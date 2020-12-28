Назван срок иммунитета от комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca

Комбинированная вакцина от коронавируса «Спутник V» и AstraZeneca будет давать иммунитет на два года, заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что в настоящее время к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca, центр Гамалеи предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V». Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата, передает РИА «Новости».

«То есть клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина совершенно очевидно будет, соответственно, защищать вакцинируемого не на три-четыре месяца, а, по крайней мере, на два года, хотя, безусловно, потребуется дополнительная работа, чтобы экспериментально это доказать», – заявил Гинцбург в интервью каналу «Россия 24».

При этом он отметил, что Россия будет использовать комплексную вакцину «Спутник V» для вакцинации от коронавируса россиян, комбинированный препарат с AstraZeneca пока не будут применять.

«А те страны, которые не имеют возможности самим разрабатывать и производить препарат, конечно, будут очень заинтересованы в создании такого препарата (комбинированного с AstraZeneca – прим. ВЗГЛЯД) с большим объемом выпуска. И для того, чтобы зарегистрировать на своей территории этот препарат, насколько я знаю, сейчас уже во многих странах начались или планируются начать относительно небольшие клинические испытания», – добвавил Гинцбург.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что сотрудничество российских ученых из Центра имени Гамалеи с компанией AstraZeneca позволит совершить прорыв в работе над целым рядом необходимых препаратов.

Напомним, Центр имени Гамалеи, AstraZeneca, Российский фонд прямых инвестиций и компания «Р-Фарм» приняли меморандум о сотрудничестве в сфере борьбы с коронавирусом.

В свою очередь AstraZeneca приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса.

Гинцбург заявил, что вакцина биофармацевтической компании AstraZeneca недостаточно эффективна, исправить это можно за счет второго компонента, который возьмут у российского «Спутника V».