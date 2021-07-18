В ДНР оценили слова Саакашвили об американском плане захвата Донецка

«В разгар боев наступление на город было вполне реальным, но мировое сообщество возмутилось бы подобными действиями», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат парламента ДНР Владислав Бриг. Так он отреагировал на слова экс-президента Грузии Михаила Саакашвили о том, что Соединенные Штаты готовили план по захвату Донецка.

«Я не исключаю того, что у американцев существовал план по захвату Донецка. В разгар боев наступление на город было вполне реальным. Правда, реализация таких планов была сомнительной и требовала массированной артиллерийской подготовки. Донецк – это миллионный город, и количество жертв было бы слишком большим. Следовательно, мировое сообщество возмутилось бы подобными действиями», – отметил депутат парламента Донецкой народной республики Владислав Бриг.

«Стоит отметить, что до катастрофы с малазийским Boeing Запад к нам относился довольно нейтрально. В целом до июля 2014 года в Донбассе находилось очень большое количество журналистов. Все статьи, которые были ими опубликованы – в том числе в американской, британской и европейской прессе – были нейтрального толка», – напомнил собеседник.

«Однако после того, как 17 июля 2014 года был сбит Boeing, началось обратное движение – нас назвали «террористами», хотя никаких доказательств этому нет. На деле же, скорее всего, катастрофа стала результатом действий украинских военных», – добавил парламентарий.

«Что касается слов Саакашвили о расширении Украины до Кавказа, то он много чего говорил и продолжает говорить. Это обычное грузинское бахвальство. Все видят, что Украина является несостоявшимся государством. Украина, как и Грузия, потеряла территории и не приобрела ничего взамен. Поэтому его слова о расширении украинских границ – это пустые разговоры», – констатировал Бриг.

Ранее бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что экс-директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус призывал киевские власти наступать на Донецк и даже подготовил план по взятию города.

«Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю – мне генерал Петреус направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: «А, Б, В, Г, Д» – по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк», – сказал Саакашвили.

По его словам, Петреус настаивал на необходимости захватить Донецк, обосновывая это тем, что силовики якобы могли это сделать своими силами.

Саакашвили добавил, что переслал план американского генерала Петру Порошенко, но тот не отреагировал. «Ну, понимаю, что хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал, как минимум», – продолжил экс-президент Грузии.

По словам одесского экс-губернатора, он позвонил Порошенко и попытался обсудить с ним предложение американского генерала, но украинский президент увел тему разговора в другое русло.

Напомним, в субботу ЛНР обнаружила украинскую бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе. Днем ранее американская делегация во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом посетила зону силовой операции Киева в Донбассе.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД