страной в мире? И по поводу которой конгресс США намерен вступить в конфликт с Белым домом? Не утешайте себя. И не смешите людей», – заключил Пушков.
Ранее палата представителей конгресса США одобрила законопроект о финансировании госдепартамента в 2022 году, который предполагает блокировку права президента США Джо Байдена отказаться от санкций против газопровода «Северный поток – 2».
До этого в сенате США начали угрожать администрации Байдена из-за отказа ввести санкции против «Северного потока – 2».
Между тем в Госдепартаменте США заявляли, что договоренности с Германией не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.
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США дважды провалили испытание «способной долететь до Москвы» ракеты
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Военно-воздушные силы США в очередной раз провалили летные испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщают местные СМИ.
Издание The Drive сообщает, что тесты проводили на стратегическом бомбардировщике B-52H Stratofortress в Тихом океане, у побережья Калифорнии, РИА «Новости».
Ракета безопасно отделилась от самолета, однако двигатель не заработал. По сообщениям военных, несмотря на технические проблемы двигателя, во время запуска удалось получить «ценные данные»: в предыдущих летных тестах прототип не отделился от самолета-носителя.
Гиперзвуковая ракета, разработанная компанией Lockheed Martin, способна развить скорость свыше 15 тысяч миль в час. Она оснащена реактивным двигателем с управляемым боевым блоком. СМИ писали, что AGM-183A якобы может долететь за 30 минут до Пекина, а до Москвы –за 20 минут.
Ранее сообщалось, что двигатель американской гиперзвуковой ракеты AGM-183A не запустился в ходе испытаний на авиабазе ВВС США «Эдвардс» в Калифорнии. Между тем в конгрессе США задумались над сокращением расходов на первые гиперзвуковые ракеты.
В Кремле не согласились с мнением США о том, что новые разработки России в области гиперзвукового оружия могут нарушить паритет в сфере стратегической стабильности.
Об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон» стало известно в июле: российский фрегат «Адмирал Горшков» успешно запустил ракету и поразил наземную цель. В ходе испытаний подтвердились тактико-технические характеристики ракеты. Скорость полета составила около семи Махов.
После этого пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби высказал обеспокоенность испытанием российской системы «Циркон», заявив, что Россия якобы разрабатывает гиперзвуковые ракеты с возможностью ядерного оснащения, и назвав их «потенциально дестабилизирующим фактором, представляющим заметную угрозу».
Шпажисты сборной США на Олимпиаде устроили акцию против партнера по команде
Фехтовальщики сборной США на командном турнире Олимпиады устроили акцию протеста против присутствия в команде Алена Хаджича, который обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщают СМИ.
В пятницу Джейк Хойл, Кертис Макдоулд и Яйссер Рамирес вышли на матч 1/8 финала в розовых масках. Запасной Хаджич, который был не в курсе их замысла, был в черной маске. В 1/8 финала американцы проиграли будущим чемпионам из команды Японии, и Хаджич так и не выступил на ОИ, пишет «Чемпионат».
Хаджич обвиняется в сексуальных домогательствах к трем женщинам в 2013–2015 годах. Значимых доказательств его вины предоставлено не было, поэтому спортсмену разрешили поехать на ОИ, на которые он отобрался еще до обвинений. Однако до тех пор, пока расследование продолжается, на Хаджича наложены ограничения. При этом была нарушена его анонимность. Хаджич прибыл в Токио отдельно от остальной команды. Он поселился в отеле, а не в олимпийской деревне с остальной сборной.
Напомним, на Западе волна разоблачений, связанных с сексуальными домогательствами, началась с обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а после затронула представителей самых разных сфер деятельности, включая политиков. Актриса Алисса Милано призвала всех сталкивавшихся с сексуальными домогательствами ответить на ее пост словами Me too. Эти слова стали названием движения против сексуальных домогательств #MeToo.
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Вступили в силу новые требования к посольству и консульствам США в России
С 1 августа работа посольства и консульств США в России должна соответствовать новым требованиям, согласно которым им запрещено нанимать на работу россиян и граждан третьих стран, сообщают информационные агентства.
Сообщалось, что численный состав дипмиссий в России сократится до 120 человек, передает РИА «Новости».
В конце июня посол Соединенных Штатов Джон Салливан заявил, что американское посольство в Москве якобы не сможет предоставлять консульские услуги в полном объеме с 1 августа из-за требования не нанимать персонал из России и третьих стран. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что придется уволить 182 служащих.
Российские саблистки завоевали золото в командных соревнованиях на ОИ
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Женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41.
Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева. Сборная России, завоевавшая 11 золотых, 15 серебряных и 11 бронзовых наград, занимает четвертое место в медальном зачете, передает ТАСС.
В копилке сборной России по фехтованию перед заключительным днем соревнований три золотые, три серебряные и одна бронзовая награды.
В соревнованиях по фехтованию на Играх в Токио осталось разыграть последний комплект наград – в командном первенстве рапиристов в воскресенье. Таким образом, по итогам турнира фехтовальщиков российская сборная обеспечила себе первое место, как по количеству золотых медалей, так и по общему количеству наград, передает РИА «Новости».
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На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские саблистки также завоевали золотые медали в командном турнире.
Ранее российские рапиристки завоевали золото на Олимпийских играх в Токио в командном турнире.
На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро российские саблистки также завоевали золотые медали в командном турнире.
Ранее российские рапиристки завоевали золото на Олимпийских играх в Токио в командном турнире.
Российский боксер Хатаев стал бронзовым призером Олимпийских игр
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Российский боксер Имам Хатаев проиграл британцу Бенджамину Уиттакеру в полуфинале турнира по боксу в весовой категории до 81 кг на Олимпиаде в Токио, сообщают информационные агентства.
Сам Хатаев не согласился с решением судей: «Я сделал все, что мог. Я считаю, что я выиграл этот бой. Не согласен с решением судей. Считаю, что в третьем раунде я больше нанес ударов, а он (Уиттакер) просто бегал». Поединок завершился поражением Хатаева раздельным решением судей (1:4).
До этого он победил Ассагира Мохамеда (Марокко), Бекзада Нурдаулетова (Казахстан) и Газимагомеда Джалилова (Испания). Поединки за третье место регламентом не предусмотрены, проигравшие в полуфинале становятся бронзовыми призерами. Финал пройдет 4 августа, передает ТАСС.
Хатаев сообщил, что завершил выступления в любительском боксе: «В профессионалах буду выступать. Думаю, буду заканчивать». Хатаев является двукратным чемпионом России.
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Напомним, в медальном зачете российская команда занимает пятое место. Ее обгоняют Китай, США, Япония и Австралия. Торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр в Токио на Олимпийском стадионе в столице Японии прошла 23 июля. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда выступать российские спортсмены будут под флагом Олимпийского комитета России и без гимна страны, который на церемониях заменит музыка из Первого концерта Петра Чайковского.
Грузинских спортсменов лишили аккредитации на Олимпиаде
Оргкомитет Олимпийских игр лишил аккредитации грузинских спортсменов, которые самовольно покинули олимпийскую деревню во время Игр, сообщил исполнительный директор комитета Тосиро Муто.
Всего за время ОИ отозвали восемь аккредитаций. Один случай «связан с грузинскими спортсменами», которые «вышли за пределы деревни, чтобы посмотреть достопримечательности». Муто подчеркнул, что поступок грузинских спортсменов – «это серьезное нарушение правил плейбука», посольство Грузии «уже опубликовало извинения».
В другом случае, по словам Муто, «это был один сотрудник, который был арестован за хранение наркотиков». У оргкомитета пока нет «достаточной информации», но организаторы «слышали, что полиция все-таки приезжала». Сотрудник арестован, передает РИА «Новости».
«Остальные случаи – не такие серьезные нарушения, люди раскаиваются. Мы бы не хотели предавать эти случаи огласке», – сказал исполнительный директор комитета.
Напомним, оргкомитет Олимпиады оценил ситуацию с коронавирусом на ОИ. Японская столица несколько дней подряд обновляла суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом.
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Глава ОКР назвал причину нападок на российскую команду на Олимпиаде
Причина нападок на российскую команду на Олимпиаде в Токио – ее успешное выступление, критики предполагали, что без допинга этого не будет, сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«Причина нападок очевидна – это успешное выступление в Токио наших атлетов. Спикеры эти предполагали, что наши не смогут без допинга, а они доказали обратное. И это лучший ответ на нападки», – сказал Поздняков, передает РИА «Новости».
Он также сообщил, что по состоянию на середину Олимпийских игр в Токио в сборной России нет ни одного инфицированного коронавирусом. «Мы пересекли экватор Игр в Токио, подведем итоги промежуточные. Главный итог в том, что в составе нашей команды ни одного инфицированного коронавирусом. Это для нас особый предмет гордости», – сказал Поздняков.
«Наши врачи работают с утра до вечера, у них отдельный стенд. В дзюдо вы видели, была помощь необходима, и Мартьяновой в фехтовании помощь нужна была. Серьезно работает наш медицинский центр. Отсутствие заражений ковидом значит, что наши спортсмены получат шанс воплотить свою мечту в жизнь», – добавил он.
Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. По ходу соревнований иностранные спортсмены не раз подвергали сомнению «чистоту» российских спортсменов.
Так, в субботу агентство Reuters опубликовало открытое письмо Тайгарта, назвавшего «фарсом» санкции WADA в отношении российского спорта. По мнению Тайгарта, ситуация с допингом в российском спорте «никак не изменилась», а представители МОК и WADA «пускают пыль в глаза», заявляя о санкциях в отношении России. Также глава USADA призвал руководство Олимпийского комитета России сделать результаты допинг-тестов спортсменов из России общедоступными. В МОК заявили, что обсудят слова главы USADA в адрес российских спортсменов.
