В ДНР нашли подтверждение версии теракта на газопроводе Уголовное дело по взрыву на газопроводе в Донецке возбудили по статье «Теракт» 17 июля 2021, 12:28 Текст: Вера Басилая

По факту взрыва на газопроводе в Донецке возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт», диверсанты планировали масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди населения, заявил пресс-офицер министерства госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики Михаил Попов. «МГБ ДНР квалифицирует подрыв газовой магистрали как террористический акт намеренной диверсии со стороны Украины. Возбуждено уголовное дело по статье 229 УК ДНР «Террористический акт», – приводит РИА «Новости» слова Попова. По его словам, по предварительному заключению экспертов, взрывное устройство было приведено в действие минным взрывателем МВ3К «карандаш», составная часть которого обнаружена на трамвайных путях моста. «Агентами украинских спецслужб планировалось повреждение газовой трубы с целью заполнения газом низменности, в которой находятся жилые дома и последующему подрыву газопровода, что привело бы к объемному взрыву, что, в свою очередь, повлекло бы масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения», – уточнил Попов. Он отметил, что подрыв газопровода произошел практически сразу, «таким образом нарушив преступные планы украинской стороны». «Начиная с 2016 года ведомством зафиксировано 153 попытки осуществления террористических актов на территории республики, что безапелляционно доказывает проявления диверсионной активности украинской стороной, направленной на разрушение гражданской критически важной инфраструктуры и устрашение мирного населения, дестабилизацию общественной обстановки в республике, что в очередной раз подчеркивает полное игнорирование украинскими спецслужбами не только норм международного права и минских договоренностей, но общечеловеческой морали», – подчеркнул Попов. Ранее сообщалось, что в Донецке на месте взрыва на газопроводе нашли оборудование, что указывает на то, что это была намеренная террористическая атака со стороны Киева Напомним, взрыв прогремел около 14.30 на газопроводе в районе железнодорожной станции «Мушкетово» в Буденновском районе Донецка. Глава республики Денис Пушилин назвал случившееся терактом со стороны украинских силовиков.

Леонид Парфенов объяснил Евгению Киселеву, чей Крым 14 июля 2021, 15:30

Фото: Пул N3/Telegram

Текст: Наталья Ануфриева

Российский журналист Леонид Парфенов ответил украинскому коллеге Евгению Киселеву на критику после интервью, а также сказал, чей Крым. Парфенов записал видеоответ Киселеву, ролик был опубликован в Сети. «Есть главный вопрос, раз десять мне его в Киеве задавали. «Чей Крым?!» Это коренной вопрос. Это такая проверка на вшивость. Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества. Нет, это не принимается. Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом КрымНаш, ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег КрымВаш. Это как ПЦР», – отметил журналист. По его словам, «таких вопросов не задают даже на границе, в киевском аэропорту в Борисполе, когда впускают в страну», однако «русский в роли украинского журналиста – он строже и бдительнее Службы безопасности Украины». «Они семь лет задают этот вопрос, и, видимо, каждый раз представляют перед собой (президента России Владимира) Путина. Поэтому он так жестко ребром ставит так: «Чей Крым?» Да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же играл с (экс-президентом Украины Виктором) Януковичем там в теннис. Для меня непостижимый этот апломб заведомой правоты своей, чтобы вот так судить других из Киева», – заключил Парфенов. Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Киев отказался признавать воссоединение Крыма с Россией и считает его «оккупированной» территорией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. Украина стала лидером по закупкам продукции малого и среднего бизнеса Крыма 14 июля 2021, 21:55

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Украина в 2021 году стала лидером среди стран, куда экспортируется продукция крымских предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила пресс-служба Совета министров Республики Крым. «В январе – мае 2021 года общий стоимостной объем экспорта составил 15,1 млн долларов США. Продукция местного малого и среднего бизнеса экспортируется в Украину (39,7% от общего объема экспорта, 6 млн долларов США), Беларусь (28,2% от общего объема экспорта, 4,3 млн долларов США), Китай (11,1% от общего объема экспорта, 1,7 млн долларов США)», – говорится в сообщении на сайте крымского Совета министров. Отмечается, что также товары из Крыма поставляются в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Таджикистан, Абхазию, Чехию, Израиль, Монголию, Сербию, Турцию, Тайвань (Китай), США. В пресс-службе сообщили, что в Крыму создан Экспортный совет, основными задачами которого стали содействие созданию эффективной системы поддержки и стимулирования экспортной деятельности, разработка рекомендаций по выявлению и уменьшению административных и иных барьеров, разработка предложений по оказанию мер государственной поддержки экспортно ориентированным организациям и предпринимателям региона. В июле состоялось его первое заседание. Новый орган возглавила заместитель председателя Совмина – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что правоохранительные органы собрали информацию о действующем в Крыму бизнесе украинских чиновников. По его словам, недвижимостью на полуострове владеют «многие из тех, кто на Украине декларируют себя борцами с российским государством». Эксперт объяснил цель требований Украины о компенсации за «Турецкий поток» 15 июля 2021, 11:40

Фото: gazprom.ru

Текст: Елена Лексина

«Киев стремится создать механизм, который позволит в любой момент приостанавливать эксплуатацию «Турецкого потока» и «Северного потока – 2», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков, комментируя звучащие на Украине призывы компенсировать Киеву убытки из-за «Турецкого потока». «За вопросами, которые вызывают эмоции, на самом деле стоят довольно прагматичные вещи. Почему некоторые украинцы говорят о некой компенсации за транзит? Они хотят показать, что газопроводы «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» были построены намеренно, чтобы нанести урон украинской экономике, и в этом случае подразумевается выплата компенсаций», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Получается, что Украина воспринимает оба трубопровода не как экономические проекты, а как политические. «А дальше мы видим предложение со стороны Украины, США и Евросоюза, предполагающее создание нового инструмента управления газотранспортной системой», – пояснил он. При этом Юшков считает, что вопрос регулирования «Турецкого потока» вторичен, а речь в основном идет о «Северном потоке – 2». «Когда началось обсуждение нового механизма регулирования, возник вопрос: почему Украина не просит подобных условий управления «Турецким потоком», который тоже отнимает у нее транзитные объемы. И теперь на Украине опомнились и начали требовать за него компенсаций», – объяснил он. По словам собеседника, сейчас использование газопроводов регулируется либеральными правилами на основе антимонопольного законодательства. «Украина же пытается создать в отношении «Северного потока – 2» и, возможно, «Турецкого потока» обременение. В частности, если Россия будет «неправильно» себя вести на международной арене или нанесет какой-то ущерб Киеву, то их эксплуатация будет приостановлена. В этот список попадают разные вариации: если транзит через Украину снизится до определенного уровня или если Россия не будет выполнять каких-то политических требований», – объяснил Юшков. Эксперт подчеркнул, что смысл этого заключается в том, чтобы создать отдельную систему управления «Северным потоком – 2». «Если такой сценарий будет реализован, то США и их союзники будут каждый день использовать этот инструмент, чтобы приостановить работу газопровода. И в итоге проект не будет нормально работать», – указал собеседник. По его мнению, цель Киева – не только в получении денежных компенсаций. «Все это делается для того, чтобы придать трубопроводам статус политических проектов и создать механизм, который позволит останавливать их эксплуатацию», – заключил эксперт. Ранее директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук в своей статье для «Укринформа» заявила, что Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита. «Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 млн кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 млн долларов», – считает эксперт. По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. «Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал – Европа», «Северный поток – 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – посетовала автор статьи. Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. «И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока – 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», – заявила она, объяснив это тем, что «потери» Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия». Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока – 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит. Напомним, что «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Американский военный предупредил об опасном положении Украины 15 июля 2021, 07:50

Фото: Aleksandr Gusev/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина оказалась в тяжелом и опасном положении в условиях отсутствия значимой поддержки со стороны Запада, заявил бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. «Украина сегодня остается в очень тяжелом положении, более тяжелом, более опасном положении – экономически, в военном (отношении), политически, дипломатически», – передает РИА «Новости» слова Табаха. По его утверждению, внутри Украины происходят «большие подрывные действия», которые подвергают страну опасности. «И ее союзники сегодня не показывают большого желания поддержать Украину в ее борьбе за свободу, независимость и демократию», – указал Табах. При этом он заметил, что лидерам ведущих европейских стран «выгодно», чтобы Украина «пропала с радаров». Ранее Украине посулили превращение в пустыню. На Украине потребовали компенсацию за «Турецкий поток» 15 июля 2021, 07:26

Фото: www.gazprom.ru/press/news/

Текст: Дмитрий Зубарев

Украина должна вести переговоры с Евросоюзом о «компенсации» убытков из-за «Турецкого потока» и потери «южного» газового транзита, заявила в своей статье для «Укринформа» директор киевского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ» Оксана Ищук. «Для нашей страны переориентация транзита топлива в направлении Центральной Европы на «Турецкий поток», согласно предварительно обнародованным оценкам оператора украинской ГТС (ОГТСУ), означает потерю 10-12 млн кубометров транзита газа в год. В деньгах это ориентировочно будет «стоить» Украине 450 млн долларов», – передает РИА «Новости» слова эксперта. По ее словам, на данный момент на южном направлении газ через Украину поставляется только в Молдавию. «Динамика объемов транзита свидетельствует, что украинская ГТС при полной загрузке трубопроводов «Ямал – Европа», «Северный поток – 1» и «Турецкий поток» будет выполнять лишь функцию балансирующей мощности в случае колебаний спроса на газ или технических ограничений других трубопроводов», – посетовала автор статьи. Как заметила эксперт, в этих условиях встает вопрос о необходимости дальнейшей оптимизации украинской ГТС в соответствии с реальным спросом после 2024 года. «И если кому-то в ЕС, в частности представителям Германии, кажется, что достаточно выплатить Украине компенсации за ее отказ от блокирования «Северного потока – 2», то оперируя свершившимся фактом уже причиненного ущерба транзита в связи с работой «Турецкого потока», пора вести речь сначала о компенсации за потери транзита по южному направлению», – заявила она, объяснив это тем, что «потери» Киеву наносят «государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также страна-кандидат – Сербия». Ищук напомнила, что ранее было завершено строительство интерконнектора на сербско-венгерской границе, благодаря которому Венгрия сможет получать российский газ через Сербию и Болгарию в обход Украины – через «Турецкий поток». Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон выразил мнение, что компенсацией для Украины за запуск «Северного потока – 2» мог бы стать новый долгосрочный контракт на транзит. «Турецкий поток», запуск которого состоялся 8 января 2020 года, состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая и проходит по дну Черного моря от территории России до побережья Турции. Первая нитка предназначена для поставок турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Через «Турецкий поток» идут поставки потребителям Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины. Аваков собрался покинуть Украину 15 июля 2021, 22:37 Текст: Антон Антонов

После отставки с поста главы МВД Украины Арсен Аваков временно покинет страну, но позднее «обязательно вернется», заявил замминистра Антон Геращенко. Геращенко сказал, что Аваков «собирается уехать в отпуск» и «впервые за семь с половиной лет отдохнуть, будучи обычным гражданином». Однако «после он обязательно вернется в Украину и дальше будет помогать президенту в том, чтобы сохранять, беречь Украину и усиливать ее во всех направлениях, там, где определит президент», сказал замминистра. По его словам, Аваков также намерен «помогать и содействовать новому министру внутренних дел Денису Монастырскому». Как пояснил Геращенко, Аваков и Монастырский «хорошо знакомы», это «определенная преемственность». «Хорошо, что во главе министерства может стать человек, который два года руководил законодательной ветвью власти в вопросах реформ правоохранительной деятельности», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». Геращенко добавил, что пока предложений ему самому остаться заместителем министра не поступало, однако, по его мнению, до назначения такие должности предлагать «некорректно». Во вторник Аваков написал заявление об отставке. В четверг Верховная рада Украины уволила Авакова с должности министра внутренних дел страны, которую он занимал с февраля 2014 года. Глава правительства Украины Денис Шмыгаль внес в Верховную раду представление о назначении депутата от фракции партии «Слуга народа», председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского главой МВД страны. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ФТС вскрыла контрабанду нефти на Украину на 2 млрд рублей 15 июля 2021, 11:20 Текст: Алина Назарова

Российские таможенники выявили контрабанду нефти через Новороссийск на Украину на 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ФТС. «ФТС России выявила незаконное перемещение на Украину 80 тысяч тонн нефти стоимостью более двух миллиардов рублей», – рассказали в ведомстве, передает РИА «Новости». По предварительным данным, капитан танкера Altai загрузил в порту Новороссийска 80 тыс. тонн нефти, указав в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста. Однако после выхода с территории России отправился в украинский порт Южный близ Одессы, где и выгрузил нефть. «Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза», – рассказали таможенники. Центральная энергетическая таможня по данному факту возбудила уголовное дело о контрабанде (часть 1 статьи 226.1 УК РФ). Власти Украины собрались запретить ввоз дизельных и бензиновых автомобилей 14 июля 2021, 22:53

Фото: Nikolay Titov/

Russian Look/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) подготовило законопроект о введении запрета на ввоз в страну дизельных и бензиновых автомобилей с 2030 года, сообщила пресс-служба ведомства. «Документ разработали в целях реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и других европейских директив», – приводит текст сообщения ТАСС. Законопроект призван стимулировать использование электромобилей, в связи с чем предусмотрен поэтапный запрет ввоза и первой регистрации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых на Украине. Предполагается с 1 января 2027 года запретить ввоз подержанных автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а с 1 января 2030 года – новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также подержанных и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. При этом, согласно проекту закона, запрет не будет распространяться на автомобили для вооруженных сил и других военных формирований, для фермерских хозяйств с целью их использования за пределами автодорог общего пользования. Запрет также не касается машин, которые получают в наследство, и ретро-автомобилей старше 1981 года. Законопроект проходит обсуждение в правительстве Украины, после чего проект документа должна утвердить Верховная рада и подписать президент. Напомним, 23 июня концерн Audi объявил об отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и с 2026 года намерен производить исключительно электромобили, а к 2033-му планирует свернуть производство традиционных авто. О планах свернуть производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ранее уже объявил ряд других производителей. Шведская компания Volvo намерена сделать это к 2030 году, американский концерн General Motors – с 2035 года. Производитель Mercedes-Benz Daimler планирует полностью перейти на электромобили к 2039 году, а другой немецкий концерн, Volkswagen – с 2040 года. «Нафтогаз» заявил об изменении мнения Меркель о «Северном потоке – 2» 17 июля 2021, 01:29

Фото: Pavlo_bagmut/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киев смог «много в чем» переубедить канцлера Германии Ангелу Меркель относительно газопровода «Северный поток – 2», заявил глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко. По его словам, Меркель «даже изменила много в чем свою точку зрения на этот проект». Он утверждает, что канцлер «увидела реальные угрозы для безопасности Украины». «Что это не только вопрос денег для Украины, не только вопрос экономики, это вопрос реальной безопасности, мы ей объяснили», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24». «Мы объяснили, что какие-то такие легкие решения, даже, например, ее разговоры о якобы продолжении текущего транзитного контракта на 10 лет... Мне кажется, она поняла те угрозы, которые несут в себе упрощенные решения», – заявил он. Украина надеется, что газопровод «вообще не будет запущен». Витренко заявил: «Мы четко обсудили, что должны сделать, чтобы гарантировать энергетическую безопасность Украины». Он выразил надежду на то, что «увидеть реализацию этих договоренностей» можно будет до того, как Меркель покинет пост канцлера. Витренко также сообщил, что посетит США, где встретится с американскими сенаторами и конгрессменами, у которых «большой интерес» к «таким встречам», посвященным «Северному потоку – 2». Напомним, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России. Обозреватель Bloomberg Андреас Клют считает, что Меркель оскорбила США, когда решила не уступать требованиям Вашингтона в вопросах, касающихся «Северного потока – 2». Украина высказала претензии к Байдену и Меркель 17 июля 2021, 03:30

Фото: Alex Edelman/Pool/

CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Киев не услышал от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель, как они собираются поддерживать суверенитет Украины, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. Он поблагодарил Байдена и Меркель за поддержку «территориальной целостности» Украины и содействие в вопросе продолжения транзита газа. Однако Никифоров при этом заявил, что в Киеве «не услышали интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать». Никифоров пожаловался, что не было «конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский». По словам Никифорова, Зеленский выразил надежду, что самая мощная страна мира и самая мощная страна Европы «не променяют» свои «обязательства и принципы» на «какие-то краткосрочные коммерческие интересы», передает РИА «Новости». Напомним, Байден на пресс-конференции с Меркель заявил, что Вашингтон и Берлин «абсолютно едины во мнении, что России нельзя позволить использовать энергию в качестве оружия, в качестве инструмента принуждения или угрозы против своих соседей». Меркель считает, что «Северный поток – 2» должен быть дополнением к транзиту газа через Украину, «все остальное вызвало бы большую напряженность». В Киеве обвинили Меркель в сдаче интересов Украины 16 июля 2021, 07:57

Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По его словам, визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными. «А не принесли (результатов – прим. ВЗГЛЯД) потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», – передает РИА «Новости» слова Арестовича. По утверждению советника, Зеленский не нашел «общего языка» с Меркель по целому ряду вопросов, включая достройку газопровода «Северный поток – 2» и выполнение «формулы Штайнмайера». «Вежливые заявления во время пресс-конференции – это просто чтобы не ссориться», – добавил Арестович, назвав при этом канцлера «уходящим политиком». Он также выразил мнение, что западные страны обеспокоены ростом влияния Китая и готовы договариваться с Россией. «Я так понимаю, что немцы называют это защитой немецких национальных интересов. <...> Цена может быть тяжелой для Украины, даже в окружении (президента США Джо) Байдена есть такие люди», – заключил советник. Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент России Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. Соловьев счел инфантильной реакцию Киева на решение Германии по «Северному потоку – 2» 16 июля 2021, 11:01

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Тележурналист Владимир Соловьев назвал политическим инфантилизмом реакцию Киева на отказ Германии не прекращать строительство газопровода «Северный поток – 2». «Забавно, что карамелька-Аристович считал украинские интересы для Меркель более значимыми, чем немецкие. Это какой-то политический инфантилизм. Меркель – канцлер Германии и руководствуется в первую очередь интересами своего народа. Зеленскому и его команде это понять крайне сложно, так как интересами граждан Украины они совсем не интересуются, пытаясь угодить своим «заморском хозяевам», – написал Соловьев, комментируя пост газеты ВЗГЛЯД в Telegram о том, что Киев обвинил Меркель в сдаче интересов Украины. Напомним, советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель «сдала интересы» Украины в пользу России. «Визит украинского лидера Владимира Зеленского в Германию и его переговоры с канцлером оказались безрезультатными потому, что госпожа Меркель семь лет держалась, но в конце концов все-таки немного сдала украинские интересы в пользу России», – заявил Арестович. Ранее Меркель в ответ на предложение Зеленского заявила, что транзит газа через Украину может быть предметом переговоров «нормандской четверки», но не является частью процесса урегулирования конфликта в Донбассе. В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что попытка увязать «Северный поток – 2» с нормандским форматом говорит о том, «что у Зеленского с головой не все в порядке». Позже президент России Владимир Путин заверил, что Россия будет выполнять взятые на себя обязательства по транзиту газа через Украину. При этом он призвал не связывать вопрос транзита газа и другие газовые вопросы с переговорами в нормандском формате. Сенцов отказался снимать кино на Украине 15 июля 2021, 12:13

