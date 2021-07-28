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Немцы предложили Украине научиться самой «зарабатывать на пропитание»
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Читатели немецкой газеты Die Zeit осудили критику в адрес Германии из-за «Северного потока – 2», заявив, что Украина должна сама «зарабатывать на пропитание» вместо того, чтобы «собирать мзду у дороги».
Новый виток дискуссии вызвала статья обозревателя издания Тео Зоммера, в которой автор назвал кампанию, развернувшуюся против «Северного потока – 2», чистым лицемерием. Многие пользователи согласились с мнением журналиста, отметив, что практически все индустриально развитые страны зависят от поставок энергоресурсов из России, передает РИА «Новости».
«Достаточно взглянуть на импорт сырья из России в ЕС, чтобы понять, что любая критика была чистым лицемерием. Россия – самое богатое сырьем государство», – написал insLot.
«Остановка строительства («Северного потока – 2») была бы безответственным шагом. Не устаю удивляться, насколько наивно ведут себя в этом деле «зеленые», – рассуждает panicameusa.
Другие комментаторы не забыли напомнить о роли США в противодействии реализации газового проекта, охарактеризовав действия Вашингтона как «экономический фашизм». «Со стороны США и Великобритании речь идет о поддержании послевоенной геостратегической доктрины, призванной сохранять экономический и политический клин между континентальной Европой и Россией», – заключил RickDeckard.
По мнению некоторых читателей, те, кто осуждал Германию за поддержку «Северного потока – 2», преследовали лишь одну цель – заставить Берлин и дальше финансировать Украину. «Теперь, правда, нам придется расплачиваться за это лицемерие, участвуя в финансировании геополитического опорного пункта США под названием Украина», – написал Mamakic.
«Я и дальше буду вынужден участвовать в получении Украиной дохода, ради которого она практически ничего не делает. … Украинцы должны устроить свою жизнь так, чтобы самим зарабатывать себе на пропитание вместо того, чтобы собирать мзду у дороги», – подытожил uhuplus.
Ранее читатели китайского портала «Гуаньча», комментируя сделку США и Германии по «Северному потоку – 2», пришли к выводу, что теперь Украина «не имеет никакой пользы и полностью брошена».
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сделку, заключенную между Вашингтоном и Берлином по газопроводу «Северный поток – 2», раскритиковали, кажется, везде, кроме Германии: в Москве, в Киеве, в Варшаве и даже в Конгрессе США, окрестив соглашение «геополитической победой» России. У всех при этом разные мотивы, но в конечном итоге Москва может считать себя в выигрыше, а позиции Байдена на родине и на Украине теперь проверят на прочность.
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Погребинский оценил согласие почти половины украинцев на единство с русскими
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«Несмотря на пропаганду, на Украине сохраняется значительное число людей, поддерживающих тезис о единстве украинцев и русских. Это важно», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Так он прокомментировал данные опросов, из которых следует, что почти половина украинцев согласны с заявлением президента России Владимира Путина о том, что «русские и украинцы — один народ».
«Эти данные коррелируют с результатами опросов, которые проводят другие социологи. Ранее более 40% опрошенных украинцев относились к России хорошо либо очень хорошо. Нынешние 41% – маркер отношения к России, а не только показатель согласия с тезисом Владимира Путина», – считает киевский политолог Михаил Погребинский.
«Если бы этот результат включал в себя мнение жителей Донбасса, то процент был бы гораздо выше. Более того, такая постановка вопроса не выглядит пропутинской или откровенно пророссийской. Далеко не все украинцы читали статью Путина, тем не менее, они считают, что русские и украинцы – очень близкие народы или даже один народ», – добавил эксперт.
«Сама Украина – не один народ, так как есть народ западной части страны и восточной. Они сильно отличаются. Я против таких определений, но важно то, что несмотря на такую сумасшедшую антироссийскую пропаганду сохраняется довольно высокий процент людей, которые поддерживают этот тезис», – указал политолог.
«И то, что 22% западных украинцев поддержали тезис Путина, говорит о многом. Действительно, там есть люди, которые голосуют не за националистические партии. Возможно, их количественно больше, чем об этом говорят в СМИ», – предположил собеседник.
«Что касается возможной реакции властей на такие результаты опроса, то нельзя исключать и нового витка украинизации. Но куда больше? Может быть, что-то такое и будет. Вопрос в том, будет ли откат текущей украинизации. Я не ожидаю такого поворота. Зеленский закусил удила и конкурирует с Порошенко и украинскими националистами в том, кто из них больший враг России. Я не думаю, что этот рейтинг остановит власти Украины от антироссийской политики. Остановить может только жесткая установка Вашингтона», – полагает Погребинский.
«Этот опрос не является угрозой для украинской власти, поэтому его результаты будут игнорироваться. 41% – это большая часть населения, но все же не большинство», – считает украинский политолог Руслан Бортник.
По его словам, «в нынешней Украине подобные вопросы воспринимаются не исторически, а политически». «Люди на самом деле отвечают на вопрос «С Россией ли мы сейчас?», – поясняет собеседник.
Эксперт отметил, что «процесс украинизации в стране продолжается по всем направлениям – история, гуманитарная политика, религия, язык». «Сложно не согласиться с тем, что украинцы и русские были одним народом. Но сегодня Украина гуманитарно, политически, экономически, социально – абсолютно не Россия, а моментами анти-Россия», – констатировал Бортник.
«Гуманитарные процессы, которые последние семь лет идут ускоренными темпами, формируют отдельный украинский народ. Этот процесс еще не завершен, но еще семь-десять лет, и на Украине будет сформирована отдельная политическая нация. Она будет кардинально отличаться от российской, и такого рода опросы будут давать абсолютно другие результаты», – прогнозирует собеседник.
Ранее стало известно, что 41% украинцев согласны с мнением президента России Владимира Путина о том, что русские и украинцы – один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. На Востоке страны, а также среди прихожан УПЦ МП с таким мнением согласны более 60%, а на Западной Украине - 22%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг».
По мнению киевского журналиста Вячеслава Чечило, такие результаты опроса являются «невиданной зрадой». «Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже выше. Или опрос – манипуляция, обоснование для нового витка украинизации», – предполагает журналист.
Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
По мнению киевского журналиста Вячеслава Чечило, такие результаты опроса являются «невиданной зрадой». «Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже выше. Или опрос – манипуляция, обоснование для нового витка украинизации», – предполагает журналист.
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Газпром отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину
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Газпром вновь отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август, следует из данных системы бронирования Regional Booking Platform.
«Оператор газотранспортной системы Украины» во вторник выставлял на аукцион дополнительные прерываемые транзитные мощности на июль (63,7 млн куб. м в сутки), они оказались полностью невостребованными, передает «Интерфакс».
У Газпрома на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м твердых мощностей забронировано дополнительно на аукционе 19 июля – всего 124 млн куб. м в сутки. В июле концерн прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.
Если аукцион на твердые мощности проходит со стопроцентной реализацией, могут быть организованы торги на прерываемые мощности (в зависимости от возможностей оператора газотранспортной системы).
Ранее в этом году Газпром не бронировал прерываемые мощности – так было с аукционами на май, июнь и даже на июль, несмотря на плановые ремонты на главных экспортных магистралях концерна: «Северный поток» и «Ямал – Европа». Но концерн не стал увеличивать бронирование украинских мощностей, а компенсировал выпадающий транзит отбором газа из хранилищ в Европе.
В Кремле прокомментировали позицию Польши по «Северному потоку – 2»
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Москва не понимает причины негативного отношения Варшавы к проекту «Северный поток – 2», который почти достроен, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания замглавы МИД Польши Марчина Пшидача.
«Мы, честно говоря, затрудняемся в понимании причин такого отношения Польши к такому важному и полезному для всей Европы проекту», – сказал представитель Кремля, отметив, что «Северный поток – 2» обязательно «внесет существенный вклад в обеспечение энергобезопасности Европы».
«Он близок к завершению», – подчеркнул Песков, передает ТАСС.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с «Польским радио» заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода «Северный поток – 2».
Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последуют «еще два тайма и серия пенальти».
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Литва призвала ЕС не говорить с Москвой без отказа России от Крыма
Нельзя говорить о саммите Россия – ЕС, пока Украина не получит контроль над Крымом, заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«С нашей точки зрения, Россия сначала должна уйти с востока Украины и вернуть Крым. Это минимум. Тогда можно говорить», – приводит его слова RT со ссылкой на Die Welt.
Ландсбергис выразил разочарование сделкой Берлина и Вашингтона по «Северному потоку – 2». Канцлер Германии Ангела Меркель, по его словам, «очень много сделала для развития Европы». Он заявил, что «восхищается ориентированной на компромисс политикой, которую проводят немцы».
«Но «Северный поток – 2» – это разрыв именно с этой политикой», – сказал Ландсбергис, упрекнув Германию в том, что она «не учла мнений своих маленьких партнеров». Он полагает, что Берлин «спровоцировал в Европе раскол на сторонников и противников проекта по строительству трубопровода».
Глава МИД Литвы утверждает, что российский газ якобы небезопасен. Он сказал, что у его страны «есть соответствующий опыт» – «трубопроводы из России сломаны уже многие годы». «Что, если под таким же предлогом будут остановлены поставки газа на Украину? Тогда нам, европейцам, останется только возмущаться. Россия же не пойдет навстречу», – заявил дипломат.
Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
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Глава Нафтогаза спрогнозировал убытки компании до 3,8 млрд долларов
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко допускает убытки компании в размере до 105 млрд гривен (примерно 3,8 млрд долларов) вместо заявленной прибыли в 12,6 млрд гривен (около 460 млн долларов) в первом квартале 2021 года, сообщила пресс-служба Нафтогаза.
«Сейчас идет дискуссия об отражении в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме они были отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства как собственника НАК до 105 млрд гривен», – сказал Витренко в интервью РБК-Украина.
По его словам, речь идет об отражении финансового состояния предприятий «Теплокоммунэнерго», которое уже на момент формирования отчетности за первый квартал не давало твердых оснований рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ.
Кроме того, Витренко обратил внимание на задолженность Нафтогаза перед ПАО «Укрнафта» за отобранный газ. «На момент составления отчетности за первый квартал 2021 года могло быть понятно, что «Укрнафта» потребует ее вернуть, и есть основания оценивать соответствующие обязательства НАК по текущей рыночной цене», – отметил глава Нафтогаза.
Витренко подчеркнул, что отчетность компании за первый квартал 2021 года, сформированная при предыдущем руководстве Нафтогаза», не была должным образом проверена аудиторами.
«Надо использовать отчетность, проверенную аудитом. Иначе реальные убытки могут превращаться в «нарисованную прибыль» из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно скорее бонус, а отражение убытков перенести на потом», – резюмировал Витренко.
Ранее Витренко выступил с утверждением, что Россия якобы «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона». Руководство «Нафтогаза Украины» полагает, что Россия прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.
Политолог: Украине придется на коленях просить Россию о транзите газа
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Из-за запуска трубопровода «Северный поток – 2» Украину ждет дефицит газа, и власти «чуть ли не коленях поползут» договариваться с Россией о транзите, заявил политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne.
По его мнению, страна может остаться без газа даже при условии сохранения транзита в объеме 15-20 млрд кубометров. Эксперт напомнил, что с 2015 года Украина покупает «мифический» европейский газ, который на самом деле представляет собой российский газ из транзитной трубы, передает РИА «Новости».
«В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает», – рассказал Корнейчук.
Политолог заключил, что при снижении Россией транзита до минимума в домах на Украине не будет газа, а также отопительного сезона.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в свою очередь выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года. Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Напомним, 21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что фраза «без меня меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
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Главнокомандующий ВС Украины Хомчак ушел в отставку
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Главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак уходит в отставку, его пост займет командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный, сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.
«С должности уходит главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак. Это решение президента. Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности в присяге, профессиональности Руслана Хомчака. Но президент хочет видеть синергию между министерством обороны и Вооруженными силами Украины. Такой синергии, к сожалению, мы не видим, наоборот – конфликты», – приводит его слова РИА «Новости».
Он сообщил, что пост главнокомандующего занял Валерий Залужный, командующий оперативного командования «Север».
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского. Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно».
Киев рассказал о работе над законом о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму
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Осенью правительство Украины планирует направить в Верховную раду законопроект о «переходном периоде» в Донбассе и Крыму, сообщил вице-премьер страны по вопросам реинтеграции так называемых оккупированных территорий Алексей Резников.
Он сообщил, что документ «почти на финализации с точки зрения рассмотрения в правительстве». После утверждения кабмином проект закона направят в Раду. Резников рассчитывает, что депутаты рассмотрят законопроект осенью.
По его словам, законопроект о переходном периоде – «фундаментальный документ, который позволит безопасно реинтегрировать временно оккупированные территории и установить доверие между людьми по обе стороны линия разграничения», пишет «РБК–Украина».
Напомним, по версии Киева, документ призван обеспечить «деоккупацию» и безопасную «реинтеграцию» территорий, которые на Украине считают «временно оккупированными».
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «три кита» политики, благодаря которой Киев надеется вернуть Крым: это принятая Советом национальной безопасности и обороны стратегия «деоккупации» и «реинтеграции»; консолидация, то есть объединение усилий всех партнеров на базе международной площадки «Крымская платформа», и синергия – «восстановление международного права» и полного украинского суверенитета над полуостровом.
Отметим, что Резников анонсировал разработку пакета законопроектов по «переходному периоду» для Донбасса в сентябре. Резников также подчеркнул, что Украина не будет прописывать в конституции особый статус Донбасса.
Почти половина украинцев назвали себя одним народом с русскими
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Почти половина украинцев (41%) признались, что «исторически и духовно» считают себя одним народом с русскими, следует из данных опроса социологической группы «Рейтинг»
Так, согласно опросу, 75% опрошенных считают Украину преемницей Киевской Руси. В то же время Россию преемницей считают только 8%, еще 9% не считают преемницей ни одну из двух стран.
Кроме того, 41% опрошенных согласились с недавним заявлением президента России Путина, что русские и украинцы – единый народ, являющийся частью «одного исторического и духовного пространства». Противоположного мнения придерживаются 55%.
Опрос был проведен 23-25 июля во всех областях Украины посредством телефонного интервью среди 2,5 тыс. граждан старше 18 лет. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.
Напомним, президент России Владимир Путин в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» заявил, что русские и украинцы – один народ, единое целое, и обвинил Запад в желании сделать Украину барьером между Европой и Россией, плацдармом против России, против чего выступили миллионы жителей на Юго-Востоке и в Крыму. За это их всех, «включая детей, записали в сепаратисты и террористы». Российский лидер констатировал, что на Украине происходит принудительная смена национальной идентичности – русских не только заставляют отречься от своих корней, но и поверить, что Россия – их враг.
Бывшая пресс-секретарь Зеленского отправила свою книгу Пескову
Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отправила экземпляр своей книги пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову, заявив, что хочет донести до него «позиции, которые важно знать об Украине».
«Дмитрий Сергеевич, решила прислать вам свою книгу «Каждый из нас президент», как от бывшего пресс-секретаря президента Украины пресс-секретарю президента России. Возможно, вам будет интересно узнать, что в мире существует не только ваша точка зрения», – сказала Мендель в видеообращении к Пескову в Instagram.
При этом на видео она подписывает соответствующую книгу. Опубликованное видео Мендель подписала: «Решила направить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине. Почему бы коллеге не почитать на досуге?».
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Ранее Зеленский назначил своим новым пресс-секретарем телеведущего Сергея Никифорова. Об увольнении Мендель СМИ сообщали еще в конце апреля. До этого в прессе говорили, что Мендель писала заявление об увольнении уже в третий раз, два из них ей не подписали.
Мендель стала пресс-секретарем украинского лидера после его победы на выборах, при этом у журналистского сообщества были к ней претензии.
Группе Green Grey запретили выступать в День независимости Украины из-за песен на русском
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Украинской рок-группе Green Grey не разрешили выступить на Дне независимости Украины из-за того, что они поют песни на русском языке, сообщил гитарист группы Андрей Яценко.
Артист рассказал в Facebook, что в мае группе поступило предложение от офиса президента выступить в НСК «Олимпийский» в честь 30-летия независимости Украины с песней «Под дождем». Музыканты начали подготовку к выступлению и обсуждали сценарий с режиссерами.
«И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украина-язычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника! Как на это реагировать?! За 30 лет независимости мы стали одной из самых титулованных групп в Украине! Мы 100% Украинский продукт! Записывали песни, снимали клипы, давали концерты, платили налоги, растили детей в Украине!! И как бы кому не хотелось, у нас Украинские паспорта и мы граждане УКРАИНЫ! Да мы поем на русском, но стоит ли отдавать (приписывать) все русскоязычное культурное наследие России?!» – написал Яценко (авторская орфография сохранена – прим. ВЗГЛЯД).
Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень обратился к регулятору с просьбой ввести санкции против шести украинских телеканалов из-за трансляции фильмов на русском языке.
С 16 июля 2021 года на Украине все фильмы должны демонстрироваться только на государственном языке. В октябре Кремень сообщал, что Украина существенно сократила количество фильмов, снятых на украинском языке. В 2019 году было снято 159 фильмов на украинском языке, что составило 30,9% от общего числа в год, в 2020 году – 34 фильма, или 11,8%.
Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что украинский язык оказался убыточным.
В Польше заявили о смирении с запуском «Северного потока – 2»
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Достройка газопровода «Северный поток – 2» – вопрос решенный, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
«В данный момент, надо это с грустью признать, этот вопрос уже, скорее, решен, если речь идет об окончании этой нитки», – сказал Мюллер в эфире третьего канала Польского радио, передает РИА «Новости».
При этом он выразил сожаление по поводу того, что Германия не присоединилась к попыткам блокировать строительство «Северного потока – 2». «К сожалению, Германия в очередной раз нарушила принципы энергетической солидарности. К сожалению, попытка блокады без европейской солидарности чрезвычайно трудная», – сказал представитель польского правительства.
Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач в беседе с «Польским радио» заявил, что Варшава пыталась затормозить строительство газопровода «Северный поток – 2».
Перед этим глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины. По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последуют «еще два тайма и серия пенальти».
Эксперт: Православие способно остановить превращение Украины в «Анти-Россию»
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За спиной у нашей православной церкви, которая находится в каноническом единстве с Москвой, стоят миллионы жителей Украины. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД украинский академик Петр Толочко, комментируя многотысячный крестный ход, который состоялся в Киеве по случаю 1033-летия Крещения Руси.
«Я своими глазами не видел крестного хода, но знаю, что возглавил его митрополит Онуфрий. Мне даже сказали, что принимали участие сотни тысяч верующих – предположительно 350 тысяч. Крестный ход показал: Украинская православная церковь (УПЦ), которая находится в каноническом единстве с Москвой, остается по-прежнему верной традициям нашей общей истории. Она ведет свою родословную от церкви, основанной еще Владимиром Святым после крещения Руси в 988 году», – сказал 83-летний академик НАН Украины, почетный директор Института археологии НАН Украины Петр Толочко.
«Сегодня эта церковь остается одной из нравственных опор нашего нормального доброго отношения к России, которую она тоже чтит и уважает. Но не надо обманываться. Сегодня Украинская православная церковь – уже не единственная. Есть еще ПЦУ, которую учредил на Украине стамбульский патриарх Варфоломей. Есть еще структура Филарета. Так что православного единства больше нет», – посетовал академик.
«За спиной УПЦ стоит лишь часть Украины, часть православных, которые исповедуют традиционное отношение к нашей общей истории. Я не знаю, сколько их. Наверное, миллионы. Но это не вся Украина, не весь народ. Поэтому нужно дорожить хотя бы этим, нужно по возможности содействовать этой церкви, ее стремлению сохранить наше единство и как-то развернуть вспять процесс отчуждения, процесс вражды, процесс создания из Украины «Анти-России». Может быть, действительно сейчас вся надежда на Украинскую православную церковь в этом деле. Вот почему надо разумно распорядиться этим нашим ресурсом», – призвал Толочко.
Во вторник тысячи паломников изо всех регионов Украины приняли участие в молебне и крестном ходе в Киеве по случаю 1033-летия Крещения Руси и дня памяти святого князя Владимира, сообщил ТАСС. Мероприятие организовала каноническая Украинская православная церковь (УПЦ), Московского патриархата.
По данным главы Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополита Климента, крестный ход в Киеве посетили 350 тысяч человек. Киевская полиция сообщает о меньшем, хотя также внушительном числе участников – около 55 тыс. человек. На улицах присутствовали сотрудники всех полицейских подразделений украинской столицы, а также бойцы Нацгвардии, передает киевский портал «Корреспондент».
Верующие УПЦ от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры прошли со специально привезенными для Крестного хода чудотворными иконами: Почаевской, Зимненской, Касперовской и Любечской. Вечером проходит всенощное бдение на площади перед Успенским собором Печерской лавры.
28 июля отмечается День крещения Руси, которое состоялось в 988 году. В православном церковном календаре это день памяти святого равноапостольного князя Владимира (960-1015). С 2010 года праздник стал государственной памятной датой в России. В Москве из-за эпидемиологических ограничений в этом году крестный ход проводиться не будет, но в полдень во всех храмах Русской православной церкви звонили колокола, прошли торжественные богослужения.
День крещения Руси будет также широко отмечаться в Белоруссии, в других странах СНГ и дальнего зарубежья, сообщил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
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Зеленский заявил о готовности к переговорам в нормандском формате
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам по урегулированию в Донбассе в нормандском формате (Германия, Россия, Украина и Франция) и добавил, что их проведение зависит от Москвы.
«Еще раз подтверждаю готовность к переговорам в нормандском формате. Считаю, что встреча будет, все зависит от России. И не надо нам перебрасывать этот мяч (о затягивании встречи по вине Киева) от тех или иных источников российских медиа», – сказал президент Украины, передает ТАСС.
В мае замглавы МИД Андрей Руденко заявил, что Москва готова принять участие в новых переговорах в нормандском формате, если предложат значимую повестку дня.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в урегулировании ситуации в Донбассе. При этом он не исключил, что возможен еще один формат переговоров по урегулированию в Донбассе, который будет работать параллельно с «нормандским форматом».
Тем временем республики Донбасса внезапно пригласили США в нормандский формат. Полпред ЛНР Родион Мирошник уточнил, что к такой инициативе Донецк и Луганск подтолкнули итоги саммита в Женеве. В самопровозглашенных республиках полагают, что Вашингтон может заставить Киев начать исполнять Минские соглашения и вступить в диалог с ЛДНР.
Германия выразила готовность к консультациям с Киевом по «Северному потоку – 2»
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Германия готова провести консультации по вопросу строительства газопровода «Северный поток –2», которые инициировала Украина, заявил уполномоченный МИД Германии по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Маттиас Люттенберг на встрече с заместителем главы офиса президента Украины Игорем Жовквой.
В сообщении офиса украинского президента говорится, что «уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности германской стороны к проведению консультации относительно «Северного потока – 2», которую инициировало наше государство», передает ТАСС.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сделка США и Германии не удовлетворила Киев, так как не решает вопрос безопасности Украины.
По его словам, соглашение США и Германии не остановит Киев в борьбе против российского газопровода, «игра не завершилась», далее последует «еще два тайма и серия пенальти».
Глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасение, что Россия прекратит транзит газа через Украину после 2024 года.
Киев и Варшава договорились продолжить противодействие проекту с целью помешать запуску газопровода.
Напомним, 21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.
В частности, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал России в энергетическом секторе, если Россия попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.
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