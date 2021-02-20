Начались совместные испытания «Спутника V» и AstraZeneca

Разработчики «Спутника V» сообщили о начале испытаний комбинированной вакцины с британской AstraZeneca.

«Использование вакцины «Спутник V» в качестве второго компонента для вакцины AZ избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трех месяцев. Клинические испытания этого подхода уже начались», – указано в сообщении разработчиков в Twitter.

В декабре прошлого года глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V» к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca. Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата.

Сообщалось, что испытания комбинации вакцин от коронавируса – российской «Спутник V» и британской AstraZeneca – начнутся до конца февраля в Азербайджане.

Тем временем российская вакцина «Спутник V» вошла в тройку мировых вакцин против нового коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами, обогнав три вакцины из Китая.