Пандемия привела к падению рейтингов мировых политиков

Полтора года пандемии коронавируса привели к снижению рейтингов политиков в большинстве стран мира. При этом значительный удар был нанесен по популярности как власти, так и оппозиции, говорится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Пандемия и доверие – о мировой динамике политических рейтингов и волн COVID-19». Как отмечается в документе, который имеется в распоряжении газеты ВЗГЛЯД, для первых месяцев 2020 года был характерен общественный запрос на жесткие меры, призванные предотвратить распространение COVID-19. Однако за полтора года жизни в условиях ограничений ситуация претерпела изменения. «Общественная мобилизация сменилась усталостью как от локдаунов, так и от того, что жесткость ограничительных мер слабо коррелирует с заболеваемостью, и их усиление не обязательно повлечет сокращение числа заболевших COVID-19», – отмечается в документе. Еще одним фактором стала усталость от самой пандемии и потока однообразных «плохих новостей». «Рост заболеваемости провоцирует увеличение числа негативных сообщений в СМИ и поддерживает чувство тревоги среди граждан, а также становится источником протестных настроений и недовольства властями, которые, по мнению одних избирателей, демонстрируют свою неспособность справиться с проблемой, а по мнению других – «нагнетают», «манипулируют» и «преувеличивают опасность», – следует из доклада. «В результате после почти полутора лет пандемии, власть оказывается под шквалом критики как со стороны ковид-скептиков, отрицающих саму необходимость ограничений, так и со стороны ковид-лоялистов, для которых любые ограничения оказываются недостаточными. Это приводит к повсеместному падению популярности политиков и общему снижению доверия к ним. Снижение доверия населения касается не только властей, но и оппозиции. Граждане понимают, что оппозиционные политические силы имеют еще меньше ресурсов для противостояния пандемии и ее последствиям, а смена власти в период кризиса может привести к усилению нестабильности в обществе», – отмечают эксперты. При этом практика показывает, что социальный протест в большей степени связан с уровнем заболеваемости. Первые месяцы пандемии отличались общественной мобилизацией и сплочением вокруг действующих политических лидеров на фоне ожиданий массовой вакцинации и снижения заражения COVID-19. Однако вакцинация в странах Западной Европы и США не предотвратила распространение вируса, поставив под сомнение скорое окончание пандемии. «Этот фактор, в сочетании с новой волной заболеваемости, приводит к разочарованию в действиях политиков и их способности предотвратить эпидемическую угрозу. При этом можно с уверенностью прогнозировать восстановление рейтингов при снижении количества заболевших и – соответственно – общественной тревожности, а также градуса ковид-истерии СМИ», – указывается докладе. Так, заметные изменения произошли в Германии, где в апреле рейтинг правящего блока ХДС/ХСС упал до рекордных 23%1, что совпало с новой волной заболеваемости и введением дополнительных мер безопасности. Во Франции период повышенной заболеваемости в апреле, когда средний прирост превышал 30 тыс. человек, также привел к снижению популярности президента Эммануэля Макрона. Уровень одобрения его деятельности с 40% в январе снизился до 33%, а неодобрения – вырос с 58% до 63%. В Греции наблюдается схожая картина. Правящая партия «Новая демократия» переживала взрыв популярности весной-летом 2020 года, когда ее рейтинг превышал 52% на фоне первых ограничительных мер и минимальной заболеваемости, которая, казалось, стала успехом властей. Но резкий рост числа заболевших в октябре снизил поддержку партии: к середине июля 2021 года ее популярность упала до 41,7%. В Нидерландах рейтинг «Народной партии за свободу и демократию», набравшей на последних выборах большинство мест в парламенте, значительно снизился в апреле во время затяжной волны COVID-19, которая к тому времени длилась более полугода. В начале апреля рейтинг партии составлял 28% – это худший результат за весь предыдущий год, в течение которого он не опускался ниже 30%, а в июне 2020 года деятельность партии поддерживали 45% респондентов. В Великобритании уровень одобрения деятельности премьера Бориса Джонсона в мае 2021 года составлял 48% – самый высокий результат с апреля-мая 2020 года. Однако в июне прирост случаев коронавируса резко увеличился, и одновременно с этим упала поддержка Джонсона среди избирателей, достигнув 34% к середине июля. Примечательно, что снижение доверия населения касается не только властей, но и оппозиции. Население, уставшее от постоянного страха, приходит к пониманию, что ни одна из политических сил не имеет готового рецепта спасения от пандемии, а смена власти в период кризиса может привести к усилению нестабильности в обществе. Так, в Португалии, поддержка премьера за последние четыре месяца упала на 20%, при этом оппозиция за то же время растеряла 11% своего рейтинга. Также к весне 2021 года, менее чем за полгода, рейтинг правящей венгерской партии «Фидес» упал с 56% до 44%, но и популярность объединенной оппозиции страны снизилась на 12%. «Поддержка президента Турции Эрдогана в мае 2021 года упала до 36,7%, хотя в январе составляла 48,2%. То же относится и к оппозиционным деятелям. Поддержка «Хорошей партии» снизилась с 13,7% до 8% за тот же период, а Кылычдароглу и Имамоглу, двух основных кандидатов Республиканской народной партии, – с 12,6% и 14,6% в январе до 6,5% и 7,7% в мае», – указывается в докладе.

«Если Москва будет оказывать помощь «Талибану», то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Афганистану Омар Нессар, комментируя обращение талибов к мировому сообществу о помощи в борьбе с COVID-19. «Вполне вероятно, что тема помощи в борьбе с коронавирусом поднималась во время визита делегации «Талибана» в Москву в начале июля», – предположил директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. В субботу вечером стало известно, что движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) обратилось с просьбой ко «всем странам мира» помочь в борьбе против коронавируса в подконтрольных талибам районах Афганистана. Об этом заявил Сухейл Шахин, официальный представитель политического офиса талибов, который базируется в Катаре. «Талибан» контролирует все сельские районы Афганистана, и везде ощущается потребность в медицинской помощи. Напомним, что количество официально зафиксированных случаев COVID-19 в стране выросло примерно с 70 тысяч в мае до 143 тысяч на настоящий момент. Организованная талибами комиссия по здравоохранению сообщила, что возникла катастрофическая потребность в вакцинах от COVID и генераторах кислорода. «Но нам никто не помогает», – приводит слова Сухейла Шахина РИА «Новости». По мнению Нессара, контакты с «Талибаном», в том числе по гуманитарной линии, будут способствовать легитимации этого движения. «И скорее всего, процесс будет развиваться именно в этом русле. Какие-то страны, в том числе и Россия, отреагируют положительно, будет оказываться помощь», – заметил эксперт. При этом, отметил Нессар, не надо забывать, что еще раньше законное правительство Афганистана во главе с Ашрафом Гани обращалось к России за помощью в борьбе с пандемией. «В частности, об этом около двух месяцев назад говорил в своем интервью посол Афганистана в России Саид Тайеб Джавад, – заметил собеседник. – Ответа с российской стороны, увы, не последовало». «Если Москва будет оказывать помощь талибской стороне, то это будет восприниматься внутри Афганистана как пусть и косвенная, но поддержка талибов», – считает Нессар. Понятно, что для мирового сообщества, и для России в том числе, целесообразно контактировать с движением «Талибан», которое контролирует большую часть территории Афганистана, заметил востоковед. При этом, добавил он, «в афганском обществе возникают вопросы: не склоняется ли Москва к поддержке именно талибов во внутриафганском противостоянии». «На этом фоне позиции Китая и Ирана воспринимаются в большей степени как нейтральные», – полагает собеседник. Напомним, что на прошлой неделе представитель «Талибана» Забиулла Муджахед заявлял, что около 90% границ Афганистана находится под контролем движения. По словам главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, талибы захватили примерно половину окружных центров в стране. В минувшие выходные в катарском политофисе «Талибана» заявили, что кабульскому правительству и талибам не удалось договориться о прекращении огня даже на время праздника Курбан-байрам. В нынешний вторник несколько реактивных снарядов было выпущено по резиденции президента Гани в Кабуле. В воскресенье полиция Афганистана сообщила о задержании организатора обстрела. В субботу глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с таджикистанским коллегой Шерали Мирзо меры по нейтрализации угроз, связанных с ситуацией в Афганистане. Вирусолог объяснил сложность лечения штамма «дельта» 26 июля 2021, 09:11 Текст: Дмитрий Зубарев

Обычные тест-системы не показывают, каким именно вариантом коронавируса инфицирован человек. Об особенностях и значении точной диагностики заражения штаммом «дельта» рассказал вирусолог Александр Чепурнов. «Определять, «альфа» или «дельта» штамм у пациента, – относительно хлопотно и дорого, потому что надо проводить секвенирование (расшифровку генома вируса) у больных, хотя бы небольших, но значимых участков (генома вируса, – прим.ВЗГЛЯД), чтобы понять, чем именно они болеют. Это не совсем ПЦР. Тест ПЦР можно сделать намного дешевле и быстрее, а здесь требуется больше усилий на данном этапе. Но можно и ПЦР настроить так, что можно будет определять тот или иной штамм. Просто пока это недостаточно критично, и пока не все разработчики тест-систем до этого дошли», – рассказал Чепурнов в беседе с радио Sputnik. Над диагностикой конкретного штамма будут работать, уверен вирусолог. «Лечение назначается в зависимости от того, как развивается болезнь. Но, безусловно, диагностика будет играть роль на самом первом этапе, чтобы врачу было понятнее, поскольку врачи постоянно говорят о том, что вынуждены менять протоколы лечения, что отработанные на «уханьском» варианте протоколы хуже работают, поэтому они сейчас вносят поправки. Над этим будут работать», – отметил Чепурнов. Пока нет точного представления, действительно ли новый вариант коронавируса вызывает более тяжелое течение заболевания, добавил вирусолог. «Штамм «дельта» сложнее лечится, потому что для «уханьского» варианта уже многое отработано, а здесь играют роль гастроэнтерологическая компонента и скорость развития заболевания», – объяснил он. Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций. В Турции призвали ужесточить меры для российских туристов 24 июля 2021, 20:54 Текст: Евгения Шестак

Глава союза инфекционистов Турции Мехмет Джейхан из-за роста числа зараженных коронавирусом в стране призвал ввести более строгие меры по отношению к российским туристам. «С одной стороны, мы должны быть вакцинированы, с другой – государство должно применять некоторые ограничения, а население должно строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры. Иначе остановить рост заболеваемости не удастся», – цитирует РИА «Новости» Джейхана. Ранее министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсо предположил, что страну могут закрыть для туристов из-за нового штамма коронавируса, но пока вопрос об этом не стоит. По его словам, страна рассчитывает принять в этом году 25 млн туристов, получив доход в 20 млрд долларов. Журнал The Lancet обвинили в сокрытии фактов о COVID 25 июля 2021, 14:35 Текст: Елена Мирошниченко

С начала распространения коронавируса британский медицинский журнал The Lancet имел доступ к работам, которые свидетельствовали о передаче патогена от человека к человеку, однако скрывал их, пишет Daily Mail со ссылкой на книгу медицинского исследователя, директора Wellcome Trust Джереми Фаррара. Эксперт считает, что информация, известная на момент начала пандемии издателям, могла бы остановить рост числа заражений и спасти жизни миллионов людей. Но, по его мнению, издание The Lancet не стало публиковать первые исследования китайских медиков, сообщает РИА «Новости». Также Фаррар отмечает, что издание не опубликовало доказательства того, что вирус может распространяться бессимптомными носителями. Он отметил, что в Китае об опасности нового вируса заговорили уже в конце 2019 года, когда зафиксировали первые случаи заражения в городе Ухань. Видимо, The Lancet находился под давлением властей КНР, которые не хотели распространять эту информацию, подытожил эксперт. Напомним, в конце мая появилась информация, что США заполучили данные о вспышке коронавируса в лаборатории Уханя. Китай назвал заявления США политической игрой и попыткой свалить вину на других, однако раскритиковал предложение вновь расследовать происхождение коронавируса. Позже в минздраве США опровергли наличие доказательств утечки коронавируса из лаборатории в Китае. Ученые нашли слабое место в геноме коронавируса 24 июля 2021, 11:55

Международная группа ученых обнаружила брешь в геноме COVID-19, получив шанс на создание эффективного лекарства. Исследования специалистов Института органической химии и химической биологии Университета Гете и международного консорциума COVID-19-NMR опубликовал журнал Angewandte Chemie. Они изучали 15 коротких сегментов SARS-CoV-2, которые в течение 2020 года редко мутировали. Похожие фрагменты встречаются в других известных коронавирусах: все они выполняют регуляторные функции. Исследователи идентифицировали почти 70 молекул, которые способны связаться с большинством частей длинной молекулы РНК SARS-CoV-2. «Три молекулы даже связываются специфически только с одним сегментом РНК. Благодаря этому мы смогли показать, что РНК SARS-CoV-2 хорошо подходит в качестве потенциальной целевой структуры для лекарств», – приводит слова одного из авторов научной работы профессора Харальда Швальбе «Царьград». Эта брешь в геноме коронавируса является своеобразной мишенью. Ученые решили бить именно туда, чтобы появился шанс создать эффективное лекарство от COVID-19, осталось подобрать нужное вещество. Ранее израильские ученые разработали препарат от COVID на основе стволовых клеток. Специалисты переходят ко второй стадии испытаний, которая будет проводиться с участием 60 тяжелобольных COVID-19. Сотрудников больницы под Брянском заподозрили в уничтожении вакцины от COVID 23 июля 2021, 16:51 Текст: Наталья Ануфриева

Три сотрудника больницы в Брянской области находятся под подпиской о невыезде после того, как их заподозрили во внесении в единую систему о вакцинации населения ложных сведений о привитых людях – при этом якобы использованная вакцина уничтожалась, сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по региону. По данным следователей, в период с мая по июль 2021 года программист Сельцовской городской больницы совместно со старшей медсестрой и оператором ПЭВМ медучреждения внесли в систему заведомо ложные сведения о проведенной вакцинации от коронавируса нескольких десятков жителей Брянска и Брянской области, «повысив тем самым риск ее распространения», передает РИА «Новости». Сотрудники больницы, считают в СК, делали это по предложению местного жителя, за деньги, он задержан как посредник. В данный момент «все четверо находятся под подпиской о невыезде, в содеянном они сознались и раскаялись». Ситуация возмутила губернатора региона Александра Богомаза. На заседании оперативного штаба по COVID-19 он заявил, что кроме того, что сотрудники больницы делали «левые» справки, они еще и уничтожали вакцину, «якобы прививали людей». По мнению губернатора, наказание за такие действия должно быть «по всей строгости закона, по верхней планке». Ранее в Москве задержали продавцов поддельных медотводов от вакцинации. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы 23 июля 2021, 21:05

Концертный директор певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова заявила об улучшении состояния исполнительницы, несмотря на сбои в организме из-за коронавируса. «Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», – написала Соколова в Instagram. По ее словам, у певицы есть проблемы с легкими, но есть сбои в организме, которые связаны с тяжелым течением заболевания. «Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения – это на сегодняшний день факт. Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение и восстановление и реабилитация. Слава Богу! И всем вам спасибо за ваши молитвы, сочувствие и переживания!», – подчеркнула представитель певицы. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Абросимовой стало хуже. Сообщалось, что в настоящий момент певица остается на экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), у нее отказывает легкое. 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких». Однако через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Официальный представитель певицы МакSим Яна Богушевская опровергла перевод артистки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО) и призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о критическом состоянии певицы. Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от COVID 24 июля 2021, 11:37

