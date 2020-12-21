Центр Гамалеи и AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве

Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

Речь идет о сотрудничестве и о намерениях в области профилактики коронавируса. Российский лидер Владимир Путин в режиме видеоконференции поздравил Центр Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компанию «Р-Фарм» с подписанием документов, передает РИА «Новости».

«Важно использовать все возможности международной кооперации, чтобы максимально приблизить тот момент, когда опасная инфекция будет наконец побеждена. И мне очень приятно, что российские специалисты, подтверждая свой высокий профессиональный научный уровень, уже внесли заметный вклад в эту общую задачу», – сказал Путин.

Также он отметил, что недавно на саммите G20 об этом много говорилось и практически все выступающие сошлись во мнении о необходимости объединять усилия для борьбы с коронавирусом.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это чрезвычайно важный процесс налаживания сотрудничества и взаимодействия, который подчеркивает взаимодополняемость международных усилий.

«Конечно, здесь в данном случае идет речь о том, что два топовых производителя вступают во взаимодействие с тем, чтобы значительно повысить и разнообразить возможные вакцины», – уточнил Песков.

Вакцины AZD1222 (разработана AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом) и «Спутник V» созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации.

Ранее стало известно, что англо-шведская AstraZeneca приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса.

Президент немецкого общества вирусологов Ральф Бартеншлагер сообщил, что вакцины от COVID-19 на основе аденовируса, такие как российская «Спутник V», имеют преимущества в транспортировке, поскольку не требуют длительного охлаждения, в отличие от РНК-вакцин BioNTech – Pfizer и Moderna.