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Сделку по «Северному потоку – 2» связали со страхом США перед Китаем
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Белый дом мог отказаться от санкций против «Северного потока – 2» из-за страха санкций со стороны других стран в отношении компаний США, пишут американские СМИ.
Колумнист Foreign Policy Элизабет Броу считает, что одна из причин, по которым США пошли на сделку с Германией, «связана с американскими компаниями», а не «с отсутствием симпатии к Украине». По ее мнению, в Вашингтоне опасаются, что «санкции США против компаний позволят другим странам вводить санкции против американских компаний» или приведут к тому, что компании убедят «перестать торговать в долларах».
Указывается, что санкции, которые уже применялись в отношении «Северного потока – 2», касаются, к примеру, страховщиков, а это «выходит далеко за пределы ситуации» с газопроводом, передает РИА «Новости».
«Китай уже продемонстрировал, что он не против использовать свою важную роль в глобальной экономике, чтобы назначать наказания по своему усмотрению», – отметила Броу, напомнив про «карательные» тарифы Пекина на австралийское вино и урезание импорта рыбы из Норвегии.
Броу предложила представить ситуацию, при которой компании из США выигрывают контракт на строительство объектов инфраструктуры на Тайване или получают контракт от Филиппин на военно-морские патрульные корабли. Китай мог бы ввести санкции, следуя примеру США, которые ввели санкции из-за «Северного потока – 2», хотя тот и легален по российским и немецким законам.
По мнению Броу, «если Китай начнет использовать санкции так же, как это делают Соединенные Штаты, американские компании могут вскоре узнать, что их международные активы оказались не подлежащими страхованию». А без страховок США «могут попрощаться с функционирующим частным сектором». «А если Байден не обдумал вопрос страховок, ему бы следовало сделать это, перед тем как вводить новые односторонние санкции», – говорится в материале.
Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.
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Захарова высмеяла восторг Тихановской из-за «печенек из Белого дома»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова высмеяла слова экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской о том, что лидер США Джо Байден при встрече угостил ее «печеньками».
«Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей «печенек из Белого дома». Это ее прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом – именно так – рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», – сыронизировала Захарова в Telegram.
При этом она добавила, что после аллюзии к герою Аркадия Гайдара Мальчиш-Плохиш приходит более современное прочтение сюжета.
«Вспомнились куки (cookie/печенье) – небольшой фрагмент данных, отправленный веб-сервером и хранимый на компьютере пользователя. Те самые куки-печеньки, разрешение на принятие которых запрашивает у вас сайт. Их функцией является аутентификация пользователя; хранение его персональных предпочтений и настроек, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю», – уточнила представитель МИД.
«Печеньки – доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго», – заключила она.
Ранее Байден сообщил, что в среду утром встретился в Белом доме с Тихановской. До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен. Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
«Печеньки» из США стали своеобразным мемом после сообщений о том, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в 2014 году раздавала печенье протестующим в центре Киева. При этом сама Нуланд заявляла, что раздавала не печенье, а сэндвичи.
Захарову привела в шок реакция Франции на украинский нацизм
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Официального представителя МИД Марию Захарову привела в шок реакция Франции на активную деятельность неонацистских группировок на Украине.
«Когда в прошлом месяце французские сенаторы во главе с заместителем председателя комиссии по вопросам конституции и законодательства Сената Н.Гуле увидели в центре Киева, как под присмотром сторонников ультраправой идеологии украинских детей учат собирать автомат и призывают ехать убивать на Донбасс, думаю, у многих из них было состояние, близкое к шоку. Теперь никто из очевидцев той «ярмарки» карательного (неонацистского – прим. ВЗГЛЯД) полка «Азов» на Андреевском спуске не скажет, что разгул неонацизма на Украине – российская пропаганда. И надо отдать должное мадам Гуле, она обеспокоилась и направила запрос в Министерство Европы и иностранных дел Пятой республики. Французские дипломаты запрос не проигнорировали», – написала Захарова в Telegram.