Минздрав доработал и обновил временные методические рекомендации о вакцинации взрослого населения от COVID-19, сообщили в пресс-службе министерства. В министерстве сообщили, что «временные методические рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями, а также в части порядка оформления медицинских отводов от профилактических прививок», передает ТАСС. «В случае, если у пациента обнаружены противопоказания к вакцинации, выдается справка о наличии медицинских противопоказаний от вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 – на определенный период или постоянно, в зависимости от типа противопоказаний. Если у пациента определены временные противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции, то справка выдается сроком на 30 дней с последующей консультацией у специалиста, выдавшего справку», – говорится в документе. При наличии острых инфекционных и неинфекционных заболеваний, обострении хронических заболеваний можно сделать прививку через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии. Указывается также, что «вакцина Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») для профилактики COVID-19 рекомендована без дополнительных ограничений у всех онкологических пациентов, завершивших противоопухолевое лечение, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания». При этом «тяжелые формы аллергических заболеваний, злокачественные новообразования, первичный иммунодефицит являются противопоказаниями для вакцинации препаратом «Эпиваккорона». Ранее все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Роспотребнадзор и Минтруд рекомендовали работодателям обеспечить 80% иммунитет от COVID-19 23 июля 2021, 21:50

Работодателям необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% сотрудников, чтобы стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19, говорится в совместных разъяснениях Минтруда России и Роспотребнадзора. «Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости COVID-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад), не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих», – уточняется в документе, опубликованном на сайте Роспотребнадзора. «Работодателям рекомендуется организовать во взаимодействии с профсоюзом (при наличии) разъяснительную работу среди трудового коллектива: распространить официально размещенную на сайтах Минздрава России, Роспотребнадзора и органа власти субъекта РФ информацию о текущей эпидситуации в регионе по COVID-19, об эффективности вакцинации против COVID-19, проводимой в целях снижения риска инфицирования и предупреждения развития тяжелых форм заболевания», – говорится в рекомендациях. В документе содержатся и условия, при которых работник может быть отстранен от работы. «В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)», – следует из документа. Основанием для отстранения служит абзац восьмой части первой статьи 76 Трудового кодекса РФ, а также пункт 2 статьи 5 ФЗ от 17 сентября 1998 года № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Вместе с тем в документе уточняется, что непривитого сотрудника можно привлечь к работе дистанционно. «В случае, если трудовая функция может быть выполнена дистанционно, работодатель вправе предложить работнику выполнение работы дистанционно либо по собственной инициативе работника временно перевести его на дистанционную работу», – говорится в документе. При этом таким правом рекомендуется пользоваться преимущественно в отношении работников, которые имеют противопоказания к профилактической прививке. Говорится в документе и о поощрительных мерах поддержки для работников, которые прошли вакцинацию. Минтруд и Роспотребнадзор предлагают работодателям самим решать, как поддержать привитых сотрудников. «Приказом возможно определить меры поддержки работников, прошедших вакцинацию», – говорится в документе. Также уточняется, что работников, подлежащих вакцинации, надо ознакомить с приказом об организации прививок под роспись. Ранее Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям привить сотрудников до 25 августа. В Сирию доставили первую партию вакцины «Спутник лайт» 24 июля 2021, 21:53 Текст: Евгения Шестак

В международный аэропорт сирийского Дамаска доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», сообщили в Минобороны России. «Сегодня на аэродроме Дювали города Дамаска состоялась церемония передачи сирийской стороне 250 тыс. доз российской векторной вакцины «Спутник лайт» и 1 млн тестов для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции», – сказали ТАСС в министерстве. Отмечается, что партия была доставлена в Сирию самолетом Ил-76, в пути следования были полностью соблюдены все обязательные требования к транспортированию и хранению вакцины и ПЦР-тестов. «В дальнейшем такие поставки будут организованы на регулярной основе», – заявил руководитель межведомственного координационного штаба России по возвращению беженцев на территорию Сирии – начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Также в министерстве сообщили, что доставку вакцины и ПЦР-тестов осуществили в рамках рабочей поездки российской межведомственной делегации в Сирию, которая проходит с 24 по 29 июля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. Кроме того, было доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению. Ранее президент Сирии Башар Асад привился вакциной «Спутник V». Напомним, Сирия является одной из стран, зарегистрировавших российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V». Турция вернулась к рекордным значениям выявленных случаев COVID-19 25 июля 2021, 22:58

