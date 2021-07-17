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ЛНР обнаружила украинскую бронетехнику в жилых районах Донбасса
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Украинские силовики размещают бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики.
«В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-секретаря ведомства.
По его словам, в течение минувших суток разведка ЛНР выявила бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах Криничное и Роты.
Также сообщается, что силовики не прекращают обстреливать Донбасс.
«Факты обстрелов со стороны ВСУ в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения Народной республики в провокациях. Попытка представительства ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК», – заявил представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.
Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.
Ранее по факту взрыва на газопроводе в Донецке возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», диверсанты планировали масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди населения.
«Нафтогаз» заявил об изменении мнения Меркель о «Северном потоке – 2»
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Киев смог «много в чем» переубедить канцлера Германии Ангелу Меркель относительно газопровода «Северный поток – 2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.
По его словам, Меркель «даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект». Он утверждает, что канцлер «увидела реальные угрозы для безопасности Украины». «Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
«Мы объяснили, что какие-то такие легкие решения, даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет... Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения», – заявил он.
Украина надеется, что газопровод «вообще не будет запущен». Витренко заявил: «Мы четко обсудили, что должны сделать, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Украины». Он выразил надежду на то, что «увидеть реализацию этих договоренностей» можно будет до того, как Меркель покинет пост канцлера.
Витренко также сообщил, что посетит США, где встретится с американскими сенаторами и конгрессменами, у которых «большой интерес» к «таким встречам», посвященным «Северному потоку – 2».
Напомним, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России. Обозреватель Bloomberg Андреас Клют считает, что Меркель оскорбила США, когда решила не уступать требованиям Вашингтона в вопросах, касающихся «Северного потока – 2».
Украина высказала претензии к Байдену и Меркель
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Киев не услышал от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, как они собираются поддерживать суверенитет Украины, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
Он поблагодарил Байдена и Меркель за поддержку «территориальной целостности» Украины и содействие в вопросе продолжения транзита газа. Однако Никифоров при этом заявил, что в Киеве «не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать». Никифоров пожаловался, что не было «конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский».
По словам Никифорова, Зеленский выразил надежду, что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы «не променяют» свои «обязательства и принципы» на «какие-то краткосрочные коммерческие интересы», передает РИА «Новости».
Напомним, Байден на пресс-конференции с Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность».
Украинские футбольные клубы обязали нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине!»
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) внесла изменения в оформление игровой экипировки команд премьер-лиги, сделав обязательным для клубов логотип с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!».
Теперь клубы будут обязаны нанести на свои игровые комплекты большой логотип УАФ, который включает в себя карту Украины с Крымом, а также официальный слоган организации – «Слава Украине! Героям Слава!», говорится в новом регламенте УПЛ, передает РИА «Новости».
Месторасположение эмблемы также четко отрегулировано – центральная часть груди: посредине между логотипами клуба и технического спонсора команды. Клубы должны наносить данный логотип на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка Украины.
В июне исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Украина ужесточила требования для въезда из России и Белоруссии
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Украина ужесточает правила для въезжающих из пяти стран, в том числе России и Белоруссии, из-за распространения «индийского» штамма коронавируса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
«Речь идет о тех странах, у нас есть четыре страны плюс одна, там будут жесткие ограничения ставить к этим странам, непосредственно, где бушует («индийский» штамм) – это Индия, Белоруссия, Россия и еще две страны ЕС. И мы будем ставить требования, чтобы уменьшить количество людей, которые будут приезжать. Кроме того, мы не исключаем, что кабмин примет дополнительные меры по этим странам», – пояснил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО, передает РИА «Новости».
Напомним, что Япония ужесточает ограничения для въезжающих из Москвы из-за штамма коронавируса, «вызывающего серьезную обеспокоенность». С 18 июля всем въезжающим из Москвы в Японию нужно будет шесть дней находиться на карантине в специализированном учреждении или отеле.
В начале июля правила пересечения российско-эстонской границы стали ужесточены из-за распространения коронавируса в России.
В Киеве пригрозили Западу «разворотом» Украины к Китаю
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Если Запад будет принуждать Киев выполнять Минские соглашения, Украина может «развернуться» к Китаю, который «поможет справиться» с Россией, заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
В интервью YouTube-каналу UkrLife он заявил, что Киев не собирается имплементировать «формулу Штайнмайера» в нынешнем виде. По словам Арестовича, у стран Запада нет возможности заставить Украину сделать это. «Вот они позвонят и скажут: вы плохие, имплементируйте «формулу Штайнмайера». Мы говорим: а мы не будем. И что дальше? И уходим к Китаю», – приводит его слова РИА «Новости».
Арестович не исключил, что у Украины начнется «отдельный этап жизни» с разворотом на Восток – «Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно». Он утверждает, что если «Штаты не помогут справиться с Россией, то поможет Китай». По версии Арестовича, «китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков». При этом Арестович заявил о якобы «плохих» отношениях между Москвой и Пекином.
По его словам, Украина будет готова выполнить Минские соглашения только в том случае, если получит «очень серьезные гарантии» от Запада – «кредит миллиардов десять долларов или прямую помощь», «серьезные вливания в безопасность и экономику», «статус основного союзника США вне НАТО».
Напомним, глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявлял, что украинская партия хочет перенимать опыт Коммунистической партии Китая. Associated Press обвиняло Китай в давлении на Украину. Кроме того, между Киевом и Пекином возник конфликт из-за завода по производству авиационных двигателей «Мотор Сич». С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов».
В ДНР назвали взрыв на газопроводе диверсией со стороны ВСУ
Произошедший взрыв на газопроводе в Донецке является террористическим актом со стороны ВСУ, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Сегодня в одном из густонаселенных районов города Донецка произошел взрыв на газопроводе. По предварительным результатам расследования можно сделать выводы, что совершен террористический акт, диверсия со стороны вооруженных формирований Украины», – отметил Пушилин, передает РИА «Новости».
Кроме того, он обратился к странам-гарантам – Франции, Германии и России – с просьбой зафиксировать факт проявления запрещенных методов ведения войны.
По его словам, это террористические методы ведения войны со стороны вооруженных формирований Украины.
Ранее местные СМИ сообщили, что взрыв прогремел сегодня около 14.30 на газопроводе в районе железнодорожной станции «Мушкетово» в Буденновском районе Донецка.
Депутат Рады счел «формулу Штайнмайера» неприменимой на Украине
На Украине неприменима «формула Штайнмайера» по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил депутат Верховной рады Олег Дунда («Слуга народа»).
Дунда заявил, что «слабо представляет, каким образом» формула будет реализована, даже если Украину возглавит «антиукраинский» и «пророссийский» президент. Он указал, что «парламент все равно должен будет голосовать за выборы, так или иначе», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Наш».
Напомним, «формула Штайнмайера», согласованная контактной группой по Донбассу, определяет порядок предоставления региону особого статуса. В частности, формула предусматривает, что Донбасс автоматически получит постоянный особый статус в составе Украины, как только ОБСЕ признает свободными и справедливыми местные выборы.
Вертолет Ми-2 разбился в Николаевской области на Украине
Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Николаевской области на Украине, погибли два человека, сообщила Государственная служба страны по ЧС.
Ведомство сообщило, что утром в субботу «вблизи села Зайве Николаевского района произошло падение вертолета Ми-2 (Меридиан-Авиа-Агро) с последующим возгоранием, вследствие чего погибли два человека (пилот и помощник пилота)», ТАСС.
Отмечается, что пожар был ликвидирован на площади 6 кв. м. Всего к ликвидации последствий ЧП привлекалось две единицы техники и восемь сотрудников ГСЧС.
Ранее вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Кабардино-Балкарии.
Рада приняла закон о создании национального сопротивления на Украине
Верховная рада Украины приняла закон о создании в стране национального сопротивления для повышения обороноспособности страны.
Такое решение поддержали 313 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Закон будет введен в действие с 1 января 2022 года, передает РИА «Новости».
В пояснительной записке к документу указано, что задачами закона являются формирование на Украине национального сопротивления и содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства.
Отмечается, что национальное сопротивление – это составляющая обороны Украины, которая включает в себя комплекс мер, нацеленных на максимально широкое привлечение граждан к обеспечению военной безопасности, сдерживанию агрессии и нанесению противнику потерь.
В частности, планируется в мирное время привлекать граждан к общей военной подготовке для овладения базовыми военными умениями и навыками. Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент. Закон также предусматривает создание сил территориальной обороны в вооруженных силах Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как украинский лидер Владимир Зеленский делает Украину по-настоящему фашистской.
Эксперт: С отставкой Авакова МВД Украины вывели из политической игры
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«Новый глава МВД Денис Монастырский – человек команды. Не стоит от него ожидать самостоятельности и, тем более, какого-то сопротивления политике президента Зеленского», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Константин Бондаренко. Так он прокомментировал переход депутата от пропрезидентской партии «Слуга народа» Дениса Монастырского на пост руководителя МВД Украины.
«В отличие от Авакова, ранее занимавшего этот пост, Монастырский не будет самостоятельной политической фигурой. Он – человек команды», – считает директор фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко. По его оценке, деятельность Министерства внутренних дел, а также подконтрольных ему органов отныне будет полностью солидаризироваться с политикой, которую проводит офис Владимира Зеленского.
«Не приходится говорить о том, что Монастырский может стать продолжателем традиций Арсена Авакова на этом посту или же что он будет представлять собой противовес Зеленскому. По сути, МВД Украины выведено из политической игры», – отмечает собеседник. Бондаренко предполагает, что самая главная задача, которая будет стоять перед Монастырским – это обеспечение правопорядка в стране, поскольку безопасность граждан оставляет желать лучшего. Эту ситуацию необходимо исправлять, добавил эксперт.
При этом политолог подчеркнул, что у МВД Украины нет права на пресечение деятельности различных радикальных группировок. «С этими группами надо бороться системно, потому что радикалы уже давным-давно перестали быть идейными. Возобладал принцип «кто платит – тот заказывает музыку». Националисты просто так уже не выходят на митинги. Поэтому обуздать уличную стихию – значит первым делом решить вопрос с заказчиками этого действа», – заметил Бондаренко.
В пятницу новым главой МВД Украины официально назначен депутат пропрезидентской партии «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский. Об этом сообщила пресс-служба парламента Украины. Такое решение на заседании поддержал 271 депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».
Монастырский родился 12 июня 1980 года в Хмельницком, окончил юридический факультет Хмельницкого университета управления и права, а также учился в Институте государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины. Преподавал в Хмельницком университете управления и права, возглавлял отдел по вопросам законотворчества и научных экспертиз.
В 2019 году Монастырского представили как эксперта команды Владимира Зеленского по вопросам реформирования правоохранительной системы. В Раде он возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
Во вторник глава МВД Украины Арсен Аваков написал заявление об отставке. В четверг Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. По словам замглавы МВД Антона Геращенко, Аваков решил уйти в отставку с поста главы МВД Украины после просьбы президента страны Владимира Зеленского. Замминистра заявил, что «решение было абсолютно спокойным, взвешенным, оно достаточно давно готовилось, и в узком кругу это было достаточно давно известно».
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о причинах и последствиях отставки Авакова, одного из немногих политиков, сделавших стремительную карьеру после Майдана и сохранявших свои позиции после избрания Зеленского.
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Взрыв на газопроводе прогремел в Донецке
Взрыв прогремел на газопроводе в районе железнодорожной станции «Мушкетово» в Буденновском районе Донецка.
Инцидент произошел около 14.30. После чего начался сильный пожар, сообщило Донецкое агентство новостей.
На место прибыли пожарные расчеты. О пострадавших на данный момент не сообщается. Причины происшествия пока не известны.
В ДНР нашли подтверждение версии теракта на газопроводе
В Донецке на месте взрыва на газопроводе нашли оборудование, что указывает на то, что это была намеренная террористическая атака со стороны Киева, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«В ходе предварительного исследования места инцидента было найдено оборудование, указывающее на то, что взрыв произошел в результате намеренной террористической атаки со стороны Украины», – цитирует РИА «Новости» Никанорову.
По ее словам, «это преступление напрямую нарушает все достигнутые на минской площадке договоренности, в том числе и меры по усилению режима прекращения огня».
Ранее в ДНР сообщили, что взрыв прогремел около 14.30 на газопроводе в районе железнодорожной станции «Мушкетово» в Буденновском районе Донецка.
Глава республики Денис Пушилин назвал случившееся терактом со стороны украинских силовиков.
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Военные учения Украины, Польши, Литвы и США стартуют во Львовской области
На Яворовском полигоне во Львовской области Украины в субботу начинаются многонациональные военные учения «Три меча 2021», сообщают информационные агентства.
Эти учения проводятся на Украине впервые. В них примут участие военные Украины, Польши, Литвы и США. Учения продлятся до 30 июля. Украинский генштаб пояснил, что речь идет о командно-штабных учениях и учениях с привлечением войск для осуществления маневров в полевых условиях, передает РИА «Новости».
Как сообщил Киев, в них примут участие 1,2 тыс. военных, свыше 200 боевых машин из четырех стран. В частности, в учениях задействуют Литовско-польско-украинскую бригаду (ЛитПолУкрБриг) стран Люблинского треугольника. В качестве цели учений заявлена оценка возможностей подразделений бригады в операциях под руководством своего командования. Подчеркивается, что учения носят исключительно оборонительный характер.
