В США объяснили нежелание Байдена вводить санкции против Путина США заявили о перехвате рекордного числа российских военных самолетов у Аляски 28 июля 2021, 04:10

В 2020 году у Аляски перехватили рекордное со времен холодной войны число российских военных самолетов, заявил замглавы штаба ВВС США генерал Клинтон Хайноут. Он заявил, что из-за потепления климата в Арктике «растет активность» в регионе, причем «не все проявления этой активности безобидны». По его словам, в 2020 году США «перехватили больше российских военных самолетов рядом с Аляской, чем когда-либо со времен холодной войны». Как заявил генерал, в связи с новой ситуацией американским ВВС пришлось сосредоточиться на Арктике, чтобы «конкурировать» и при необходимости «давать отпор военному соперничеству», которое «сейчас наблюдается» в регионе, передает РИА «Новости». Напомним, президент США Джо Байден заявил, что изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт заявила, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». Политолог-американист Дмитрий Дробницкий, комментируя беседу Владимира Путина и Джона Керри, посвященную Арктике, назвал газете ВЗЛЯД ключевые разногласия США и России по Арктике.

Российская гимнастка резко раскритиковала США 27 июля 2021, 08:54

Российская гимнастка Каролина Севастьянова ответила на вопрос подписчика о том, как она относится к Соединенным Штатам. «Скажу так: мне США не нравятся от слова совсем. Ни политикой, ни мировоззрением, ни тем, что они несут в массы. Особенно плохо то, что они делают с современным обществом и неокрепшими умами детей и подростков. Жить там я бы точно не хотела и не хочу», – написала спортсменка в сторис в Instagram. Севастьянова завершила спортивную карьеру после победы на олимпийских играх в 2012 году. Также 26-летняя гимнастка имеет победы в двух дисциплинах на чемпионате Европы. Закупленные Украиной БПЛА Bayraktar назвали прямой угрозой гражданам России 27 июля 2021, 11:32

Россия не может оставить без внимания поставку Украине турецких ударных беспилотников Bayraktar, поскольку даже несколько десятков таких машин представляют угрозу жителям Донбасса, многие из которых являются гражданами России, заявил директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. «Закупка Украиной «Байрактаров» связана прежде всего с идеей Киева использовать их против республик Донбасса. В случае, если украинские военнослужащие будут должным образом обучены их применению, то даже несколько десятков таких ударных дронов будут представлять угрозу безопасности жителей ДНР и ЛНР, многие из которых являются гражданами России. Очевидно, что мы не можем спокойно реагировать на эти поставки, так как безопасность наших граждан является предметом первостепенного внимания для Москвы», – сказал Коротченко, передает РИА «Новости». Эксперт отметил, что эффективность этих беспилотников была подтверждена в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. По мнению Коротченко, именно «Байрактары» стали одним из решающих факторов успеха азербайджанской армии. «Данный опыт не мог быть не принят во внимание в Киеве», – добавил Коротченко. Ранее профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал в интервью «Ленте.ру» призвал Москву смириться с тем, что Анкара будет и дальше развивать связи с Киевом. По его словам, из-за поставок пары десятков турецких беспилотников Украина не станет превосходить Россию в военной мощи, а потому это не должно повлиять на отношения Турции и России. В начале апреля ведущий производитель турецких беспилотников Bayraktar заявил, что Украина уже закупила их комплексы. В Москве отметили, что это не вызывает радости, однако министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заверил, что сделка не направлена против России. Кроме того, Киев сотрудничает с Анкарой и в создании кораблей. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в Турции заложили корпус корвета, который планируется достроить на украинской верфи к концу 2023 года. По мнению экспертов, речь идет о корветах класса «Ада». В ВМС Турции сейчас четыре корабля этого проекта. Летчик описал сценарий боя между Checkmate и F-35 27 июля 2021, 12:53

Летчик-испытатель Анатолий Кнышев описал возможный сценарий боя между российским легким тактическим самолетом (ЛТС) Checkmate (Су-75) и американским истребителем пятого поколения F-35. «Насколько мне известно, в концепции модернизированного F-35 американцы потихоньку ослабили требование к сверхманевренности своей машины, делая главный упор на общей динамичности боевой системы истребителя. А у российского Су-75 наоборот – сверхманевренность поставлена во главу угла. Следовательно, здесь «Шах и Мат» получает очень важное преимущество в воздушном бою», – заявил Кнышев «Комсомольской правде». По его словам, хотя истребитель F-35 может летать под углом атаки в 50 градусов, он не способен при этом на боевой разворот, а Су-75 способен, что гарантирует ему преимущество. Летчик также напомнил, что бортовое оборудование российского самолета может атаковать шесть и отслеживать до 30 воздушных целей. Противник в этом уступает. Кроме того, дальность радара у Су-75 будет выше, что позволит быстрее обнаружить противника. Кнышев напомнил, что «Шах и мат» будет оснащен элементами искусственного интеллекта, которые подсказывают алгоритм действий в бою. «Вам, конечно, хочется услышать от меня: «Я американца уделаю!» Нет, я так не скажу. Я скажу лишь, что бой будет вестись примерно равными боевыми машинами, а исход будет зависеть от умения летчика выжать из своего самолета максимум. Ну а тут, как в известной песне: «Или я его, или он меня», – заключил Кнышев. Новый российский легкий истребитель Checkmate сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет. В США заявили о непричастности Москвы к кибератакам с территории России 27 июля 2021, 18:20 Текст: Алексей Дегтярев

Россия лидирует в списке стран, с территории которых проводятся кибератаки на США, но Вашингтон не считает причастным российское руководство, заявил заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг. «Безусловно, первое место в этом списке занимает Россия. Я не стал бы утверждать, что правительство России стоит за этими атаками, но мы действительно полагаем, что (российские власти) не делают того, что могли бы, для их прекращения», – сказал Даунинг в сенате, передает РИА «Новости». Ранее Вашингтон обвинял «связанных с министерством государственной безопасности КНР злоумышленников» в кибератаке через уязвимость в программном обеспечении Exchange Server корпорации Microsoft. ЕС также заявлял, что Китай провел кибератаку с помощью уязвимости в Exchange Server. Напомним, президенты России Владимир Путин и США Джо Байден обсуждали продолжающиеся атаки с использованием программ-вымогателей со стороны преступников, якобы базирующихся в России, которые затронули Соединенные Штаты и другие страны. По словам Байдена, разговор с российским лидером «прошел хорошо». в Кремле отмечали, что Путин указал Байдену на отсутствие обращений от компетентных ведомств США по кибербезопасности за последний месяц, несмотря на готовность России к совместному пресечению криминальных проявлений в информационном пространстве. Китайцев восхитили корабли на параде ВМФ России 27 июля 2021, 09:38

Пользователи китайского сайта «Гуанча» выразили восхищение российскими военными кораблями, принявшими участие в параде в Санкт-Петербурге в честь Дня Военно-морского флота России. Большинство читателей выразили восхищение российскими военными кораблями, заявив, что китайские судна «потерялись бы на фоне таких гигантов». «Любой крупный надводный корабль – это уже какая-то сила! Русские действительно неплохи», – написал один из них, передает РИА «Новости». «124-метровый корабль создает впечатление 421-метрового», – выразил мнение другой. Один из комментаторов сравнил российский крейсер с китайским и пришел к выводу, что Поднебесной почти удалось достичь уровня России. Некоторые читатели выразили сожаление из-за того, что на параде в Санкт-Петербурге не были представлены китайские ВМС. «Почему мы не отправили корабль для участия? Это очень странно!» –задался вопросом guan_15563825741299. «Жалко, что нам слишком далеко плыть, чтобы поучаствовать в параде», – добавил другой пользователь. В параде, посвященном 325-летию создания российского флота, приняли участие военные моряки Балтийского, Черноморского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии и военно-морской базы в Сирии. Байден заявил о попытках России вмешаться в выборы–2022 в США 27 июля 2021, 23:27

Глава американского государства Джо Байден утверждает, что Россия якобы пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Как сообщил пресс-пул Белого дома, Байден считает, что дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. Президент США ссылается на данные разведки, согласно которым российская сторона якобы распространяет ложные сведения и пытается повлиять на предстоящее голосование, передает ТАСС. Говоря о саммите с президентом России Владимиром Путиным, Байден заявил, что у главы российского государства в распоряжении только ядерное оружие и нефть. Байден во вторник посетил офис директора разведки, где обратился к разведсообществу. «Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит, – приводит РИА «Новости» слова президента США. – Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней». «Какая у них сейчас экономика? Восьмая из самых маленьких в мире?» – сказал Байден. Затем он тут же поправился: «(Восьмая) из самых больших в мире?». Кроме того, Байден заявил, что кибератаки однажды могут спровоцировать «войну со стрельбой». Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал фейком и неправдой публикацию издания Guardian о том, что власти России в 2016 году якобы договаривались о поддержке Дональда Трампа. Песков также назвал «отличным бульварным чтивом» предположение о том, что Москва договаривалась о поддержке Трампа. В МИД рассказали об ожиданиях от встречи с США по стратегической стабильности 27 июля 2021, 11:44

Москва передала Вашингтону предложения по повестке дня переговоров по стратегической стабильности, но не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Мы им уже передали на бумаге (предложения) и в процессе подготовки к встрече высказывали ряд соображений дополнительных, в том числе относительно того, какой должна быть повестка дня предстоящей работы», – сказал Рябков, передает РИА «Новости». Он добавил, что не во всем подходы сторон совпадают. «Это очевидно и понятно, но встреча для того и проводится, чтобы запустить процесс и углубленно проанализировать то, где у нас есть расхождения, и попробовать нащупать направления для совместной работы, где есть некоторая перспектива», – добавил замминистра. По его словам, Россия надеется на встрече в Женеве по стратегической стабильности понять, насколько серьезен настрой США в плане налаживания диалога с Москвой по этому вопросу. «Это первая установочная встреча, где мы должны понять, насколько серьезный настрой коллег из США в плане налаживания сконцентрированного, энергичного диалога по стратстабильности, как о том условились президенты. То, что мы слышали до сегодняшнего дня, в принципе изучено нами со всем вниманием, но однозначных выводов или ответов на тот вопрос, о котором я только что сказал, мы не делаем. Может быть все», – отметил Рябков. Он подчеркнул, что не ожидает, что делегации после переговоров в Женеве «разойдутся». «Я думаю, некое продолжение последует, но насколько предстоящее завтра мероприятие позволит продвинуться вперед, большой вопрос. Я бы не стал завышать планку ожиданий сейчас», – добавил замминистра. Переговоры России и США по стратегической стабильности пройдут в Женеве 28 июля. Ранее Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Бонни Дженкинс на должность заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. Предполагается, что Дженкинс возглавит американскую делегацию на переговорах с Россией по стратегической стабильности. Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. В Кремле прокомментировали уход США из Ирака 27 июля 2021, 13:00

Кремль будет мониторить ситуацию в Ираке, так как не хотелось бы, чтобы к потенциалу нестабильности в регионе добавилась бы еще одна территория, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря об уходе США из Ирака. «Безусловно, это ситуация, которая заслуживает повышенного внимания. Там ситуация чуть-чуть другая в Ираке, потому что остается, по всей видимости, немалое количество так называемых военных советников. Они будут продолжать работать в Ираке. Поэтому, конечно, будем мониторить», – ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле могут оценить вывод военных США из Ирака и видят ли в этом риски, передает РИА «Новости». По его словам, «сейчас пока рано предвосхищать как-то события. Но, конечно, не хотелось бы, чтобы в целом к региональному потенциалу нестабильности добавилась еще одна территория. Поэтому нужно смотреть внимательно». «Здесь были же ранее заявления представителей Соединенных Штатов, администрации президента о том, что рано или поздно нужно будет уходить из Ирака. Поэтому это не совсем новость», – отметил он. Отвечая на реплику о том, что после вывода американских войск из Афганистана пресс-секретарь президента отмечал дестабилизацию в регионе, Песков заявил, что «ситуация в Ираке и в Афганистане разная». «Очевидно, что, скажем так, она совсем разная. И, наверное, вряд ли можно здесь проводить какие-то параллели. Но еще раз повторяю, нам всем хотелось бы, чтобы общий конфликтный потенциал в регионе не прирастал какими-то новыми эпизодами», – ответил Песков на вопрос о том, приветствует ли президент России такое решение. Он также указал, что в Кремле заинтересованы и нацелены на продолжение контактов с руководством Ирака. «Прежде всего мы, конечно, нацелены на продолжение контактов и на развитие наших взаимоотношений с иракским правительством, с руководством Ирака. Мы заинтересованы», – ответил Песков. Ранее президент США Джо Байден в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Каземи в Белом доме заявил, что США не будут участвовать в каких-либо военных миссиях в Ираке. Он отметил, что дальнейшее сотрудничество с республикой сосредоточится на тренировке иракских сил и борьбе с ИГ. Китайские ученые занялись повышающим скорость гиперзвуковых ракет лазером 27 июля 2021, 13:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Ученые из Университета космической инженерии в КНР работают над созданием лазерного устройства для повышения скорости гиперзвуковых самолетов и ракет. Как пишет китайский информационный портал «Ванъи», при движении с гиперзвуковой скоростью ракеты и самолеты сталкиваются с большим сопротивлением воздуха, что увеличивает расход топлива для поддержания необходимой скорости, а также снижает уровень безопасности полета. Для решения этой проблемы экспертная группа из Университета космической инженерии разработала мощную лазерную пушку, которая устанавливается на головку ракеты или гиперзвуковой самолет. Цель лазера – молекулы воздуха перед ним. По расчетам исследователей, устройство может снизить сопротивление воздуха на 70% и более, передает РИА «Новости». Команда китайских ученых считает, что их лазерное энергетическое устройство создаст плазменное облако в форме капли, которое мгновенно распадется на две части. Эти меньшие облака будут вращаться в противоположных направлениях и создавать передний ветер перед гиперзвуковым оружием или самолетом, что снизит сопротивление воздуха. Прежде главная проблема применения подобных технологий заключалась в размерах лазерной установки. Она должна быть небольшого размера, чтобы ее можно было установить на самолет или ракету. По словам китайских ученых, сегодня уже существуют методы уменьшения размеров лазерных установок. Ранее США испугались роста гиперзвуковых возможностей армии Китая. США объявили о «драматическом» запуске конкуренции в Арктике 28 июля 2021, 01:28

Изменение климата в Арктике привело к борьбе за ресурсы региона, заявил президент США Джо Байден. По его словам, «теплеющая Арктика драматическим образом запускает конкуренцию за ресурсы, которые некогда было трудно извлечь», передает ТАСС. Помощник заместителя министра ВВС США по международным делам Келли Сиболт считает, что у США и России «есть общие интересы в Арктике». Она сказала, что ей известно о желании Москвы «обсуждать в той или иной форме вопросы безопасности в Арктике», но Сиболт «не думает, что это произойдет скоро». Она «не исключала» бы таких переговоров в «долгосрочной перспективе», но «перед этим отношения между странами в целом должны значительно улучшиться». Сиболт подчеркнула, что «стратегические соперники» США «наращивают присутствие в Арктике». При этом она «не считает иррациональным» то, что это делает и Россия, у которой есть «большой стратегический интерес» в разработке газовых месторождений в регионе. Однако Сиболт считает немыслимыми заявления о том, что Китай является «приарктическим государством». Она заявила, что «не видит этого на карте». По ее мнению, Пекин хочет «придать легитимности своей роли в Арктике». «Честно говоря, это та сфера, в которой нам, возможно, нужно работать со всеми арктическими государствами для обеспечения защиты наши общих интересов», – заявила она. Напомним, президент России Владимир Путин после переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что опасения из-за якобы милитаризации Арктики не имеют под собой никаких оснований, так как российская сторона лишь «восстанавливает утраченную, разрушенную когда-то напрочь инфраструктуру», причем не только военную. Военные инженеры применили роботов на крупномасштабных учениях в ЗВО 27 июля 2021, 10:19

Масштабные учения инженерных войск с применением военных роботов пройдут на 12 полигонах Западного военного округа (ЗВО), сообщили в Минобороны. «На 12 полигонах Западного военного округа, а также на участке реки Оки под руководством начальника инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого стартовали специальные учения инженерных войск», – передает ТАСС сообщение ведомства. Как уточняется, военные инженеры в ходе выполнения задач применят робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14». «Учения проводятся в рамках подготовки к совместному стратегическому учению (ССУ) «Запад-2021» и пройдут на полигонах в Нижегородской, Владимирской, Калининградской, Ленинградской, Воронежской и Московской областях и продлятся до 30 июля», – уточнили в Минобороны.

Всего в учениях принимают участие более 8 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 1,5 тыс. единиц военной техники. Ранее в России создали самостоятельно воюющих боевых роботов. В Кремле заявили о выполнении женевских договоренностей Путина и Байдена 27 июля 2021, 13:35 Текст: Наталья Ануфриева

В Кремле считают, что женевские договоренности президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена выполняются, процесс пошел, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Песков заявил, что договоренности «в определенной степени выполняются, (...) процесс пошел», однако «это очень сложный процесс, поэтому пока о надеждах говорить было бы преждевременно», но главное, что «идут контакты», передает РИА «Новости». «Вы знаете, что субстанция чрезвычайно сложная. Есть контакты по вопросам кибербезопасности, контакты по стратстабильности – все это идет во исполнение тех договоренностей, которые были в Женеве достигнуты», – добавил представитель Кремля. Ранее Москва передала Вашингтону предложения по повестке дня переговоров по стратегической стабильности, но не завышает планку ожиданий от предстоящей встречи. Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Посол в Вашингтоне заявил о потенциале развития прямых связей между регионами США и России 27 июля 2021, 17:55 Текст: Елена Мирошниченко

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Москва в условиях «отягощенного» межправительственного диалога с США считает необходимым налаживать региональные связи между странами. «Тяжело переоценить тот значительный стабилизирующий потенциал, который кроется в прямых межрегиональных связях. В условиях, когда межправительственный диалог отягощен, отдельные американские штаты и субъекты РФ могут с большей легкостью находить точки соприкосновения. Опираться на приоритеты внутреннего развития, которые схожи для тихоокеанского измерения», – сказал Антонов на открытии 26-го ежегодного заседании Российско-Американского Тихоокеанского партнерства (РАТОП), сообщает РИА «Новости». Антонов также указал на востребованность в текущих условиях обмена опытом между Россией и США в вопросе борьбы с коронавирусом. «Победить пандемию можно только сообща», – заявил он. Ранее Антонов заявил, что зафиксированные в заявлении США и Германии по проекту «Северный поток – 2» угрозы санкций и обвинения в адрес России в «злонамеренной» деятельности не имеют под собой оснований, Москва не приемлет такую риторику. В учениях на границе с Афганистаном примут участие более 1,5 тыс. военных трех стран 27 июля 2021, 14:05 Текст: Дмитрий Зубарев

Более 1,5 тыс. военнослужащих России, Таджикистана и Узбекистана примут участие в учениях на полигоне Харб-Майдон в 20 км от Афганистана, которые пройдут с 5 по 10 августа, говорится в сообщении Центрального военного округа. «Всего в тактических действиях от трех стран будет привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих и задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники», – передает ТАСС сообщение ЦВО. Ранее российские танкисты выдвинулись к границе Афганистана. Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. Движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город Афганистана. Талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан. Байден назвал Россию и Китай возможными «смертельными соперниками» США 28 июля 2021, 00:57 Текст: Антон Антонов

В будущем Россия и Китай, которые сейчас являются соперниками США, могут стать «смертельными соперниками», заявил глава американского государства Джо Байден. Он сказал, что «мир меняется значительно», но США работают «с партнерами и союзниками» для сохранения «технологических преимуществ, укрепления цепей поставок». США и союзники стремятся «обеспечивать, чтобы правила, которые регламентируют технологии, поддерживали демократию, а не автократию», сказал Байден. Однако он подчеркнул, что необходимо работать и «в сотрудничестве с такими странами, как Китай и Россия, которые являются соперниками» США, «возможно, смертельными соперниками в будущем». В частности, такая работа возможна в сфере борьбы против изменения климата, которое «форсирует нестабильность» в США и в мире. «Это важно. Это стратегический вопрос, а также вопрос окружающей среды», – приводит его слова ТАСС. При этом, как полагает Байден, китайский лидер Си Цзиньпин «совершенно серьезно настроен на то, чтобы превратить свою страну в самую могущественную военную силу в мире, а также в крупнейшую экономику мира» к середине 2040-х годов. Напомним, Байден утверждает, что Россия якобы пытается вмешиваться в ход промежуточных выборов, которые состоятся в США в 2022 году. Президент США ссылается на данные разведки, согласно которым российская сторона распространяет ложные сведения и пытается повлиять на предстоящее голосование.