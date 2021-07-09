Ростех анонсировал создание парашютов для многоразовых ракет Названы сроки поставки в войска роботизированной парашютной системы с ГЛОНАСС На МАКС-2021 пообещали показать новую авиационную ракету «два в одном» 9 июля 2021, 08:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Новую авиаракету С-13Б, сочетающую в себе возможности сразу двух ранее разработанных изделий – C-13Т и С-13ОФ, впервые покажут на авиасалоне МАКС-2021, заявил гендиректор предприятия-производителя ракеты – Новосибирского завода искусственного волокна (НЗИВ) Глеб Вареница. «В этом году на Международном авиакосмическом салоне в павильоне «Технодинамики» мы планируем представить новую неуправляемую авиационную ракету С-13Б, которая объединяет в себе характеристики сразу двух неуправляемых ракет C-13Т, С-13ОФ. Основная задача ракеты – поражение как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях», – передает РИА «Новости» слова Вареницы. Ракета, по его словам, способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра. С-13Б также способна разрушить до 20 кв. метров взлетно-посадочной полосы. Среди других авиаракет из линейки НИЗВ, которые вызывают повышенный интерес у потенциальных заказчиков – С-13ДФ с фугасной боевой частью, снаряженной однотактной объемно-детонирующей смесью. Боеприпас калибра 122 мм поражает легкоуязвимую боевую технику, расположенную в складках местности, россыпях камней, пещерах, лесных массивах и фортификационных сооружениях открытого типа. Напомним, в мае Ростех приступил к испытаниям макетов новой высокоточной ракеты «Монолит».

Датчанина испугала «гигантская» российская подлодка 7 июля 2021, 08:26

Фото: Александр Гальперин/РИА «Новости»

Текст: Алина Назарова

Жителей Дании удивила «гигантская» российская атомная подводная лодка «Орел», которая прошла через территориальные воды королевства, сообщает местный телеканал TV2. Так, монтажник Мадс Кристенсен, работающий на мосту через пролив Большой Бельт, заявил, что уже видел проходившие мимо моста субмарины, однако таких больших – «никогда». «Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось», – отметил датчанин, передает РИА «Новости». По его словам, большие контейнеровозы, которые проходят мимо, являются для него обычным зрелищем. «Но это было что-то с чем-то. Она была просто гигантская!» – добавил Кристенсен. При этом капитан Дитте Дюреборг, специалист по подводным лодкам, рассказал, что, несмотря на размеры и превышающий 100 человек экипаж, данную субмарину трудно отследить, в том числе потому, что она построена из особого типа стали. «Можно сказать, у нее низкая магнитная сигнатура», – пояснил он. Датские военные подчеркнули, что проход «Орла» через воды королевства – «не повод для драмы», так как подводная лодка соблюдала международные правила безопасного судоходства. «Орел» был построен на верфи «Севмаш» в Северодвинске и вошел в состав флота 5 февраля 1993 года. Он относится к многоцелевым атомным подлодкам третьего поколения. Водоизмещение представителей проекта 949А «Антей» достигает 24 тыс. тонн, скорость подводного хода – 32 узлов, экипаж – 107 человек. Эти субмарины оснащены 24 пусковыми установками крылатых ракет «Гранит» (дальность около 500 км) и шестью торпедными аппаратами. Субмарина примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля. В Японии потребовали «отомстить» России за ракетные стрельбы 7 июля 2021, 07:46