Напомним, летом 2015 года было подписано соглашение о функционировании ЛитПолУкрБриг. Как тогда отмечалось, Украина привлечет в состав бригады 545 военнослужащих, 15 человек будут работать непосредственно в штабе бригады, от республики Польша привлекается до 3,5 тыс., от Литвы – до 350 человек.
Уголовное дело по взрыву на газопроводе в Донецке возбудили по статье «Теракт»
По факту взрыва на газопроводе в Донецке возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», диверсанты планировали масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди населения, заявил пресс-офицер министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Попов.
«МГБ ДНР квалифицирует подрыв газовой магистрали как террористический акт намеренной диверсии со стороны Украины. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР «Террористический акт», – приводит РИА «Новости» слова Попова.
По его словам, по предварительному заключению экспертов, взрывное устройство было приведено в действие минным взрывателем МВ3К «карандаш», составная часть которого обнаружена на трамвайных путях моста.
«Агентами украинских спецслужб планировалось повреждение газовой трубы с целью заполнения газом низменности, в которой находятся жилые дома и последующему подрыву газопровода, что привело бы к объемному взрыву, что, в свою очередь, повлекло бы масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения», – уточнил Попов.
Он отметил, что подрыв газопровода произошел практически сразу, «таким образом нарушив преступные планы украинской стороны».
«Начиная с 2016 года ведомством зафиксировано 153 попытки осуществления террористических актов на территории республики, что безапелляционно доказывает проявления диверсионной активности украинской стороной, направленной на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры и устрашение мирного населения, дестабилизацию общественной обстановки в республике, что в очередной раз подчеркивает полное игнорирование украинскими спецслужбами не только норм международного права и минских договоренностей, но общечеловеческой морали», – подчеркнул Попов.
Ранее сообщалось, что в Донецке на месте взрыва на газопроводе нашли оборудование, что указывает на то, что это была намеренная террористическая атака со стороны Киева
Напомним, взрыв прогремел около 14.30 на газопроводе в районе железнодорожной станции «Мушкетово» в Буденновском районе Донецка.
Глава республики Денис Пушилин назвал случившееся терактом со стороны украинских силовиков.
Гельман: Украинцы не хотят возвращения Донецка и Луганска
Новые нормы закона о государственном языке на Украине показывают, что «украинцы просто не хотят на самом деле возврата Донецка и Луганска, хоть вслух этого не произносят». Об этом в своем блоге заявил живущий сейчас в Черногории бывший российский галерист Марат Гельман.
«В Украине конституционный суд подтвердил законность и одновременно вступает в силу в полном объёме, закон о языке, - написал Гельман в своем Facebook. - Ну, допустим, политики решили что журнал Шо и русскоязычные украинские поэты Александр Кабанов, Борис Херсонский и ещё ряд товарищей (которых немало) – запланировано пострадавшие. Ну, типа, решение принимается в сложной обстановке, мы понимаем что будут потери, что нарушаются права, но в конце концов, вон коронавирус показал, что иногда для спасения жизней надо права человека нарушать, иначе никак. Согласен».
«Но как они собираются при таком законе возвращать Донецк и Луганск? Ну вот, по моему мнению, этот закон фактически закрывает эту возможность как таковую», - задается он вопросом.
Этот пост набрал несколько сотен комментариев, в которых пользователи подвергли критике позицию Гельмана. Поэтому спустя несколько часов, он выпустил новый пост с объяснением своей позиции.
«Конечно обобщение - большой грех, но если судить по комментам в моем предыдущем посту, украинцы просто не хотят на самом деле возврата Донецка и Луганска, хоть вслух этого не произносят. Не хотят, не верят в реальность возврата, понимают что это может сильно поменять уже сложившийся баланс в Украине, - написал экс-галерист. – В этом случае закон, да нужный. Вопрос только в том, почему нет ни одной политической силы которая говорит открыто то, о чем все думают».
Он пояснил, почему считает закон о языке и возврат территорий - противоречащими действиями. По его мнению, языковой вопрос всегда будет аргументом за особый статус Донбасса в рамках Нормансдкого формата. «Там не будут отмахиваться, как у меня в комментах, «такой проблемы нет и точка» , там будут спрашивать, как обеспечиваются права русскоязычного меньшинства. В свою очередь, особый статус неприемлем для украинцев. Ну и вот вам тупик», – констатировал Гельман.
Напомним, Конституционный суд (КС) Украины признал соответствующим Конституции страны закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала это решение. Она указала, что в Конституции Украины говорится: «В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины. Государство способствует изучению языков международного общения. Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом».
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