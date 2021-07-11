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Названы сроки завершения строительства «Северного потока – 2»
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Работы по «Северному потоку – 2» будут завершены в конце августа, сейчас трубопровод построен на 98%, заявил глава компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг.
Варниг указал, что основной целью компании является запуск «Северного потока – 2» уже в этом году, передает ТАСС.
При этом, по словам Варнига, транзит газа через Украину будет оставаться одним из путей поставок газа в Европу и после 2024 года.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
На Украине появились запрещающие проход россиянам наклейки
В украинских магазинах появились знаки с раскрашенной в цвета российского флага свиньей, перечеркнутой красным символом, ее заметили в городе Черновцы, административном центре Черновицкой области.
Такие символы встречаются не только в этом регионе, заявил экс-депутат Рады, президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко, передает «Комсомольская правда».
Эти знаки, по всей видимости, указывают на то, что российских граждан в этих заведениях не обслуживают, отмечает издание. Снимки со схожими «украшениями» встречаются по всей Западной Украине, пояснил бывший украинский депутат.
«Такие наклейки со свиньей лепят на входных дверях разных магазинов и офисов по всему городу Черновцы. Неоднократно я публиковал фотографии такого же характера из других городов Украины. Это и есть гибридная война, в которой сеют ненависть ко всему русскому, чтобы потом убивать», – заявил бывший парламентарий.
Ранее Рада приняла закон «О коренных народах Украины», в котором русские не включены в этот перечень.
Жена президента Гаити сказала, за что его убили
Супруга покойного президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин заявила, что ее мужа убили наемники, сообщают СМИ.
«Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны», – сказала Мартин Моиз, передает РИА «Новости» со ссылкой на Haiti24.
Она добавила, что главу государства убили за то, что тот пытался провести в стране несколько проектов, в том числе организовать референдум и выборы.
Ранее Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства президента Гаити. Ранее глава национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил, что из 28 членов отряда, убившего президента Жовенеля Моиза, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. В Госдепартаменте США открестились от причастности к убийству президента Гаити. Позже в Госдепе заявили, что якобы получили обращение властей Гаити с просьбой о вводе в республику войск США.
Боррель призвал ЕС реагировать на «вакцинную дипломатию» России
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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время визита в Дубровник в Хорватии заявил о необходимости реагировать на «вакцинную дипломатию» России и Китая, сообщает Total Croatia News.
Боррель выступил с утверждением, что Москва и Пекин якобы «используют вакцины для достижения своих целей», и Брюсселю следует принять это во внимание, передает РИА «Новости».
«Эти страны продвигают во всем мире «вакцинную дипломатию», мы должны знать об этом и действовать, основываясь на этом знании», – приводит слова Борреля издание. В то же время дипломат призвал к сотрудничеству с Россией и Китаем.
Напомним, в конце июня официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад не смог справиться с пандемией коронавируса, его претензии на мировое лидерство оказались «мыльным пузырем».
«США и ЕС сами себя не в состоянии спасти, а уж о том, что они могут куда-то вести мировое сообщество, вообще речи нет», – отметила дипломат. Захарова призвала «честно и открыто сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, не замыкаться в идеологической скорлупе, ожидая манны небесной из Брюсселя или еще откуда-то».
В начале июня Захарова сообщила, что обращаются в МИД России иностранцы, которые хотели бы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ отмечал, что сотни миллионов людей по всему миру не имеют доступа к вакцинам от коронавирусной инфекции. Путин в ходе выступления на ПМЭФ поручил правительству проработать вопрос об организации платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в России. Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о готовности ведомства совместно с туроператорами оперативно провести работу по организации туров для вакцинации иностранцев от коронавируса.
Специалисты столичных медцентров рассказали газете ВЗГЛЯД, что находящиеся в Москве иностранцы могут пройти вакцинацию от коронавируса в частных клиниках, причем в некоторых случаях эта процедура будет бесплатной.