Фото: REUTERS/Soe Zeya Tun

Текст: Дмитрий Зубарев

Японское издание Sankei Shimbun опубликовало материал, посвященный планируемым Россией учениям с ракетными стрельбами в Японском море. Публикация вызвала активный отклик японских читателей. Как говорится в материале Sankei Shimbun, Россия усиливает свое военное присутствие в Японском море, в частности, осуществив в июле позапрошлого года и декабре прошлого совместные патрульные облеты акватории этого моря группами с участием российских и китайских бомбардировщиков, а также разместив системы ПВО и ПРО на Курильских островах, передает РИА «Новости». Публикация вызвала активный отклик японских читателей в комментариях на портале Yahoo News Japan. «Надо отомстить России! Вот правильно сделала Япония, что направила своего наблюдателя на военные учения НАТО и Украины Sea Breeze в Черном море», – заявил hy3. «Пора заканчивать с этими мечтами насчет мирного договора с Россией. Неотложным делом является наращивание нами нашего военного потенциала в Индо-Тихоокеанском регионе, Японском и Охотском морях. Надо довести наши военные расходы до пяти процентов ВВП, строить новые корабли, боевые самолеты и подводные лодки!», – призвал пользователь satan. «Это Россия только говорит, что будет стрелять ракетами в акватории Японского моря. На самом деле, небось, отрабатывать будут целеуказания по японским прибрежным городам: Ниигате, Канадзаве, Майдзуру?», – задался вопросом kvx. «Надо русским запретить такие стрельбы! Что у нас за политики-слабаки?», – задался вопросом uen. «Опять наше правительство примется выражать «сожаления». Япония превращается в жалкого цыпленка!», – добавил usa. Ранее министр обороны Японии Нобуо Киси во время осмотра базы сухопутных сил самообороны Хигаси-Титосэ на самом северном японском острове Хоккайдо выразил озабоченность активностью российских военных на Дальнем Востоке. Су-30 отогнали Poseidon от границы России над Черным морем 7 июля 2021, 12:16

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

Два истребителя Су-30 поднимались в воздух для недопущения нарушения границы самолетом Boeing P-8 Poseidon над Черным морем, сообщает Минобороны России. «Вечером 6 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства. Отмечается, что для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения российской госграницы были подняты два истребителя Су-30 из состава дежурных сил морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как самолет Boeing P-8 Poseidon и сопроводили его над акваторией Черного моря. Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», – подчеркивается в сообщении. Напомним, в понедельник депутат крымского парламента Владислав Ганжара заявил, что участившиеся случаи появления у границ Крыма американских разведывательных самолетов и беспилотников связано с отслеживаем состояния военной инфраструктуры полуострова. МИД: Провокаторы в Черном море получат по носу 6 июля 2021, 12:10

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Великобритании и другим желающим следует оставить провокации в Черном море и «не соваться» нарушать границы России, отпор будет дан любому авантюристу, «по носу они получат», заявил во вторник замглавы МИД Сергей Рябков. Говоря об инциденте с эсминцем «Дефендер», Рябков отметил, что Лондон и Вашингтон «стремятся потакать» Киеву даже в ситуациях, которые чреваты конфликтом. «А высокая конфликтогенность этой темы понятна всем... При столь очевидной диспозиции, когда речь идет о нарушении госграницы под предлогом того, что эта территория не принадлежит РФ, как утверждается Вашингтоном и Лондоном, просто говорит о том, что люди, занимающиеся такого рода делами – это провокаторы. Вне зависимости от того, что они пишут у себя на карточках, какие должности они занимают», – подчеркнул Рябков, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал «Международная жизнь». «С провокаторами нужно говорить максимально прямо, предметно объясняя на пальцах, что в следующий раз им свои провокации лучше оставить в стороне и сюда не соваться. Просто не соваться, потому что по носу они получат. А риски конфликтов в результате этого могут повыситься еще больше. Черное море – это не то место где подобного рода игры допустимы», – заявил он. Он подчеркнул, что Москва «готова дать отпор любому авантюристу» и нарушителям своих границ в Черном море, но не будет этого делать, этот сигнал со стороны президента должен быть услышан в Лондоне, указал Рябков. «Вопрос серьезный, применение силы к нарушителю государственной границы – это всегда вопрос политического решения, и то, что прозвучало на прямой линии у президента, просигнализировало об архисерьезности этого дела. Я думаю, что в Лондоне прежде всего сфокусировались на этом сигнале, а не на других оценках и соображениях, высказывавшихся на рабочем уровне ранее», – пояснил Рябков. «Лучше оставить Черное море мирным и не заниматься разогревом реваншистских настроений, которыми охвачена значительная часть киевской верхушки», – резюмировал замминистра. Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля. Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили Минобороны Британии в преднамеренной лжи. Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация с участием британского эсминца «Дефендер» сразу после саммита Россия – США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Британцы оценили перехват американского самолета российскими Су-30 8 июля 2021, 08:23 Текст: Алина Назарова

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью о перехвате российскими истребителями противолодочного самолета Boeing P-8 Poseidon ВМС США над Черным морем. Материал вызвал активный отклик читателей. «Что же, пусть несколько российских самолетов-разведчиков пролетят у берегов Флориды без американских истребителей, которые бы им мешали. Нет, не думаю, что так выйдет», – написал пользователь SpeakTruly, передает РИА «Новости». «Это буквально на их заднем дворе, чего вы ожидаете? Что бы сделали американские военные, если бы на их заднем дворе летел российский самолет-разведчик?» – задался вопросом Hawk85. «Это задний двор России – ожидаемо», – отметил alsocurious. «Россия окружена американскими базами. И все же мы считаем их агрессорами?» – написал Castor. «Что такого интересного в Черном море?» – спросил welshwilfy. «Это не новость... Это происходит с 1950-х годов и будет происходить еще через 50 лет», – выразил мнение Mallory. В среду Минобороны России сообщило, что два Су-30 поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушение границы американским самолетом. Экипажи истребителей идентифицировали воздушную цель и сопроводили ее, полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Военные США тайком ночью покинули авиабазу Баграм в Афганистане 6 июля 2021, 10:36

Фото: army.mil

Текст: Алина Назарова

Американские военные покинули аэродром Баграм в Афганистане ночью, не уведомив нового афганского командира авиабазы. Он обнаружил отсутствие военных США только через два часа после их отъезда. Власти США объявили 3 июля, что полностью покинули свой самый большой аэродром в Афганистане – Баграм. Уже 5 июля армия Афганистана демонстрировала журналистам опустевшую авиабазу. «Мы слышали о том, что американцы покинули Баграм, и получили подтверждение этому к 7.00», – заявил новый командующий Баграма генерал Мир Асадулла Кохистани, добавив, что американцы полностью обесточили базу и отключились от ее управления. «Все находится под нашим контролем, включая сторожевые вышки, воздушное сообщение и больницу», – добавил военный. Баграм долгое время был символом сил Запада, развернутых для поддержки афганского правительства, которое после начала вывода войск столкнулось с наступлением талибов. Спешный уход американцев из Афганистана во многом напоминает их бегство из Сайгона в 1975 году, кроме одного момента: сейчас Штаты не спешат забрать с собой лояльные местные кадры. Убежищем для тысяч афганцев Вашингтон видит страны Средней Азии. А Таджикистану вдобавок предлагается стать базой для разведопераций США в захваченном талибами Афганистане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, пойдет ли на это страна – участница ОДКБ. Малый ракетный корабль «Ингушетия» начал переход в Средиземное море 8 июля 2021, 20:00 Текст: Алексей Дегтярев

Российский малый ракетный корабль «Ингушетия» Черноморского флота приступил к переходу из Черного моря через Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ. «Малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия» Черноморского флота начал прохождение черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря. В Средиземном море МРК «Ингушетия» войдет в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота», – цитирует сообщение ТАСС. В ЧФ пояснили, что «Ингушетия» сменит экипаж малого ракетного корабля «Орехово Зуево», который выполняет спецзадачи с февраля 2021 года. Напомним, МРК «Орехово-Зуево» сменил аналогичный корабль «Вышний Волочек» в составе постоянного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море в марте. «Ингушетию» приняли в состав ЧФ в декабре 2019 года. Танкисты в Крыму отработали стрельбу по вертолетам на фоне учений НАТО 8 июля 2021, 10:44 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские танкисты провели стрельбы на полигоне в Крыму по целям, имитирующим вертолеты, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота. «На полигоне Ангарский в республике Крым экипажи танков Т-72Б3 соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) выполнили боевые стрельбы из штатного вооружения», – передает РИА «Новости» сообщение ЧФ. Отмечается, что стрельба по внезапно появляющимся мишеням, имитирующими боевые машины, расчеты РПГ и вертолеты условного противника, выполнялась танкистами на расстояниях от 1 до 2 километров. Средняя дальность до целей составляла около 1,7 километра. «Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что требовало от танкистов мгновенной реакции. Кроме того, выполнение огневых задач усложнялось поступлением вводных по распределению целей, сосредоточению огня на одной цели, одиночному и групповому маневрированию в ходе учебного боя», – указывается в сообщении. Всего в стрельбах участвовали около 200 военнослужащих и порядка 10 танков Т-72Б3.