В своем ответе французская сторона констатирует, что «неонацистские группировки на Украине есть», что, как отметила Захарова, «видимо, не особо смущает Париж», однако их «популярность» якобы «не превышает среднюю по Европе», а «антисемитские акции на Украине происходят «реже, чем в Европе». Подпись под ответом – «министр иностранных дел Ж.-И.Ле Дриан».
«Теперь шокирована уже я, потому что про батальон «Азов» давно всем известно, а про то, что в Европе еще хуже – нет (...) Детей приобщают к человеконенавистнической братоубийственной идеологии, а французские чиновники говорят, что в целом, это в порядке вещей: все в Европе так делают. И тут уже возникают вопросы не к Киеву, а к той части Европы, для которой неонацизм, выходит, не является угрозой. И вопросы эти должны задавать не в России, а в международных организациях, которые занимаются подобными проблемами, например, ОБСЕ», – указала Захарова.
Она также заявила, что абсурдно, на ее взгляд, звучит другая часть ответа министра – «якобы то, что Зеленский пришел к власти демократическим путем, доказывает отсутствие неонацизма на Украине».
«Эта часть ответа вызывает не только шок, но и смех. Хочется напомнить французским знатокам истории, что в одной из европейских стран в 30-х годах XX века один человек пришел к власти самым что ни на есть демократическим путем. Тот самый, который потом завоевал пол-Франции – об этом-то в Париже должны помнить. Трудно спорить, что при нем не было неонацизма – при нем был обыкновенный нацизм. Результат демократического отбора уничтожил миллионы людей, и, если бы его не остановил советский народ, отправив нацистскую гадину восвояси и добив ее в ее же логове, то и Франция, и вся Европа, а с ними Азия, Африка и тд были бы порабощены», – отметила представитель МИД.
Захарова подчеркнула, что «с такими познаниями собственной истории полагаться на анализ не стоит, лучше начать верить собственным глазам и законодателям: при попустительстве Запада Украина превратилась в теплицу, где пышным цветом расцвели старые нацистские идеи».
«Хотелось бы уточнить у МИД Франции: где в Европе еще есть неонацистские батальоны (про отдельные экспедиционные роты в Литве мы в курсе)? Хотелось бы уточнить у ЕС: учтена ли столь сенсационная информация Парижа при оценке ситуации с правами человека, законностью и безопасностью в отчетных документах Евросоюза?», – задалась она вопросами.
Напомним, в июне группа французских сенаторов после визита в Киев обратилась к главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану с просьбой отреагировать на деятельность неонацистских организаций на территории Украины.
Между тем в июле на Украине появилась команда по игре в стритбол под названием «Гитлеровцы». Кроме того, улицу под названием Российская в Киеве переименовали в честь боевика нацбатальона.
Украина не исключила полного прекращения транзита российского газа
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Компания «Оператор ГТС Украины» допустила сценарий полного прекращения Газпромом транзита газа в Европу и демонтажа труб для исключения такой возможности в будущем, заявил глава компании Сергей Макогон.
«Мы рассматриваем сценарий – даже если наша система будет работать, мы оставим какие-то транзитные мощности, то фактически Газпром может сам демонтировать трубы на своей территории, чтобы теоретически не допустить возможности транзита газа через территорию Украины в будущем», – пояснил Макогон в эфире «Радио НВ», передает РИА «Новости».
По его словам, объемы транспортировки газа через центральный коридор снизились, потому что Газпром перебросил основные объемы газа на северный коридор для поставок через «Северный поток – 2». Также компания закрыла несколько компрессорных станций на пути транзита через Украину в рамках оптимизации мощностей.
Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими.
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.
Зеленский поручил привести границы Украины «в боевое соответствие»
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Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу привести «в боевое соответствие» все границы страны, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов после выездного заседания Совбеза в Краматорске Донецкой области.
«На заседании были рассмотрены в режиме «секретно» отдельные вопросы реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы, принято соответствующее решение. Есть задача, которую поставил президент [Украины Владимир Зеленский]: в ближайшее время привести в боевое соответствие все наши границы», – приводит слова Данилова ТАСС.
Секретарь СНБО не уточнил подробностей поручения Зеленского. При этом Данилов сообщил, что Совет по вопросу реализации госполитики в сфере защиты государственной границы, в частности, заслушал доклад министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Ранее в пятницу Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял стратегию по вступлению страны в НАТО и противодействию России. Ранее Зеленский заявлял, что Украина устала «бесконечно оставаться в прихожей» НАТО и ЕС.
Напомним, в среду Народная милиция провозглашенной ДНР выявила танки и другую военную технику украинских силовиков в населенных пунктах в Донбассе. В минувшее воскресенье украинские силовики обстреляли подконтрольный провозглашенной Донецкой народной республике город Горловка.
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Биограф канцлера ФРГ рассказал о разговоре Путина и Меркель «на повышенных тонах»
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Канцлер Германии Ангела Меркель в 2014 году провела десятки телефонных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в связи с кризисом на Украине, лидеры говорили очень откровенно и даже переходили на повышенный тон, говорится в биографии канцлера ФРГ, изданной в Германии историком Ральфом Боллманом.
Автором объемного труда (более 800 страниц) под названием «Ангела Меркель. Канцлер и ее время» стал немецкий журналист и историк Боллман. Биография вышла в издательстве C.H.Beck, она охватывает жизнь «самой влиятельной женщины-политика в мире» с рождения до начала 2021 года, особое внимание уделено ее деятельности на посту главы германского правительства и главного европейского «кризисного менеджера», передает РИА «Новости».
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. В марте 2014 года Крым стал российским регионом после проведенного там референдума.
Меркель, как пишет биограф, совершенно не ожидала вмешательства Москвы на этом этапе, «как и большинство других западных политиков или экспертов по внешней политике». В 2014 году канцлер ФРГ «десятки раз» звонила президенту России, пресс-служба германского правительства сделала официальные заявления только по 27 беседам, отмечается в биографии. Однако Меркель не хотела лично ехать в Москву «из-за отсутствия шансов на успех; риск быть униженной Путиным казался ей слишком высоким», говорится в биографии.
«Телефонные переговоры двух лидеров в 2014 году часто носили характер дуэлей, речь шла по существу. «Путин много говорит, иногда бесконечно, гораздо больше половины времени», – сообщают служащие, прослушивавшие разговоры. В деликатных ситуациях он становится «очень эмоциональным, страстным, даже злым». Оставалось неясным, был ли это настоящий эмоциональный всплеск или простой расчет. Она отвечала более коротко, чем он, холоднее, но, по крайней мере, так же ясно по существу», – отмечается в биографии. «Они говорят друг другу все в лицо», – рассказывали сотрудники, даже если канцлер и президент и не могли видеть друг друга по телефону, возможно, это даже облегчало задачу. Эти двое открыто общались друг с другом... Другими словами, иногда они даже кричали», – пишет биограф канцлера ФРГ.
Снова и снова собеседники «приводили друг другу одни и те же аргументы, выслушивали одни и те же отговорки со стоическим терпением, ссылались на сухие формулировки в уже с большим трудом согласованных документах», подчеркивается в тексте. Автор пишет, что Меркель использовала в этих переговорах весь свой опыт общения с политическими конкурентами и тактику, принятую ей на обсуждениях планов по спасению евро.
«Борьба с такими оппонентами, как Роланд Кох или Сильвио Берлускони, подготовила ее к противостоянию с Владимиром Путиным – не по политическому содержанию, а по тактике переговоров», – говорится в биографии Меркель. Даже после того, как Меркель и Путин «научились уважать друг друга», их беседы «едва ли становились более приятными», добавляется в ней.
Посол России призвал США «проигрывать с достоинством»
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Голословные спекуляции в американских СМИ о якобы возможном употреблении допинга спортсменами Олимпийского комитета России (ОКР) вызывают недоумение и связаны со стремлением избавиться от конкуренции, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, добавив, что «проигрывать надо с достоинством».
«Эти голословные спекуляции вызывают недоумение. По данным Международного агентства допинг-тестирования, россияне находятся в числе наиболее проверяемых на этих соревнованиях спортсменов. Российские атлеты добывают медали в Токио в честной борьбе. Попытки дискредитировать их достижения продиктованы стремлением избавиться от добросовестной конкуренции, что противоречит духу олимпийского движения», – сказал Антонов, слова которого опубликованы на странице диппредставительства в Facebook.
Посол подчеркнул, что «проигрывать надо с достоинством», призвав Соединенные Штаты активизировать борьбу с запрещенными препаратами в американских спортивных лигах. «Употребление допинга – общемировая проблема. Ее решение требует усилий всех государств. США также могут сыграть в этом процессе важную роль. Например, активизировать борьбу с запрещенными препаратами в кузнице кадров американской олимпийской сборной – студенческих и профессиональных спортивных лигах, которые не следуют международным антидопинговым стандартам», – указал Антонов.
Посол подчеркнул, что в России восторгаются достижениями спортсменов ОКР. «В нелегких условиях они достойно защищают спортивную честь Родины. Превозмогая трудности, ежедневно дарят нам, своим болельщикам, радость победы, – констатировал он. – Удивляют стремлением добиться максимальных результатов. Нас переполняет гордость за то, что такие самоотверженные люди представляют нашу страну на международной арене». Антонов пожелал атлетам на Олимпиаде новых свершений.
Вы планируете следить за выступлениями российских спортсменов на Олимпиаде в Токио?
Накануне глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что мир устал от политизированной кампании Запада против мирового спорта и давления на российских спортсменов. В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова восхитилась российскими олимпийцами на фоне информационных провокаций.
На Олимпиаде в Токио произошло уже несколько скандалов с критикой российских спортсменов. Так, американский пловец Райан Мёрфи, которого обошел россиянин Евгений Рылов, предположил, что соревнование не было чистым, однако затем пояснил, что не подозревал российского спортсмена в употреблении допинга, а говорил об общей ситуации в Международной федерации плавания (FINA).
До этого журналист из Чили, обращаясь к теннисисту Даниилу Медведеву, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом. Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования.
Также американская гребчиха Меган Калмо заявила, что ей противны медали российских спортсменов, так как их команда не должна была участвовать в Олимпийских играх в Токио.
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Нафтогаз заявил о готовности Киева вести переговоры с Газпромом
Киев готов вести переговоры с Газпромом о продолжении после 2024 года транзита газа через украинскую территорию и считает неуместным диалог по данному вопросу с Германией, заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
«К сожалению, переговоров [с Россией о продлении контракта на транзит после 2024 года] нет. А переговоры с германским правительством о продлении контракта с Газпромом тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с Газпромом», – приводит ТАСС слова Витренко.
При этом, добавил Витренко, Киев настаивает на том, чтобы «параллельно, а лучше вообще до того, как начнутся переговоры с Газпромом, шли переговоры с европейскими компаниями».
«Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только Газпром, бронировали мощности. И, кстати, не после 2024 года, а сейчас», – пояснил он свою точку зрения.
Ранее Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что переговоры об увеличении транзита газа через ГТС Украины могут быть только коммерческими.
Напомним, что заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Германия также взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.
Украинцев предупредили о подорожании услуг ЖКХ на 70%
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Цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%, заявил депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире телеканала «Украина 24».
Как отметил член комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ, в начале июля из-за действий спекулянтов не действовали 52 блока ТЭС из 78 имеющихся, также не работали пять блоков АЭС, передает РИА «Новости».
