Глава ОКР назвал причину нападок на российскую команду на Олимпиаде

Губерниев дал простой совет для борьбы с травлей в соцсетях

«Нужно уметь закрывать сердце, душу и дозированно взаимодействовать с соцсетями», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист Дмитрий Губерниев, комментируя давление на российских спортсменов в Сети во время олимпийских соревнований в Токио.

«Чемпионка России Евгения Чикунова не заявляла о травле в соцсетях. Она лишь сказала, что болельщики в Сети оказывают на спортсменов давление перед соревнованиями», – отметил журналист и комментатор Дмитрий Губерниев.

Он напомнил, что неоднократно говорил о необходимости поддерживать спортсменов. «Евгения Чикунова – большая молодец. Два раза финишировать четвертой и проиграть какие-то 0.04 секунды в борьбе за бронзу – это, конечно, огромное спортивное несчастье. Но ей всего 16 лет, через три года в Париже она всех победит, потому что она прекрасная спортсменка», – считает собеседник.

В то же время Губерниев указал на «обратную сторону медали хейта и провокаций в соцсетях». «Если ты публичный человек, то ты должен уметь держать удар. В мире огромное количество хейтеров, которые при проигрыше тебя ненавидят, а при выигрыше любят, – подчеркнул он. – Есть простой совет: нужно уметь закрывать сердце и душу и, может быть, более дозированно взаимодействовать с соцсетями накануне и во время важных соревнований».

При этом журналист полагает, что запрет на использование соцсетей и смартфонов для спортсменов в ходе соревнований не решит проблему. «К тому же тренер не уполномочен таким образом ограничивать подопечных. Спортсмен должен сам для себя решать, что ему помогает, а что – вредит», – уверен собеседник.

«Каждый из нас в жизни сталкивается с хейтерами, просто Чикунова – еще ребенок. Но и она уже окунулась в эту взрослую спортивную жизнь. Я желаю ей крепости духа, а российским болельщикам советую все-таки поддерживать спортсменов, а не писать им в соцсетях всякие гадости», – заключил он.

Ранее генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки осудила пользователей Сети, которые оказывают давление на российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.

«Многократной чемпионке России Жене Чикуновой на дистанции 200 метров брассом не хватило 0,04 секунды до бронзовой медали. Евгении всего 16 лет, и после заплыва она рассказала о сумасшедшем давлении, которое создается в комментариях в соцсетях. Вплоть до прямых оскорблений», – написала Канделаки в Telegram.

Она подчеркнула, что на Олимпиаде Россию представляют лучшие спортсмены. «Они безусловно заслуживают всемерной поддержки, а никак не хейта, который мешает готовиться к решающим стартам. И выходя бороться за медали, они должны быть уверены в том, что вся страна стоит за них горой», – добавила она.

В пятницу 16-летняя Чикунова заняла четвертое место в плавании на 200 метров брассом. При этом российская пловчиха не смогла сдержать слез, говоря о травле в социальных сетях во время Олимпийских игр в Токио. «Вчера после заплыва я заходила читать свои интервью. Это невообразимо, что пишут в комментариях, я не представляю, как у людей хватает мозгов такое писать. В основном пишут о том, что я не достойна, что если я не возьму медаль, то меня смешают с грязью», – сказала Чикунова журналистам и расплакалась.

Спортсменка отметила, что комментарии в соцсетях повлияли на ее настрой перед заплывом. «Выступление – это огромный стресс, это тяжело, даже попасть на Олимпиаду – много стоит. У нас это очень большая проблема, я не понимаю, почему люди обесценивают труд спортсменов. Не описать словами, как это тяжело, особенно когда тебе 16 лет, а тебя уже два года обвиняют во всех грехах», – сказала она, передает ТАСС.

Чикунова является многократной чемпионкой России. На чемпионате Европы 2021 года Чикунова завоевала серебряную медаль в комбинированной эстафете. На апрельском чемпионате России Чикунова заняла первое место на дистанции 200 метров брассом. Серебряный призер Олимпиады 2016 года и бронзовый призер Игр-2012 на 200 м брассом Юлия Ефимова стала третьей и не отобралась на Олимпиаду на этой дистанции.

Губерниев в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил причину «всероссийской прухи» на Олимпиаде в Токио.