Сделку по «Северному потоку – 2» связали со страхом США перед Китаем
Белый дом мог отказаться от санкций против «Северного потока – 2» из-за страха санкций со стороны других стран в отношении компаний США, пишут американские СМИ.
Колумнист Foreign Policy Элизабет Броу считает, что одна из причин, по которым США пошли на сделку с Германией, «связана с американскими компаниями», а не «с отсутствием симпатии к Украине». По ее мнению, в Вашингтоне опасаются, что «санкции США против компаний позволят другим странам вводить санкции против американских компаний» или приведут к тому, что компании убедят «перестать торговать в долларах».
Указывается, что санкции, которые уже применялись в отношении «Северного потока – 2», касаются, к примеру, страховщиков, а это «выходит далеко за пределы ситуации» с газопроводом, передает РИА «Новости».
«Китай уже продемонстрировал, что он не против использовать свою важную роль в глобальной экономике, чтобы назначать наказания по своему усмотрению», – отметила Броу, напомнив про «карательные» тарифы Пекина на австралийское вино и урезание импорта рыбы из Норвегии.
Броу предложила представить ситуацию, при которой компании из США выигрывают контракт на строительство объектов инфраструктуры на Тайване или получают контракт от Филиппин на военно-морские патрульные корабли. Китай мог бы ввести санкции, следуя примеру США, которые ввели санкции из-за «Северного потока – 2», хотя тот и легален по российским и немецким законам.
По мнению Броу, «если Китай начнет использовать санкции так же, как это делают Соединенные Штаты, американские компании могут вскоре узнать, что их международные активы оказались не подлежащими страхованию». А без страховок США «могут попрощаться с функционирующим частным сектором». «А если Байден не обдумал вопрос страховок, ему бы следовало сделать это, перед тем как вводить новые односторонние санкции», – говорится в материале.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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Олимпийский турнир по плаванию завершился в Токио
На Олимпийских играх в Токио завершился турнир по плаванию, по числу медалей российская команда заняла пятое место, сообщают информационные агентства.
Турнир завершился в воскресенье. На счету россиян два золота – оба завоевал Евгений Рылов. Климент Колесников получил серебряную и бронзовую награды. Кроме того, серебро завоевали пловцы в командной эстафете, в которой участвовали Мартин Малютин, Иван Гирев, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк, передает ТАСС.
Больше всего наград получили спортсмены из США (11 золотых, 10 серебряных и девять бронзовых). Отметим, что в воскресенье Калеб Дрессел выиграл четвертую золотую медаль (одну из них он получил в составе команды). На втором месте идут австралийцы (девять золотых, три серебряных, восемь бронзовых), на третьем – британцы (четыре золота, три серебра, одна бронза).
Всего в Токио в плавании было разыграно 36 комплектов наград. Американские пловцы показали худший результат на Олимпиадах с 1988 года, когда они завоевали 11 золотых, девять серебряных и семь бронзовых медалей.
В дальнейшем еще состоятся соревнования по плаванию, но уже на открытой воде.
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Напомним, гендиректор антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт утверждает, что «Россия продолжает скрывать мошенничество и заслуживает более сурового наказания». Заявления о том, что Россия не участвует в Олимпиаде, по его словам, являются «фарсом». Он считает, что это «едва ли можно назвать ребрендингом».
Российские рапиристы вышли в финал соревнований на Играх в Токио
Рапиристы сборной России вышли в финал командных соревнований на Олимпийских играх в Токио, победив американских спортсменов.
Россияне Кирилл и Антон Бородачевы, а также Владислав Мыльников в полуфинале победили сборную США со счетом 45:41, передает РИА «Новости».
Финал и матч за бронзу пройдут позднее в воскресенье. В финале Олимпиады российские рапиристы встретятся со сборной Франции, которая в своем полуфинале со счетом 45:42 победила команду Японии.
В субботу женская сборная России завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Токио в командном турнире по фехтованию на саблях, победив в финале француженок со счетом 45:41. Российскую команду представляли Софья Великая, София Позднякова, Ольга Никитина и Светлана Шевелева.
Позже французская фехтовальщица Сесилия Берде, комментируя финальный поединок командного турнира на Олимпиаде, назвала российских соперниц обманщицами.
Оргкомитет Олимпиады оценил ситуацию с коронавирусом
Вызывает беспокойство «сравнительно большое» число случаев коронавируса среди подрядчиков, проживающих в Японии, заявил исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр Тосиро Муто.
Он заявил, что оргкомитет «требует соблюдениям всех мер со стороны всех». Муто указал, что «половина Игр позади, это важная веха». По его мнению, «противокорнавирусные меры дают свои результаты». Только «один человек на Играх госпитализирован, нагрузка на систему здравоохранения минимальна», сказал он.
В субботу на Олимпийских играх выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом за сутки. Среди инфицированных нет ни одного спортсмена, только подрядчики и персонал. Всего с начала июля заразились 246 человек, связанных с проведением Олимпиады, передает РИА «Новости».
Напомним, японская столица несколько дней подряд обновляла суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом.