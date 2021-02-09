РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутник V» и AstraZeneca в Азербайджане

Испытания комбинации вакцин от коронавируса – российской «Спутник V» и британской AstraZeneca – начнутся до конца февраля в Азербайджане, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о выдаче 8 февраля разрешения Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики на проведение на территории страны клинических исследований комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины, разработанной компанией «АстраЗенека» совместно с Оксфордским университетом. Клинические испытания начнутся до конца февраля», – говорится в сообщении на сайте РФПИ.

В ходе исследований планируется оценить иммуногенность и безопасность комбинированного применения вакцины «Спутник V» и вакцины AstraZeneca. «Исследовательская программа продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев», – рассказали в РФПИ.



«Для победы над коронавирусом необходимо объединение усилий и использование самых передовых решений. (…) Мы готовы развивать сотрудничество с другими производителями, чтобы увеличивалось количество доступных и эффективных препаратов. Партнерство для клинического исследования комбинации вакцины компании «АстраЗенека» с аденовирусным вектором вакцины «Спутник V» 26-го серотипа стало первым и очень важным примером такого сотрудничества в мире», – отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик в свою добавил, что компания уже не первый год активно работает в Азербайджане.

«В 2019 году мы открыли здесь современное производство, а в 2020 зарегистрировали два препарата из нашего антиковидного портфеля – Артлегиа и Коронавир. Данное пилотное исследование очень важно для развития нового подхода в профилактике COVID-19 и позволит ведущим научным и клиническим центрам Азербайджана внести важный вклад в данное направление», – сказал он.

В декабре прошлого года глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V» к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca. Оксфордская вакцина будет двухкомпонентной, и это дает возможность поднять напряженность иммунитета, который будет возникать в результате использования этой вакцины, и продлить срок защитного действия этого препарата.

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что идея комбинированно использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и британскую AstraZeneca интересная и имеет свои преимущества.