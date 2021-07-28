В Кремле не знают о планах допустить в Россию иностранные вакцины от COVID

Кремль не располагает какими-либо данными о возможности допуска в Россию иностранных вакцин от коронавируса, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «AstraZeneca пока в Россию не попадала, и у меня данных на этот счет никаких нет». Так он ответил на вопрос, может ли эта и другие вакцины появиться в России, передает ТАСС.

«Мне неизвестно об этом, лучше адресовать этот вопрос в правительственный штаб», – добавил он.

Ранее стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования комбинации российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca.

Целью исследования является «изучение безопасности и иммуногенности комбинации препаратов» для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых.

Напомним, что в феврале начались совместные испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» и препарата британско-шведской компании AstraZeneca. В декабре 2020 года глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что AstraZeneca недостаточно эффективна.

Он предложил исправить это за счет использования второго компонента российского препарата «Спутник V».

В результате Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Научно-исследовательский центр имени Гамалеи предложили компании AstraZeneca использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях вакцины AstraZeneca. AstraZeneca приняла предложение.

21 декабря 2020 года Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом. Президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.

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