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Макгрегор сломал ногу в первом раунде и проиграл Порье
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В главном бою турнира UFC 264 в Лас-Вегасе ирландский боец MMA Конор Макгрегор сломал ногу и потерпел поражение от американца Дастина Порье.
Поединок был остановлен в конце первого раунда, когда Макгрегор сломал левую ногу. Судья присудил победу Порье, сообщает RT.
В первом раунде Конор, падая от ударов соперника, неудачно наступил на левую ногу, в результате чего он ее вывернул. После чего боец не смог продолжить поединок, поскольку доктор не позволил ему выйти на второй раунд, передает «Московский комсомолец».
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Американский боец победил техническим нокаутом, а ирландец покинул октагон на носилках. Свой проигрыш он объяснил тем, что ему не хватило соревновательной практики. Макгрегор заявил, что это не последний бой, однако ирландцу вряд ли разрешат четвертый раз драться с Порье.
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Ранее чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов заявил, что ход боя Конора Макгрегора и Дастина Порье будет зависеть от того, кто угадает с тактикой.
Первая встреча спортсменов прошла в 2014 году, тогда в первом раунде победил ирландец. Второй бой прошел в январе 2021 года, досрочную победу во втором раунде одержал американский атлет. После боя Макгрегор заявлял, что не намерен завершать спортивную карьеру.
Стало известно о пытках президента Гаити перед смертью
Президент Гаити Жовенель Моиз подвергся пыткам перед тем как погибнуть после нападения группы неизвестных, сообщил и. о. премьер-министра республики Клод Жозеф в интервью телеканалу ABC.
«Никто не мог подумать, что президент Моиз будет убит, и его будут пытать в своем доме», – приводит слова чиновника ТАСС.
Жозеф добавил, что находится в шоке как и весь народ Гаити и не знает, развернулась ли уже в правящих кругах борьба за власть. «Я не знаю ведется ли сейчас политическая борьба, Я не обращаю внимания есть она или нет, я сфокусирован на том, чтобы добиться правосудия в отношении президента Моиза», – подчеркнул и. о. премьер-министра, призвав всех дождаться результатов расследования.
Напомним, по данным полиции, из 28 членов отряда, убившего президента Гаити, 26 являются гражданами Колумбии, еще двое – гражданами США гаитянского происхождения. Москва потребовала наказать заказчиков и пособников «наглого» убийства.
В Госдепартаменте США открестились от причастности к убийству президента Гаити. Позже в американской администрации заявили, что якобы получили обращение властей Гаити с просьбой о вводе в республику войск США, однако решили пока не отправлять военных.
Верхняя палата парламента Гаити провозгласила Жозефа Ламбера временным президентом вплоть до вступления в должность следующего избранного народом главы государства. Однако Сенат Гаити отложил инаугурацию временного главы республики.
Умер избитый противниками ЛГБТ в Тбилиси журналист
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Оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава, которого избили в Тбилиси во время акций против ЛГБТ 5 июля, умер, сообщает телекомпания. Возбуждено уголовное дело.
«Телекомпания «ТВ Пирвели» выражает глубокое соболезнование в связи со смертью члена нашей команды Лексо Лашкаравы», – говорится в заявлении телекомпании.
В сюжете телекомпании отмечается, что причина смерти на данный момент неизвестна. Оператора обнаружила мертвым в квартире его мать, передает РИА «Новости».
Журналист после избиения несколько дней лечился в больнице. Позже его выписали из медучреждения, так как он пошел на поправку, сообщает ТАСС.
МВД Грузии начало расследование смерти. Уголовное дело возбуждено по статье «доведение до самоубийства» – стандартной статье УК Грузии при обнаружении тела без явных признаков насильственной смерти. Как уточнили в ведомстве, будет назначена соответствующая судебно-медицинская экспертиза. «Тут же отметим, что 5 июля сего года во время освещения митинга против «Тбилиси прайд» журналист и оператор «ТВ Пирвели» Александре Лашкарава подвергся физическому и словесному оскорблению при исполнении служебных обязанностей в офисе организации «Сирцхвилиа» на улице Ингороква», – говорится в заявлении МВД, передает Sputnik.
