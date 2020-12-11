Гинцбург объяснил сотрудничество с AstraZeneca по вакцине «Спутник V»

Вакцина биофармацевтической компании AstraZeneca недостаточно эффективна, исправить это можно за счет второго компонента, который возьмут у российского «Спутника V», сообщил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Двукратную надо вакцинацию делать. А у них только аденовирус сделан на основе аденовируса обезьян третьего серотипа, насколько я помню. И больше ничего нет. А у нас два различных аденовируса. Вот один из них они возьмут и посмотрят, будут использовать в качестве буста (усиления)», – пояснил Гинцбург РИА «Новости».

По его мнению, усиливать общий эффект от препарата «тем же, что используется на первом этапе вакцинации, ... не совсем хорошо, потому что на оболочку вируса вырабатываются антитела – и второй буст будет очень слабеньким».

Ранее стало известно, что одна из крупнейших в мире инновационных фармкомпаний, англо-шведская AstraZeneca приняла решение использовать один из двух компонентов российской вакцины «Спутник V» в клинических исследованиях собственной вакцины от коронавируса.

Оба препарата – «Спутник V» и AZD1222 – разработали на базе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирусы при этом лишили способности к репликации: они служат системой доставки генетического материала (антигена) в человеческие клетки.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Кроме того, скоро будет зарегистрирована третья вакцина – от Центра имени Чумакова РАН. Все зарегистрированные российские вакцины от коронавируса признаны эффективными и безопасными. В настоящее время Россия разрабатывает еще не менее десяти вакцин от коронавируса.