Как отметил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, «несложно спрогнозировать», что в предстоящий отопительный сезон Украина может оказаться на пороге веерных отключений и существенного роста цен на энергоносители, что, в свою очередь, приведет к подорожанию коммунальных услуг.
Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. На этом фоне сообщалось, что проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимыми более 45% жителей республики. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина идет к тарифному майдану.
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Порошенко ответил на статью Путина о единстве русских и украинцев
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Бывший президент Украины Петр Порошенко опубликовал в польском издании Gazeta Wyborcza ответ на статью президента России Владимира Путина о единстве народов двух стран.
В своем ответе Порошенко пишет, что у людей в его стране нет проблем с собственной идентичностью, «мы украинская политическая нация, равноправными членами которой являются граждане разного этнического происхождения, разных конфессий и языковых сообществ», передает РИА «Новости».
По мнению экс-главы государства, украинцы обладают собственным историческим опытом, языком и политической культурой, а также «чувством причастности к европейской цивилизации».
Напомним, Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».
Он констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
После Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.
Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».
Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление Зеленского: по его мнению, в своей речи президент Украины «юлит и изворачивается», так как не имеет возможности доказать древность Украины.
Глава крымского парламента Владимир Константинов указал, что Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях.
На Украине рассказали об упущенном шансе «шантажировать весь мир»
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Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х, заявил в эфире телеканала «Украина 24» глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Кравчук, мне кажется, допустил фатальную ошибку, избавившись от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума. В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку», – объяснил он, передает РИА «Новости».
По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней «по-другому и давали деньги на обслуживание». «Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость. … Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал», – заключил депутат.
Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
В Киеве отказались от идеи говорить с Байденом «на повышенных тонах»
На Украине признали, что глава правящей фракции Давид Арахамия «погорячился» с высказыванием о том, что Зеленский будет говорить с Байденом «на повышенных тонах» из-за «Северного потока-2».
«Глава правящей фракции Давид Арахамия заявил, что Зеленский будет так говорить с Байденом из-за «Северного потока-2», – сообщили в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».
Его слова прокомментировала заместитель главы фракции Евгения Кравчук, объяснив, что это будет разговор равноправных партнеров.
«Давид у нас такой горячий парень, поэтому он так подал эту оценку. Думаю, Давид больше имел в виду, что это будет разговор равноправных партнеров», – пояснила она.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что собирается посетить США для подготовки визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, визит должен быть предметным и «с конкретными результатами».
Эксперт объяснил неспособность Украины владеть ядерным оружием
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«Украина не могла стать ядерным государством, потому что у нее нет и не было для этого необходимой инфраструктуры», – сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор в отставке Владимир Дворкин, комментируя слова политика Давида Арахамии о том, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.
«Заявления некоторых украинских политиков – чистой воды блеф и шантаж», – уверен бывший руководитель 4-го Центрального НИИ Минобороны, генерал-майор в отставке Владимир Дворкин.
По его словам, Украина не могла стать ядерным государством, потому что у нее нет и не было для этого необходимой инфраструктуры. «Она не может ни самостоятельно производить ядерные боезаряды, ни хранить их, ни производить запуск ракет дальнего действия, потому что для этого нужны специальные полигоны и трассы», – пояснил собеседник.
Дворкин напомнил, что Украина дольше всех постсоветских республик оттягивала процесс возвращения ядерного оружия СССР в Россию. «Вероятно, там рассчитывали получить какие-то выгоды. Тем не менее, были подписаны все соглашения, в соответствии с которыми Украина передала ядерное оружие в Россию и получила статус неядерного государства», – указал он.
По мнению генерал-майора, если бы Киев отказался от вывоза советского ядерного оружия, то столкнулся бы с серьезным гнетом санкций как единственная страна на тот момент, вышедшая из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). «Этих санкций экономика Украины просто не выдержала бы», – заключил Дворкин.
Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «Украина 24» заявил
, что Украина могла бы сейчас «шантажировать весь мир», если бы не отказалась от ядерного оружия в 1990-х.
По мнению политика, если бы Украина сохранила статус ядерного государства, то разговаривали бы с ней «по-другому и давали деньги на обслуживание». «Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость. Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал», – заключил депутат.
Весной украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал. Москва, Вашингтон и Лондон, в свою очередь, гарантировали ей безопасность.
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Пушков высмеял заявления Киева о встрече Байдена и Зеленского
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Сенатор Алексей Пушков в ироничной форме прокомментировал предстоящую встречу американского и украинского лидеров Джо Байдена и Владимира Зеленского.
«Перед лицом собирающегося в США грозного Зеленского у Байдена есть только один выход: еще раз перенести визит, то есть бежать прочь от его гнева. Пока Зеленский не успокоится. Иначе Байден рискует отношениями с Украиной!» – сыронизировал Пушков в своем Telegram-канале.
Представитель Совфеда выразил сожаление, что мир не увидит, как Зеленский «устроит выволочку» Байдену и заставит его «каяться» за позицию по российскому газопроводу.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».
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В Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси
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Президент Украины Владимир Зеленский причислил к «родным детям» Киевской Руси регионы, которые никогда в нее не входили, и умолчал об исконных территориях, заметил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Константинов указал, что, вероятно, «бывший шоумен (Зеленский) по-прежнему пользуется услугами писателей-юмористов», так как иначе невозможно объяснить то, «что в «дети» к Киевской Руси, которая сама себя именовала исключительно Русью или Русской землей, попали те регионы, которые никогда в состав Древнерусского государства не входили, в отличие от российских Новгорода и Смоленска, белорусского Полоцка и многих других регионов России и Белоруссии», передает РИА «Новости».
При этом, по его словам, и вовсе смешно звучит упоминание среди «детей» Крыма.
«Если уж речь идет о крещении Руси, то Крым для нее скорее не сын, а крестный отец. Одним словом, неплохо было бы президенту Украины какую-нибудь книжку почитать. Или хотя бы дочитать внимательно последнюю статью нашего президента. Глупо выглядит Зеленский», - заключил глава парламента.
Ранее Зеленский поздравил сограждан с 1033-летием Крещения Киевской Руси, указав, что якобы только Украина является наследницей одного из самых могущественных государств средневековой Европы.
Вместе с тем он вспомнил о Крыме: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство и пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров».
До этого президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы».
Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление Зеленского: по его мнению, в своей речи президент Украины «юлит и изворачивается», так как не имеет возможности доказать древность Украины.
«Не было у Украины государственности до 20-го века. И древней земли такой не было. А потому нет никаких «камней», которые бы это опровергли. Киевская Русь была, а не Украина – это и есть факт (...) А уж Крым вообще никогда ни к чему украинскому отношения не имел. Даже идеологи украинского национализма на него не претендовали», – заявил Пушков.
Украинка пожаловалась на назвавшего Харьков «исконно русским» таксиста
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Водитель такси в Харькове вступил в перепалку с пассажиркой из-за разговоров на украинском языке, а также назвал город исконно русским, сообщила участница инцидента Дарья Конох в соцсетях.
Конох, являющаяся координатором организации «Солидарная Молодежь» (организация при партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» – прим. ВЗГЛЯД), написала в Facebook, что в такси она говорила по телефону, после чего водитель спросил, почему она разговаривает на украинском, назвал бандеровкой и посоветовал «ехать в Бандерштат».
«Выслушала столько хейта по поводу украинского, что Харьков – исконно русский город, что украинский здесь навязывают, заставляют на нем говорить», – рассказала она.
Девушку также возмутили слова водителя о том, что в Донбассе нет российских войск, а украинские власти сами все выдумали, чтобы зарабатывать деньги на войне.
Ранее украинский журналист возмутился из-за русской озвучки трейлера S.T.A.L.K.E.R. 2.