Суточный прирост выявленных случаев коронавируса в Турции в воскресенье составил 14230, став максимальным с 11 мая, с начала июля он увеличился более чем втрое, свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны. «Сегодня сделано 223837 тестов, выявлено 14230 новых случаев COVID-19, умерли 55 человек», – приводит текст сообщения минздрава Турции РИА «Новости». Напомним, в понедельник министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой допустил возможность закрытия страны для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма «дельта» коронавируса. Между тем 5 июля Россия разрешила полеты в Турцию еще из 13 городов. Ранее оперштаб по борьбе с коронавирусом решил возобновить авиасообщение с Турцией с 22 июня. В конце мая Россия продлила приостановку авиасообщения с Турцией до 21 июня включительно из-за сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу. Вместе с тем Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм. Эксперт назвал возможные причины сбоев в поставках «Спутник V» в Аргентину 23 июля 2021, 17:25

«Биотехнологии – тонкая вещь. Это не то же самое, что чугун лить. Сложности возникают с поставками любых вакцин на те или другие рынки», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Глеб Кузнецов, комментируя угрозу властей Аргентины разорвать контракт на закупку «Спутника V» из-за задержки поставок. «Фактически нет ни одной вакцинной компании в мире, которая порой не опаздывала бы с поставками. Напомню о конфликте Евросоюза с компанией AstraZeneca также из-за срыва сроков поставок вакцины. Насколько я знаю, вакцину для Аргентины собирались делать не в России, а переключить производство на партнеров в соседней Бразилии. Возможно, именно из-за этого возникли какие-то сложности. А любая задержка предполагает крах всей цепочки поставок», – пояснил глава экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов. По словам политолога, «аргентинцы сейчас пытаются о себе напомнить. Их угрозы – это обычная мера психологического давления». Напомним, советница президента Аргентины Сесилия Никколини предупредила руководство Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), что Буэнос-Айрес может разорвать контракт на покупку «Спутника V» из-за задержек в поставках. «Мы находимся в критической ситуации. Мы ожидали, что все будет проще, но стало еще хуже», – указала Никколини в письме первому заместителю генерального директора РФПИ Анатолию Браверману, отметив, что Аргентина не получила 18,7 млн доз вакцины – 5,5 млн доз первого компонента и 13,1 млн доз второго компонента. Как напоминает Deutsche Welle, спрос на вакцины в России резко вырос в июне, когда Москва и другие регионы объявили об обязательной вакцинации работников определенных сфер. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что РФПИ находится в контакте с Аргентиной по вопросу задержки поставок, чтобы урегулировать этот вопрос. Он добавил, что обязательства по поставкам вакцин на внешние рынки, в том числе в случае с Аргентиной, «безусловно будут выполняться», но вакцинация от ковида граждан самой России остается безусловным приоритетом. Белоруссия предложила Китаю открыть производство вакцин из КНР в республике 25 июля 2021, 20:23 Текст: Алексей Дегтярев