По данным ведомства, задержаны четыре человека за «незаконное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста с угрозой насилия», «преследование человека в связи с осуществлением им профессиональной деятельности», «организацию группового насилия и участие в нем».
Полиция Грузии в ночь на среду задержала сто радикалов, которые в течение двух дней устраивали побоища на проспекте Руставели в Тбилиси, сорвав гей-парад. Радикалы особенно охотились за журналистами. Они избили более 50 представителей СМИ. Часть пострадавших остается в больницах.
Напомним, 1 июля в Грузии началась «неделя достоинства». Тогда же в Тбилиси произошли столкновения противников и сторонников ЛГБТ, полиция задержала около 20 человек.
5 июля в Тбилиси планировалось проведение марша в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества. Тысячи сторонников традиционных ценностей с утра стали собираться на проспекте Руставели, чтобы не дать возможность провести эту акцию. Позже они переместились к зданию парламента, и там наиболее агрессивно настроенные противники ЛГБТ фактически напали на журналистов, обвинив их в поддержке представителей секс-меньшинств. Пострадали до 50 представителей СМИ.
Организаторы отменили мероприятие из соображений безопасности участников акции. В тот же день в офис ЛГБТ-организации в Тбилиси бросили взрывное устройство.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил бывшего президента республики Михаила Саакашвили в поддержке проведения в Тбилиси гей-парада.
Со дна Черного моря достали любимый катер Брежнева
В ходе военных учений Sea Breeze – 2021 американские и украинские водолазы подняли со дна Черного моря обломки затонувшего катера «Буревестник», которым пользовался бывший генсек СССР Леонид Брежнев.
Катер, который называют любимым катером Брежнева, затонул в одесском порту несколько лет назад, это препятствовало его нормальной работе, обломки «Буревестника» подняли при помощи тросов и специального оборудования, передает ТАСС.
Катер был построен еще в 1960 году, его длина – 37 метров, вес – порядка 150 тонн. У него были два дизельных двигателя, скорость судна доходила до 37 узлов.
Судно предназначалось для отдыха руководителей государства. Зимой он базировался в абхазском городе Очамчир, а летом – в Сухуми.
Учения Sea Breeze – 2021 проводились с 28 июня по 10 июля в черноморском регионе. В субботу командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа объявил о завершении учений.
В рамках учений Sea Breeze в Одесской области Украины украинские военные, военные стран НАТО и их союзников отработали «операцию по стабилизации кризисного региона». В них были задействованы пять тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран.
В Раде назвали Украину колыбелью фашизма в Европе
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за поддержку националистических настроений в стране и назвал Украину колыбелью фашизма в Европе.
Парламентарий напомнил о высказывании секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, который назвал Зеленского «первым президентом – национал-патриотом», передает РИА «Новости».
«Не удивлюсь, если они уже начали обсуждать на закрытых заседаниях СНБО создание гетто для евреев и очищение украинской земли от русских. Украина сегодня – это колыбель фашизма в Европе!» – заявил Кива.
Накануне президент Всеукраинской ассоциации трудоспособных инвалидов Алексей Журавко заявил, что в украинских магазинах появились запрещающие проход россиянам знаки в виде перечеркнутой красной линией свиньи, раскрашенной в цвета российского флага. В тот же день вице-премьер Украины Алексей Резников заявил о подготовке планов по «выдворению русских» из Крыма в случае возвращения полуострова под контроль Киева.
Напомним, 1 июля Рада приняла закон «О коренных народах Украины», в числе которых не оказалось русских. Президент России Владимир Путин заявил, что считает русский и украинский народы единым целым. Он также сравнил возможные последствия закона о коренных народах Украины с оружием массового поражения. Путин также заявил, что идея делить народы на «коренные и нет» напоминает теорию и практику нацистской Германии.