В это же время крупные маневры Sea Breeze проходят в северо-западной части Черного моря. В них до 10 июля будут задействованы 5 тыс. военнослужащих, 40 самолетов и 32 корабля от 32 стран, включая Украину, США и членов НАТО. Ранее военные учения с участием зенитных ракетных систем С-400 состоялись в Краснодарском крае. С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» отправились в позиционные районы и отработали обнаружение и сопровождение воздушных целей условного противника. Пуски ракеты были электронными – то есть отработаны целеуказание, предстартовая подготовка комплексов, а также действия при боевом применении, но без фактического запуска ракет. Стратегические бомбардировщики провели пуски ракет по полигону в Арктике 8 июля 2021, 03:30

Фото: mil.ru

Текст: Антон Антонов

Дальние стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС провели учебные пуски крылатых ракет по полигону в Арктике, сообщают ВКС России. В рамках летно-тактических учений были проведены пуски ракет по наземным целям на полигоне, пуски прошли штатно, цели были поражены. При этом самолеты вылетели с аэродрома в Саратовской области и пролетели 4 тыс. км. Кроме того, на полигоне в Иркутской области отрабатывались стрельбы из кормовых авиационных пушек. Учениями руководит командующий дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша. Они продлятся до 9 июля, передает ТАСС. Во вторник подразделения Дальней авиации ВКС России в Саратовской, Амурской, Иркутской и Рязанской областях были подняты по тревоге в ходе начавшихся учений. В среду два дальних бомбардировщика Ту-22м3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря, их сопровождали экипажи самолетов Су-30м2 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа. Американский десантный корабль направился в Черное море 8 июля 2021, 07:53

Фото: Bill Mesta/US Navy/

Wikipedia/Общественное достояние

Текст: Дмитрий Зубарев

Быстроходный транспортно-десантный корабль «Юма» направился в Черное море, сообщает шестой флот ВМС США. «Юма» движется на север в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО», – сообщил шестой флот в Twitter. BREAKING: #USNSYuma (T-EPF-8) began its northbound transit into the #BlackSea to operate with our @NATO Allies & partners! #PowerForPeace pic.twitter.com/njq2vFCagw — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) July 8, 2021 Напомним, в июне шестой флот сообщил, что в Черное море вошел американский ракетный эсминец «Лабун». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Озвучена одна из основных проблем в создании Ил-112В 7 июля 2021, 13:49 Текст: Дмитрий Зубарев

Отсутствие квалифицированных кадров на Воронежском авиазаводе является одной из проблем, влияющих на создание для Минобороны нового военно-транспортного самолета Ил-112В, сообщил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. В понедельник в ходе рабочей поездки в Воронеж вице-премьер Юрий Борисов посетил Воронежский авиазавод (Воронежское авиастроительное объединение – ВАСО, входит в дивизион транспортной авиации «ОАК» госкорпорации «Ростех»), где осмотрел летно-испытательную станцию и поднялся на борт Ил-96-300, а также цеха, где собирают самолеты Ил-112В и Ил-96-400М. В ходе поездки он отметил, что специалисты работают над созданием Ил-112 на протяжении последних трех лет. «Проблема в низком уровне профессионализма. Планы есть на десять лет вперед, столько на Ил-96, столько на Ил-112В. Все есть – план, задание, дорожная карта. Есть проблема смежников, там же несколько сот предприятий, наладить всю организацию производства», – цитирует ТАСС Гордеева. По словам вице-спикера Госдумы, в планах на воронежском заводе – выйти на производство двух самолетов Ил-96-300 ежегодно, потребность в Ил-112В оценивается на уровне 200 самолетов в течение десяти лет. Ил-112В – первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Он способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки личного состава, военной техники, вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. К выпуску планируются две модификации: для гражданской авиации (Ил-112Т) и военно-транспортной авиации (Ил-112В). Напомним, в мае президент России Владимир Путин заявил, что государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета. США приняли фундаменты для ветрогенераторов за пусковые шахты в Китае 7 июля 2021, 16:15 Текст: Наталья Ануфриева