Белорусская сторона проводит переговоры с тремя компаниями из Китая по совместному производству вакцин и коммерческой поставке около 1 млн доз препарата, заявил белорусский посол в КНР Юрий Сенько. «Идут переговоры с тремя китайскими компаниями, которые производят вакцины. Мы надеемся, что в ближайшее время будет принято решение по производству вакцины совместно с Китаем на территории республики Белоруссия», – заявил посол в эфире канала СТВ, передает ТАСС. Он добавил, что минздрав страны по поручению президента проводит переговоры о закупке коммерческой партии вакцин специально для Белоруссии по скидкам. «Мы надеемся, что в ближайшее время будет подписан контракт, и в республику Белоруссия, думаю, уже к концу августа этого года будет направлено около 1 млн доз вакцины, которые будут распределены по клиникам для дальнейшего вакцинирования нашего населения», – пояснил посол. По его словам, за первую половину 2021 года Китай безвозмездно отправил в Белоруссию порядка 400 тыс. доз вакцин компании Sinopharm («Синофарм»). Дипломат отметил, что препарат востребован и котируется как «вакцина с очень высокой эффективностью». В июне сообщалось, что белорусские исследователи приступили к испытаниям своей вакцины против коронавирусной инфекции, разработку опытного образца планируется завершить к осени. Ученые назвали причину опасного последствия COVID у детей 25 июля 2021, 14:29 Текст: Ксения Панькова

Американские ученые предупредили об опасном последствии продолжительного коронавирусного заболевания, с которым могут столкнуться дети и подростки. Как отметили исследователи из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ (США), в числе признаков длительного течения инфекции – высокая температура, боли в животе, рвота, диарея, сердечная недостаточность, сильные головные боли, быстрая утомляемость. Заболевания желудочно-кишечного тракта менее распространены среди детей, но их нельзя полностью исключать, считают медики, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Healio. Кроме того, спустя две-четыре недели после заражения есть риск развития синдрома мультисистемного воспаления (MIS-C), которое провоцирует поражения сердечно-сосудистой системы и коронарной артерии. Чтобы узнать его причины, ученые провели эксперимент, в котором участвовали 100 детей. Оказалось, у пациентов с MIS-C вирус продолжал определяться в кишечнике. По данным исследования, дело в том, что частицы SARS-CoV-2, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте, попадают в кровоток, из-за чего организм дает иммунный ответ, характерный для MIS-C. По словам ведущего пульмонолога Массачусетской больницы Леля Йонкера, это первое исследование, показавшее, что вирусные частицы MIS-C в крови совпадают с гипервоспалительной реакцией. Ранее в Научно–исследовательском клиническом институте детства минздрава Московской области назвали опасные последствия коронавируса у детей. Президент Туниса объявил о приостановке деятельности парламента 26 июля 2021, 01:33

Президент Туниса Каис Саид объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) и отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов, сообщила радиостанция Mosaique FM. В воскресенье в ряде крупных городов Туниса состоялись манифестации, участники которых потребовали роспуска парламента, смены политического режима, а также привлечения к ответственности виновных в ухудшении эпидемиологической и социально-экономической ситуации в республике. В тот же день президент Туниса Каис Саид провел во дворце в Карфагене срочное совещание с представителями служб безопасности и военными для обсуждения сложившейся в стране ситуации, после чего объявил о приостановке деятельности Ассамблеи народных представителей и отмене парламентской неприкосновенности всех депутатов. Саид также сообщил, что в ближайшее время состоится отставка премьер-министра Туниса Хишама Машиши, а правительство на период всего срока действия чрезвычайных мер возглавит другой человек, передает ТАСС. В свою очередь председатель Ассамблеи народных представителей (АНП, однопалатный парламент) Туниса, лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Ганнуши обвинил президента страны Каиса Саида в действиях, направленных против конституции республики. «Мы считаем, что институты власти продолжают оставаться на месте, а сторонники партии «Ан-Нахда» и тунисский народ будут защищать революцию», – заявил председатель АНП. Напомним, Каис Саид был избран президентом Туниса в октябре 2019 года, после смерти бывшего главы республики Аль-Баджи Гаида ас-Себси, который занимал высший в Тунисе пост с 2014 года и скончался 25 июля 2019 года на 93-м году жизни. Напомни также, в конце января власти Туниса разрешили использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В середине марта в Тунисе началась общенациональная вакцинация от коронавируса с использованием «Спутника V». В апреле делегация Туниса отправилась в Россию для обсуждения увеличения поставок российской вакцины.