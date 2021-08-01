Сделку по «Северному потоку – 2» связали со страхом США перед Китаем

Белый дом мог отказаться от санкций против «Северного потока – 2» из-за страха санкций со стороны других стран в отношении компаний США, пишут американские СМИ.

Колумнист Foreign Policy Элизабет Броу считает, что одна из причин, по которым США пошли на сделку с Германией, «связана с американскими компаниями», а не «с отсутствием симпатии к Украине». По ее мнению, в Вашингтоне опасаются, что «санкции США против компаний позволят другим странам вводить санкции против американских компаний» или приведут к тому, что компании убедят «перестать торговать в долларах».

Указывается, что санкции, которые уже применялись в отношении «Северного потока – 2», касаются, к примеру, страховщиков, а это «выходит далеко за пределы ситуации» с газопроводом, передает РИА «Новости».

«Китай уже продемонстрировал, что он не против использовать свою важную роль в глобальной экономике, чтобы назначать наказания по своему усмотрению», – отметила Броу, напомнив про «карательные» тарифы Пекина на австралийское вино и урезание импорта рыбы из Норвегии.

Броу предложила представить ситуацию, при которой компании из США выигрывают контракт на строительство объектов инфраструктуры на Тайване или получают контракт от Филиппин на военно-морские патрульные корабли. Китай мог бы ввести санкции, следуя примеру США, которые ввели санкции из-за «Северного потока – 2», хотя тот и легален по российским и немецким законам.

По мнению Броу, «если Китай начнет использовать санкции так же, как это делают Соединенные Штаты, американские компании могут вскоре узнать, что их международные активы оказались не подлежащими страхованию». А без страховок США «могут попрощаться с функционирующим частным сектором». «А если Байден не обдумал вопрос страховок, ему бы следовало сделать это, перед тем как вводить новые односторонние санкции», – говорится в материале.

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.

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