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В Тольятти объявили режим ЧС
В городе Тольятти Самарской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесного пожара, сообщили местные власти.
«В Тольятти введен режим ЧС в связи с возникновением крупного лесного пожара между Центральным районом и поселком Портовый», – сообщила администрация города в своем официальном паблике во «ВКонтакте».
В администрации добавили, что возгорание Тольяттинского лесничества произошло в субботу около 14.00.
Там пояснили, что для тушения пожара привлечена авиация, на месте создан оперативный штаб. В тушении пожара участвуют около 300 сотрудников МЧС и 44 единицы техники.
Ранее сообщалось, что в результате лесных пожаров в Челябинской области погиб один человек. За медицинской помощью обращались 18 человек, сгорело 71 строение – жилые дома и садовые домики в поселках Джабык и Запасное, в пунктах временного размещения находятся 179 человек, из них 128 – дети.
Москвичей предупредили о тропическом индексе ультрафиолета
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В Москве в воскресенье ожидается жара до 33 градусов, а также индекс ультрафиолета как на экваторе, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Погодные условия будут определяться антициклоном скандинавского происхождения. Небольшая облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 1-6 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 31-33 в Москве, плюс 29-34 в Подмосковье. Это аномальная жара, на 9-10 градусов выше положенной климатической нормы», – приводит его слова РИА «Новости».
Он отметил, что атмосферное давление будет прежним: 750 миллиметров ртутного столба.
«Очень высокий ультрафиолетовый индекс, он остается на уровне шести единиц... Обязательно нужно использовать солнцезащитные средства, избегать находиться под солнечными лучами в период максимального прогрева с 10 до 17 часов. Для нас нормальный индекс – два, максимум три единицы. А шесть – это как в Намибии, Замбии, Сингапуре. Это индекс тропической и экваториальной зоны», – уточнил синоптик.
Ранее синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов.
Заразившаяся двумя штаммами коронавируса женщина умерла в Бельгии
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В Бельгии в марте умерла заразившаяся сразу двумя штаммами коронавируса девяностолетняя женщина, свидетельствует исследование бельгийских ученых, которое будет представлено на европейском конгрессе специалистов в области клинической микробиологии и инфекционных заболеваний.
Как сообщает Agence France-Presse, женщина была госпитализирована в марте в бельгийском городе Алст. Сначала у пациентки отмечался хороший уровень кислорода в крови, однако ее состояние быстро ухудшилось, и через пять дней она умерла. Уточняется, что пациентка не была вакцинирована, передает ТАСС.
Как отметила автор исследования, молекулярный биолог Анна Ванкирберген, есть вероятность, что женщина заразилась указанными штаммами от двух разных людей. По ее мнению, феномен заражения сразу двумя штаммами, «вероятно, недооценен», его дальнейшее изучение чрезвычайно важно.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание, что Запад не смог справиться с пандемией коронавируса.
Напомним, посол Евросоюза в России Маркус Эдерер фактически предложил российскому Минздраву начать процесс взаимного признания вакцин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова посла Евросоюза в Москве хорошим сигналом, однако отметил, что нужно обсуждать, будет ли Россия признавать сертификаты о прививках других стран.
Как сообщал глава Минздрава Михаил Мурашко, эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» превышает 96%. В Сербии результаты исследования «Спутника V» назвали блестящими, оценив эффективность препарата в 97,6%.
В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи назвали «Спутник V» самой эффективной вакциной против индийского штамма COVID-19. Минздрав подтвердил эффективность «Спутника V» и «Спутника Лайт» для ревакцинации. Президент Владимир Путин назвал создание «Спутника V» триумфом российской науки.
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Пассажир задержанного рейса в Шереметьево из-за жары открыл аварийный люк
В Шереметьево пассажир рейса Москва – Анталья из-за духоты в самолете открыл аварийный выход, сообщают СМИ.
