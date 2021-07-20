Ростех впервые представил неуправляемую ракету С-13Б

Концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» впервые представил на авиасалоне МАКС-2021 многофункциональную неуправляемую ракету повышенной эффективности С-13Б.

«Неуправляемая авиационная ракета С-13Б повышенной эффективности объединила в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного вооружения С-13 калибра 122 мм – это известные в России и за рубежом неуправляемые ракеты C-13Т и С-13ОФ. За счет своей многофункциональности изделие является перспективным для поставки не только на внутренний рынок, но и за рубеж», – передает ТАСС слова исполнительного директора «Техмаша» Александра Кочкина.

Он уточнил, что ракета С-13Б имеет бетонобойную боевую часть повышенного могущества. Предназначена для применения в составе неуправляемого ракетного вооружения серийных, разрабатываемых и перспективных самолетов оперативно-тактической и морской авиации для поражения самолетов в усиленных железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос аэродромов и других прочных целей, а также легкоуязвимой техники и живой силы на открытой местности.

Напомним, в начале июля гендиректор предприятия-производителя ракеты – Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Глеб Вареница заявил, что новую авиаракету С-13Б, сочетающую в себе возможности сразу двух ранее разработанных изделий – C-13Т и С-13ОФ, впервые покажут на авиасалоне МАКС-2021.