Американские эксперты ошибочно приняли фундаменты под ветряные генераторы в Китае за шахты для межконтинентальных баллистических ракет, сообщают СМИ. Китайская газета «Жэньминь жибао» пишет со ссылкой на военных экспертов, что недавно «американские СМИ предположили, что по данным коммерческих спутниковых снимков эксперты пришли к выводу, что в Юмэне в провинции Ганьсу строят 119 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет», передает РИА «Новости». На деле же эти «ракетные шахты» являются фундаментами для ветрогенераторов. Китайский эксперт пояснил, что ракеты «Дунфэн-41» запускаются с помощью мобильной пусковой установки, а не из шахты с помощью стационарной пусковой установки. Он также отметил, что это не первый случай, когда в США возникает подобная шумиха: в 1985 году там ошибочно приняли традиционные жилые комплексы тулоу в провинции Фуцзянь за ракетные шахты. Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на экспертов сообщила, что Китай якобы начал строительство более 100 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет у Юймэня в провинции Ганьсу. Издание ссылалось на изученные исследователями в Калифорнии спутниковые снимки, на которых «видны» строительные работы 119 идентичных конструкций, содержащих похожие элементы на те, которые существуют на уже имеющихся у КНР объектах для баллистических ракет с ядерными боеголовками. Эксперты назвали это показателем вероятного значительного расширения возможностей Пекина в ядерной сфере: страна, по данным издания, обладает от 250 до 350 единиц ядерного оружия. В июне заместитель министра обороны Соединенных Штатов по политическим делам Колин Кол заявил, что Китай якобы начинает уходить от ядерной доктрины «минимального сдерживания» в сторону возможности применения атомного оружия в региональном конфликте. До этого Китай выступил против развертывания ракет средней дальности в третьих странах. Дальность плавания патрульных кораблей 22160 увеличили до 7 тыс. миль 6 июля 2021, 10:57 Текст: Дмитрий Зубарев

Дальность плавания патрульных кораблей проекта 22160 увеличена на 1 тыс. миль – до 7 тысяч, фактически корабль стал неограниченной зоны плавания, сообщил гендиректор АО «Объединенная промышленная корпорация «Ак Барс» Ренат Мистахов. «Корабль с очень хорошей мореходностью, с дальностью плавания до семи тысяч миль с возможностью размещения экипажа, наличием всех необходимых условий для хранения. Это корабль неограниченной зоны плавания», – передает РИА «Новости» слова Мистахова. Кроме того, отметил он, вместе с Северным проектно-конструкторским бюро корабелы Зеленодольска вооружили экспортную версию корабля ударными комплексами Club (экспортная версия «Калибра») и зенитными комплексами «Панцирь-МЕ» побортно. Патрульные корабли проекта 22160 предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны, а в случае военных действий должны обеспечивать устойчивость сил и объектов флота в ходе обороны районов базирования. Автономность плавания кораблей проекта составляет 60 суток, скорость – 30 узлов, водоизмещение – 1700 тонн, численность экипажа – порядка 80 человек. Напомним, в январе патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 спустили на воду на заводе «Залив» в Крыму. На российской базе в Таджикистане проверили боеготовность С-300 6 июля 2021, 17:59 Текст: Евгения Шестак

На 201-й российской военной базе в Таджикистане состоялась проверка боевой готовности дивизионного комплекса зенитно-ракетных систем С-300, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «Расчеты дивизиона зенитных ракетных систем С-300 ПС были подняты по тревоге. В ходе проверки дежурные силы обнаружили высокоскоростные цели условного противника», – сообщил РИА «Новости» представитель пресс-службы. По его словам, военнослужащие произвели захват, сопровождение и электронные пуски зенитных управляемых ракет по воздушным целям, имитировавшим современные средства воздушного нападения условного противника с различных направлений и на различных высотах. «Кроме этого, во время учения были отработаны нормативы по перезарядке систем С-300 ПС ракетами, а подразделения охраны и обороны отработали вопросы отражения нападения условных диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на боевые позиции», – уточнили в пресс-службе. Комплекс зенитно-ракетных систем С-300ПС находится на опытно-боевом дежурстве 201-й российской военной базы. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что риски у границ и международная ситуация в целом требуют постоянной и высокой боеготовности от российской армии. УВЗ начал серийные поставки в войска БМПТ «Терминатор-2» 7 июля 2021, 14:35 Текст: Дмитрий Зубарев

«Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в Ростех) начал серийные поставки в войска боевой машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор-2», сообщил гендиректор концерна Александр Потапов. «[Серийные поставки БМПТ] уже начались. Могу сказать совершенно четко – в целом машина уже показала себя и находит свое место в системе координат российских вооруженных сил», – передает ТАСС слова Потапова. БМПТ «Терминатор-2» выполнена на базе шасси танка Т-72. Машина обладает 30-миллиметровыми автоматическими пушками, управляемыми ракетами «Атака-Т» и спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Она развивает скорость до 60 км/ч. Экипаж «Терминатора-2» – три человека. Напомним, в марте 2018 года российская армия приняла на вооружение «Терминатор-2».