«Никак не могли «прикурить» самолет. Что-то с электроборудованием. В Шереметьево были проблемы. Соответственно не работал кондиционер. И один из пассажиров взял и дернул аварийный выход, он открылся. Открылся трап. Соответственно, мы уже никуда не летим. Задержка будет 2,5 часа», – рассказал «360» один из пассажиров, который находился на борту самолета.
Уточняется, что из-за задержки вылета люди в течение часа были вынуждены сидеть в салоне, где не работал кондиционер и было очень душно. После того, как пассажир открыл люк, вылет задержали еще больше, пассажирам пришлось просидеть на борту более двух часов.
Пассажиру, открывшему люк, грозит наказание за хулиганство.
Напомним, синоптики предупредили об усилении жары в Москве до 35 градусов.
Ранее польский портал epoznan.pl со ссылкой на очевидца написал, что пилот авиакомпании Ryanair не пускал более 30 пассажиров рейса FR6705 Познань – Одесса на борт. По данным издания, командир корабля кричал, что он – «король самолета», а также «выгонял всех вон». Немного позже авиакомпания Ryanair опровергла это сообщение.
Россияне назвали бюджет хорошего отпуска
Почти половина россиян (47,1%) считают, что для хорошего недельного отдыха семьей необходимо иметь свыше 100 тыс. рублей, более половины готовы взять кредит для оплаты отдыха, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir.
По данным исследования, около трети (30,4%) россиян склоняются к тому, что для полноценного отпуска нужно иметь в распоряжении более 150 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Еще 28,9% респондентов оценивают качественный отдых в сумму до 100 тыс. рублей. При этом лишь 12,6% опрошенных уверены, что отдохнуть неделю можно и за 50 тыс. рублей.
Более половины россиян заявили о готовности взять кредит или заем, чтобы обеспечить себе идеальный отпуск. Так, 17% участников исследования однозначно возьмут в долг у банка на отпуск, еще 40,3% скорее возьмут ссуду на отдых.
В то же время 15,7% граждан говорят, что однозначно не станут отдыхать в долг, а еще 26,9% – «скорее нет».
Ранее президент России Владимир Путин объяснил завышенные цены на внутренний туризм.
Открывший дверь самолета в Шереметьево оказался преподавателем консерватории
Мужчина, открывший в аэропорту Шереметьево аварийную дверь самолета Москва – Анталья, оказался преподавателем Московской государственной консерватории им. Чайковского.
Как уточняет «Рен ТВ», 42-летний пианист Владимир Кузнецов возмутился тем, что пассажиров держат в жарком салоне самолета, а вылет задерживается. Очевидцы сообщают, что он открыл вторую левую дверь самолета, объяснив это тем, что «ему жарко».
Ранее сообщалось, что авиакомпания «Россия» в судебном порядке планирует взыскать убытки с пассажира рейса Москва – Анталья, который открыл дверь аварийного выхода при подготовке к вылету. Следственный комитет организовал проверку после инцидента.
Москва преодолела пиковые значения по заболеваемости COVID
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В Москве наблюдается стабилизация ситуации и небольшое снижение уровня заболеваемости, преодолены пиковые значения, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости», – сказал он в интервью телеканалу «Россия-1», передает ТАСС.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Москве отмечается определенная стабилизация ситуации с коронавирусом. По ее словам, введенные ограничения и интенсивная вакцинация работают.
В июне на фоне роста случаев коронавируса мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому посещение кафе и ресторанов в Москве с 28 июня возможно только для посетителей, которые переболели коронавирусом, имеют отрицательный тест или сделали прививку. Также с 22 июня введен временный запрет на проведение массовых мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек. При этом летние кафе и веранды в Москве можно посещать без QR-кода до 1 августа. На продуктовые магазины и аптеки в Москве система QR-кодов распространяться не будет.
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