Фото: Katerina Sulova/CTK/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

«Все что я хотел – это честно снимать кино, но я больше не могу это делать. По крайней мере в Украине, и по крайней мере при этой власти», – заявил украинский режиссер Олег Сенцов, комментируя отказ в госфинансировании своего нового проекта «Кай». «Мой следующий проект под названием «Кай», драма о семейных отношениях, которую мы подали на госфинансирование, даже не был допущен к следующему питчингу Госкино. Официальная причина – низкие оценки экспертов... Ноунейм-эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию главы офиса президента. Мелкая месть мелких людей», – написал Сенцов в Facebook. По его словам, неофициально ему сообщили, что это реакция на критику власти, поддержку преследуемых активистов и «отсутствие ожидаемого уровня почитания». Сенцов считает, что его сценарий сняли с конкурса из-за гражданской позиции и за политические взгляды. «Я никогда не молчал, когда происходит несправедливость – и сейчас не буду. Если вы думаете, что я склоню голову, то вы сильно ошибаетесь. Если вы думаете, что сможете продолжить разрушать страну и ее культуру, навязывая свои грязные правила, знайте, что есть человек, который не даст вам это делать. Все что я хотел – это честно снимать кино, но я больше не могу это делать. По крайней мере в Украине, и по крайней мере при этой власти», – добавил режиссер. Напомним, после возвращения из российской тюрьмы режиссер Сенцов отметился несколькими громкими заявлениями, потребовав, в частности, вернуть Украине ядерную бомбу, а также решил создать общественную организацию. В Греции призвали Киев отказаться от авантюры с «Крымской платформой» 15 июля 2021, 07:44 Текст: Дмитрий Зубарев

Политик и общественный деятель, бывший заместитель министра обороны Греции Костас Исихос призвал власти Украины отказаться от опасной авантюры, связанной с проведением международного саммита «Крымская платформа». «Думаю, что на Украине очень много людей, которые выступают за нормализацию отношений с Россией и с Крымом, чье многонациональное население добровольно приняло решение присоединиться к Российской Федерации в 2014 году. Проект же «Крымская платформа» – это опасная авантюра, которая ведет к тупиковой политике. Надеюсь, рано или поздно здравый смысл, присущий украинскому народу, возобладает и его голос будет услышан политиками Украины», – передает РИА «Новости» слова Исихоса. По его мнению, нынешние власти Украины и украинские элиты являются заложниками и в то же время жертвами гегемонии США, ровно так, как это ранее происходило и с другими странами Восточной Европы. «Стокгольмский синдром, хорошо описанный в психологии, когда жертвы начинают испытывать чувство симпатии к агрессору, сегодня является реальной проблемой для нынешнего украинского политического класса, который чувствует себя якобы «в безопасности», будучи заложником гегемонии США. Но эти отношения не отражают реальной ситуации и настроений большинства украинского народа, имеющего многовековые исторические и духовные связи с русским народом», – подчеркнул политик. Напомним, проведение саммита «Крымской платформы», на котором Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова, запланировано на 23 августа. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде, странам Евросоюза. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что страны, которые будут участвовать в новой переговорной площадке «Крымская платформа», рискуют испортить отношения с Москвой. Выводы Москвы в отношении поддержки Западом инициированного Киевом саммита «Крымской платформы» будут жесткими и принципиальными, с такой позицией, по словам источников, российская сторона выступила на заседании Совета министров иностранных дел государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе. Украинские футбольные клубы обязали нанести на форму логотип с лозунгом «Слава Украине!» 16 июля 2021, 17:53

Фото: Андрей Павелко / Facebook

Текст: Евгения Шестак

Украинская ассоциация футбола (УАФ) внесла изменения в оформление игровой экипировки команд премьер-лиги, сделав обязательным для клубов логотип с лозунгом «Слава Украине! Героям слава!». Теперь клубы будут обязаны нанести на свои игровые комплекты большой логотип УАФ, который включает в себя карту Украины с Крымом, а также официальный слоган организации – «Слава Украине! Героям Слава!», говорится в новом регламенте УПЛ, передает РИА «Новости». Месторасположение эмблемы также четко отрегулировано – центральная часть груди: посредине между логотипами клуба и технического спонсора команды. Клубы должны наносить данный логотип на матчи УПЛ, Кубка Украины и Суперкубка Украины. В июне исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины. Перед началом чемпионата в УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Через несколько дней в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.