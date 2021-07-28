«Северный поток – 2» достроен на 99%

Эксперт: Увольнения Хомчака и Авакова – звенья одной цепи

«Увольнение Руслана Хомчака с поста главы Вооружённых сил Украины стоит в одном ряду с отставкой Арсена Авакова с должности руководителя МВД», – пояснил политолог Константин Бондаренко, комментируя масштабную кадровую ротацию, осуществляемую украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Глава государства Владимир Зеленский расставляет на все главные посты не назначенцев каких-либо групп влияния, а людей, преданных лично ему и только ему. Сюда же можно отнести увольнение и главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, а также отставки в СБУ», – рассказал газете ВЗГЛЯД директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.

Аналитик рассказал, что министр обороны на Украине превратился в интенданта, который занимается лоббированием выделения бюджетных средств для армии, ее обеспечением, тогда как глава ВСУ командует непосредственно военными операциями. «На практике же деятельность Хомчака и Тарана много где пересекалась, поэтому еще одной причиной отставки стала попытка делать полномочия и борьба за влияние на бюджетные средства», – добавил эксперт.

Кроме того, он заметил, что 54-летний Хомчак и 66-летний Таран – это люди разных взглядов, что также способствовало разжиганию конфликтов. Бондаренко напомнил, что в феврале Хомчак, командующий Воздушными силами Сергей Дроздов и начальник Генерального штаба Сергей Корнийчук подали в суд на Минобороны. Военные оспаривали вынесенные в ноябре прошлого года министром обороны Андреем Тараном строгие выговоры по результатам служебного расследования.

Причины дисциплинарных взысканий и содержание служебной проверки не назывались. Корнийчук и Хомчак подали жалобы в Окружной административный суд Киева, а Дроздов – в Винницкий суд. Все трое высокопоставленных военных заявили, что отказываются выполнять ряд приказов Тарана.

«Тот скандал был просто поводом. Не будь его, нашлись бы другие «возбудители», приведшие в итоге к тому, что натянутые отношения двух генералов стали достоянием общественности и дали курс на увольнение одного из них», – пояснил аналитик.

Руслан Хомчак был уволен с поста главнокомандующего Вооруженных сил в рамках кадровых изменений в Минобороны и в секторе безопасности, заявил во вторник Зеленский. Сфера обороны должна функционировать стабильно, скоординировано, с четкой перспективой и без недоразумений между руководителями, указал президент. По его словам, ротации проводятся для улучшений в сфере обороны: от подготовки гособоронзаказа до командования военными «на передовой».

При этом, пресс-секретарь президента страны Сергей Никифоров высказался более предметно: Хомчак уволен из-за постоянных конфликтов с Тараном. По словам Никифорова, «Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализме Хомчака», но между Минобороны и ВСУ должна быть «синергия», которой пока нет.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович подтверждал ранее, что конфликт Хомчака и Тарана вызван тем, что у военачальников пересекаются полномочия, а их решения по многим вопросам противоречат друг другу. По его словам, решить этот вопрос можно, только законодательно разделив сферу влияния обеих должностей.

«Пока это не урегулировано, во главе этих ведомств можно поставить хоть лучших друзей, но через неделю они станут худшими врагами. В профильном комитете Верховной рады тоже это понимают, задача на этот год – разграничить их полномочия на законодательном уровне», – указывал Арестович.

Во вторник Хомчак был назначен на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности вместо уволенного Михаила Коваля. Хомчак пробыл на посту главы ВСУ чуть больше двух лет. Ранее он командовал группировкой украинских военных подразделений «Сектор «Б», принимавших активное участие в вооружённом конфликте в Донбассе, в частности – в боях за Иловайск. В апреле Хомчак назвал Россию «исконным врагом» Украины. Об этом говорилось в обращении главкома ВСУ, опубликованном пресс-службой Генштаба.

Что касается Валерия Залужного, то он родился в Новограде-Волынском Житомирской области в 1973 году. Окончил общевойсковой факультет Одесского высшего объединенного командного училища и Национальную академию обороны. Последние два года командовал войсками оперативного командования «Север».